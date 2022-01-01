Ван Хельсинг

Ван ХельсингKinigos сидела у себя дома, пила пиво и слушала музыку на телефоне. Внезапно раздался звонок в дверь.
- Кто там – спросила она, подойдя к двери.
- Мы Нечисть. Нам тебя заказали твои соседи. Открывай по хорошему и тогда мы не больно тебя убьем!
- Обойдетесь.
- Тогда мы будем ломать дверь.
Дверь затрещала от мощных ударов.
Kinigos схватила мобильный и набрала номер 911.
- Вы позвонили на номер спасения
- Если у вас пожар нажмите 1
- Если вам надо вызвать Дядю – Степу милиционера – нажмите 2
- Если надо вызвать Доктора Айболита нажмите 3
- Если хотите вывести мышей, тараканов и привидений – нажмите 4
- Если хотите заказать доставку еды – нажмите 5
- Если у вас засорился унитаз – нажмите 6
- Если хотите вызвать Деда Мороза со Снегурочкой и Оленями – нажмите 7
- Если хотите вызвать Ван Хельсинга – борца с нечистью - нажмите 8 или дождитесь ответа оператора.
Kinigos хотела нажать клавишу 8 но очередной удар ввел ее руки в тремор и она промахнулась.
- Вы хотите вызвать Деда Мороза, Снегурочку и Оленей? – ответил телефон.
- Стоимость вызова Деда Мороза 2500 рублей в час или 14000 за ночь. Для вызова Деда Мороза нажмите 1
- Стоимость вызова Снегурочки 2000 рублей в час или 10000 за ночь. Для вызова Снегурочки нажмите 2.
- Стоимость вызова Оленей 1000 рублей в час или 7000 за ночь. Для вызова оленей нажмите 3.
Тут дверь прогнулась от очередного мощного удара и Kinigos, сбросив звонок, забралась на антресоль.
Дверь все прогибалась и корежилась от ударов, а Kinigos снова набрала 911 тут же нажала 8 и *.
- К Сожалению, все Ван Хельсинги сейчас заняты – ответил телефон – Ближайший Ван Хейльсинг освободится через 3 минуты. Оставайтесь на связи. Ваш звонок очень важен для нас. Для удобства рекомендуем вам установить мобильное приложение «Вызов Ван Хельсинга онлайн»
Дверь слетела с петель. В Квартиру валом повалила нечисть – бесы, черти и прочие инфернальные твари.
Kinigos судорожно качала мобильное приложение.
- Где она? – Спросил один из скелетов (за неимением легких и голосовых связок он спросил это жестами, на языке глухонемых).
- Давайте искать, – и нечисть стала обыскивать всю квартиру, переворачивая мебель.
К тому времени у Kinigos загрузилось приложение. Она запустила его.
«Ближайший Ван Хельсинг прибудет к вам через 9 минут….»
- Нет ее нигде, – выругался один из чертей.
- Надо Шефа звать. Он ее точно найдет.
- Приведите Шефа! – распорядился главный черт.
Через приоткрытую дверку антресоли Kinigos наблюдала, как в помещение вводят под руки какое-то- чудовище, веки которого полностью закрывали его глаза, свисая до пола.
- Шеф, где она? – спросил один из чертей
- Зовите меня по имени. Я для вас, – и он назвал имя из трех букв, заканчивающееся на «Й»
- Хорошо. Посмотрю. Только поднимите мне веки.
Черти подняли ему веки и прикрепили к бровям медицинским степплером.
- Она рядом. Я чую ее – сказал тот, чье имя на три буквы.
Он осмотрелся.
-Да вот она, там, – и указал на антресоль.
И тут раздался звонок в дверь.
-Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Вызывали?
- Заходите, не заперто – откликнулась с антресоли Kinigos
Ван Хельсинг зашел в квартиру и нацелил в того, чье имя из трех букв свой АКМ (Арбалет композитный многозарядный) с осиновыми болтами с серебряными наконечниками.
-- Эй, ты чего? – заволновался тот, – мы просто пива пришли попить. Только вот эти напились и дебош устроили.
Он дал подзатыльник скелету, отчего тот осыпался костями на пол.
- Ну и где пиво? – поинтересовался Ван Хельсинг.
- Кончилось. Сейчас чертей в магазин пошлю.
Черти метнулись в магазин. Вернулись они через десять минут и без пива.
- Нам без паспорта не продают.
Разозлившись, который на три буквы, схватил в охапку всех чертей, связал их хвостами в один пучок и выкинул в окно.
- Бесы, быстро за пивом.
Бесы вернулись минут через пятнадцать с несколькими ящиками пива.
Потом они сидели на кухне и пили пиво. Тот, который на три буквы, ловил периодически бесов и выкидывал их в окно.
- Думаете, нам, нечисти легко? – спросил он, опрокинув в пасть очередную кружку пива и выкинув в окно очередного беса - Нет. Каждый норовит или святой водой полить, или молитву прочитать.
- А нам, Ван Хельсингам, тоже нелегко, – ответил Arhip, выкидывая в окно последнюю нечисть
Kinigos закрыла окно и зашторила его жалюзями.
Arhip разлил еще пива.
Тут раздался крик петуха.
- Первый крик – занервничал который на три буквы.
- Да это мелодия у меня такая, – ответила Kinigos, хватаясь за телефон, – СМС пришла.
Arhip долил еще пива.
И опять раздался крик петуха.
- Второй крик. Мне пора, – который на три буквы пошел к выходу..
Ван Хельсинг приоткрыл жалюзи и глянул на улицу.
- И куда ты пойдешь? Уже утро на дворе.
Но его не услышали.
Arhip и Kinigos вышли с кружками на балкон и увидели, как Который с именем На три буквы выбегает из подъезда, попадает под солнечные лучи и начинает биться в предсмертных конвульсиях.
Arhip долил в кружки пива.
- Ну, не чокаясь, – сказал он и отпил из своей кружки.
Сегодня, 20:27 by ArhipПросмотров: 53Комментарии: 0
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