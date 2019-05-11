После

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Elfin Просмотров: 101 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 10:32 by

Иссиня-черные волосы, повязанные красной лентой, развевались на влажном ветру. Черное, с оборванным подолом платье едва прикрывало разбитое в кровь колено; вторая нога опиралась на металлический протез, затянутый в эластичный полосатый чулок. Неровно отросшая челка почти наползла на фиалковые глаза и теперь щекотала от волнения прямой, слегка с горбинкой нос, отчего девочка слегка хмурилась. Она поправила на шее чуть сбившийся шарф, поломанные пальцы немного ныли.На берегу становилось холоднее, а ветер стал стихать, что говорило о неумолимо приближавшемся закате. Чайки уже перестали пронзительно кричать, планируя над морем - мир готовился к погружению во тьму.Девочка не чувствовала вечерней прохлады, ее мысли были обращены всецело на поиски убежища. С наступлением темноты шансы на выживание становились ничтожными, если только не затаиться где-то до утра.Она не ела почти трое суток и чувствовала легкую слабость, разливавшуюся по телу. Головокружения и тошноты не было, только лишь чувство опустошенности где-то внутри. Девочка чувствовала, что сможет протянуть еще минимум пару дней, прежде, чем впадет в беспамятство. В свои десять от роду лет она ни разу не переживала столь трудные времена: даже во время войн всегда находился ночлег с парой-тройкой выживших.Девочка откинула назад длинные густые волосы и повернулась спиной к кровавому закату, обагрившему небо. Пальцы и колено уже не столько волновали, главное сейчас - найти укрытие.Мать крепко прижимала к груди едва дышащее тельце своего первенца. Она скрывалась в этих каменистых местностях уже около недели и ей удавалось до сего момента находить пропитание и укрытие на ночь. Больше всего она боялась не того, что скрывалось во тьме, - она боялась не суметь защитить своего дитя.Найдя довольно длинное и просторное для них двоих ущелье, женщина, опершись о прохладную стену спиной, продолжала баюкать ребенка. Малыш не плакал и в этой тишине был слышен лишь едва различимый шум прибоя. До ушей полуспящей женщины он доносился сквозь какой-то вакуум. Убаюкивал... Усыплял.Но на фоне этого монотонного шелеста женщина слышала еще что-то. Что-то тревожное, что заставило ее разлепить веки и напрячь все мышцы тела. Снаружи явно кто-то (или что-то) пробирался по сухому песку к спасительному убежищу. Кто бы это ни был, женщина не хотела делить с ним свой ночлег, поэтому она аккуратно, чтобы не разбудить ребенка, уложила его на землю и покрепче ухватилась за рядом лежащий увесистый камень.Какое-то время все было тихо, будто незваный гость тоже прислушивался к происходящему внутри и решал как поступить. Спустя некоторое время шум у входа усилился и на пороге появилась маленькая девочка в черном ободранном платье. Женщина уже замахнулась, защищаясь, но вовремя одумалась и выронила импровизированное оружие их ослабленных рук.Она увидела перед собой истощенное бледное тельце десятилетней девочки, все в ссадинах, кровоподтеках и ранах. Девочка держалась одной рукой за каменистую стену, вторую прижимала к груди, ноги подкашивались.- Не бойся, - прошептала женщина, заметив под полузакрытыми веками девочки затравленный взгляд. - Заходи скорее внутрь, я тут со своей дочкой.Она отодвинулась, открывая взору гостьи маленький сверток, лежавший подле. Но девочка не торопилась предпринимать хоть какие-то действия. Она моргнула и взгляд ее поменялся - теперь в нем читались ненависть и желание. Лакомый кусочек - девочка смотрела стеклянными глазами на начинавшего всхлипывать ребенка, и взгляд ее становился безумнее. В какой-то момент она потеряла контроль над своим телом: мысли все были только об одном - заполучить дитя.Женщина, увидев искаженное ужасной гримасой лицо девочки, схватила ребенка и крепко прижала к себе. Но было поздно. Рот той уже расползался в зверином оскале, обнажая около полусотни острых зубов-лезвий, глаза выкатились из орбит и стали бордово-лилового цвета с желтыми зрачками-щелками. Мгновенно молниеносным прыжком она одолела около 3 метров, разделявших ее и добычу, крепко вцепившись острыми когтями в истошно вопивший комочек плоти. Все кончилось так же быстро, как и началось. Заходившее за горизонт солнце унесло в море предсмертный вопль несчастных...Девочка стояла на берегу лазурного моря, а ветер продолжал трепать ее черные волосы, пытаясь вырвать алую ленту. Начинался новый день, а с ним и поиски нового укрытия с выжившими.

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