Поле

Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 193 Комментарии: 0 0 9-05-2022, 19:29 by

Крис проснулся ближе к полудню. Он так тяжело дышал, будто бежал от кого-то. Внимательно осмотревшись, понял, что это был очередной его сон. Сон, в котором за ним кто-то гонялся. Гонялся в поле. Преследователя никогда не видел, даже если замечал, то лишь тёмный силуэт. И слышался знакомый женский голос, но при этом такой далёкий.Выглянув в окно, находившийся рядом с кроватью, Крис посмотрел вдаль. Там, за безграничным числом кустарников, находилась озеро. В этом году оно стало чуть меньше. Лето выдалась весьма жарким, и Крис предполагал, что если в следующем году будет так же, как в последние три года, то в скором времени озеро высохнет. Хотя он мог и ошибаться. Просто подметил факт, что озеро становится с каждым летом всё меньше и меньше.С трудом встав с кровати, Крис направился умываться. После водных процедур вышел во двор. Там уже была Белла. Она бродила вдоль забора, держась за живот, немного выпирающий. Уже как четвертый месяц пошёл. Заметив Криса, Белла улыбнулась, словно ангел. Её светлые волосы вздувал ветер, как и полы платья, тем самым подчёркивая образ божественного создания. Такая красивая, бледная, маленькая и стройная, не смотря на беременность. Будто не из этого мира. Она подошла к нему, медленно и тихо, всё также улыбаясь.- Доброе утро, Крис. Хорошо поспал?Крис кивнул, пристально смотря на девушку.- Не прочь со мной прогуляться немного?Крис спустился с крыльца, чуть ли не вплотную подойдя к Белле. Та взяла его под руку и повела в сторону поля.Погода сегодня разыгралась. Ветер гулял во всю, а тучи время от времени прятали солнце. Вдали виднелась совсем большая туча – к дождю. Осень буквально рядом.Пройдя вглубь поля высокой и сухой травы, Крис и Белла пришли к вытоптанному участку, где стояли два увесистых камня с фотографиями мужчины и женщины – их родителей. Белла оторвался от руки Криса и прошла дальше, встала на колени и провел рукой по «надгробию». Крис стоял вдалеке, наблюдая за девушкой.- Уже как несколько лет прошло с того момента, когда они ушли, – проговорила девушка, - Жаль, что они не смогут лицезреть нашего ребёнка.Крис кивнул, посмотрев на могилу. Он уж забыл про них сразу после похорон. Как только они умерли, вся ответственность перешла к нему: забота за сестрой, дом, добыча еды. До скорби никакого дела не было, лишь хлопоты.- Скоро родится наш малыш. Как ты думаешь – мальчик или девочка?Крис указал на отца. Белла улыбнулась, проведя рукой по фотографии отца.- Думаешь, что мальчик. Назовём в честь отца?Он кивнул. Белла ещё шире улыбнулась, обнажая все 32 зуба. И что-то в этой улыбке было не так? Крис чуть отпрянул, смотря прямо в рот сестры. Зубы как зубы – белоснежные и чистые. Как вдруг по ним пробежался какой-то странный формы жук средних размеров, чем-то походивший на голову младенца. Крис зажмурил глаза и помотал головой. Вновь посмотрел на сестру. Теперь она выглядит обычно. Никаких жуков во рту. Никакой широкой улыбки. Самая обычная девушка, походившая на ангела.- Я иногда чувствую, как он шевелится внутри меня, - приятный голос Беллы оторвал от мыслей. Крис вновь обратил внимание на девушку.Белла поглаживала свой живот, напевая колыбельную. Её пение разносил ветер по полю. Эту колыбельную слушали буквально все. Даже Крис почувствовал, что клонит в сон. Но ощущение чего-то неправильного не давала ему покоя. И так оно и было. Как только осмотрел поле, увидел силуэт вдали – на границе с горизонтом. Силуэт был каким-то неестественным, будто кто-то пририсовал его черным маркером, да так неумело, что были видны неровности.Страх холодком пробежал по спине. Он резко хватает сестру за руку и тащит обратно к дому. Белла удивлённо смотрела на брата.- Крис, что случилось? – обеспокоенно проговорила она.Крис проигнорировал вопрос. Его лицо скривилась в гримасе злости и отчаяния. Такого он явно не ожидал, что вновь всё может вернуться. Про это он тоже забыл. Как только оказались дома, Крис закрыл дверь на все замки. Достал из шкафа ружьё, ждавший своего момента целых пять лет. Пять лет с того момента, когда погибли их родили от рук того силуэта. И теперь он пришёл за ними, чтобы покончить с их родом. На этот раз навсегда. С собой соберёт ещё и ребёнка, не успевшего увидеть свет.- Он вернулся, да? – обеспокоенно поинтересовалась Белла.Молчание. Даже так девушка поняла, что злодей вернулся. Тот самый плохой человек, что забрал с собой их родителей.- Почему? – Белла на грани истерики, - Почему он к нам приходит? И забирает нас? Что мы такого сделали?Естественно она не знала ответа, зато Крис был в курсе дела. Как старший ребёнок, отец передал ему знания об их семье и злодеянии, которое однажды совершили пять сотен лет назад. Теперь через каждые пять лет они отплачивают жизнями за этот поступок.- Боже, Крис, - истерика всё нарастала. Белла вот-вот сорвётся.Крис пока что держался спокойно, крепко держа ружьё в руках. Он не отводил взгляда от двери, забыв про то, что в дом можно войти через двери кухни. Это было его ошибкой, ведь вскоре за спиной, вместо истеричных выкриков сестры, послышался дикий и зловещий смех. Крис резко развернулся и пальнул, не прицелившись. Беллу откинуло на небольшое расстояние. Она упала на столик в гостиной, да так, что осталась вмятина на полу. Крис выпустил ружьё из рук, потом посмотрел на дверь кухни. Из выпуклого живота сияла дымящаяся дыра. Дверь была немного приоткрыта.- Мы забрали её, Крис, - хор сотни искаженных голосов раздался по всему дому.То, что вселилась в девушку, встало и направилось в сторону мужчины, изогнувшись в три погибели и шатаясь. Слышался хруст костей, всё тело Беллы скручивалась в спираль. Капли крови барабанили по полу, в такт шагам, словно некий жуткий марш. Плод выпал из живота. Ещё толком не сформировавшийся ребёнок заплакал, задвигав ручками. Затем зашипел, покрылся пузырями и исчез, оставив после себя тёмный след на полу.- И ребёнка тоже, - стены дрожали от говора демона, - Теперь твоя очередь. Ты – последний из рода Бьёрков.Ярость переполнила нутро Криса. Дуло ружья нацелилось на незваного гостя. Раздался выстрел. И второй. Демон всё надвигался и надвигался, будто ничего не было. Руки мужчины задрожали, ружьё упало на пол. Крис попятился назад, прижавшись к стене, скатился и закрыл глаза.- Твой дальний-дальний родственник тоже пытался бороться с нами. Это было несправедливо с его стороны, ведь он знал, на что соглашался. Но предпочёл пойти наперекор судьбе, решил нарушить наш договор. Знаешь, что он хотел? Знаешь? Конечно, твой отец тебе рассказал. Он хотел чистой крови в роду. И поэтому, чтобы не спариваться со всяким сбродом, по его словам, он решил начать совокупляться со своей сестрой. А чтобы не было различных мутаций и проклятий, заключил с нами договор. За его ошибку вы оплачивайте своими жизнями уже пятьсот лет. Меня не за что винить – я просто выполняю свою работу. Если собрался кого-то обвинять, так презирай своего предка. Он всё это начал, а на тебе закончится.Запах гнили и экскрементов ударил в нос. Шаги приближались. Крис всем телом чувствовал, как демон протягивает свои руки к нему. Ещё чуть-чуть, и всё закончится. Секунда, пять секунд, минута, две минуты. Тишина. Крис приоткрыл глаза. Гость пропал. Как и сестра. В доме никого не было. Как и на улице. Крис оглядывался, прислушиваясь к звукам. Убедившись, что пронесло, он облегчённо вздохнул и заплакал. Горькие слёзы текли по его щекам, обжигая глаза. Он остался совсем один, единственный в своём роде. И проживёт всю оставшуюся жизнь в одиночестве со всеми проблемами. Почему он так решил? Всё просто. Его род был изгнан с родного поселения за кровосмешение, из-за чего пришлось жить в поле, вдали от людей. Какое-то время с хозяйством всё было нормально: был хлеб, мясо, яйца. Но когда пришли крысы, с размера кота, то хозяйство потом разрушилось. Все свиньи и куры были съедены, все зерна исчезли. Ни одна отрава, ни один кот не мог справиться с таким крысиным нападкам. Вскоре и земля стала непригодна для посева. Оставалось только питаться рыбой, что плавала в озере, и то со временем высохнет. А сейчас он лишился последнего близкого человека – своей родной сестры Беллы, их ещё не родившегося ребёнка, который так не увидит свет.Крис не переставал плакать. Ему было больно. Он посмотрел на ружьё, лежавшее рядом с ним. В комнате отца остались ещё патроны. Возможно, это единственный выход из сложившейся ситуации…

Ключевые слова: Поле демон сделка авторская история

Другие, подобные истории: