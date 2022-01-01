За гранью мироздания (Часть I)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Scott Howard Просмотров: 125 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:18 by

Пыльный бетонный пол, серые стены, меланхолический гул техники. Скотт Ховард очнулся в огромном коридоре, которому не было конца, он понимал, что смог достичь исходной точки мироздания - Территория Системных Цехов, или Центральная Система Цехов - ЦСЦ. Эти огромные цеха находятся за гранью мироздания, после того места где заканчивается пространство мультивселенных, после Великой Пустоты, попасть туда очень сложно - естественное существование в Великой Пустоте нарушается всеми законами мироздания, если вы попадёте туда, то будете обречены на расщепление в миллиарды микрочастиц, которые с огромной скоростью вернутся в ближайшую мультивселенную и будут бесконечно летать в её глубинах. Сам по себе ЦСЦ представляет бесконечную систему цехов, галерей, актовых залов, коридоров длинной в бесконечность пространства.Скотт Ховард зашёл в одно из врат коридора, внутри стояли огромные стенды с мониторами, часами, колонками и многой другой аппаратурой. Высокие стены, уходящие в пустоту, оттуда вниз спускались на проводах люминесцентные лампы, освещающие всё окружающие пространство. На мониторах были изображены самые скрытые уголки мироздания, глубина пустоты, огромные цивилизации. Ховард подошёл к одному из мониторов, удивительно, однако он был уже знаком с интерфейсом одного из приборов - как будто они сами его облучили на знание своей структуры, после некоторых манипуляций Скотт смог увидеть запись, запись вспышки от его летящей специальной ракеты, космического корабля - направленного специально туда, в систему нескончаемых цехов... Через несколько минут навстречу вспышкам ракеты начали двигаться точно такие же вспышки, значит, она была уже близко. Это "идеальное зеркало", оно было создано для сокрытия ЦСЦ от назойливых взглядов "телескопов" - огромных космических кораблей, с линзами длинною несколько солнечных систем, такие сооружения были способны увидеть края самых дальних мультивселенных, а там и заглянут в пустоту, однако если их мощность будет достаточно сильна, чтобы преодолеть неизмеримую длину пустоты, им будет суждено увидеть самих себя, свой же мир, свой же телескоп. Ракета-корабль тем временем приближалась к зеркальной грани, но для неё не было проблем прочности - она пройдёт, пройдёт сквозь любое пространство. По "зеркалу" прошлась рябь, ракета исчезала, далее было показано как ракета, получившая уже видимую форму, пролетала сквозь бесконечные приборные цеха, коридоры, залы, кабинеты. В один момент ракета исчезала, покрылась рябью, началась трястись, и улетела назад, в сторону пустоты, неизвестно почему Скотт остался в ЦСЦ, а не улетел обратно, в комплекте с ракетой. На остальных экранах были показаны ужасы мироздания, каждая частица страха была отображена тут, боль умирающих вселенных, искаженные гримасой ужаса лица жертв, величие мироздания - всё это находило свое место среди тысячи мониторов. Колонки, с проводами уходящими глубоко вверх, полностью передавали звуки всего ужаса времени, который настигал цивилизации всё её существование.Некоторые цеха шли вперемешку с библиотеками, в этих библиотеках были собраны все данные этого мира, они были помещены в огромные тома, которые хранились на книжных полках, уходящих высоко вверх, в мглу, которая даже в этом месте, не исчезала. В самом низу, возле книжных полок стояли ранее невиданные аппараты - эти огромные станки исполняли неизвестную роль в этом огромном зале, Скотт Ховард так и не понял их предназначение. По углам стояли мониторы, на которых были видны верхние этажи шкафов, те самые, которые Скотт не смог заметить из-за густой мглы, у томов которые лежали на тех полках были поистине ужасающие названия, в одних своих названиях они предавали всю сущность и боль мироздания, описывали длину пустоты, на иллюстрациях обложек была изображена вся боль, которая наносила непоправимый вред цивилизации, полкой выше стоили другие книги - книги альтернативных исходов событий, эти, на первый взгляд более безобидные книги, чём ниже стоящие, имели в себе ужасающие данные о иной эволюции миров. Стоит учесть, что эти книги находились выше книг о реальности, так как их строки были более жуткими, чем существующие на данный момент истины.В соседнем зале находился актовый зал. Огромная сцена над которой возвышались километры трибун, с пыльными креслами покрытыми самым изысканным бархатом, сцена уходила в дальний туман, который беспощадно окутывал её. Как только Ховард зашёл в актовый зал, автоматически запустились системы сцены, на ней начали появляться голограммы, проецируемые при помощи проектора - огромной сферы, которая возвышалась над сценой, на голограммах был изображён смысл существования мира, с огромной скоростью были показаны рассветы и падения цивилизаций, уничтожения вселенных, туман немного рассеялся, показалось кроваво-красное зарево, всё больших и больших мук, они пульсировали, как сердце огромного исполина, объём которого достигал невиданных размеров, всё это только усугублял оркестр из эха, раздаваемого динамиками безумства, крики, взрывы, уничтожения, тишина, всё это сливалось в единую песню - песню неумолимого марша времени, который мог свести любую, даже самых больших масштабов цивилизацию к исходной и в тоже время конечной точке - к нулю.

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