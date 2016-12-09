Деревня оборотней. Последняя часть

Estellan Просмотров: 191 Комментарии: 4 +5 Вчера, 07:54 by

Перед глазами вновь, сами собой, всплывали воспоминания.- Мы останемся здесь? ЗДЕСЬ?! – Ленка пылала праведным гневом. Но с ним я уже ничего не мог поделать.- Здесь, - коротко отрезал я, осматривая фронт работ. Работы предстояло много. Очень много. Если не брать в расчет совсем уже развалившиеся дома, для жизни более-менее годились пять-шесть. Но и их, чтобы привести в жилое состояние, придется почти поднимать из руин. Что-то быстро отстроить мы все равно не успеем. Нет денег. Мало рабочих рук. А те, что есть, слишком давно привыкли бежать по подлеску, нежели держать в руках инструмент. – У нас не так много вариантов. Мы не можем забрать их в город, по понятным причинам. Представь себе, что может наворотить даже один оборотень в городе. А семеро? Я не могу увести их в соседнюю деревню, по тем же причинам. К тому же, не исключено, что вожак явится за нами. А он не будет рассусоливать. Это я тебе гарантирую. Мы не можем начать существовать официально. В соседних селах могут быть те, кто знал местных. И представь себе реакцию кого-то, кто знал условного Диму, давно похоронил его, а теперь, через пять десятков лет, снова видит своими глазами. Лучше всего нам – прикинуться самоселами. Прикроемся аскетичной религией, нежеланием контактировать с внешним миром, на случай гостей. А еще лучше – будем отпугивать всех тех, кто сюда сунется. Надо будет на этот счет придумать какую-нибудь легенду.- Но…- Лен, - я приобнял девушку и заглянул в ее глаза. С виду обычные, человеческие, но я видел все то, что скрыто за ними. Ее новую суть. Ее зверя. – Мы пытались остаться в городе. Когда все произошло. Когда закончилось. Когда мы похоронили остальных, по документам растерзанных зверьем. Мы пытались забыть. Но мы не можем отменить того, что произошло. Не только с ними. Но и с нами. Я знаю, что ты слышишь его зов. Каждую ночь. Он зовет нас. Он не оставит нас в покое. По крайней мере, пока я его не остановлю.- А потом?- Потом будет видно…- У нас гости? – Ленка встречала нас на крыльце логова, скрестив руки на груди. Остальные, благоразумно, носа из домов не высовывали.- Да… вот, ребятки приехали на пикник, но у них тачка сломалась. Они у нас переночуют, а завтра их заберут, - фигура девушки не внушала спокойствия. Слишком уж недовольный был у нее взгляд. – Ребята, располагайтесь, дом и участок в вашем распоряжении. Но за забор лучше не соваться. Отпугиватели по периметру, но обезопасить всю деревню я не могу. Только дворы. Ах да… Елена – моя… жена.Последнее слово далось мне с трудом. Хотя бы потому, что я так до сих пор и не решил, кем мы друг другу приходимся. В этой стае я был альфой, вожаком. Проблема в том, что Ленка была единственной самкой. Ее защитить я мог только предъявив права. У нее выбор был, но из всей стаи знала она только меня. Незадолго до того, как стая раскололась, у нас был даже разговор на эту тему.- Мне не нравится, как они на меня смотрят, - доверительно сообщила мне девушка. – Такое ощущение, что хотят сожрать.- Вряд ли… просто ты тут единственная девушка.- Но почему?- Вожак не обращает женщин. Целенаправленно. Раньше они у них были, но, оказалось, что если они беременеют, то не могут выносить потомство. А если такое чудо и случалось, то ребенок, появляясь на свет, убивает свою мать. Следом погибает и сам. Потому тут нет и молодняка. Полукровки есть, но они рождаются у человеческих женщин. Но тут, опять же, как повезет. Если больше человеческого, то первое время это будет обычный человеческий малыш. А если звереныш, то он точно так же убивает свою мать. Потому стая обходится и без самок. Чтобы не было лишнего соблазна.- И откуда ты все это узнал? – ночь была лунной, но в то же время темной, безысходной. Эта безысходность висела в воздухе, отрезая нас от самой возможности светлого будущего. Какое будущее может быть у таких, как мы?- От вожака, - я криво усмехнулся.- Как-то подозрительно он с тобой откровенен.- Увы, Ленусь, не просто так мне пришлось на несколько лет засунуть поглубже свою гордость. Чтобы понять как с ним бороться, сначала надо побольше узнать о том мире, в котором мы с тобой застряли.- А потом?- Потом мы уйдем. Уйдем отсюда. Кажется, лес мне осточертел. Век бы его не видел.- Ты притащил людей? Сюда? – гадюкой зашипела девушка, цепко сжав мой локоть, едва гости зашли в дом. – В такую ночь?- У меня не было выбора. Если оставить их в лесу, их сожрут. Или, как вариант, они могут стать свидетелями очень занимательного зрелища борьбы двух стай оборотней. Как думаешь, они после этого долго смогут спокойно жить? К тому же, я не смогу гарантировать, что кто-то их не цапнет в процессе. Причем не только кто-то из стаи вожака. Сходи, лучше, посмотри, есть ли у нас что из успокоительных травок. Лучше бы эту ночь они проспали.- С ума сошел? Если ты проиграешь, их сожрут, они даже защититься не смогут.- Если я проиграю, их сожрут в любом случае. И, лично я, предпочел бы, чтобы горло мне перегрызли во сне, а не понаблюдав перед этим, как на части разрывают моих друзей. Иди. И… хоть на секунду представь, что ты просто радушная хозяйка. А то стартанут наши туристы в ночь. Мы там уже ничего не сделаем.По мере того, как Солнце сначала добиралось до зенита, а потом клонилось к закату, я начинал нервничать сильнее. Казалось, эта нервозность была не только у меня. Ленка казалась дерганной, то тарелка из рук выпадет, то о край печи обожжется. От природной грации осталось не так много. Я чувствовал и остальных. Даже звери, запертые в домах, чтобы не пугать гостей, метались, как тигры в клетках.Лишь когда Солнце опустилось, скрывшись за горизонтом, все успокоилось, замерло. Все чувства обострились до предела.Благо, что к тому моменту, когда поднялась луна, большая, яркая, красная, гости уже крепко спали, расположившись кто где. Хорошо.Мы с Ленкой выскользнули за дверь, плотно закрыв ее за собой. У забора в сборе стояла уже вся стая, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Похоже, они готовы больше, чем я. Чувствовал ли я себя готовым? Определенно – больше, чем в самом начале, но вот чтобы быть в абсолютной уверенности?Кивнув своей стае, я направился в сторону леса. Они пошли за мной, позади, не отставая, но и не стремясь обогнать. Ближе всего шел бета, всего в шаге, за плечом.К счастью или к сожалению, но углубляться в лес не пришлось. Вожак ждал нас сразу же за границей моей территории. Если бы хотел напасть, напал бы давно. Похоже, здесь и сейчас он решил устроить показательную казнь, пример другим, чтобы не посягали на его власть.- Явился? А я уже думал, что придется постучать в твою дверь, - оскалился вожак, продемонстрировав внушительные клыки.- Ты постучался, - привычно ответил я, задвигая за плечо Ленку.Вожак явился не один. Но в человеческом облике из всей стаи был только он. Насколько я успел его изучить, так он стремился показать свое превосходство. Сначала даже получалось. От одного его присутствия я чувствовал как на загривке начинают шевелиться волосы.- Ты забрал мою добычу, - на этот раз голос его был настолько рычащим, что слова разбирались с трудом. – Верни, и я не трону ни тебя, ни твоих прикормышей, прикидывающихся волками. Забывших, что такое – настоящая волчья жизнь.- Теперь это – моя добыча. Они на моей территории и под моей защитой. Так что, собирай своих отщепенцев и проваливай. Пока они окончательно не забыли, что подчиняются тебе и не разбежались по лесу.- Хамишь, мальчишка? – вожак рассмеялся. – Забыл, кто сделал тебя таким? Забыл, кому принадлежишь?Протянув ко мне руку, вожак тут же получил по ней когтями. Гортанное рычание раздалось из двух глоток одновременно, и этот поединок длился несколько мгновений, как и взгляд глаза в глаза.Бородатый замолчал первым, облизался.- Надо же, когда я тебя увидел, ты и не пах альфой, а теперь – бросаешь мне вызов? – трансформация началась без предупреждения. Впрочем, к этому я был готов, отстав лишь на долю секунды. В такие ночи все проходило быстро, почти безболезненно. Изменяться, вопреки суевериям, мы можем в любое время, но луна словно сбрасывает оковы.Всего несколько мгновений, и на дороге, уводящей в лес, напротив друг друга стояли два оборотня, не полностью звери, но уже и не люди. Антропоморфные. Лишь немногие способны на такую трансформацию. В моей стае – трое, у него – двое. За моими плечами стояли на двух лапах Ленка и Василий. Остальные – на четырех, не вмешиваясь в поединок. За вожаком стояли восемь волков. В такие поединки не вмешиваются остальные. Это мои с ним разборки.И снова – поединок гортанного рычания, на этот раз оборвавшегося внезапно, когда серый прыгнул вперед, не столько полагаясь на лапы, сколько намериваясь сразу вцепиться в горло. Я так просто тоже не был настроен уступать. Если проиграю, то не только потеряю все. Точнее, все потеряю не только я. Не знаю, вернутся ли в его стаю остальные или он их так же убьет, как отступников. А кроме них десятки, если не сотни, других… людей. Он слишком давно планирует набраться достаточно сил, чтобы уничтожить еще несколько деревень. Кто знает, на что он еще замахнется, прежде чем найдется кто-то, кто все же сможет его остановить. А если он подготовит себе такого же преемника? Этого нельзя допустить.Серая и черная тень катались по земле, под призрачным светом луны. Почти тихо, если не считать прорывающегося то и дело рычания. Лишь поднимались облачка пыли, да на землю капала кровь.Когда клубок распался, у остальных появилась возможность рассмотреть противников. Не считая царапин и вырванных клочьев шерсти, мне достались сломанная кость руки, павшая жертвой чужих зубов, и глубокий укус на плече. У серого было разорвано ухо и выдран кусок плоти на груди. Снова зарычав, серый метнулся вперед, но на этот раз между нами выросла светло-серая, почти белая, тень. Молча оскалившая частокол зубов. Ленка?! Самец никогда не тронет самку. Но тут ей лучше бы не вмешиваться. Пришлось рыкнуть на нее, снова задвигая за спину.Такое самоуправство опешившему вожаку не понравилось. Понимаю ее попытку меня защитить, но все должно решиться. И лучше бы за один раз. Жизни он нам не даст в любом случае. Плюсы такой формы в том, что мы обладаем не только звериными инстинктами и силой, но и подвижностью.На этот раз к атаке я был готов лучше. Решив, что терять уже нечего, в раззявленную пасть подставилась уже прокушенная рука. Прямо как при первом «знакомстве». С той разницей, что сейчас я это делал осознанно. Вцепившись в подставленную конечность, вожак упустил из виду тот момент, что я теперь тоже не был человеком. Зубы впились в открывшееся горло так легко и естественно, словно я это делал уже сотни раз. Сжались.Оборотня не так просто убить. Но отступать мне было уже некуда. Противник бился в хватке, пока не обмяк окончательно. Лишь когда он затих, я разжал зубы. Убил или нет? Пожалуй, не будем дожидаться обратной трансформации и проверять. Облизав окровавленную морду, я, с помощью тех же когтей и зубов сумел оторвать ему голову, которую метнул в сторону его стаи. Все. Здесь все окончено. Теперь им решать. Я приму того, кто сможет подчиниться. Но и убью любого, кто решил уйти в леса. Здесь никто не будет охотиться на людей.Двое из восьмерых развернулись и рванули в лес. Рык прозвучал приказом. Две двуногие тени рванули за беглецами. Они найдут их, выследят и убьют. Что будут делать остальные? Я перевел взгляд на оставшихся.Оставшиеся, похоже, решили не испытывать судьбу. Прижав уши, звери легли на землю, кто-то даже перевернулся на спину, демонстрируя беззащитное пузо. Вот и хорошо. Подойдя, я обнюхал их, один, особо наглый осмелился поднять уши, за что тут же был цапнут. Не потерплю своеволия. Впрочем, сильно их трепать не было ни настроения, ни необходимости.Новое утро поднималось над логовом, солнечные лучи испаряли росу, обещая тихий, но жаркий день. Я чутко прислушивался к происходящему в доме. Гости только просыпались, но пока было тихо. Сидя на крыльце, я наблюдал за своей территорией. Теперь только моей, думал и бессознательно обнимал дремлющую на плече Ленку. Прокушенная рука все еще болела, хоть при трансформации и затягиваются почти все раны, но эта была довольно крупной. Пока кость вернется в форму, уйдет несколько дней.- Кажется, кто-то едет, - ее слух, кажется, был острей моего. По крайней мере, едущую машину девушка услышала раньше меня.- Скорей всего это за нашими гостями. Надо будет потом напомнить нашим обновить предупреждающие знаки.- Не доверяешь?- Они слишком долго прожили с вожаком, чтобы так быстро отказаться от своих привычек. А я не хочу, чтобы на моей территории продолжали пропадать люди. Нам такая слава не нужна. Вообще, чем меньше людей будет знать о нас, тем лучше.- И что дальше? – ленка поднялась с плеча, зевнула, гибко потянулась.- Дальше? Дальше мы будем жить. Так, как мы этого хотим.

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