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Творческие истории

Расплата (история про деревенскую ведьму)

Ванька знал, кто живет в этом доме. Да вся деревня знала. Ведьма жила. Старая, могущественная.
Ведьму в деревне не боялись. Вреда она никому не делала. Даже наоборот, могла помочь. Лечить умела, заговаривать, и даже, говорили - исполняла желания. Правда, желание можно было только одно загадать. Никто дважды ничего у ведьмы не просил.
Вот и пришел Ванька к ведьминому дому. Помощи пришел просить. Мать его третий день как совсем плоха стала. Слегла и ничего не ела. Врач сельский руками разводил. А ей бы еще пожить...

Ничего не оставалось Ваньке, как идти просить помощи у ведьмы. Может быть, хоть ее колдовство вернет матери жизненные силы.
Половицы дома скрипнули, когда Ванька зашел в избу. В доме было мало света, стоял запах трав. Около печи сидел большой черный кот, он мяукнул и скользнул куда-то под лавку.

Ведьма жестом показала мальчику на стул:
- Ну, садись, голубчик, раз пришел, - она зашла за спину Ваньке, закрыла глаза и руками стала водить в воздухе.
Сердце Ваньки застучало в два раза быстрее. На лбу пот выступил. А ведьма вдруг заговорила:
- Вижу, вижу зачем пришел. Хочешь мать свою исцелить и спасти. Такое твоё желание. Это можно, я помогу. Дам тебе порошка. Ты его с водой замешай, пусть мать выпьет всё до дна. И будет как новенькая.
А теперь о цене колдовства поговорим. Плата будет обычная. Заберу я у тебя все слова, что ты должен был за свою жизнь сказать. Я словами человеческими питаюсь. Тебе же оставлю лишь сто слов. Расходуй их осторожно, чтобы хватило надолго. Потому что как только произнесешь сто первое слово - упадешь замертво. Всё понял?

Ванька почувствовал волну тепла, что разлилась по телу. Он вскочил со стула, зажал в руках мешочек с порошком и выкрикнул:
- Спасибо!!!
А потом вдруг расхохотался.
Ванька бегом бежал, торопился в деревню. Нужно вылечить мать, а потом у него еще осталось целых 99 слов, чтобы сказать ей, как он ее любит.
В деревне все, кроме ведьмы, жившей на отшибе, знали, что Ванька с рождения был немым.

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34 by ninikkaПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ведьма ванька желание расплата

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