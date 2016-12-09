Деревня оборотней. Первая часть

Estellan Просмотров: 318 Комментарии: 8 +7 24-04-2022, 12:14 by

Солнце, безжалостными копьями раскидывая свои лучи по небу, пробилось сквозь ставни, пробежалось по логову, нашло себе новую жертву и принялось светить прямо в глаза, вынуждая проснуться.Попытка укрыться от безжалостного светила не увенчалась успехом, к тому же сон уже был нарушен. Потратив еще несколько минут на попытку удержать его за хвост, я сдался и решил вставать. Перевернулся, сел, оглянулся на лежанку. У стены, почти уткнувшись в нее носом, спокойно сопела Ленка. Хорошо ей. А мне придется вставать.Выползать из логова не хотелось, к тому же в раннее утро, но и оставаться не было желания.Открыв входную дверь, я втянул носом запах раннего, еще откровенно сонного утра, я с хрустом потянулся и окинул взглядом свои владения. Да, свои. Теперь эта территория принадлежала мне. Мне, и моей части стаи. Всем тем, кто захотел уйти.- Что там? – за плечом появилась Ленка, сонно кутаясь в одеяло и настороженно принюхиваясь. – Опять лесные?- Нет, просто встал пораньше. Еще рано, так что можешь идти, досыпать.- Не… - Ленка зябко поежилась. – Нет настроения. Сегодня?Я нашел взглядом луну, которую не было видно в светлом утреннем небе, но инстинкты не обманешь. Где именно в небе она сейчас находится, я мог найти в любое время суток и с закрытыми глазами.Мимо забора прошел один из мужиков, с завидной легкостью тащивший за собой пару крупных стволов, кивнул нам, в ответ удостоившись такого же кивка.- Сегодня. Ночь подходящая…- Ты уверен? – посмотрев в ее глаза я усмехнулся и лишь легко погладил ту по волосам.- У меня нет выбора. Ты же знаешь. Если я его не остановлю, то все наши старания пойдут прахом.- А если не остановишь?- То он меня убьет, и все станет как раньше. Но терпеть я эти выпады больше не буду.Я прикрыл глаза, одной рукой приобняв Ленку, мысленно возвращаясь в ту ночь, когда все изменилось. Сколько лет с тех пор прошло? Не меньше трех, но и не больше пяти. Тогда тоже было лето.Когда волки напали, нас было пятеро. Выжили двое, я, потому что еще днем вожак напал, умудрившись меня укусить. Да, у него были свои планы на нашу компанию. И Ленка, которую я умудрился закрыть собой. Обезумевшие от жажды крови, волки пытались вырвать ее из моих рук, разорвать, сожрать. Так же как… остальных. Несколько укусов досталось и мне. И тогда что-то изменилось. Моя кровь словно… закипела. Внутри что-то переключилось. И уже следующее, что я помню, это как одному из зверей я тупо оторвал башку практически голыми руками, не считая того, что руки были покрыты шерстью, а венчались длинными, острыми звериными когтями. Отбросив голову зверя, я бросился на вожака. Нда… знатную трепку он мне тогда задал. Но не убил, и это, пожалуй, было его главным просчетом. В попытке влить в стаю новую кровь, он выбрал не того человека.- О чем задумался? – в себя я пришел от тычка Ленки.- Да… так… - прохладный утренний воздух пробирался под одежду, заставив поежиться.- Так? Ты клыки-то спрячь… - фыркнула девушка и ушла в дом, откуда почти сразу же раздался звон посуды и запах разгорающегося пламени. Похоже, завтрак все же будет.К забору приблизилась еще одна фигура, остановилась, положив руки на верхнюю перекладину. Василий. Рослый детина, в прежние времена бывший то ли кузнецом, то ли столяром. А сейчас – мой Бета.- Что-то случилось? – спросил я у мявшегося беты, не решающегося пройти на территорию логова.- Там… это… - хрипло ответил тот, давно отвыкший от человеческой речи, а теперь с трудом привыкающий обратно.Уходя из стаи вожака, я забрал с собой всех, кто захотел уйти со мной. Организовал новую стаю. Большая часть, успевшая провести с ним слишком долго времени, потеряла многие социальные навыки, не говоря уже о человеческих. Хуже всего было тем, кто в звериной форме провел слишком много времени. Были и такие. Они и вовсе утратили способность превращаться. Я не тешу себя надеждами, что однажды смогу переучить их. Но лучше пусть они будут у меня под присмотром, чем в одиночку слоняются по лесам. Рано или поздно, они вновь захотят человечины. И куда пойдут? В ближайшее село. А если кого-нибудь там убьют? Это останется на моей совести, а не на совести их бывшего вожака. Тот худо-бедно держал свою стаю под контролем, не разрешая, пока что, как я понял, вырезать деревни полностью. Не столько из человеколюбия, сколько из опасения, что тогда люди устроят облаву. И убьют кого-нибудь из стаи. А какой будет реакция людей, когда они увидят, что дохлый волк на их глазах превращается в человека? Не хочу даже представлять.- Что – это? – пришлось все же уточнить, так как, похоже, красноречие беты было исчерпано этим набором слов.- Ну… это… туррристы, - с трудом выдохнул тот слишком длинное слово из отвыкшей от этого глотки.- Твоюммм… - короткий рык повис в воздухе, заставив бету едва заметно поежиться. – Скажи Мишке и Павлу. Пусть идут за мной.Вернувшись в логово только за тем, чтобы влезть в сапоги, я быстро кинул Ленке «щасвернусь» и выскочил во двор, перемахнул через забор и легкой трусцой побежал в сторону леса.Если у волков есть боги, именно их я сейчас костерил на все лады, углубляясь в лес, не забывая осматриваться и принюхиваться. Хорошо, поблизости не было ни вожака, ни кого-то из его стаи. Даже если те уже и успели положить глаз на туристов, сегодня их ожидает новый облом. Как же я забодался отгонять из этих краев туристов.Искомую компанию я заметил издалека. Не только по запаху. Молодежь смеялась, разговаривала, из одной из машин играла музыка. Надо же. Не прошло еще и десяти лет, а я уже отвык от простой человеческой жизни. Все это казалось чуждым.К компании я вышел уже шагом, изо всех сил стараясь удержать на лице подобие улыбки. Лишь бы не оскал. Не сразу, но меня заметили, разговор затих, ко мне обратились шесть пар удивленных глаз.- Здравствуйте, молодежь… - выдохнул я и почти сразу же прикусил язык. Блин. А ведь внешне я от них недалеко ушел. Такие, как я теперь, стареют гораздо медленней людей. – А что это вы тут делаете?- Мы на шашлыки приехали, - вперед выступил самый рослый. Я автоматически принюхался. Оружия нет, страхом не пахнет, скорее удивлен. – А что? И вы, собственно, кто будете?- Я… я зоолог, - легенду на этот случая себе я продумал давно. – Как вы сюда попали-то? Вы не видели меток у дороги и на деревьях?- Каких меток? – изогнул бровь их лидер. – Да и что здесь делает зоолог?- Местность закрыта. Карантин по бешенству. Здесь отдыхать чревато разнообразными последствиями, самое безобидное из которых – курс прививок от бешенства. Я как раз изучаю популяцию зараженных зверей.- Нам лесник ничего такого не сказал… - задумчиво произнесла одна из девушек, за спиной лидера, вызвав гневный его взгляд. – Наоборот даже, сказал, что тут природа чудесная, отдохнем так, как никогда в городе. Сказал только в заброшенную деревню не соваться.- Лесник? – «Жопу откушу», - уже мысленно добавил, ощутив, всего на мгновение, но как удлинившиеся клыки кольнули нижнюю губу. Черт. Надеюсь, со стороны не слишком заметно. – Это такой… невысокий, бородатый, в ободранной куртке?- Он самый, - подтвердил парень, - а что?- Да это не лесник. Это Алешка-дурачок, как раз из деревни. Потому и сказал вам туда не ходить. Там его быстро на чистую воду выведут.- Так нам, что, получается нельзя тут оставаться? – уточнила другая девушка.- Увы, - я демонстративно развел руками, - лучше бы вам собираться, да поискать более безопасное место.- А что за звери-то бешеные? Лисы? Мы сможем справиться с лисицей, - усмехнулся парень.- Ни один человек не сможет справиться с бешеной лисицей, если она захочет напасть, поверьте моему опыту зоолога. А тут… - я выдержал драматическую паузу, прислушавшись. – Тут – волки.В ответ на мои слова, в нескольких сотнях метров, из леса раздался переливчатый волчий вой. Вся компания разом потеряла свой запал, переглянувшись.- Близко… - я улыбнулся, - знаете, молодежь, езжайте-ка вы домой. Или, хотя бы, до другой деревни. Тут карантин по всей области.В подтверждение моих слов из леса снова раздался вой. На этот раз с другой стороны и гораздо ближе. Будь я человеком, я был бы уверен, что воют из вот этих вот прямо кустов, на краю полянки.- Мы не можем уехать, - наконец ответил один из побледневших парней, прижимая к себе всхлипывающую девушку.- Почему?- Машина… того. Не заводится. Ее сюда-то пришлось толкать уже от дороги. Друг сказал, что только завтра сможет приехать, дотащить нас до города. Мы и подумали, переночуем здесь, как и планировали, а завтра как-нибудь выберемся.- Я не останусь в лесу с бешеными волками! – подала голос, со слегка истеричными нотками, до сих пор молчавшая черноволосая девушка. – Может… пешком? Далеко там, до соседней деревни?Я привычно вскинул взгляд к небу, прикинул. Не дойдут. Одних их через лес не отпустишь. Сожрут еще до темноты. Значит, нужен сопровождающий. Если отпустить кого-то из своих – нападут стаей и сожрут. Сначала его, потом туристов. Если отправить всех, то они уступят вожаку, туристов все равно сожрут. Если пойду сам, один все равно не смогу защитить всех, кого-то все равно сожрут, плюс, устроят погром в деревне и логове, а там – Ленка. Отправиться всей стаей? Ну туристов мы, допустим, сможем защитить. Но тогда вожак, в порядке ответной любезности, точно придет в деревню и весь год моей работы пойдет прахом. Если вообще не вернемся на пепелище. И что делать?- Когда там, говорите, ваш друг приезжает?- Завтра… утром или днем.- Ладно. Собирайте свое барахло. Сегодня остановитесь у меня.- У вас? – с сомнением уточнила черноволосая.- У меня. По крайней мере в деревне безопасней, чем с бешеными волками в лесу. Выбор за вами.Упрашивать я никого не собираюсь. Хотят жить, пойдут за мной. Ну а если не хотят… Впрочем, эта компания проявила поразительное благоразумие. Не прошло и полчаса, как все были в сборе и выдвинулись за мной, через лес.По пути к нам присоединились еще двое. Павел и Мишка. Я кивнул им, выражая одобрение, после чего они так же бесшумно снова растворились в подлеске. Они предупредят остальных. Чтобы без сюрпризов.Когда мы подошли к деревне, в полном составе, что удивительно, наше место жительства выглядело до того обыденно, что на мгновение я даже засомневался в реальности ее существования.

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