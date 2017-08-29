Рабочие будни. Ночник

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 105 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:20 by

Всем привет, я хочу рассказать вам о своей работе. Я работаю в агентстве «Светоч» и являюсь ночником, по сути - оператор поддержки в паранормальных ситуациях. Связаться со мной можно по номеру 112. Я расскажу вам несколько историй с моей работы. Сейчас я вспоминаю их с некоторой ностальгией, но раньше мне было все в новинку и многое пугало.Первая часть этой статьи связана с существами. Их мы делим по нескольким критериям: опасность (безопасный, вредитель, опасный, сверхопасный), тип существа (материальный, нематериальный), простота изгнания (можно изгнать самому или при помощи ночника, изгнать можно только при непосредственном участии специалистов и не изгоняемые). Исходя из этих параметров, ночник определяет как помочь человеку.Первая история, будет про мой первый не учебный звонок, она не очень страшная, но запомнилась мне очень хорошо.- Здравствуйте, меня зовут Сергей, что у вас случилось? И как к вам обращаться? – произнёс я, слегка нервничая.- Здравствуйте, меня зовут Антон, у меня мама домой пришла, – произнёс мальчик шёпотом.- Антон, с твоей мамой что-то не так?- Я уже говорил другому дяде, у меня нет мамы, она умерла! – мальчик стал говорить чуть громче.- Папа с сестрой ведут себя как будто это нормально! Может она их загипнотизировала?- Не волнуйся, сейчас я узнаю, чем могу тебе помочь.Я тут же начал вбивать в базу данных описание существа, как меня прервал Матвей - менеджер агентства:- Это ложный родственник.Я вбил это название в базу.«Ложный родственник — опасное материальное существо, которое наводит морок на людей, и те начинают верить, что существо их родственник, и, не задумываясь, пускают его в дом. Дальше действия существа разнятся: либо оно начинает питаться энергией людей или просто убивает их во сне и питается их плотью. Чтобы прогнать существо, надо дать понять родственникам, что оно вовсе им не знакомо, и тогда они сами его прогонят. Критерии: опасный, материальный, можно изгнать самому или при помощи ночника».- Слушай меня внимательно. Тебе нужно задавать кому-нибудь из родственников вопросы по поводу их жизни. Например, как папа познакомился с мамой или как появилась ваша сестра. Продолжай задавать вопросы, несмотря ни на что, и ничего не бойся.- Задавать вопросы, понял, – уверенно сказал мальчик, и в трубке послышались шаги.Далее в трубке были слышны разговоры, мальчик что-то настойчиво спрашивал, далее были слышны возмущения «мамы». Затем возмущения папы, сначала он кричал на сына, потом на «маму» затем были быстрые шаги и хлопок дверью.- Спасибо, - сказал мальчик и сбросил трубку.Менеджер похлопал меня по плечу и предложил отпраздновать. Так началась мои рабочие будни.Вторая история произошла через два месяца после устройства. Я сидел в ночную смену и пил кофе, как вдруг на мой телефон поступил звонок.- Здравствуйте, меня зовут Сергей, что у вас случилось? И как к вам обращаться?- Валентин, тут как бы это, в моей машине девушка страшная, – мужчина говорил тихо и то и дело всхлипывал, что мне приходилось вслушиваться. – Я ехал в другой город и увидел девушку автостопщицу, и решил ее подобрать, мы проехали полчаса где-то, я обернулся к ней, а у неё улыбка до ушей и кожа вся бледная, почти прозрачная, вы поймите я не псих и не нарик она реально тут.- Не волнуйтесь, сейчас я узнаю, чем я могу вам помочь.- Побыстрее, пожалуйста, оно придвинулось ближе.Я вбил в графу всю информацию и нашёл эту статью.«Призрак дорог, он же смерть водителя - опасное нематериальное существо. Способно повелевать судьбой, оно садится в машину под видом обычного автостопщика и создает стечение обстоятельств, приводящее к смерти находящихся в машине, затем существо поглощает душу умершего. Обычно в истинной форме людям оно не показывается. Существо можно прогнать, если сказать заклинание на латыни. Критерии: опасный, нематериальный, можно изгнать самому или при помощи ночника».- Валентин, слушайте и повторяйте за мной, Per vim voluntatis, deleo creaturam quae me laedere vult.Мужчина попытался повторить заклинание, но получилось у него скверно.- Оно не уходит! Боже! Её лицо прямо у моего затылка!- Валентин успокойтесь, оно не может вам навредить, попытайтесь повторить заклинание еще раз.Я повторил заклинание по фразам, но у него все равно не получалось. Вскоре у него началась истерика, я пытался успокоить его, но безуспешно, рыдая, он повторял заклинание всё громче и громче. Вдруг я услышал грохот и связь пропала. Я доложил Матвею о возможной гибели человека, тот сказал мне написать об этом доклад начальству и идти домой. Перед тем как я ушёл, он сказал, что подобное на нашей работе случается часто, и, если не уволюсь, я к этому привыкну.На следующий день в новостях я увидел сюжет об аварии, на повороте машина вылетела в кювет, причина невнимательность водителя на дороге...Третья история, в отличие от предыдущих, довольно забавная, она связана с бабушками и их желанием кормить кого попало. Звонок поступил в субботу, звонил мужчина.- Здравствуйте, меня зовут Сергей, что у вас случилось? И как к вам обращаться?- Здрасте, меня Олег зовут. У нас бабки на районе совсем охренели всё время кого-то подкармливают. Сначала это были птицы, и они повсюду гадили, затем кошки, и каждую ночь мы слышали их крики, а теперь это какие-то чертоподобные твари! На улицу выходить страшно, они на людей кидаются, а что ночью творится, ужас! Поймайте их, на что мы этой стране налоги платим!Я попросил описать их подробнее, затем вбил информацию в базу данных.«Псевдочёрт – Внешним видом напоминает черта, из-за чего и получил такое название. Из-за своей необычности часто встречаются в качестве домашних животных в азиатских странах. Без должного надзора и стерилизации существо может начать копировать себя вплоть до 10-150 особей, в зависимости от способностей существа и количества еды. В большом количестве способны нанести ущерб небольшому городу В России этот вид слабо приживается и стоит крайне дорого. Критерии: вредитель, материальный, изгнать можно только при непосредственном участии специалистов».В общем, пришлось вызывать службу по отлову существ. Дальше будет со слов моего коллеги из отдела по отлову.«Ну мы приехали на район, а там псевдочертей штук тридцать, в две группы пришлось работать, как всех поймали, приперлась бабка и говорит - вы что, мол делаете, кровиночек моих губить будете. Ну мы спросили какое ей дело, а она и говорит, это её животные. Ей родственники подарили, а она не хотела, чтобы животное в четырех стенах сидело, она её выпустила и подкармливать стала, там и другие подключились. В итоге их сердобольности псевдочерти нам чуть всю клинику не разнесли, их же простым средством не усыпишь, и нам неделю лекарства ждать пришлось».В общем, делайте выводы и помните, что в ответственности за кого приручили.Вторая часть статьи будет связана с аномалиями. Расскажу о них поподробней. Аномалии бывают разных видов: пространственные аномалии, временные аномалии и аномалии разума. Также аномалии могут происходить параллельно с другими. Буква означает класс, степень искажения или влияния, класс А влияет на одного человека или группу лиц, класс Б может повлиять на район или небольшой город, а класс В может повлиять на целое государство.Первая история случилась в полдень, на линии была девушка.- Здравствуйте, меня зовут Сергей, что у вас случилось? И как к вам обращаться? – я вновь начал разговор с заученной фразы.- Здравствуйте, меня зовут Лена, тут такое дело. Я ехала в другой город по работе, на середине дороги я остановилась и отошла по нужде. А теперь никак не могу дойти к машине, иду-иду, а она никак не приближается.Уже без поиска информации я догадался, что это пространственная аномалия класса А.- Слушайте меня внимательно, чтобы выбраться, вам нужно как-либо отмечать пройдённое вами расстояние, например, если у вас нет подручных средств, можно втыкать в землю палки или выкапывать маленькие ямки.- Поняла, сейчас попробую.Через двадцать минут тишины, девушка, наконец, заговорила.- Получилось! Спасибо большое! Слушайте, а откуда вы всё это знаете? И как это работает?- Опыт предков и исследования ученых. А вот на второй вопрос я ответить не смогу, сам не знаю. До свидания.Вторая история связана с временной аномалией класса А. Мне, как всегда, поступил звонок.- Здравствуйте, меня зовут Сергей, что у вас случилось? И как к вам обращаться? – и вновь уже надоевшая фраза.- Здравствуйте, меня Антон зовут. Я совершенно не узнаю свой район, магазина нет, площадку поставили да блин даже заборчики другого цвета. А в квартире другие люди, говорят прошлые жильцы съехали давно- Когда вы в последний раз были в районе?- Да сегодня, когда на работу уезжал.- Вы уверены, что это ваш район?- За дурака меня не держите?!- Хорошо, оставайтесь на линии, я подумаю, как вам помочь.Некоторое время я напряженно думал, пока, наконец, не придумал.- Извините, какой сейчас год?- 2004-ый конечно, что за глупые вопросы, я работник НИИ, а не псих.- Успокойтесь, работник НИИ, вы попали во временную аномалию и сейчас прибываете не в своём времени.- Ух ты, путешествие во времени, не думал, что такое возможно. А я могу спросить у людей что будет? А себя встретить?- Да, что угодно спешивайте, а про то, что вы хотите с собой повидаться, боюсь огорчить - это физически невозможно- Как мне вернуться?- Мне жаль, но сейчас о временных аномалиях нам мало что известно, как в них попадают, как возвращаться обратно. Так что, увы, вы остаетесь тут, не волнуйтесь телефон отслеживается, помощь скоро прибудет.- Как, совсем никак!? Но у меня же семья, дети, что с ними будет? – в его словах было столько досады, столько отчаяния.- Не волнуйтесь, вам окажут всяческую поддержку, и, если вам станет легче, то, что вы попали в будущее, тоже было запланировано, так что для детей вы просто пропали, если бы вы не попали в аномалию, это все равно бы случилось.- Боже! И от этого мне должно стать легче?! Для них я пропал! – Сергей сорвался на крик, потом он медленно затих. - Бедные мои доченьки, они ведь волноваться будут. А мне что делать, что мне делать? - в конце мужчина уже просто плакал.Звонок прервался. Вот такая вот грустная история, не знаю, что произошло с этим мужчиной, но надеюсь все хорошо. И может даже он встретит свою семью, вот они рады будут…Третья история, на контрасте с предыдущей, будет забавной, но очень короткой. И произошла она как раз неделю назад, так что свежак. Началось все интересно, в нашем офисе на все здание раздался женский визг. Мы все подорвались и побежали на звук, на месте была Соня, наша сотрудница. Она испуганно показывала на кулер с водой.- Сонь ты? Что случилось? – сказал Матвей, который был в ту смену.- Как что, ты не видишь? Спрут в бутылке!- Там никого нет.- Не, там реально спрут сидит, – произнес подоспевший сотрудник.- Я тоже его вижу, – сказал еще один.- А я нет.- Да есть он там, мерзкий, склизкий, бе.- Так, ладно, всем в офисе подойти к кулеру и сказать кто видит спрута, кажется, мы имеем дело с аномалией разума класса А. Всем, кто видит, зайти в санчасть.Тут раздался звонок, не буду вдаваться в подобности, в общем, тоже жаловались на спрута в бутылке, затем еще один, еще и еще. Оказалось, аномалия затронула весь город, и ей присвоили класс Б, затронутые в каждой бутылке с водой видели спрута. Как раз всю прошлую неделю мы разгребали последствия. Проводили опрос среди населения, даже таблеток не хватило, пришлось заказывать. Не знаю, с чем связана эти аномалия, но было весело. Хотя иногда люди с аномалией разума попадают в психлечебницу, для этого у нас есть тест, исследования показали, что при шизофренических галлюцинациях и аномальных галлюцинациях задействованы разные отделы мозга.На этом все, многое я не могу вам рассказать из-за секретности, но надеюсь то, что у вас имеется, было интересным. Буду надеяться, что никто из вас не встретит существо и не попадет в аномалию. Возможно, некоторые из вас даже захотят устроиться к нам на работу, по номеру: 8-499-123-08-46.

Ключевые слова: Оператор существа аномалии организация авторская история

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