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После

Иссиня-черные волосы, повязанные красной лентой, развевались на влажном ветру. Черное, с оборванным подолом платье едва прикрывало разбитое в кровь колено; вторая нога опиралась на металлический протез, затянутый в эластичный полосатый чулок. Неровно отросшая челка почти наползла на фиалковые глаза и теперь щекотала от волнения прямой, слегка с горбинкой нос, отчего девочка слегка хмурилась. Она поправила на шее чуть сбившийся шарф, поломанные пальцы немного ныли.

На берегу становилось холоднее, а ветер стал стихать, что говорило о неумолимо приближавшемся закате. Чайки уже перестали пронзительно кричать, планируя над морем - мир готовился к погружению во тьму.

Девочка не чувствовала вечерней прохлады, ее мысли были обращены всецело на поиски убежища. С наступлением темноты шансы на выживание становились ничтожными, если только не затаиться где-то до утра.

Она не ела почти трое суток и чувствовала легкую слабость, разливавшуюся по телу. Головокружения и тошноты не было, только лишь чувство опустошенности где-то внутри. Девочка чувствовала, что сможет протянуть еще минимум пару дней, прежде, чем впадет в беспамятство. В свои десять от роду лет она ни разу не переживала столь трудные времена: даже во время войн всегда находился ночлег с парой-тройкой выживших.

Девочка откинула назад длинные густые волосы и повернулась спиной к кровавому закату, обагрившему небо. Пальцы и колено уже не столько волновали, главное сейчас - найти укрытие.

***


Мать крепко прижимала к груди едва дышащее тельце своего первенца. Она скрывалась в этих каменистых местностях уже около недели и ей удавалось до сего момента находить пропитание и укрытие на ночь. Больше всего она боялась не того, что скрывалось во тьме, - она боялась не суметь защитить своего дитя.

Найдя довольно длинное и просторное для них двоих ущелье, женщина, опершись о прохладную стену спиной, продолжала баюкать ребенка. Малыш не плакал и в этой тишине был слышен лишь едва различимый шум прибоя. До ушей полуспящей женщины он доносился сквозь какой-то вакуум. Убаюкивал... Усыплял.

Но на фоне этого монотонного шелеста женщина слышала еще что-то. Что-то тревожное, что заставило ее разлепить веки и напрячь все мышцы тела. Снаружи явно кто-то (или что-то) пробирался по сухому песку к спасительному убежищу. Кто бы это ни был, женщина не хотела делить с ним свой ночлег, поэтому она аккуратно, чтобы не разбудить ребенка, уложила его на землю и покрепче ухватилась за рядом лежащий увесистый камень.

Какое-то время все было тихо, будто незваный гость тоже прислушивался к происходящему внутри и решал как поступить. Спустя некоторое время шум у входа усилился и на пороге появилась маленькая девочка в черном ободранном платье. Женщина уже замахнулась, защищаясь, но вовремя одумалась и выронила импровизированное оружие их ослабленных рук.

Она увидела перед собой истощенное бледное тельце десятилетней девочки, все в ссадинах, кровоподтеках и ранах. Девочка держалась одной рукой за каменистую стену, вторую прижимала к груди, ноги подкашивались.

- Не бойся, - прошептала женщина, заметив под полузакрытыми веками девочки затравленный взгляд. - Заходи скорее внутрь, я тут со своей дочкой.

Она отодвинулась, открывая взору гостьи маленький сверток, лежавший подле. Но девочка не торопилась предпринимать хоть какие-то действия. Она моргнула и взгляд ее поменялся - теперь в нем читались ненависть и желание. Лакомый кусочек - девочка смотрела стеклянными глазами на начинавшего всхлипывать ребенка, и взгляд ее становился безумнее. В какой-то момент она потеряла контроль над своим телом: мысли все были только об одном - заполучить дитя.

Женщина, увидев искаженное ужасной гримасой лицо девочки, схватила ребенка и крепко прижала к себе. Но было поздно. Рот той уже расползался в зверином оскале, обнажая около полусотни острых зубов-лезвий, глаза выкатились из орбит и стали бордово-лилового цвета с желтыми зрачками-щелками. Мгновенно молниеносным прыжком она одолела около 3 метров, разделявших ее и добычу, крепко вцепившись острыми когтями в истошно вопивший комочек плоти. Все кончилось так же быстро, как и началось. Заходившее за горизонт солнце унесло в море предсмертный вопль несчастных...

***


Девочка стояла на берегу лазурного моря, а ветер продолжал трепать ее черные волосы, пытаясь вырвать алую ленту. Начинался новый день, а с ним и поиски нового укрытия с выжившими.

Сегодня, 10:32 by ElfinПросмотров: 101Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Девочка монстр ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мастер Талий
Сегодня, 12:12
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Неожиданная развязка. Красиво написано.
А что за раны? Что-то вроде маскировки, или результат множественных битв?
Мне понравилось.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#2 написал: Elfin
Сегодня, 13:00
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (22|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 378
Цитата: Мастер Талий
А что за раны? Что-то вроде маскировки, или результат множественных битв?

Задумывалось, как второе. Расписывать про это не хотелось blush
Спасибо за отзыв smile
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1681|-2)
Публикаций: 94
Комментариев: 5 918
Не для моей нежной души это. Дети для меня табу
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:48
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2365|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 180
Самодостаточно все, но мне не хватило инфы, что за апокалипсис случился, чтобы такие существа появились. Но это больше, может, каприз. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: Elfin
Сегодня, 14:42
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (22|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 378
Цитата: Tigger power
Самодостаточно все, но мне не хватило инфы, что за апокалипсис случился, чтобы такие существа появились. Но это больше, может, каприз. Плюс

Хотела сперва написать полноценную историю и обо всем рассказать. Но потом подумала, что мне лень и оставила читателям додумывать все самим, как кому понравится blush
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
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