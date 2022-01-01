Единственная запись

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

let me bleed Просмотров: 76 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:00 by

Вечер. Я возвращаюсь с работы, переполненный усталостью. Тёплая чёрная куртка защищала моё бренное тело от осеннего холода. Заглядываю в кафе.Город. Типичный провинциальный город. Таких очень много в нашей стране.Мне предстояло вернуться в свою квартиру. Эта квартира не смогла стать моим домом. Из-за неё у меня мешки под глазами. Из-за неё у меня красные глаза. Из-за неё я перестал видеться с друзьями.То, что живёт со мной, истязает меня психически и физически, покрывая меня царапинами, на которых остаются ошмётки плоти. И нет, это не девушка. Я даже не знаю, что это. У него нет пола. Зато есть длинные пальцы.Это из-за него я уже несколько дней ночевал на улице. Из-за него мне приходилось глотать водку, чтобы забыться и ничего не чувствовать. Но водка перестала помогать. Придётся использовать кое-что потяжелее.В тот момент, когда я понял, что оно со мной, мои руки уже были покрыты царапинами. Оно приходит ночью. Медленно подбирается ко мне на кровать. Шепчет мне. Хватает моё горло, сдавливая его.Мне никто не верит. Я говорил друзьям, и меня назвали чокнутым.Сил нет. В квартире бардак. Жека ко мне зашёл и офигел. Я и сам и не заметил, как заставил всю свою квартиру пустыми бутылками с водкой.«Почему ты не переедешь?» - спросишь ты у меня, читатель. В этом городе чертовски трудно найти жильё. Очень. К друзьям? У каждого я ночевал две недели. Больше оставаться не могу. К родителям? Не хочу об этом говорить.О, читатель, ты ведь испытывал страх темноты? Испытал страх лишь из-за мысли о том, что скрывается в ней? Почему оно скрывается?Я не могу разобрать то, что оно мне шепчет. Не могу.Я без понятия, зачем я это пишу и для кого. Наверное, чтобы просто облегчить свою ношу.Кафе скоро закрывается. Мне придётся идти туда.Официант спрашивает, всё ли у меня в порядке.Я посмотрел на своё отражение в стекле. Круги под глазами, бледное лицо, седина.Мысли в голове путаются. Дальше текст может быть не по порядку, так что не обижайся на меня, читатель.Когда я просыпаюсь после приходов существа, я вымотан. Сил нет.За что оно так со мной? В прошлом я пережил достаточно дерьма и я надеялся, что всё изменится.Теперь только тьма. Тьма в голове. Тьма в душе. Тьма в квартире.Наверное, ты задаёшься вопросом, о дорогой мой читатель, почему я решил написать всё это? Просто сегодня мой последний шанс. Либо я, либо оно.Оказывается, в нашем городе достаточно легко купить у барыг оружие.Обрез. 4 пули. Друзья. Друзья отвернулись.В прошлом я потерял очень многое. Теперь нет и будущего.Мне всё равно, если из-за выстрелов вызовут полицию. Всё равно, если признают психом.Я оставлю это здесь.

Ключевые слова: Существа ночь квартира авторская история

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