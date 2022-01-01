Ван Хельсинг и Красная шапочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 74 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:54 by

Стояла теплая погода. Светило солнышко, пели дятлы. В такой день просто невозможно сидеть дома.Вот и Kinigos решила отправиться в лес за грибами.Взяв корзинку, она отправилась в лес.В лесу она она любовалась местными красотами, попутно собирая всякие подберезовики, белые и прочие маслята.Внезапно ей на пути попалась старушка, одетая в пальто из волчьих шкур, и в красной шапке.- Здравствуйте, – вежливо поздоровалась Kinigos.- Здравствуй, – ответила старушка. – А ты кто?- Я Kinigos, а Вы?- А я Красная Шапочка.- Странно, я всегда представляла Красную Шапочку в виде маленькой девочки.- Девяносто лет назад я и была маленькой девочкой. Если тебе интересно – пойдем ко мне в избушку, я расскажу тебе свою историю. А потом покажу очень грибное место.Они пришли к избушке.Красная Шапочка и Kinigos сели за стол. Красная Шапочка достала рюмку и налила Kinigos самогона.- Угощайся. Я-то не пью – цирроз, язва, с почками еще проблемы. Но ты пей.Kinigos выпила.- Так вот, – начала свое повествование старушка, – несла я как-то бабушке корзинку пирожков. Решила идти через лес. А там грибов полно! Стала я грибы собирать. И тут выходит какой-то дед и говорит: «Что бы в моем лесу грибы собирать, надо у меня лицензию купить».А я отвечаю:- Да пошел ты куда подальше, старый хрыч! Ты кто вообще такой?А он отвечает:- Я Леший. И из леса ты больше не выйдешь.Сказал и ушел.- А я, сколько потом ни пыталась из лесу выйти – никак не получалось. Съела все пирожки, грибы и ягоды что насобирала, потом совсем оголодала и стала волков ловить. Рвала их руками на куски и сырыми ела. Вся моя шапка пропиталась кровью и теперь не отстирывается. А до этого белая была. А потом наткнулась на избушку Бабы Яги. Та меня приютила, угостила самогоном.А потом чувствую – самогон как-то не так подействовал. Вроде и в голове все нормально, но только пошевелиться не могу. А Баба Яга как захохочет:- Это моя фирменная настойка. На грибах и травах особенных! А я сейчас печку затоплю и тебя на ужин себе приготовлю!Но тут Яга для поднятия аппетита себе рюмку самогона плеснула (Из другой бутылки) Выпила, а потом грибочком закусила. Но не обратила внимания, что это был мухомор с просроченным сроком годности.И умерла в страшных мучениях, но перед смертью переписала на меня свою недвижимость. Теперь я тут живу. Питаюсь заблудившимися туристами. (Волки мне приелись). Угощаю их тем самым самогоном (Баба Яга успела мне рецепт поведать). Жарю в печи и ем.Красная Шапочка принялась растапливать печь.Kinigos попыталась убежать, но поняла что ее разбил полный паралич.Тут дверь в избу распахнулась от мощного удара.На пороге появились двое – старик, у которого на голове росли ветки, и человек помладше с арбалетом в руках.- Давно не виделись, Леший - сказала Красная Шапочка, глядя на старика. Потом перевела свой взгляд на человека с арбалетом:- А ты кто будешь?- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг.- И как ты тут очутился, Ван Хельсинг?- Я видел, как ты эту девушку к себе в избушку ведешь, и сразу понял – сожрать ее хочешь, – пояснил Леший. – Тогда я забрался на самую высокую сосну, где связь еще берет и позвонил Ван Хельсингу.- Может не будете меня трогать? – испугалась Красная Шапочка, – у меня пенсия маленькая, на еду не хватает, но обещаю на волков и зайцев перейти.- Ну есть еще вариант, – Arhip дал ей рекламный буклет по доставке пиццы, на развороте которого был изображен розовощекий молодой человек с коробкой пиццы в руках.- Какой красавчик! – восхитилась Красная Шапочка, – вкусный наверное.- И еще позвони – скажи пусть приедут и сотовый ретранслятор тебе поставят, иначе не дозвонишься отсюда, – Arhip дал ей визитку.- Ко мне как-то какие-то люди забрели, – вспомнила Красная Шапочка, – говорят «Насяльника, работ какой есть? Давай избушку подправим?» - Подправили, я их потом съела.- Больше так не делай, – строго сказал Ван Хельсинг. – Мы пошли. Только с самогоном что делать? Нормальный разопьем, отравленный разобьем.Понять надо только в какой бутылке какой.Ты, кепка красная дегустировать будешь.Arhip налил самогон из одной бутылки и дал Красной Шапочке. Та выпила. Ничего не произошло.- Это нормальный, – догадался Arhip и налил из второй бутылки.Красная Шапочка выпила и тут же свалилась на пол.- Вот эту разбиваем, – решил Arhip. – Только надо бы тоже выпить на дорожку.- Я пью только забродивший березовый сок, – отказался Леший.- Тогда я сам выпью, – Arhip повернулся к бутылкам.- Ну вот, совсем забыл в какой из них нормальный самогон. Вроде в этой.Он налил самогона, выпил его и повалился в полном параличе.Леший разбил все бутылки с самогоном, потом одной рукой взял Kinigos, второй Архипа и направился к выходу.- Может выпустишь меня из леса? – пробормотала ему вслед Красная Шапочка.- Пиши заявление в трех экземплярах, – не оборачиваясь, ответил Леший.После Леший доставил Архипа и Kinigos за пределы леса и положил возле троллейбуса Архипа.- Паралич где-то через час пройдет, – сказал он. - А пока полежите тут. Волков не бойтесь – я сказал им вас не трогать.А еще не курите - только пожара мне тут не хватало.

Ключевые слова: Лес Красная Шапочка самогон авторская история

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