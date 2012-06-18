Ночной визитер

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 82 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 12:40 by

История данная, произошла около 45 лет тому назад. Меня в те времена еще и на свете не было. О событиях, нужно сказать довольно-таки неприятных, мне поведала бабушка. Но давайте обо всем по порядку...Дед мой, по материнской линии, Прохор Игнатьевич, как и большинство его современников, был непосредственным участником Великой Отечественной войны. В боях с фашистскими захватчиками получил ранение в живот, лежал в госпитале, но войну прошел до самого конца, до победы.В 1946 году у деда с бабушкой родилась дочка, моя мама. Мама была самым младшим ребенком и к тому же единственной девочкой среди их детей. Ну и как водиться в таких случаях, дед питал к ней более нежные чувства, чем к сыновьям. И, естественно, когда мама повзрослела и обзавелась собственной семьей, то в ее дочери, Аленке, своей внучке, дед души не чаял.Но радовался внучке дед не долго, через пару лет после ее рождения, у него признали онкологию. Сгорел он быстро, за несколько месяцев (поскольку я, родился только через 10 лет после старшей сестры, то деда я никогда не видел, как и он меня. Но это так, для полноты картины).Ну а теперь, собственно, то, что рассказала мне бабушка...Случилось это все, через 3 года после смерти деда. Бабушка, на тот момент, одна жила в деревенском домике. Хоть дети и внуки навещали частенько, но все равно тоскливо было одной. И вот, однажды ночью баб Валя, ворочалась с боку на бок и все никак уснуть не могла, а время было уже далеко за полночь. И вот, она возьми да и скажи не в добрый час: - Прохор, тоскливо без тебя, покажись хоть.Бабуля, конечно, имела в виду во сне, но вышло все иначе. После ее слов всю комнату будто дымом или туманом заволокло. Бабушка испугалась, не пожар ли? Хотела встать, но руки и ноги будто окаменели, даже пальцем шевельнуть не может, а волосы на голове наоборот, сами шевелятся, словно живые. Время словно замерло, тишина вокруг гробовая, только сердце с перепугу в ушах бухает. И видит она, выходит из этого тумана фигура, словно человеческая, да только черная и мутная, ни глаз, ни лица не разобрать. И значит, сбрасывает ее эта фигура с кровати и начинает по полу катать, а бабушка ни сопротивляться, ни закричать не может...Как все это прекратилось, бабуля рассказать не могла, не помнила. Проснулась поутру у себя в кровати, и все бы ничего, все бы можно было на кошмар списать, да вот только все тело в ссадинах, словно и правда всю ночь по полу каталась.И повадился этот визитер каждую ночь бабулю по полу катать. Несколько ночей к ряду она так и мучилась, ничего не помогало, даже молитвы (не смотря на все запреты и то, что бабушка с дедом партийными были, в Бога, тем не менее, верили).Так бы, наверно, бабушка умом и тронулась или руки на себя наложила, если бы не один случай.Приходит к ней как-то под вечер моя мама и приводит с собой мою старшую сестренку (ей тогда лет 5-6 было отроду). Ну и объяснять начала, что коллега ее, по работе, занедужила и неожиданно бюллетень взяла, поэтому маму попросили сегодня в ночную смену выйти. Из-за того, что мужу тоже в ночь на работу, дочку оставить не с кем.Баб Валя, поначалу заартачилась, начала причины искать для отказа, ну да мама крепко на своем стояла, мол, пообещала уже и через 30 минут должна быть на работе. Пришлось бабушке согласиться.За окнами стемнело, бабушка Аленку уложила, гладит ее по волосам и тихонько песенку напевает, чтоб уснула поскорей и не дай Бог, этих страстей не увидела. Вдруг чувствует, началось: поползла дымка по комнате, волосы на голове зашевелились, конечности занемели. Бабушка с кровати подниматься, да все уже, ноги не слушаются.И тут произошло неожиданное! Дойдя до кровати, на краю которой сидела бабушка и мирно спала Аленка, загадочная дымка вдруг отпрянула. Баб Валя почувствовала облегчение. Онемение, в ногах и руках, тоже отступило. Она так и просидела до рассвета на краю кровати, легонько поглаживая внучку по волосам.Когда утром пришла мама, бабушка уговорила ее оставить Аленку погостить еще пару дней.Следующие две ночи, баб Валя провела у кровати внучки, напевая ей колыбельные и поглаживая ее по волосам. Ночной гость в доме бабушки больше не появлялся никогда.Баб Валя предположила, что это все-таки был дед.- Осерчал, наверно, что побеспокоила его, проучить захотел. А потом, видимо, Аленку пожалел, пугать не захотел, так как любил при жизни, сильно...Автор истории - я.

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