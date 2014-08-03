Паутина. ч.2

astrelez Просмотров: 81 Комментарии: 2 +3 Вчера, 16:11 by

Тем летом в окрестностях наслега появился старый медведь. Он задрал нескольких телят и собак. Хозяева, потерявшие скот и собак, возмущались, но дальше слов дела не шли, пока дело не коснулось старого тойона Эттээх Баылая. После того, как медведь задрал трех телят в стаде, принадлежавшем тойону, последний объявил награду за шкуру облезлого лакомки. Многие охотники решили попытать удачу, среди них был и Хабырыыс, возлюбленный Кэтэриис Куо. Он надеялся на охотничью сноровку и удачу, а в случае, если он принесет шкуру медведя тойону, то на выплаченное вознаграждение они смогут с Кэтэриис пожениться.Кэтэриис поддерживала своего жениха в его стремлениях и не ведала еще, что путь к счастью никогда не бывает ровным, и судьба каждого человека лежит в дланях Чынгыыс-Хаана, и что он уже бросил кости, решая их судьбу. Настоящим спасением для Хабырыыса было участие в охоте его двоюродного брата Кюстээх Ньукулая. Именно он отогнал медведя, когда тот напал на Хабырыыса, а затем, соорудив волокушу, упорно тащил брата домой. Дома знахарка Хара Баха сделала все что могла, но Хабырыыс не приходил в сознание. Напрасно Кэтэриис молила знахарку, она отвечала, что сделала все, что могла и теперь остается только уповать на природную силу Хорсуна и волю айыы. На третий день, чтобы отвязаться от Кэтэриис, Хара Баха упомянула о том, что в соседнем улусе живет известный шаман Мындыр Ньиикон, и что, возможно, он смог бы помочь больному, но добраться до него нечего и думать.Получив благословение отца, в тот же день Кэтэриис отправилась в дальний путь. Семь долгих дней заняла поездка к местности Чумпу хочо, где была усадьба шамана, еще два дня провела Кэтэриис без еды и воды у порога юрты шамана, пока он, раздосадованный ее упорством, не согласился ее принять, уже практически полуживую. В тот раз она впервые видела Мындыр Ньиикона вблизи.Сидя в юрте, на теплой волчьей шкуре, Кэтэриис вспоминала свои фантазии о том, как пройдет эта встреча, что, увидев великого шамана, потеряет сознание от страха, но сейчас, глядя на него, она думала только о том, что, пожалуй, молва о силе шамана преувеличена. Она видела перед собой высохшего как мумия старика, возраст которого было трудно определить, однако умом Кэтэриис понимала, что он очень стар, из рассказов отца она знала, что еще в его детстве Мындыр Ньиикона уже звали Седым Господином, а отцу перевалило уже за пятый десяток вёсен.Между ними потрескивал небольшой костер, старик молча небольшой палочкой шевелил дрова в костре, молчала и Кэтэриис, впав в голодное полуобморочное состояние. Так же молча старик набил трубку и затянулся самосадом, выдохнув белые клубы дыма. Дым от трубки, соединяясь с дымом костра, казалось, становился плотнее, клубы его свивались в затейливые узоры. Вскоре узоры стали приобретать разные формы. Сталкиваясь между собой, формы эти стали складываться в некую фигуру, которую сквозь дымку Кэтэриис различала плохо. Глаза сами собой стали закрываться, постепенно Кэтэриис погрузилась в забытье.Ей казалось, что она плывет на волнах, которые ее укачивают, тихий ветерок лениво шевелил ее волосы. Вот она чувствует рядом Хабырыыса, они лежат, зарывшись в стог сена, и смотрят, как заходит солнце где-то там, далеко на горизонте. Вокруг звенят комары, жужжат шмели и осы, стрекочут кузнечики, робко начинают квакать лягушки, зной спадает, сменяясь вечерней прохладой. Свежескошенное душистое сено пахнет разнотравьем, лето в самом разгаре. Разговаривать не хотелось, хотелось лежать, положив голову на грудь любимого человека, и смотреть на него вечность, любуясь красивым изгибом черт лица и знать, что очень скоро она станет его женой.Кэтэриис закрыла глаза, наслаждаясь мгновением. Ее разбудило легкое как ветерок дыхание, которое коснулось ее щеки. Приоткрыв глаза, она увидела невиданное доселе создание. Огромного размера, оно казалось скалой, густо обросшей ржавыми водорослями. У создания был длинный, гибкий нос и огромные клыки, заворачивающиеся полукругом, ноги были похожи на стволы деревьев. Внезапно у Кэтэриис возникло чувство дежавю, будто она уже была здесь и видела это странное создание прежде, очень-очень давно и, словно продолжение воспоминаний, в ее голове зазвучал голос. Голос, похожий на голос ее покойной матери.- Ты вспомнила меня, маленькая собирательница – голос не спрашивал, а утверждал, - я так долго ждала тебя.- Кто ты? – спросила Кэтэриис, – прости, мне кажется, мы с тобой знакомы, но я не могу вспомнить, что-то мешает мне.- Не волнуйся, так и должно быть, скоро ты все вспомнишь, маленькая собирательница. Пока отдыхай, мы еще увидимся с тобой…- Нет, постой, мой жених, Хабырыыс, помоги ему исцелиться, я уверена, что это в твоих силах.- Откуда ты знаешь, что он еще жив? Может, он давно уже умер?- Нет, он жив, мое сердце мне подсказывает, что он еще жив…- Да, твое сердце. Оно всегда мешало тебе, маленькая собирательница. Ты многое забыла, дитя, придет время, и ты вспомнишь, но пока отдыхай, набирайся сил…- Постой, а как же Хабырыыс?- Хабырыыс? Кто такой Хабырыыс? Ответь мне, маленькая собирательница?- Хабырыыс это… это… Не могу вспомнить… Это кто-то, кто дорог мне, но почему, не могу вспомнить. Напомни мне, пожалуйста, кто такой Хабырыыс и почему он так важен для меня?- Хабырыыс – это прошлое, прошлое – это будущее, будущее – это прошлое, прошлое – это Хабырыыс.Кэтэриис с трудом открыла глаза. Ей понадобилось еще немного времени, чтобы зрение сфокусировалось, и она смогла разглядеть старика Ньиикона, который по-прежнему сидел напротив нее и курил трубку. Кэтэриис долго морщила лоб пытаясь вспомнить, почему она здесь, но так и не вспомнила.Пробормотав неловко, что-то вроде простите-извините, Кэтэриис бочком выскользнула из юрты, стараясь не шуметь, чтобы не привлекать внимания Мындыр Ньиикона. Она с удовольствием потянулась, разминая затекшие от долгого сидения члены и покрутила головой, оглядываясь, ей показалось, что что-то изменилось вокруг, но что именно - она сказать не могла, потому что, когда ехала сюда, она особо и не присматривалась. Ее лошади у коновязи не было, но там была другая лошадь, оседланная ее сбруей. Не раздумывая Кэтэриис запрыгнула в седло, это вышло несколько неловко, видимо, ее члены еще не полностью размялись от долгого сидения, решила Кэтэриис и направилась домой, в пути размышляя, зачем она вообще приезжала к старому шаману.(Продолжение следует)

Ключевые слова: Шаманка костёр галлюцинации топот охота авторская история

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