Амулет из костей

Новость отредактировал Estellan - 24-04-2022, 12:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alviss Просмотров: 430 Комментарии: 1 +1 24-04-2022, 12:22 by

День, кстати, изначально был не такой уж и плохой. Даже бегающие в поле за окном полевые бегунки меня не особо заботили. Надо ехать на работу.Дорога до станции удалась довольно лёгкой. Меня даже не пытался съесть дядя Валера. Да и отбиваться от стай диких собак было как-то не очень сложно. Лужи замёрзли, слегка холодно. Люди везде ходят. И с ними как-то спокойней. Через поле или даже близко к нему я не решился идти, так как недавно полевые бегунки утащили пару бабушек. Я бы, конечно, отбился, но хрен его знает. Пошёл как обычно. Через места выгула собак, кучи мусора, которые вылезли из-под снега. В общем, так и добрался.В электричке, спрятавшись в углу в тамбуре, начал свой путь. Пару раз гас свет, пропадали люди, но в целом ничего такого не случалось. Машинист по громкой связи не особо бодро рапортовал об остановках, и я даже думал, что могу проехать свою, но благополучно доехал до нужной станции. Народу было очень много, и я почувствовал себя в некоторой безопасности. Вот и началась нудная работа.В замечательном старом здании, на замечательном высоком этаже, в компании пары человек я сидел за компом и занимался всякой ерундой. То перешлю что-то по внутренней почте, то отсортирую кипу документов, то начну перекладывать папки в разные места на столе, снимая и надевая скрепки, отклеивая лишние заметки, чтобы как-то показывать высокую продуктивность работы. Если Вы подумаете, что я крайне безответственно себя веду и очень плохо работаю, то я хочу упомянуть тот факт, что я справлялся с поставленными задачами и отвечал на все жалобы и вопросы граждан, которые поступали в наше ведомство. За день их могло быть несколько десятков, в том числе и постоянники. Несколько обезумевших бабушек и дедушек, которые жаловались на съеденных коров и собак, детей и тому подобное. То Валеры не дают ходить на рыбалку, то ещё чего. То грибы светятся, и суп из них трудно есть, чтобы никто не заметил. В общем, дурка. Реально. Им словно нечем заняться.Обеденный перерыв. Я его сильно ждал. Но мне было каждый раз немного неловко оставлять своих коллег, которые часто шли либо до, либо после меня на обед. Я же их оставляю один на один и со своим офисным телефоном. Быстренько перекусил, что взял из дома и решился прогуляться по парку. Вроде неплохо даже. Кругом деревья, люди лежат у пруда. Читают, рисую, фотографируют, кормят голубей. Красота. Обеденный перерыв так и закончился. Я всегда тратил большую часть своего обеда на отдых и прогулку. Целый час свободного времени посреди суеты.Снова поднявшись на родимый этаж, я понял, что мне придётся засидеться. На столе лежала огромная куча бумаг. Снова сортировать. Разделил пополам со своим коллегой работу и приступили. Я уже успел обрадоваться, что можем управиться с работой буквально за час, но тут стал шалить комп. Да и часы остановились везде. Какие-то непонятные искры в глазах и гул в ушах.Так я и понял, что пора домой.А знаете, день действительно утром был неплохим. Полностью завершив все работы перед уходом, убрав мусор со стола и попрощавшись с коллегами, я направился домой. Скрипучий лифт медленно спустил меня с весёлого аномального этажа и вот...На первом этаже, рядом с постом охраны образовалось нечто неприятное. Это черное, размазанное по полу, стреляющее искрами во все стороны неприятное нечто уже пытаются убрать. Ну... Как убрать. Накрыли курткой. Я, вместе с другими перешагнул через эту дрянь и вышел из здания. Я свободен.И словно птица я полетел до метро. Везде ходили люди. Катались машины ГБР. Смесь из какой-то мыльной жижи смывала остатки аномалий с улиц. Данное мероприятие вроде как помогало, но воняло очень неприятно.В метро было тихо. Людей на удивление мало. Где-то шипит Красс. Видимо, то место скоро перекроют. Но мне было как-то все равно. Я просто погрузился в просмотр новостей. Из-за малого количества людей, интернет работал стабильно и хорошо. Пока ехал, я успел глянуть пару видосов с отстрелом мутантов в родном лесу моего района.Ой, чуть не проехал свою станцию. Пересадка.Ну вот, я уже почти приехал. Еще пара пересадок.Через 10 минут я уже ждал родную электричку. И в этот раз мне не очень повезло. Ее ждать целых 40 минут. Ничего не поделать.Я сел на скамейку, снова ушел в интернет. Пришлось потратить немало заряда, чтобы пропустить неприятное ожидание.Слава Богу, она приехала. Моя красавица.По пути, а он был не очень близким, я снова сидел в инете. Ходили бомжи, попрошайки и торговцы защитными амулетами. Торговали даже защитными свистками и фломастерами. Очень интересная схема. Покупатель не сможет пожаловаться на электричного торговца, да и скорее всего, погибнет. Но покупали чаще всего носки. Обычные такие.За 2 станции до своей, я вышел из инета и пошел в тамбур. Вроде всякой чертовщины нет.Засмотревшись на привычные поля и дачные поселки, гуляющих коз и бегунков я приехал словно за мгновение эти 2 станции. Я дома. Осталось лишь пережить дорогу до квартиры. Ну, мне же везло все это время?По застывшим лужам и грязи, я обходил кучки людей. Все шли домой. Я даже надел наушники стал слушать музыку, но... Мне позвонил отец. Он попросил меня отдать его другу, который скоро подъедет к моему подъезду, один амулет. Эта штука лежала у меня дома уже несколько лет. Ну а почему нет? Я согласился и пошёл домой чуть быстрее.Подходя к подъезду, я заметил характерные следы от искажения. Не очень приятная штука, но в целом не самая опасная. Было очень хорошо видно, где этот чертило двигался. Снег оплавился и почернел. Кругом точки на асфальте от его искр. А потом я услышал непонятный шум со стороны мусорки. За углом. Я осторожно подошёл к краю своего дома и увидел, как эта аномалия нервно ломает мусорный бак, очень активно стреляя искрами и искажая всё, что вываливается из мусорки. Пакеты, бутылки, пластиковая посуда расплавлялись и превращались в месиво. Я решил не мешать и пошёл в подъезд.Поднялся на лифте и свой этаж. Завалился домой. Всё. Я отдыхаю. Сегодня наконец-то выходной.Я нашёл тот самый амулет, который должен был отдать другу отца. Интересная штука, правда, скорее всего, не очень работающая. Этот амулет представлял из себя каплеобразный металлический предмет с отверстием для верёвочки. На лицевой стороне были написаны какие-то непонятные знаки, а вот на обратной было написано "Яма-13". Хм... Это было интересно. Это не мой район. Ну, ладно. Отец решил его отдать другу. И тут, зазвонил телефон...Я не был удивлён звонку с незнакомого номера. Очевидно, что это был тот самый друг отца, который хотел забрать амулет.Короткий диалог по телефону был таким спокойным... Очень молодой и довольно тихий голос обратился ко мне по имени, хотя я не знал того человека. Он не представился и попросил спуститься и отдать амулет. Я как-то спокойно на это отреагировал.И буквально через минуту я уже спустился и стоял у подъезда. Практически тут же приехал тот самый человек. Он выглядел не так, как я себе представлял. Старенький, коротко стриженный мужичок, в синем комбезе. Сразу видно, что он служил. И даже, возможно, служит и сейчас.Он увидел у меня в руках амулет и сразу понял, что я тот самый сын его друга.- Добрый день. Это Вы продаете амулет? - так же тихо спросил, как по телефону, мой покупатель, исключительно ради перестраховки.- Да, все верно, - я протянул ему артефакт и он его, даже не осматривая, убрал в карман, протянув тысячу рублей, со слегка обгоревшим краем. Я, тоже недолго думая, взял деньги, и мы попрощались. Он тут же уехал по своим делам.Я даже не понял, как оказался в своей квартире. Но было как-то безразлично. Я поставил чайник, начал просмотр новостей в телефоне. Изредка мелькали предупреждения о сильном ветре, аномалиях, мутантах, изменениях расписания, ремонтах всяких. Как обычно.Не успел чайник засвистеть, как в глазах стали мелькать искры. Часы на стене остановились. В моей квартире инферно.Мне стало дискомфортно. Я решил оставить чай. Взял из тумбочки мел и стал наносить разнообразные знаки на стены и дверцы шкафчиков. Чисто технически, это может помочь, но это не точно.Инферно, ожидаемо, это мало останавливало. Он громко щелкал зарядами энергии. В дверной проем на кухню залетела куча искр. Но ковер я так и не купил. Поэтому они потухли, ударившись о холодный пол из керамики. Да и в коридоре ковра не было. Довольно хорошее решение в перспективе оказалось.Но тут на улице начался какой-то кипиш. Местная бабушка громко материла мутантов за то, что они съели её собаку рядом с полем. Это было довольно грустно. Лучше бы они съели собачников, которые выгуливают своих питомцев прямо у подъезда. Но эти угрожающие звуки отвлекли инферно, и он пропал. Я сразу, конечно, не выходил, но примерно через полчаса ожидания всё-таки открыл дверь. Весь коридор покрылся тёмными точками. Искрящий хулиган очень любит поганить квартиры.Теперь можно пить чай. Я всё-таки его заварил. И снова телефон. И снова новости о том, что правительство области запрещает использовать детские кости для создания защитных амулетов и вообще ставит под сомнение их эффективность. Я давно об этом знал, но ощущение того, что у тебя есть шанс при встрече с гнилым аномальным отродьем добавляет духа. Но чаще после встречи с мутантом всё-таки душка.Я допил чай и уже решил поставить телефон на зарядку и перейти на компьютер, как заметил тот самый амулет с надписью "Яма-13" на столе своей кухни...

Ключевые слова: Необъяснимое необъяснимое явление мутанты аномалия хоррор авторская история

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