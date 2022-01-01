Ван Хельсинг

Arhip Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:27 by

Kinigos сидела у себя дома, пила пиво и слушала музыку на телефоне. Внезапно раздался звонок в дверь.- Кто там – спросила она, подойдя к двери.- Мы Нечисть. Нам тебя заказали твои соседи. Открывай по хорошему и тогда мы не больно тебя убьем!- Обойдетесь.- Тогда мы будем ломать дверь.Дверь затрещала от мощных ударов.Kinigos схватила мобильный и набрала номер 911.- Вы позвонили на номер спасения- Если у вас пожар нажмите 1- Если вам надо вызвать Дядю – Степу милиционера – нажмите 2- Если надо вызвать Доктора Айболита нажмите 3- Если хотите вывести мышей, тараканов и привидений – нажмите 4- Если хотите заказать доставку еды – нажмите 5- Если у вас засорился унитаз – нажмите 6- Если хотите вызвать Деда Мороза со Снегурочкой и Оленями – нажмите 7- Если хотите вызвать Ван Хельсинга – борца с нечистью - нажмите 8 или дождитесь ответа оператора.Kinigos хотела нажать клавишу 8 но очередной удар ввел ее руки в тремор и она промахнулась.- Вы хотите вызвать Деда Мороза, Снегурочку и Оленей? – ответил телефон.- Стоимость вызова Деда Мороза 2500 рублей в час или 14000 за ночь. Для вызова Деда Мороза нажмите 1- Стоимость вызова Снегурочки 2000 рублей в час или 10000 за ночь. Для вызова Снегурочки нажмите 2.- Стоимость вызова Оленей 1000 рублей в час или 7000 за ночь. Для вызова оленей нажмите 3.Тут дверь прогнулась от очередного мощного удара и Kinigos, сбросив звонок, забралась на антресоль.Дверь все прогибалась и корежилась от ударов, а Kinigos снова набрала 911 тут же нажала 8 и *.- К Сожалению, все Ван Хельсинги сейчас заняты – ответил телефон – Ближайший Ван Хейльсинг освободится через 3 минуты. Оставайтесь на связи. Ваш звонок очень важен для нас. Для удобства рекомендуем вам установить мобильное приложение «Вызов Ван Хельсинга онлайн»Дверь слетела с петель. В Квартиру валом повалила нечисть – бесы, черти и прочие инфернальные твари.Kinigos судорожно качала мобильное приложение.- Где она? – Спросил один из скелетов (за неимением легких и голосовых связок он спросил это жестами, на языке глухонемых).- Давайте искать, – и нечисть стала обыскивать всю квартиру, переворачивая мебель.К тому времени у Kinigos загрузилось приложение. Она запустила его.«Ближайший Ван Хельсинг прибудет к вам через 9 минут….»- Нет ее нигде, – выругался один из чертей.- Надо Шефа звать. Он ее точно найдет.- Приведите Шефа! – распорядился главный черт.Через приоткрытую дверку антресоли Kinigos наблюдала, как в помещение вводят под руки какое-то- чудовище, веки которого полностью закрывали его глаза, свисая до пола.- Шеф, где она? – спросил один из чертей- Зовите меня по имени. Я для вас, – и он назвал имя из трех букв, заканчивающееся на «Й»- Хорошо. Посмотрю. Только поднимите мне веки.Черти подняли ему веки и прикрепили к бровям медицинским степплером.- Она рядом. Я чую ее – сказал тот, чье имя на три буквы.Он осмотрелся.-Да вот она, там, – и указал на антресоль.И тут раздался звонок в дверь.-Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Вызывали?- Заходите, не заперто – откликнулась с антресоли KinigosВан Хельсинг зашел в квартиру и нацелил в того, чье имя из трех букв свой АКМ (Арбалет композитный многозарядный) с осиновыми болтами с серебряными наконечниками.-- Эй, ты чего? – заволновался тот, – мы просто пива пришли попить. Только вот эти напились и дебош устроили.Он дал подзатыльник скелету, отчего тот осыпался костями на пол.- Ну и где пиво? – поинтересовался Ван Хельсинг.- Кончилось. Сейчас чертей в магазин пошлю.Черти метнулись в магазин. Вернулись они через десять минут и без пива.- Нам без паспорта не продают.Разозлившись, который на три буквы, схватил в охапку всех чертей, связал их хвостами в один пучок и выкинул в окно.- Бесы, быстро за пивом.Бесы вернулись минут через пятнадцать с несколькими ящиками пива.Потом они сидели на кухне и пили пиво. Тот, который на три буквы, ловил периодически бесов и выкидывал их в окно.- Думаете, нам, нечисти легко? – спросил он, опрокинув в пасть очередную кружку пива и выкинув в окно очередного беса - Нет. Каждый норовит или святой водой полить, или молитву прочитать.- А нам, Ван Хельсингам, тоже нелегко, – ответил Arhip, выкидывая в окно последнюю нечистьKinigos закрыла окно и зашторила его жалюзями.Arhip разлил еще пива.Тут раздался крик петуха.- Первый крик – занервничал который на три буквы.- Да это мелодия у меня такая, – ответила Kinigos, хватаясь за телефон, – СМС пришла.Arhip долил еще пива.И опять раздался крик петуха.- Второй крик. Мне пора, – который на три буквы пошел к выходу..Ван Хельсинг приоткрыл жалюзи и глянул на улицу.- И куда ты пойдешь? Уже утро на дворе.Но его не услышали.Arhip и Kinigos вышли с кружками на балкон и увидели, как Который с именем На три буквы выбегает из подъезда, попадает под солнечные лучи и начинает биться в предсмертных конвульсиях.Arhip долил в кружки пива.- Ну, не чокаясь, – сказал он и отпил из своей кружки.

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