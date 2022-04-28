Девчонка с косичками (часть 1)

Новость отредактировал Estellan - 28-04-2022, 18:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

DarkoKovachevich003 Просмотров: 235 Комментарии: 0 +5 28-04-2022, 18:34 by

На дворе был август 1992-го года, в Волгограде стояла жара. В последние дни Иван Николаевич брал своего сына Сергея, довольно высокого парня с каштановыми волосами, с собой в свою бригаду на стройку, "на шабашку": и Сергею практика, да и заработок, и отцу помощь. Август был для Сергея "каникульным", впереди маячил последний курс института. Отец всю жизнь работал каменщиком, а Сергей, которому недавно исполнилось 22, учился в политехе на стройфаке. О будущей своей профессии он особо не задумывался, однако отец всегда повторял: "За партой сидеть это одно, а знать, как кирпич примостить - это, Серёга, другое". Но Сергей и не думал спорить.Они строили новый двухэтажный дом на окраине города какому-то молодому торгашу, который уже успел нажить состояние то ли на каких-то перегонах машин из-за границы, то ли ещё на чём-то. Сергей пару раз видел, как тот приезжал на своей новой чёрной "БМВ" и деловито распоряжался. Отец ("Николаич", как его почтительно звали мужики в бригаде) возводил стены, а Сергей подносил кирпичи и раствор. Дом строили на самом краю улицы, дальше начинались поля, а напротив строящегося дома находился ряд пятиэтажек послевоенной постройки. Оттуда из одного открытого окна время от времени лилась музыка: кто-то выставлял на подоконник магнитофон и крутил, наверное, всё подряд, что у него было, без разбора. Только когда "сторона А" заканчивалась, этот "кто-то" переставлял кассету на "сторону В", так что вся стройбригада и часть улицы невольно прослушивали все кассеты целиком. Мужики сначала недовольно бурчали ("завёл свой патефон..."), а Сергею это не мешало. Хотя вообще-то он больше любил советский рок - "Кино", иногда "ДДТ" с "Аквариумом", а всякое поп-диско так, по случаю. Тем более в мае от него ушла девушка, с которой он встречался почти два года, поэтому всякие песни о любви слушать ему было довольно тяжело, а то и невыносимо. Сначала магнитофон без конца крутил "Дюну" - "страна Лимония, страна без забот...", "Пей, пей, Ваня, не болей!", потом несколько дней были "Фристайл", Леонтьев и какой-то сборник песен разных лет.Вот и обед. Соорудили столик - ящик на кирпичах, подоставали свои "туески" с едой, кто-то пошёл в магазин за пивом и сигаретами. Лохматый мужик возмущается:- Слышь, может камнем зарядить по нему, а?.. Ну сил больше нет, орёт и орёт. На нервы действует, собака! Серёга, ты вот молодой, у тебя рука лёгкая...- Гоша, а ты возьми по "Приме" в уши засунь - и всё, больше ничего тебе орать не будет, - размеренно сказал спокойный мужик, вытирая рукой вспотевший лоб.Сверху, со строительных лесов, хриплый голос интересуется:- А как ж он тада услышит, што на его опять кирпич летить?Взрыв смеха, Сергей тоже хихикает.- Он в прошлый раз помнишь што сказал? "Да я просто не услышал, как он летит, а то бы..." Ха-ха-ха... Он што, так громко летить? А, Петя?..Тем временем из магнитофона зазвучало что-то новое, какой-то незнакомый голос. Первая песня почему-то сильно задела Сергея, он даже заволновался и ждал, когда хозяин музыки поставит кассету на начало. Но магнитофон ещё раз рассказал всем про страну Лимонию и затих совсем. Мужики облегчённо вздохнули, а Сергей всё ожидал. Песня была о том, как парень вспоминает детство и некую девчонку "в синей аляске", с которой они когда-то дружили, что-то там про белых птиц, голубей, но - "жаль, не замечал твоих больших ресниц"... а потом они расстались и теперь он как бы обращается в прошлое и вопрошает - "где та девчонка с косичками?..". Дело в том, что у Сергея была похожая история. Начиная с его пятилетнего возраста и далее - его почти каждый год отправляли на лето в деревню недалеко от Калуги, где тогда ещё жива была его бабушка. Дедушка не вернулся с войны, от него осталось только мутное довоенное фото. Бабушка была не то чтобы жизнерадостной, но неунывающей, частенько что-нибудь вполголоса пела. Но иногда она садилась у окна, подпирала голову рукой, печально смотрела вдаль и очень тихо напевала что-то из старинной крестьянской песни. И когда доходило до слов "ваши венки поверху плыли, а мой на дно пошёл, ваши дружки с войны пришли, а мой не пришёл..." - в этот момент на её глазах выступали слёзы, которые были хорошо видны, когда на её лицо светило заходящее солнце.И вот, носясь по пыльным дорогам на велосипедах по улицам, качаясь на единственной качели, залезая на чердак брошенной избы и пугая спящих там горлиц, отправляясь в лес за черникой для бабушкиного варенья, взбираясь на самый верх полуразрушенной церкви Рождества Богородицы, бегая наперегонки к Оке, сидя там на рыбалке - Сергей быстро подружился с одной из девчонок. Звали её Катей, она, как и Сергей, была городским ребёнком - только ленинградкой, в этой деревне она тоже каждый год (если не отдыхала в пионерлагере или не была на море) проводила лето в гостях у семьи маминой сестры (мать из деревни уехала навсегда, а сестра осталась). У Кати были тёмно-карие глаза и черные волосы, заплетённые в две небольшие косички, и Сергей дразнил её "смуглянкой-молдаванкой". Так проходило почти каждое лето до 1982-го года, когда Сергею с Катей исполнилось по 12 лет. В тот год Сергей очень ждал Катю в деревне: он ещё весной решил, что отныне будет всерьёз в неё влюблён, что она уже не просто "друг игрищ и забав", а нечто большее. И об этом надо как-то ей сообщить. Прошёл июль, уже август подходил к середине, оставалось два дня - и домой, поездом, в Волгоград. А Кати всё не было. Он раз по пять в день проходил мимо её дома будто бы по делу, но на самом деле в ожидании, не выйдет ли она, а спросить о ней кого-то - стеснялся. Сергей внутренне уже смирился с тем, что повидаться можно будет теперь только через год. И вдруг, поднявшись с кровати ближе к обеду, он слышит стрекотание мопеда с улицы: это мчится Боря, местный "первый парень на деревне", в майке-безрукавке, чтобы были видны какие-никакие мускулы, любитель техники и быстрой езды. Позади него сидела какая-то девушка, обхватив его двумя руками ("Ого! - подумал Сергей, - он уже и девчонок возит!.."). Приглядевшись, Сергей увидел те самые чёрные косички - это была Катя. Он вышел из дома и направился в сторону реки, на берегу которой стояла баня. К её задней стенке была прислонена лавочка, и там часто собиралась ребятня. Сергей, не подходя к бане, обогнул её по другой улице, и стоял-выглядывал из-за старых сараев. На траве валялся небрежно брошенный мопед, на лавочке сидели Боря и Катя, причём Боря довольно нагло (как показалось Сергею) обнимал Катю, а она ... и не сопротивлялась. Даже улыбалась!- Боря, а давай сегодня на мост съездим?- Каэшшно съездим! И раков наберём...Сергей отвернулся, без всяких дум уставился на мушек, кружившихся над высокими тысячелистниками. Потом пошёл прочь, прошёлся по полю, спустился в заросли у реки, сел там на знакомое бревно и просидел до темноты, обхватив колени руками.Когда он вернулся домой, бабушка спросила его:- Серёжка! Где ж ты блукал-то?- Ба... Да гулял я. Везде гулял.- То-то везде, что не дозваться было!- Ну ба!..- Иди-ко поешь, потом помоешься да ложись, завтра с утрева отец с матерью приедут.Сергей быстро заснул в ту ночь. А утром приехали родители на такси, и потом, когда все прощались с бабушкой, Сергей носил свои вещи в машину и специально не смотрел в ту сторону деревни, где жила Катя. Потому что Кати у него больше не было...Зимой 84-го умерла бабушка, дом продали, и Сергей в деревне больше не бывал. Очень много минуло стех пор: и пресловутый "переходный" возраст, когда Сергей изводил родителей - "у меня тоже есть своё мнение, которые вы не хотите даже слушать!", и футбольная секция, и городские соревнования, стадион "Центральный" и радость от того, что "Ротор" вернулся в высшую лигу чемпионата СССР, и окончание школы "почти хорошистом", и первая любовь, и вторая любовь, подарившие столько впечатлений и отнявшие столько нервов, и прогулки по набережной, и поступление в институт, и концерт "Кино" в апреле 89-го, и хороший джинсовый костюм, купленный у какого-то осетина на рынке... Про Катю Сергей совсем забыл. Или нет, не совсем: иногда он думал о детских годах, о бабушке, и тогда ему сразу же вспоминалась Катя. Но она так и осталась для него девочкой из невозвратного прошлого, ведь в последний раз он видел её 10 лет назад. Он уже другой, она - наверняка - тоже. А если первая из двух цифр твоего возраста - "два", то 10 лет - это для тебя полжизни. Только один раз в прошлом году, когда Сергей услышал, что Ленинград снова станет Санкт-Петербургом, он почему-то подумал: "Значит, Катя теперь в Петербурге живёт".После начала 90-х жизнь стала меняться. Нет, в семье Сергея и у него самого всё оставалось по-прежнему, но... как бы это сказать, в воздухе запахло другими временами. Вернее, запахло-то гораздо раньше, с начала перестройки, но Сергей был тогда ещё слишком юн. Старики, сидящие за домино во дворе, понимали это так: добра стало меньше, добро уходит. Сергей же чувствовал и думал разное, но если объединить все эти чувства и мысли во что-то одно, то выходила простая вещь: не его это эпоха. Нет, он, конечно, живёт, действует и мечтает, но... Он остался слишком "человеком из 80-х", слишком возвышенными оказались его представления о жизни, которые, как он раньше думал, вполне обычны и даже заурядны. А теперь надо быть "успешным", то есть успевать, а кто не успевает - тот догоняет, а кто не догоняет - тот остаёт. Сергей не принимал этой логики. Со многими друзьями и знакомыми он начинал расходиться в разные стороны. И хотя большинство оставались "простыми" - всё равно со временем как-то не о чем стало говорить друг с другом при встречах. Все ещё собирались куда-то вместе, выезжали "на природу", но уже так, по инерции. Действительно близким другом остался Витька, худой импульсивный блондин небольшого роста, вечно куда-то спешащий, уже три года как женатый. Сейчас он был где-то в Москве, на заработках. Тут ещё и расставание с Ириной, "рыженькой", которую Сергей, как ему казалось, очень любил. Но это только казалось: когда она сообщила, что уходит, что он для неё слишком "обычный" и неперспективный, и вообще... - к удивлению Сергея, у него в душе особо ничего не шелохнулось. Он понял, что к этому шло, что он её только старался любить, убеждал себя, что любит. Когда он пробовал обсуждать с ней возможное будущее, Ирина всегда как-то мягко пресекала "развитие темы". Она часто смотрела ему прямо в глаза и с некоторой жалостью, как будто извиняясь, говорила: "Ты хороший...". Не хватало только - "...но не ты мне нужен. Не такой, как ты."Вот такие дела. Слава Богу, с институтом всё было более-менее, хотя Сергей уставал от всяких курсовых и постоянной беготни на сессиях...Тем временем бригада строителей закончила все наружные стены нового дома вместе с внутренними. Все отряхивались и собирали инструмент. Хозяин сказал Николаичу, что рассчитается с ними сегодня же. И пообещал каждому какой-то подарок - "сладенькое".- Мы же сладкое любим, да, ребята?- Завсегда!..- А сколько градусов у сладкого-то?- Тебя под стол уложить хватит!Николаич подозвал Сергея и протянул две пустые бутылки из-под молока:- Серёга, сходи воды набери, кончилась. Мужики запалились. Там вон колонка стоит, на углу, видишь?Когда Сергей набрал бутылки и шёл назад, то вдруг решил: "Надо же узнать, что же это за песня такая, про девчонку. Когда я её ещё услышу?" Он свернул с дороги к тропинке, ведущей во дворы пятиэтажек, подошёл к окну на первом этаже, откуда недавно вопил магнитофон. Сергей поставил бутылки с водой у ног и постучался. За стеклом появилась женщина в красном халате с намотанным на голову плотенцем и странно уставилась на Сергея.- Здравствуйте, а это вы магнитофон включали? - спросил Сергей.Женщина показала, что не слышит, и открыла окно.- Здравствуйте! Я говорю, это у вас магнитофон играл всё время?- А что, мешает?- Да нет, просто, понимаете... Мне одна песня понравилась, которая у вас играла, так вот я хочу выяснить, кто поёт!Женщина посмотрела на Сергея как на сумасшедшего. И засмеялась:- Ха-ха... Это муж включает, я вообще не в курсе... Гена! Гена-а-а-а!..Появился Гена, с усами и с газовым ключом в руке. Женщина продолжала смеяться:- Гена, это к тебе товарищ... Ха-ха!.. Песню ему надо, ха-ха!..Потом серьёзно сказала:- Боже ж мой, первый раз не перец пришли просить и не соль!- Здрасте! - Сергей поздоровался с Геной.- Здорово... Какую песню? Спеть, что ли? - спросил Гена.- У вас кассета играла... - неуверенно начал Сергей.- Ну! У меня много их.- А дайте посмотреть?Гена тут же вытащил на подоконник пакет с ковбоем Мальборо. Там были кассеты.- На, смотри. Тоже меломан? - довольно улыбнулся Гена.- Да так...Сергей начал пересматривать кассеты и вчитываться в названия. Почти всё узнавал, но это было не то. Остались две. На одной значилось название группы, но как-то непонятно, какой-то "....раж"...- "Мираж" это, - подсказал Гена.А другая, "TDK", вообще была без надписей.- А это что за группа? - спросил Сергей.Гена внимательно посмотрел на кассету, аж брови свёл.- Не знаю, мне её братан с рейса привёз. Ну тут это, обычное... "Совиет диско"! - засмеялся Гена. И тут же зевнул, почти интеллигентно прикрыв рот грязной рукой с ключом.- А можно послушать?Гена достал магнитофон, Сергей вставил кассету, нажал "плэй"... Да! Это тот самый голос.- Слушайте, а можно я возьму у вас эту кассету переписать? Я не очень далеко отсюда живу, я...- Забирай! Забирай, раз нравится, - махнул рукой Гена.- Спасибо! Нет, давайте, я отдам вам, сколько она там сто...- Да не надо ничего, пацан! - перебил Гена.Тут Сергей увидел, что через дорогу, возле стройки, уже стоял "БМВ" хозяина-торгаша, вокруг которого столпилась вся бригада, а торгаш вытаскивает из багажника какой-то ящик.- Я щас, подождите! - сказал Сергей и помчался к торгашу. Прибежал обратно с бутыкой коньяка.- Вот, держите! За кассету спасибо!Гена немало удивился:- Ого себе! Тебе спасибо, браток!..Когда Сергей вернулся, торгаша уже не было.- А воду-то забыл! - сказал отец. Но увидев, как Сергей хотел броситься за ней назад, остановил его:- Та-а-а... всё уже, - махнул отец в сторону уходящих мужиков, - им не до воды теперь. Торгаш-то недодал, сколько обещал! Коньяком вон доложил, чтоб не обижались. И думает - мы теперь в расчёте. Ну да Бог с ним, поехали домой...Вечером отец скоро ушёл спать, мать в кухне всё ещё гремела тарелками, домывала посуду. А Сергей отодвинул занавеску, зачем-то лёг на пол у себя в комнате, рядом поставил свой магнитофон, включил и приник к нему ухом, чтобы не увеличивать громкость. В окне виднелись верхние этажи соседнего дома, и вскоре из-за них выглянула луна. Она не стала останавливаться и помчалась выше, оказавшись уже вне поля зрения Сергея. А он между тем уже раз несколько раз подряд, перематывая новую "TDK", пролушал - "с детства мы с тобой любили белых птиц...". У него всегда так, если нравилась какая-то песня, то её надо заслушать до посинения. Парень из песни не нашёл девочку из детства, во всяком случае его зов остался без ответа. Потому что прошлое невозвратимо! "Катя, Катя, а ты-то где сейчас? Как живёшь, что делаешь? Наверное, замужем уже... Вот появись вдруг перед ней - и не вспомнит, кто такой, посмотрит странно... Смуглянка-молдаванка"... Мысли спутались, и Сергей заснул....Он стремительно спускался вниз по лестнице. Его путь лежал к соседней многоэтажке. Зачем - он не знал, знал, что так надо. Там на последнем этаже был люк наверх, который, если немного потрудиться над замком, можно было поднять (в его доме такой же люк был закрыт наглухо). Сергей сдёрнул замок и вылез на крышу здания. Со всех сторон открывался вид на ночной спящий город, освещённый луной. Небо располосовали длинные серебрянные перистые облака. По Волге луна бесконечно красиво пустила полоску желтого цвета, которая пересекала всю реку поперёк. Сергей невольно засмотрелся... Вдруг сзади него послышался шорох. Сергей обернулся, чуть подождал и громко спросил:- Эй, кто тут?Из-за лифтовой будки вышла девушка. Ростом она была пониже Сергея, на ней было черное платье в белый горошек. Она внимательно смотрела на Сергея.- Серёжа... Вот ты какой... Это я.Сергей ничего не понимал.- Катерина я - негромко и ласково ответила девушка.- Кат... Катерина? Катя? Так это ты???- Да, я - улыбнулась Катя.- Откуда? А сюда ты как попала? А меня как нашла? - Сергей был изумлён.- Я тебе всё расскажу, только позже, - со значением сказала Катя.Она подошла к остолбеневшему Сергею, немного подтянулась на носочках и обняла его. Затем Сергей руками чуть отодвинул Катю от себя, чтобы внимательнее разглядеть её лицо под лунным светом. Её широко раскрытые глаза блестели.- Какая ты стала... необыкновенная. Я тебя так давно не видел!- Я тоже очень давно не видела тебя...- И косичек твоих уже нет. Зато волосы какие длинные!.. - любовался Сергей.- А ты почти не изменился. Только очень вырос и возмужал - серьёзно сказала Катя.- Возмужал? Ха-ха... - усмехнулся Сергей.Рядом лежала стопка аккуратно сложенных досок. Сергей кивнул на неё:- Давай сядем?Когда сели, Сергей спросил Катю:- Расскажешь про себя?- Ну-у-у… - Катя сложила руки на коленях. - В школе я училась хорошо. Но на выпускном экзамене мне одну тройку поставили, по химии. А я хотела в медицинский поступать. Естественно, не вышло. Пришлось идти работать. Причём туда же - в медицинский, для наработки стажа. Чтобы в следующем году уже точно поступить. Я работала на кафедре оперативной хирургии, должность была - "препаратор морга". Это хоть и жутко звучит, но мы туда даже не заходили. Мы полы мыли в коридоре, в лабораториях... За нами эту должность закрепили, чтобы можно было просто что-то нам платить. Институт навстречу пошёл... А через год, в 88-м, я наконец поступила. И теперь... - тут Катя как-то странно посмотрела Сергея, - учусь там. Вот... Замужем я не была. Музыкальную школу закончила, фортепиано, что ещё... Теперь ты расскажи про себя!Сергей посмотрел вдаль на лунную полосу на воде.- Ну, что мне тебе рассказать... Учусь в политехе нашем. Там нормально можно жить-быть, если не куролесить и не прогуливать особо. Поступил с трудом, на строительный, "инженер-строитель". Сейчас вот с отцом на "шабашку" ходили, дом возвели... Подруги нет... Да что об этом! Я обыкновенно живу. Помнишь, - пустился в воспоминания Сергей, - как дед Гриша у нас в деревне тогда говорил - "обнакавенно"...Катя согласно закачала головой и засмеялась. Сергей вспоминал дальше:- А помнишь, как он ходил воробьёв с антенны гонять, а они тут же назад садились? И он выходил и орал на них: "У-у-у, собачья душа!.."- Помню. Мы с тобой тогда ещё обсуждали - что это за душа такая и почему она собачья...- Да, точно! - смеялся Сергей. - А помнишь, как мы все на церковь лазили? Ты там ещё ногу поранила об стекло какое-то...- Я тогда сразу закричала - вспомнила Катя, - "Я дальше не пойду!". Ты тогда приложил мне подорожник. Самое удивительное - всё прошло! Кровь остановилась. А ты полез наверх. И ещё кричал всем тогда: "Кто первый наверх залезет, тот Бога увидит!"- Угу... Было такое.- И что, увидел Бога?- Неа, - улыбнулся Сергей. - Главное, как мы только не шмякнулись оттуда, там же высотища была! А наверху там был только купол без креста, и всё.- А я тогда увидела...- Кого? Бога, что ли?- Да. Я сидела внизу и ждала, когда вы спуститесь. И стены рассматривала. Там роспись была. Ну, остатки, которые сохранились. Пол-лица, вернее, пол-лика было видно. С нимбом. Я тогда испугалась страшно. Мне показалось, что Бог очень строго на меня смотрит. И сейчас чего-нибудь сделает с нами, потому что пришли к нему и бесимся у него в гостях... Это уже потом я поняла, что Бог не такой, что он совсем не мстительный...Катя посмотрела вдаль.- Господи, какая она огромная...- Кто?- Волга. Мы в седьмом классе приезжали сюда, на "Родину-мать" смотрели... Только тогда я Волгу почему-то не запомнила.Сергей посмотрел ей прямо в глаза.- Катя, слушай... Прости меня!Катя удивилась, но внимательно слушала.- Помнишь, что десять лет назад было? Летом? Ты тогда поздно к нам в деревню приехала почему-то, уже лето скоро кончалось...- В 82-м? Я на море тогда была, в Ялте. И в деревню меня привезли на чуть-чуть, до конца августа... А ты уже уехал.- Я тебя видел!- Как? Мы приходили к тебе, твоя бабушка сказала, что за тобой уже приезжали родители и увезли!- За день до того, как уехать, я видел, как ты с… как его там... Боря! С Борькой каталась! Вы по улице вместе ехали. Потом за баней сидели. Мне из травы всё видно было...- А почему ты не вышел к нам?- Обиделся. Он же обнимал тебя. Вы ещё на реку ехать собирались вроде бы. А я... Я тогда влюбился в тебя, ну и…Катя охнула.- Боже мой!.. Серёжа!.. Да мы тогда дня три с ним только и прокатались! Он мне тогда быстро надоел, этот Боря. Он же старше был, развязный такой, вечно с "цыгаркой" своей. Надымит вокруг и сам пропахнет... Я не обижаюсь. И не обижалась никогда. Я ждала тебя тогда. И на следующее лето ждала. Потом я тоже в деревню уже не ездила. Мы совсем глупые были тогда... Не кори себя!Она взяла Сергея за руку. Он смотрел прямо перед собой.- Всё равно прости меня...Некоторое время они сидели молча. С речной глади уже пропала жёлтая лунная полоса, а луна ушла гулять дальше, к горизонту.- Катя, - начал Сергей, - я что-то не пойму. Это что, сон?- Я сама не знаю. Может быть, что-то среднее, между сном и явью. Нет, это, наверное, сон, просто какой-то особенный...- Ты обещала рассказать, как ты здесь оказалась. Ты узнала мой адрес и прилетела? Или на поезде?---Конец первой части---

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