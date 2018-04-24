А дальше что?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stasogyg Просмотров: 70 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:12 by

Странный шум пробудил меня. Что-то мерно постукивало, гулким эхом прокатываясь вокруг. Открыв глаза, я заметил, что лежу на прохладном полу тёмно-красного цвета. Хорошенько оглядевшись, я понял, что нахожусь в неком коридоре. Стены словно дрожали, шевелились - но если к ним прикоснуться, то никакого движения вовсе и нет! Потолка не было видно. Стены коридора уходили высоко вверх и скрывались в неком подобии тумана."И что же теперь?"Я тщетно пытался вспомнить хоть что-нибудь о себе и о том месте, где я нахожусь. Но ничего дельного в голову не приходило. Выбор пути невелик. Либо вперёд, либо назад.Сев на полу, я проверил карманы своих брюк. Ничего, абсолютно ничего. С рубашкой то же самое."Угораздило же так влипнуть!"Посидев ещё немного, мною было принято решение идти вперёд. Можно было бы и назад, да вот только никакой разницы не чувствовалось совсем. Пол был удивительно ровный, без ямок, бугров и различных камешков или ещё какого-либо мусора. Плохо, конечно, что у меня нет с собой часов. А ведь мне много раз говорили, что без часов в наше время совсем никуда!Внезапно я остановился. Воспоминания пытались прорваться в мой затуманенный разум. Но терпели горькое поражение. Я совершенно не мог вспомнить, кто же мне говорил по поводу часов. Кто-то очень нужный и важный. Но кто? И когда? Вот чёрт...Продолжая идти по коридору, я уже не слышал того стука, пробудившего меня. Мои же собственные шаги заглушали его. Неспешно ступая по этому подобию камня или кирпича, я смотрел на свои ботинки. Ни царапинки, ни потёртости. Абсолютно ничего такого, что могло бы указать на то, чем я мог раньше заниматься. Вдали забрезжил свет. В коридоре стояли сумерки, а потому новый источник света был замечен сразу.Я вышел в просторную комнату, посреди которой стояло дерево с большими, сочными яблоками на ветвях. Голода мне пока не доводилось испытывать. Однако, привлекательный вид яблок и любопытство сыграли своё. Я сорвал одно из них."Довольно тяжёлое".Ни о чём не подозревая, я откусил большой кусок и завопил от боли, выплюнув его на пол. Мои дёсны, мои губы - они были разодраны в клочья! Я оцарапал зубы и проткнул язык обо что-то, скрывающееся внутри плода. Кровь текла сквозь пальцы, прижатые ко рту. Было невыносимо больно. Скорчившись, я валялся под деревом, вымазанный собственной кровью. Казалось, что этому ужасу не будет конца.Каково же было моё удивление, когда спустя некоторое время боль утихла. А кровь перестала идти. Я был сильно испачкан, меня стошнило, когда кровавые потоки попали внутрь. Но теперь, тело ощущалось так же, как и до злосчастного укуса. Провёл пальцем по дёснам и не почувствовал никаких ран. Губы тоже были в порядке."Что за дьявольские шутки?"В надкусанном яблоке обнаружились маленькие кусочки проволоки, обрезки тонких металлических листов, железная стружка и опилки. Но как же так? Приглядевшись к дереву, заметил, что оно тоже состоит из каких-то переплетений проводов и металла. Так много вопросов и так мало ответов...В конце комнаты был проход. Мне было страшно идти куда-то дальше. Хотелось просто закрыть глаза и представить, что всего этого нет. Быть может, дальше будет не так плохо?Собрав волю в кулак, я отправился далее. Эта комната была ещё больше, намного больше прошлой. Здесь стоял фонтан с водой. Она весело бурлила, наполняя комнату сыростью и прохладой. На каменной оградке, почти у самой воды, сидела маленькая лягушка. Бледно-зелёная, она неподвижно сидела, направив голову в сторону вздымающегося потока влаги. Мне это показалось несколько странным. И поэтому я решил подойти и рассмотреть её поближе. Увиденное заставило меня отшатнуться.Кожица на голове земноводной была разведена в стороны от макушки до края носа, обнажив срединную перегородку. В её носовых полостях шевелились опарыши, маленькие такие, ещё толком не откормленные и не развитые. Некоторые из них скрывались и снова показывались наружу при каждом вдохе и выдохе. Вероятно, лягушка получила некое ранение и заражение плоти. Мух я здесь не наблюдал и оттого был непонятен источник появления червей.Глаз несчастного существа уставился прямо на меня. В нём читалась невероятнейшая тоска и отчаяние, зов о помощи. Зелёная молча молила меня об избавлении, о смерти для неё. Но я был растерян и не знал, что делать. Паразиты пожирали её, а она всё ещё жила! Чувство отвращения возвысилось над всеми остальными и я начал прогонять лягушку, крича и размахивая руками. Она встревожилась и прерывистыми прыжками удалилась в том направлении, откуда я пришёл."Вода!"У меня тряслись руки и сильно пересохло во рту. Я боялся, что источник мог быть заражён паразитами, которые в свою очередь заразят и погубят меня. Однако всё оказалось не так просто. При попытке зачерпнуть ладонью воды, я не почувствовал ничего. Моя рука прошла словно сквозь туман, дым. Хотя в воздухе явно витала сырость и раздавался шум от падения воды. К удивлению, я заметил, что летящие во все стороны брызги не оставляют на моей одежде никаких следов."Должно быть, я попал в ад и должен пройти какое-то испытание? Или же обречён на вечные муки?"За фонтаном был следующий коридор."Ну что же, пройдём весь этот путь до конца."Коридор этот ничем не отличался от предыдущих. Те же стены, пол. Тот же бесконечный потолок, скрывающийся в загадочной дымке."За что я здесь? Что я мог плохого натворить в своей жизни? По моей скромной одежде и не сказать, что я был каким-нибудь коррупционером, военным преступником или маньяком и насильником. Быть может, я умело маскировался в обществе?"Краем уха я уловил новые звуки, влившиеся в гул моих шагов. Пройдя ещё некоторое расстояние, я не поверил. Человеческая речь! На каком языке - непонятно, да и неважно вовсе! Люди! Здесь есть кто-то ещё!Неспешный шаг перешёл в бег. И вскоре я вбежал в новую комнату. На сей раз она была меньше других. Посреди комнаты стоял стол со стулом. На столе был радиоприёмник и что-то ещё. Внезапная радость сменилась глубоким омрачением. Слов, доносящихся из динамика, было не разобрать. Подойдя ближе к столу, я увидел тарелку с кашей, ложку и кружку воды. С тарелки вздымался вверх пар. С виду - ничего необычного. Ложка из металла, керамическая кружка и тарелка. Радиоприёмник неизвестной модели. С длинной и блестящей антенной.В любой момент ожидая подвоха, я осмотрел комнату. Больше никаких выходов и коридоров, за исключением того, из которого я пришёл."Что-то здесь явно не то".Насупив брови, я пересилил себя и сел на стул.***Через мониторы, люди в военной форме наблюдали за одиноким человеком, сидящим на стуле посреди комнаты.- Последняя фаза испытаний? - спросил вошедший в комнату человек.- Всё верно, генерал. Обо всех результатах и наблюдениях мы сообщаем в Центр.- Отлично. Однако поступил новый приказ. Командование довольно теми результатами, которые мы уже имеем. Дальнейшее развитие этого искусственного интеллекта представляет для нас большую опасность. Вдобавок ко всему, научные центры враждебных нам стран запускают похожие боевые единицы на своих территориях. Нужно действовать на опережение!С кресла, недалеко от пультов с всевозможными кнопками и экранами, встал другой наблюдатель. Он уверенным шагом подошёл к генералу и протянул ему небольшую пачку документов:- Генерал, есть основания полагать, что одна из систем может поглотить другую и уничтожить один из военных блоков, взяв контроль над двумя другими.- Чушь полнейшая! Мы уже обсуждали это на воскресном совещании!Человек с экрана, сидевший до этого неподвижно на стуле, пальцем попробовал пищу из тарелки. Он жадно начал её пожирать, даже не воспользовавшись ложкой.- Да, я в курсе этого. Я был обязан проинформировать вас повторно.- Вы хорошо справляетесь со своими обязанностями. Хвалю за это. А теперь, повторю приказ - сворачиваем эксперимент и приводим систему в боевое действие в кратчайшие сроки!Генерал поправил фуражку, небрежно забрал документацию и вышел. Один из наблюдателей набрал на пульте комбинацию нажатий. Другой повторил. Третий отчитался о действиях по телефону и положил трубку. Все смотрели на экраны.Стул, на котором сидел человек, разложился на частицы и впитался в него. То же самое случилось со столом и всем, что на нём было. Подопытный катался по полу, в немом крике открывал рот и корчился. Он начал дрожать, как горячий воздух над брезентом в жару. Его стал затягивать в себя пол. Несколько мгновений и всё закончилось. Ещё некоторое время экраны показывали пустующую комнату, а затем погасли.На весь комплекс раздалось:"НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ К ВЕДЕНИЮ ПОДАВЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО БОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРОТИВНИКА!"

Ключевые слова: Игра черви военные эксперимент подопытный фантастика авторская история

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