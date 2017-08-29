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Творческие истории

Kinigos в тумане (Почти по С. Козлову)

Почти в последнюю пятницу месяца Kinigos ходила в гости к Tigger Power (или как любили называть ее друзья Тигрова). Они сначала выгуливали Хитрого Лиса в пределах Тигрового терема, который любезно подарили хозяйке древляне (наверное, за доброту и щедрость). Потом садились на плетеные кресла на крыльце терема, под звездным небом, пили вишневую настойку с малиновым вареньем, кушали огромный пирог, испеченный Тигровой, и читали истории в интернете, не забывая комментировать их. Хитрый Лис радостно носился около них, гоняя бабочек, которые пытались усесться на его влажный нос…

Kinigos шла через поле, где вырубила ногой полевого выползня , который пытался тяпнуть ее за бочок и сорвать со спины рюкзак, в котором наша отважная героиня несла литровку самогона ( для санитарной обработки), вишневую настойку и малиновое варенье для Тигровой.
Смеркалось… Из соседнего леска вышел голодный и немного озабоченный барон Daytaler. Недавно у него куда - то пропала очередная супруга, и барон не терял надежды вновь обрести семейное счастье. Он задумчиво почесал свою синюю бороду, потом поскреб красное пятно на большой ключе от Тайной комнаты.. Барон заметил Kinigos и решил выбрать ее на роль баронессы.
Он расставил руки и стал красться за Kinigos. А она его не заметила, Kinigos шла, несла варенье Тигровой и смотрела на небо.
- «Звезда», - вдруг остановилась Kinigos. Daytaler чуть не налетел на нее и тоже посмотрел на небо.

«И в луже звезда», - сказала сама себе Kinigos, увидев в луже небо. Она пошла дальше.
Барон, заинтересовано наклонился над лужей, но ничего, кроме себя, не увидел и, рассердившись, топнул по луже ногой.
А Kinigos уже глядела в темный старый колодец. Сразу вспомнила страшилку про археологов, которые нашли в одном заброшенном колодце то, о чем не должен никто знать.
« А вдруг там тоже такое сидит», - подумала Kinigos. Она наклонилась и крикнула «Угу!»
«Угу-у-у!» — загудел в ответ старый колодец.
«Ну, на фиг», - подумала Kinigos и смело погашала дальше.
И Daytaler, проходя мимо колодца, тоже крикнул: «Угу!..» - и остановился, удивленный.
Колодец и ему ответил: «Угу-у-у-у-у!».
Daytaler взгромоздился на сруб колодца и снова крикнул: «Угу!».
И колодец в ответ, гулко: «Угу-у-у-у-у-у-у…».
Daytaler хихикнул: «Прикольно, а интересно кто там мне отвечает?» - и они заухали, прислушиваясь друг к другу — Daytaler и старый колодец.

А Kinigos шла, спокойно размышляя о колодце, о том кто сидит под кроватью, и кто кладет в манную кашу комочки. И вдруг заметила, что вся окрестность была окутана туманом. «Ну вот», - подумала Kinigos, зачем же читала недавно Кинга. Фантазия сразу нарисовала различных монстров в тумане и даже старое кладбищенское убожище… (хотя кто это и как оно выглядит Kinigos даже не представляла…).

И вдруг она застыла. Прямо перед ним из тумана выплыла Белая Лошадь.
«Вроде бы ничего такого не употребила», — подумала Kinigos, — «А интересно, если Лошадь ляжет спать, она захлебнётся в тумане?»
А Лошадь медленно посмотрела на Kinigos, коварно улыбнулась и сказала:
- «А я тебя съем! Давно я не ела таких вкусных…»
- «Ну, на фиг», - замахала руками Kinigos и стала быстро спускаться с горки, чтобы не стать ужином Белой Лошади.
Она забежала в туман и встала.
«Вот, ничего не видно. И Лошади не видно и даже рук не видно», Kinigos вздохнула и пошла дальше, не представляя куда идет
А из тумана выглянула большая, голова Белой Лошади. Голова вкусно пофыркивала и доедала какое – то щупальце.
Потом из тумана, как из форточки, выглянул Daytaler, ухнул: «Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!..» и растворился в тумане.
«Псих», — подумала Kinigos, подняла сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулась вперед.

Палка, как слепая, блуждала в темноте, пока не упёрлась во что-то твёрдое.
Kinigos сняла рюкзак, подошла поближе и увидела перед собой дерево. На ветке сидела Зеленое Яблочко согементом в одной руке и с топором в другой.
- «Ага!» — осторожно сказала Kinigos, – «А что ты тут делаешь?»
- «Я тут охочусь за Хемулем и Омулем!» — ответила Яблочко.
- «А кто это?» - спросила Kinigos, так, на всякий случай..
- « О-О-О-О… это очень страшные существа, они любят коллекционировать черепа, есть керамзит и принимать алебастровые ванны…» - ответила Яблочко..
- «А ты тут одна?»
- «Нет, боевая подруга по спецподразделению – Летяга, пошла за боеприпасами и святой водой…» - ответила Яблочко и включила очки ночного видения.
- «Ишь, ты», - сказала сама себе Kinigos, попятилась назад и вдруг вспомнила про рюгзак…
Она метнулась назад, обежала дерево, крутнулся на месте. Рюкзака нигде не было. Дерево медленно заволокло туманом. Kinigos осталсь одна.
- «Kiiii –nig-ooooos!» — будто с края земли донёсся чей-то крик.

Стало совсем темно. Туман закружился вокруг Kinigos. И она побежала. Ей казалось, что из тумана за ней несётся огромный Daytaler, полевой выползень, обрушился с дерева Омульи Хемуль.
Kinigos упала в траву и закрыла руками голову. Но тут из тумана появилась Летяга. Она положила перед Kinigos рюкзак, погладила ее по голове, сунула ей в карман шоколадку и пропала в тумане.
Издалека донёсся голос Тигровой:
- «Kiniiiiiigoooos!!!».
- «О-го-го-го-го!» — рванулась на крик Kinigos, но, вдруг поскользнувшись на лужи чей-то крови, упала в воду.
«Я — в реке, — похолодела от страха Kinigos и, немного погодя, решила, — пускай река сама несёт меня».

Она глубоко вздохнула, и река понесла ее вниз по течению.
Высоко в небе горели звезды, над ней проплыла голова Белой Лошади, которая плотоядно улыбнувшись, лязгнула зубами почти рядом с Kinigos.
«Не съест», - подумала Kinigos, - «Явно не сегодня». Улыбнувшись, Kinigos показала Лошади знак средним пальцем.
Как вдруг течение подтолкнуло головой Kinigos в спину стоявшего в воде человека в широкополой шляпе и с арбалетом в руках.
- «Извините… - тихо спросил кто-то, – Кто Вы и как сюда попали?»
- «Я – Kinigos, - тоже тихо ответила она. – Я упала в реку. А Вы кто?»
- «Разрешите представиться, я Хельсинг Ван Arhip, – представился человек в шляпе. – Я тут охочусь на речного Ауыгга. Каждый раз, когда на землю опускается туман, он ворует кур, коров, мирных жителей, дергает котов за хвосты, а еще перегрызает кабель от кабельного телевидения , гадит в неположенных местах и поет блюз… А еще я очень замерз и хочу курить… У вас нет, случайно, «Беломора» или хотя бы «Примы. Елец»? - продолжил охотник за нечистью…
- «Не курю, зато есть самогон на мухоморах... Для санитарной обработки…» - ответила Kinigos.

Охотник помог выбраться Kinigos на берег. Kinigos открыла рюкзак и вручила Хельсингу Ван Arhipу литровую бутылку. Тот в три глотка осушил огненную жидкость, галантно поклонился, благодаря Kinigos. Потом пошатываясь, разговаривая сам с собой (мухоморы? ) зашел в реку и пропал в тумане.
- «А закусить?» - в след ему прошептала Kinigos, протягивая шоколадку, любезно подаренную дружелюбной Летягой.
- «Хельсинги после первой не закусывают», - донеслось из тумана, но шоколадку забрал и опять пропал…

Kinigos пошла дальше. Кроссовки неприятно хлюпали... Вдруг она услышала, как кто- то бежал ей навстречу… И увидела шибу-ину… Это был Хитрый Лис – песик Тигровой. Он радостно залаял, зовя хозяйку.
Вскоре появилась сама Тигрова.
- «Kinigos! Ты где была? – спросила запыхавшаяся Тигрова, - я звала, звала, а ты не откликалась…»

Kinigos ничего не ответила, а только радостно смотрела на Тигрову и Хитрого Лиса, который все пытался поймать бабочек, которые специально садились на его влажный нос...
И вот они уже сидели на крыльце на плетеных креслах, пили виршевую настойку с малиновым вареньем, ели огромный пирог, который испекла Тигрова. Читали истории из интернета и комментировали их…
Kinigos, попивая настойку, подумала: «И все-таки хорошо, что все так хорошо закончилось. А вдруг бы Белая Лошадь меня съела в тумане?"
Было тихо... В ночном небе ярко горели звезды.. Daytaler переговаривался с колодцем.
- «Угу-у!» - говорил Daytaler.
- «Угу-гугууу-гу!» - отвечало ему Что-то из колодца…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:03 by Red ScorpionПросмотров: 257Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Сказка туман лошадь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 00:50
+2
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Комментариев: 1 913
Kinigos главный герой недели! Плюс!
А очки ночного видения в тумане бесполезны.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:56
+1
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Комментариев: 6 229
Сначала прочитала "Хельсинг ван Ахрип."
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Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 05:54
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 610
Red Scorpion, ты, оказывается, художник и поэт. Атмосферная добрая история. Я до сих пор в том тумане. И где-то же здесь Tigger Power гуляет с Хитрым Лисом, Зелёное Яблочко поджидает Хемуля-Омуля, иногда вдруг появляется добрая Летяга в снаряге, Хельсинг Ван Arhip изучает след Ауыгга, на краю колодца всё так же угукает daytaler и что-то отвечает ему в ответ. И конечно же, где-то в тумане, между нами есть Белая Лошадь.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Kreisleiter13
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Весело однако. Напомнило "Йожык в кумаре".
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#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:23
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Это очень сильно. Философия целая..

Похоже на долгий сон
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 09:35
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Все молодцы - все при деле)) +++
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#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:32
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Хера ребятки вы тут развлекаетеся без меня... Чую надо почаще заходить на огонек. Плюс за прикольное чтиво.
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