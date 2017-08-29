Kinigos в тумане (Почти по С. Козлову)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Red Scorpion Просмотров: 257 Комментарии: 7 +9 Вчера, 22:03 by

Почти в последнюю пятницу месяца Kinigos ходила в гости к Tigger Power (или как любили называть ее друзья Тигрова). Они сначала выгуливали Хитрого Лиса в пределах Тигрового терема, который любезно подарили хозяйке древляне (наверное, за доброту и щедрость). Потом садились на плетеные кресла на крыльце терема, под звездным небом, пили вишневую настойку с малиновым вареньем, кушали огромный пирог, испеченный Тигровой, и читали истории в интернете, не забывая комментировать их. Хитрый Лис радостно носился около них, гоняя бабочек, которые пытались усесться на его влажный нос…Kinigos шла через поле, где вырубила ногой полевого выползня , который пытался тяпнуть ее за бочок и сорвать со спины рюкзак, в котором наша отважная героиня несла литровку самогона ( для санитарной обработки), вишневую настойку и малиновое варенье для Тигровой.Смеркалось… Из соседнего леска вышел голодный и немного озабоченный барон Daytaler. Недавно у него куда - то пропала очередная супруга, и барон не терял надежды вновь обрести семейное счастье. Он задумчиво почесал свою синюю бороду, потом поскреб красное пятно на большой ключе от Тайной комнаты.. Барон заметил Kinigos и решил выбрать ее на роль баронессы.Он расставил руки и стал красться за Kinigos. А она его не заметила, Kinigos шла, несла варенье Тигровой и смотрела на небо.- «Звезда», - вдруг остановилась Kinigos. Daytaler чуть не налетел на нее и тоже посмотрел на небо.«И в луже звезда», - сказала сама себе Kinigos, увидев в луже небо. Она пошла дальше.Барон, заинтересовано наклонился над лужей, но ничего, кроме себя, не увидел и, рассердившись, топнул по луже ногой.А Kinigos уже глядела в темный старый колодец. Сразу вспомнила страшилку про археологов, которые нашли в одном заброшенном колодце то, о чем не должен никто знать.« А вдруг там тоже такое сидит», - подумала Kinigos. Она наклонилась и крикнула «Угу!»«Угу-у-у!» — загудел в ответ старый колодец.«Ну, на фиг», - подумала Kinigos и смело погашала дальше.И Daytaler, проходя мимо колодца, тоже крикнул: «Угу!..» - и остановился, удивленный.Колодец и ему ответил: «Угу-у-у-у-у!».Daytaler взгромоздился на сруб колодца и снова крикнул: «Угу!».И колодец в ответ, гулко: «Угу-у-у-у-у-у-у…».Daytaler хихикнул: «Прикольно, а интересно кто там мне отвечает?» - и они заухали, прислушиваясь друг к другу — Daytaler и старый колодец.А Kinigos шла, спокойно размышляя о колодце, о том кто сидит под кроватью, и кто кладет в манную кашу комочки. И вдруг заметила, что вся окрестность была окутана туманом. «Ну вот», - подумала Kinigos, зачем же читала недавно Кинга. Фантазия сразу нарисовала различных монстров в тумане и даже старое кладбищенское убожище… (хотя кто это и как оно выглядит Kinigos даже не представляла…).И вдруг она застыла. Прямо перед ним из тумана выплыла Белая Лошадь.«Вроде бы ничего такого не употребила», — подумала Kinigos, — «А интересно, если Лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?»А Лошадь медленно посмотрела на Kinigos, коварно улыбнулась и сказала:- «А я тебя съем! Давно я не ела таких вкусных…»- «Ну, на фиг», - замахала руками Kinigos и стала быстро спускаться с горки, чтобы не стать ужином Белой Лошади.Она забежала в туман и встала.«Вот, ничего не видно. И Лошади не видно и даже рук не видно», Kinigos вздохнула и пошла дальше, не представляя куда идетА из тумана выглянула большая, голова Белой Лошади. Голова вкусно пофыркивала и доедала какое – то щупальце.Потом из тумана, как из форточки, выглянул Daytaler, ухнул: «Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!..» и растворился в тумане.«Псих», — подумала Kinigos, подняла сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулась вперед.Палка, как слепая, блуждала в темноте, пока не упёрлась во что-то твёрдое.Kinigos сняла рюкзак, подошла поближе и увидела перед собой дерево. На ветке сидела Зеленое Яблочко согементом в одной руке и с топором в другой.- «Ага!» — осторожно сказала Kinigos, – «А что ты тут делаешь?»- «Я тут охочусь за Хемулем и Омулем!» — ответила Яблочко.- «А кто это?» - спросила Kinigos, так, на всякий случай..- « О-О-О-О… это очень страшные существа, они любят коллекционировать черепа, есть керамзит и принимать алебастровые ванны…» - ответила Яблочко..- «А ты тут одна?»- «Нет, боевая подруга по спецподразделению – Летяга, пошла за боеприпасами и святой водой…» - ответила Яблочко и включила очки ночного видения.- «Ишь, ты», - сказала сама себе Kinigos, попятилась назад и вдруг вспомнила про рюгзак…Она метнулась назад, обежала дерево, крутнулся на месте. Рюкзака нигде не было. Дерево медленно заволокло туманом. Kinigos осталсь одна.- «Kiiii –nig-ooooos!» — будто с края земли донёсся чей-то крик.Стало совсем темно. Туман закружился вокруг Kinigos. И она побежала. Ей казалось, что из тумана за ней несётся огромный Daytaler, полевой выползень, обрушился с дерева Омульи Хемуль.Kinigos упала в траву и закрыла руками голову. Но тут из тумана появилась Летяга. Она положила перед Kinigos рюкзак, погладила ее по голове, сунула ей в карман шоколадку и пропала в тумане.Издалека донёсся голос Тигровой:- «Kiniiiiiigoooos!!!».- «О-го-го-го-го!» — рванулась на крик Kinigos, но, вдруг поскользнувшись на лужи чей-то крови, упала в воду.«Я — в реке, — похолодела от страха Kinigos и, немного погодя, решила, — пускай река сама несёт меня».Она глубоко вздохнула, и река понесла ее вниз по течению.Высоко в небе горели звезды, над ней проплыла голова Белой Лошади, которая плотоядно улыбнувшись, лязгнула зубами почти рядом с Kinigos.«Не съест», - подумала Kinigos, - «Явно не сегодня». Улыбнувшись, Kinigos показала Лошади знак средним пальцем.Как вдруг течение подтолкнуло головой Kinigos в спину стоявшего в воде человека в широкополой шляпе и с арбалетом в руках.- «Извините… - тихо спросил кто-то, – Кто Вы и как сюда попали?»- «Я – Kinigos, - тоже тихо ответила она. – Я упала в реку. А Вы кто?»- «Разрешите представиться, я Хельсинг Ван Arhip, – представился человек в шляпе. – Я тут охочусь на речного Ауыгга. Каждый раз, когда на землю опускается туман, он ворует кур, коров, мирных жителей, дергает котов за хвосты, а еще перегрызает кабель от кабельного телевидения , гадит в неположенных местах и поет блюз… А еще я очень замерз и хочу курить… У вас нет, случайно, «Беломора» или хотя бы «Примы. Елец»? - продолжил охотник за нечистью…- «Не курю, зато есть самогон на мухоморах... Для санитарной обработки…» - ответила Kinigos.Охотник помог выбраться Kinigos на берег. Kinigos открыла рюкзак и вручила Хельсингу Ван Arhipу литровую бутылку. Тот в три глотка осушил огненную жидкость, галантно поклонился, благодаря Kinigos. Потом пошатываясь, разговаривая сам с собой (мухоморы? ) зашел в реку и пропал в тумане.- «А закусить?» - в след ему прошептала Kinigos, протягивая шоколадку, любезно подаренную дружелюбной Летягой.- «Хельсинги после первой не закусывают», - донеслось из тумана, но шоколадку забрал и опять пропал…Kinigos пошла дальше. Кроссовки неприятно хлюпали... Вдруг она услышала, как кто- то бежал ей навстречу… И увидела шибу-ину… Это был Хитрый Лис – песик Тигровой. Он радостно залаял, зовя хозяйку.Вскоре появилась сама Тигрова.- «Kinigos! Ты где была? – спросила запыхавшаяся Тигрова, - я звала, звала, а ты не откликалась…»Kinigos ничего не ответила, а только радостно смотрела на Тигрову и Хитрого Лиса, который все пытался поймать бабочек, которые специально садились на его влажный нос...И вот они уже сидели на крыльце на плетеных креслах, пили виршевую настойку с малиновым вареньем, ели огромный пирог, который испекла Тигрова. Читали истории из интернета и комментировали их…Kinigos, попивая настойку, подумала: «И все-таки хорошо, что все так хорошо закончилось. А вдруг бы Белая Лошадь меня съела в тумане?"Было тихо... В ночном небе ярко горели звезды.. Daytaler переговаривался с колодцем.- «Угу-у!» - говорил Daytaler.- «Угу-гугууу-гу!» - отвечало ему Что-то из колодца…

Ключевые слова: Сказка туман лошадь авторская история

Другие, подобные истории: