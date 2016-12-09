Паутина. ч.3

astrelez Просмотров: 89 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:43 by

Недалеко от родного наслега Кэтэриис встретила молодого всадника на буром коне, ни всадник, ни конь не были ей знакомы, и она решила, что незнакомец к кому-то приезжал в гости. Впрочем, парень не стремился скрыть удивления, провожая ее взглядом. Когда дорога вывела ее на опушку леса, с которой открывался вид на родные края, Кэтэриис не поверила собственным глазам. Наслег вырос почти двукратно. Часовня, которая стояла на краю наслега, теперь виднелась за тремя, а может и четырьмя рядами домов, выросших как грибы после дождя.Все еще не веря своим глазам, она подъехала к отчему дому, но дома не было. Вернее сказать, дом был, но это был не дом ее родителей. Пока Кэтэриис размышляла, дверь дома открылась и на улицу вышла девочка лет десяти с подойником. Увидев незнакомку, она остановилась на минуту, затем поклонилась и спросила тонким голоском, чем я могу вам помочь, уважаемая? Уважаемая? – Кэтэриис хотела рассмеяться, но горло подвело ее и оттуда вырвалось какое-то карканье. Она смутилась и спросила девочку как ее зовут и кто ее родители? Выяснилось, что девочку зовут Сайыына, а родители ее Лекэс и Кюнней. При имени матери девочки сердце Кэтэриис забилось сильнее, Кюнней - так звали её младшую сестренку, ей было пять лет. Пока они разговаривали дверь дома снова открылась и на улицу вышла молодая женщина. Она подошла к девочке и положила ей руку на плечо, не оборачиваясь, девочка сказала, что гостья спросила её как зовут её родителей, и тут же сообщила Кэтэриис, что это ее мама. Женщина не сводила глаз, но не с Кэтэриис, а с лошади, а, точнее сказать, сбруи. Она выглядела взволнованной. В конце концов, когда молчание неприлично затянулось, она спросила: "Простите, уважаемая, откуда у Вас эта сбруя?"Обращение "Уважаемая" из уст этой женщины еще больше смутило Кэтэриис, чтобы стать "уважаемой" ей надо еще прожить весен тридцать, а может и сорок. Она гордо встряхнула волосами и заявила, что сбруя ее собственность, и в ответ поинтересовалась, чем она вдруг заинтересовала уважаемую. «Уважаемая» была произнесена с сарказмом. Женщина побледнела и спросила сдавленным голосом, как же Вас величают? Кэтэриис ответила. Услышав ее имя, женщина вскрикнула и упала в обморок. Сайыына закричала и бросилась на колени у тела матери и начала ее трясти. Кэтэриис спрыгнула с лошади и, велев девочке принести воды, стала похлопывать по щекам лежащую без сознания женщину.Открыв глаза, женщина коснулась руки Кэтэриис и прошептала:- Это ты? Ты вернулась, - и разрыдалась.Ничего не понимающая Кэтэриис спросила у женщины:- О чем ты говоришь? Откуда я вернулась и кто ты такая? И где дом моих родителей?- Кэтэриис, ты не узнаешь меня? Это ведь я, твоя сестра Кюнней.От этих слов у Кэтэриис похолодело в груди. Она покачала головой:- Нет, ты не моя сестра, моей сестре пять лет, - но сердце подсказывало ей, что это правда, и эта женщина, потерявшая сознание от ее имени - это и есть Кюнней.Разум отказывался верить сердцу, он искал выход и вскоре нашел его. Не говоря ни слова, Кэтэриис вскочила на лошадь и поскакала назад к Мындыр Ньиикону, чтобы он объяснил ей, что происходит. Кэтэриис скакала, не останавливаясь, пока солнце не стало клониться к горизонту. Только сейчас она обратила внимание на то, что несмотря на то, что утром она выехала из Чумпу хочо, после обеда была дома, а сейчас она все еще была в пути. Она не могла определить, где находится. В лесу под пологом еловых веток темнело быстро. Пока еще что-то можно было разглядеть, нужно было найти место для отдыха. Вскоре Кэтэриис увидела прогалину и выехала на небольшую лесную поляну. Она спрыгнула с лошади, стреножила ее и пустила пастись. Через короткое время небольшой костер трещал на поляне, а Кэтэриис, сидя у огня, смотрела в него и думала о том, что сегодня произошло.Пламя костра пригревало и Кэтэриис задремала. Сквозь дрёму она прислушивалась к треску костра и явственно слышала в нем голоса. Прислушавшись, она поняла, что кто-то зовет ее по имени. Она открыла глаза и увидела, что напротив неё сидит человек. Но не успела испугаться, как пламя взметнулось вверх и осветило лицо Мындыр Ньиикона. Он сказал ей:- Не бойся. Ты растеряна и у тебя много вопросов, но ответ на них я тебе дать не могу. Но я могу отвести тебя туда, где ты найдешь ответы на все вопросы. Если, конечно, ты хочешь.- Хочу, - ответила Кэтэриис, - хочу, отведи меня.- Ну что же, ступай за мной и ни с кем не заговаривай, кого бы ты ни увидела, и чтобы ты ни услышала. Закрой глаза, - сказал Мындыр Ньиикон.Кэтэриис послушно закрыла глаза.- А теперь открой, - снова послышался голос Мындыр Ньиикона.Она открыла глаза и увидела, что стоит перед удивительной дверью. Дверь пульсировала как сердце, каждый удар рождал на темном полотне двери искусные узоры, похожие на иней на оконном стекле. Узоры эти зарождались в центре двери и разбегались от него подобно волнам. Достигая границ дверного полотна, они гасли, но их заменяли новые хитросплетения линий. Как завороженная Кэтэриис разглядывала узоры, а потом протянула руку чтобы дотронуться до двери. Едва кончик ее пальца коснулся двери как ее пронзила такая боль, что, казалось, еще мгновение и ее разорвет на куски. Каждая клетка ее тела вопила о пощаде, и тьма милосердно ее поглотила.Открыв глаза, она увидела склонившегося над ней Мындыр Ньиикона, который приговаривал:- Ну что за несносная девица, кто просил её дотрагиваться до Стража?Она слабым голосом ответила:- Никто, сама решила.- Сама, сама, - скрипучим голосом передразнил её старик, - сама будешь дома решать, какую скатерть на стол стелить, а здесь надо слушать старших.Он помог ей подняться и снова подвел её к двери. Только тут Кэтэриис обратила внимание, что старик облачен в шаманское одеяние, а на запястье у него висит колотушка. Концом колотушки шаман коснулся двери. Тут же узоры погасли, дверь стала черной и блестящей, как зеркало, потом по центру двери разлилось большое желтое пятно, похожее на золотой диск, оно слабо светилось. Мындыр Ньиикон, указав на пятно, велел Кэтэриис коснуться его.Осторожно, памятуя о неудачном опыте, Кэтэриис коснулась диска кончиком указательного пальца. В то же мгновение золото как будто вскипело и в мгновение ока потекло по пальцу. Кэтэриис вскрикнула и отдернула палец, но было уже поздно, на двери не осталось и следа от золотого пятна. Зато вся кисть правой руки Кэтэриис как будто была одета в золотую кружевную перчатку. Больно не было, было ощущение, что на руке паутина.Пока Кэтэриис с изумлением рассматривала золотую перчатку, она вдруг стала блекнуть и через пару мгновений исчезла, как будто золотая нить впиталась в кожу. Еще через пару вдохов Кэтэриис почувствовала давящую боль в грудине. Она стала задыхаться. Что-то распирало ее изнутри. Она почувствовала слабость, ноги её подкосились, и она упала на колени, держась руками за горло и хрипя. Только здесь она заметила, что находится в светящемся круге, а старик Ньиикон невозмутимо смотрел на её страдания сидя за пределами круга.Он тихо что-то напевал, отбивая такт ладонями. Но что именно он напевал она не слышала, потому что внутри неё что-то или кто-то старался её сожрать, боль была невыносимая, её начало мутить. Теперь изнутри не просто болело, а жгло, как будто она проглотила солнце. Изогнувшись от очередного приступа боли, Кэтэриис почувствовала тошноту и рвотный позыв, он быстро прошел, но не успела она выдохнуть, как её стошнило. То, что она извергла из себя походило на рыбу, но было на вид золотым, во всяком случае в неярком свете, она вся светилась. Через какое-то время рыба шевельнулась, задвигала плавниками и вдруг «всплыла», повиснув в воздухе и слабо шевеля плавниками. Кэтэриис даже перестала дышать, глядя на это чудо. Чудо висело хвостом к Кэтэриис, а потом неспеша развернулось. На женщину уставилось холодное рыбье око. Оно внимательно оглядело Кэтэриис и вдруг подмигнуло ей, в голове Кэтэриис послышался голос:- Здравствуй, хозяйка.

Ключевые слова: Шаманка рыба дверь дом авторская история

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