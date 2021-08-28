Русалка 2. Ритуал (часть вторая, начало)

Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 371 Комментарии: 1 +2 9-05-2022, 19:41 by

Маша взволновано мерила шагами небольшой, более-менее чистый участок пола непосредственно возле лестницы, ведущей на второй этаж здания. Прошло около десяти минут после того, как Сергей по её просьбе отправился вглубь старого дома выяснять происхождение подозрительных звуков. Вот только назад, по непонятным девушке, причинам, так и не вернулся. Маша трижды пробовала окрикнуть супруга, отправляя в сумрак пустого здания отчаянные призывы отозваться, и немедленно прекратить её пугать. Но вместо голоса мужа, в ответ слышала лишь шелест лёгкого мусора, бесцельно путешествующего по грязному полу, да нескончаемые завывания промозглого ветра.Постепенно склоняясь к мысли, что Сергей, таким образом, рассчитывает втянуть её в дурацкую игру в стиле своих жутких рассказов, Маша периодически прикусывая нижнюю губу, нервно переминалась с ноги на ногу. «Что за глупости! – возмущалась она. – Мы взрослые люди. Вынуждены томиться в этом жутком отвратительном месте. А ему всё шуточки. В игры вздумалось поиграть! Ну, пускай только явится! Пускай только покажется мне на глаза. Уж я ему устрою! И не дай бог при этом выкинуть что-нибудь страшное. Клянусь, если посмеет, я за себя не ручаюсь!»Повинуясь стремительно нарастающей волне праведного гнева, девушка метнула сердитый взгляд в затемнённую часть дома. В то самое место, где последний раз видела Сергея. Расстояние между ними было небольшое, шагов двадцать. Но чтобы туда добраться, требовалось преодолеть серьёзные залежи битого кирпича, гнилых досок и другого, травмоопасного хлама. А этого, признаться, ей делать совсем не хотелось. Особенно если учитывать наличие пляжных шлёпок на босых ногах и летнее, практически воздушное платье, едва прикрывавшее колени.Девушка машинально взглянула на часы. Половина восьмого. Для августа время детское, но на улице, с того самого момента, как небо заволокло хмурыми, чёрными облаками и разразился ужасный ливень, было довольно темно. Грозовые тучи, хотя и перестали безудержно осыпаться градом, уползать восвояси, открывая доступ угасающему, солнечному свету, отнюдь не спешили. Дождь спускался на землю обильно, как в последний раз. Отчего складывалось впечатление, что небо, изрядно переполнившись, с неописуемой радостью избавляется от сотен тонн скопившейся, давно опостылевшей его недрам, воды. То тут, то там рассекающие неистовое буйство природы, молнии, ярко озаряли внутреннее убранство развалин. Словно короткими вспышками фотоаппарата освещая, скрытые тьмой, участки дома и порой даже мерещилось, оставляли после себя жуткие образы.Вот прямо как сейчас…Маша невольно вздрогнула, боковым зрением случайно отметив странно пошевелившиеся тени на дальней стене. Ещё секунду назад, будучи сплошным чёрным полотном, они оставались недвижимы, как вдруг всколыхнулись, вроде потревоженной камнем поверхности воды. После плавно расправились, и из центра проступил мужской силуэт. Облачённый в старомодный фрак и цилиндр, обращённый лицом к девушке, он неподвижно застыл в безжизненной позе. Тонкие, жилистые пальцы обеих рук обвивали круглый набалдашник элегантной трости. Голова была опущена на грудь, полностью скрывая основные черты лица под полами угольно-чёрной шляпы. За исключением, искривлённого в надменной улыбке, рта… довольно отчётливо просматривающегося чуть ниже.Безотрывно уставившись на носки отполированных до блеска туфель, незнакомец первое время походил на пластиковый манекен. Но вскоре вздрогнул, будто очнувшись ото сна и первое, что сделал - медленно поднял правую руку. С ленивой, кошачьей грацией поднеся указательный палец к носу. Как только это случилось, Маша услышала тихое, точно шелест листвы: «Т-ш-ш-ш-ш…»Кровь ударила в голову мощным потоком, а сердце застучало с бешеной силой. Отказываясь верить глазам, девушка машинально подалась вперёд, максимально напрягая зрение. Трижды моргнула, надеясь избавиться от наваждения, но это не помогло. Мужчина не исчез и по-прежнему стоял возле стены, злорадно улыбаясь.Ещё немного и сердце забарабанило так, что заложило уши. Стало трудно дышать. Против воли задрожали колени. Девушка попыталась позвать на помощь, но голос подвёл, отозвавшись лишь сдавленным хрипом. В тоже время за окном ярко сверкнула молния и, хотя мозг не желал этого принимать, но Маша готова была поклясться, что незнакомец заметно приблизился. Новая вспышка. Теперь их разделяло лишь считанное количество шагов…От охватившего её дикого ужаса, Маша истошно завопила. Да так громко, что заложило уши. Только тогда, точно отозвавшись на её призыв о помощи, очередной разряд молнии озарил помещение, своим слепящим светом и мгновенно поглотил кошмарное видение.- Харитонов, блин. Меня от твоих историй скоро мандраж хватит!Громко выкрикнула Маша в направлении центра дома и раздражённо топнула ногой. С последним словом рот покинуло и облако тёплого пара. Уставившись на которое, Маша невольно осеклась, одновременно ощутив довольно резкое похолодание.Поминая глупое поведение мужа, жалея, что поленилась захватить кардиган, она энергичными движениями растёрла руки, уверенно разгоняя орду крохотных мурашек, нагло предпринявших полномасштабное наступление. А затем, более менее придя в себя и не желая дальше терпеть тягостное ожидание, громко заявила, в сотый раз обращаясь к безразличной пустоте.- Харитонов? Если ты сейчас же не прекратишь заниматься ерундой и живо не вернёшься ко мне, клянусь, я наплюю на чёртов дождь, и уеду домой. Одна! И разговаривать сегодня с тобой больше не буду! И завтра тоже! И…и не знаю, я обижусь, в конце концов. Ты меня слышал, Сергей?По-прежнему тишина.С охотой отозвался лишь проказник–ветер, оголтелым сорванцом проносясь по пустым комнатам. По пути завывая в нишах, да мерно постукивая уцелевшими элементами оконных рам. Как бы демонстрируя свою безнаказанность, и откровенно издеваясь над взволнованным человеком.- Сергей, я не шучу! Я устала и мне очень страшно… вернись немедленно, прошу тебя!Первоначальная злость, вызванная откровенным игнорированием со стороны мужа, внезапно принялась таять. Постепенно сменяясь растерянностью. На глазах появились слёзы. Маша даже сделала первый шаг вглубь зала, почти решившись отправляться на поиски. Но в тот момент над ухом что-то громко прошелестело, заставив её испуганно отпрянуть в сторону. Чёрная, как смоль ворона влетела внутрь дома и, сделав круг у неё над головой, по-хозяйски расположилась на одной из ступенек. Уставившись на незваную гостью нетипично большим, серым глазом, подёргивая головой в разные стороны, и постоянно моргая, птица сердито прокаркала что-то на своём вороньем языке. Высокомерно задрав клюв, прошлась вдоль ступеньки туда и обратно. А после, также неожиданно вспорхнула, и с невозмутимым видом покинула унылое здание.Проводив кошмарную птицу ошеломлённым взглядом, девушка какое-то время с опаской смотрела ей вслед, настойчиво выравнивая вновь участившееся дыхание. Затем, ловко развернулась в сторону выхода и, злясь на погоду, на мужа, на зловонные развалины и бестолковых птиц, летающих как и где им вздумается, уверенно зашагала к дверному проёму. С одной, единственной целью - немедленно покинуть жуткое место.«С меня довольно! – подбадривала она себя. – Шутник, решил, что это забавно? Отлично! Посмотрим, как он будет веселиться, догоняя её под проливным дождём и моля о прощении!»Твёрдо намереваясь сдержать обещание и заслуженно наказать нахала, Маша неумолимо двигалась к выходу. Правда, оказавшись непосредственно возле стены дождя, вынуждена была остановиться. Потому как в тот момент со второго этажа донёсся глухой шум перемещения чего-то очень тяжёлого. Девушка затаила дыхание и прислушалась. Определённо прямо сейчас, наверху, с большим усердием, передвигали что-то вроде громоздкого шкафа. Глухими, порывистыми движениями. Вжух… вжух…- Сергей? – одними губами прошептала ошеломлённая Маша, медленно развернувшись и переведя настороженный взгляд в потолок. Выждала недолго, а затем заявила значительно громче. – Сергей, да что с тобой? Я же просила прекратить! У меня настроение и без того паршивое! А благодаря твоим дурацким шуточкам становится только хуже!Шум наверху затих, но через некоторое время возобновился вновь. Более того, кто бы его ни производил, он стал двигаться заметно активнее.- Сергей, да прекрати же ты! Мне совершенно не смешно! – сорвалась Маша на крик и тут же осеклась. Ещё секунду назад её распирало от негодования, но сейчас, где-то глубоко в подсознании, внезапно вспыхнула искра сомнения. Ведь если подумать, подобное ребячество мужу было совершенно несвойственно. Мало того, что с самого первого дня их знакомства, он никогда, ни при каких обстоятельствах не бросал её одну. Так и все его розыгрыши всегда были безобидными и ни разу не ставили своей целью её напугать.Совершенно обескураженная необъяснимым поведением супруга, Маша и не заметила, как снова вернулась к лестнице. Машинально задрала голову вверх и снедаемая любопытством прищурилась, надеясь хоть что-нибудь там рассмотреть. Правда, кроме сумрака, плотным саваном окутавшим весь второй этаж и, местами проступающих сквозь него границ облезлых стен, увидеть ничего не смогла. В то время как звук скрытого от взора, перемещения, по-прежнему продолжал доноситься из темноты.– Знаешь, Серёжа, если тебе взбрело в голову поссориться, хотя я и не понимаю зачем, то имей в виду - у тебя это отлично получается!Предсказуемо никакой реакции не последовало. Вот только теперь её этот факт уже точно не злил, а, наоборот, откровенно пугал. Загадочная возня на втором этаже заброшенного здания недвусмысленно подтверждала, что наверху точно кто-то есть. Но… что если это был не Сергей? Что если в заброшенном здании присутствовал кто-то ещё? Кто-то чужой…Маша невольно напряглась. От одной крохотной мысли, что в развалинах помимо них с мужем, мог присутствовать кто-то третий, резко стало не по себе. Отправляя Сергея осмотреться она, конечно, допускала подобную вероятность. И даже ожидала обнаружить случайно забредших внутрь животных или максимум попавших в западню, птиц. Но вовсе не реальных людей. Теперь же, спонтанно-возникшее предположение, что невозвращение супруга, возможно, напрямую связанно с этим чужим присутствием, окончательно выбило бедняжку из колеи. А внутренний голос, подстёгиваемый искренней тревогой за судьбу Сергея, наоборот, принялся вопить и безумствовать, склоняя её к решительным действиям. Тем самым разрывая и без того воспалённое сознание девушки на две, противоречивые части. Бежать со всех ног прочь или остаться, чтобы самостоятельно найти мужа.Растерянно потоптавшись на месте, неотрывно вглядываясь в темноту, терзаясь сомнениями и страхом, Маша всё же решилась сделать шаг вперёд. Осторожно опустила ногу на первую ступень, задержалась на секунду, старательно унимая отчаянно-бьющееся сердце, и после поднялась на следующую.Лестница вилась полукругом. Небольшой, примерно метр на метр, плоской площадкой посередине разделяясь на два одинаковых по размеру, пролёта. Добравшись до которой, Маше удалось частично разглядеть запущенный, как и всё остальное здание, но на удивление совершенно пустой холл.Влево от лестницы, за угол, уходил коридор. Его содержимое глазу пока было недоступно. На дальней стене, напоминая пустые глазницы, зияли два оконных проёма. Ещё один был на стене справа от неё.Интересующий девушку шум доносился из глубины, но его источник по-прежнему оставался в недоступной зоне. Требовалось подняться выше, и Маша занесла ногу для следующего шага. И тут движение резко прекратилось. Через крохотную паузу сменившись другим, не менее странным, но в тоже время более понятным девушке, шорохом. Очевидно теперь, некто лихорадочно шаркал руками по твёрдой поверхности. Как если бы обронил что-то в темноте и сейчас, на ощупь, оголтело искал пропажу. Сопровождая свои поиски нетерпеливым сопением и тихими неразборчивыми ругательствами.Огромным усилием воли Маша заставила себя продолжить подъём.С каждой последующей ступенью вид второго этажа открывался всё больше. Постепенно проступали очертания облезлых стен, с сохранившимися местами, обрывками обоев. Детально вырисовывался грязный, с многочисленными выбоинами, пол. В одну из оконных рам, ту, что была справа, порывами ветра то и дело с шумом забрасывало мощные ветви растущего рядом столетнего дуба. Чей звенящий шелест листвы больно бил по ушам, вынуждая каждый раз нервно вздрагивать. Беспрестанно рассекающие небо молнии периодически освещали помещение, моргая подобно стробоскопу. Короткими яркими вспышками, открывали доступ то к одному участку зала, то к другому. Пока, в какой-то миг, одна из таких вспышек чётко не выделила одиноко стоявший на полу, потрёпанный жизнью… сундук.И вроде бы старая вещь – в старом доме. Ничего особенного. И, наверное, в других обстоятельствах Маша не обратила бы на него никакого внимания. Но прямо сейчас, позади предмета мебели, прикрываясь его солидными габаритами, кто-то прятался!Более того, судя по неловким движениям, он, монотонно бормоча под нос бессмысленные фразы, без конца переминаясь на коленях, безуспешно пытался вскрыть то ли замок, то ли заднюю стенку этого самого сундука. Человек возбуждённо дышал и определённо сильно спешил. Но, самое ужасное, отчего у девушки ком встал в горле - он совершенно точно не был Сергеем…

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