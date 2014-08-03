Вышла замуж за сына колдуна

Сделано_в_СССР Просмотров: 108 Комментарии: 3 +1 Вчера, 20:38 by

Как-то собралась я ехать в столицу нашей родины. Путь неблизкий, ехать нужно было почти сутки, вот я и взяла билет в купейный вагон, чтобы хорошо отдохнуть. Народу в вагоне было не слишком много, со мной в купе ехала только одна попутчица, уже довольно пожилая женщина. Ну, знаете, как это обычно бывает: «поезд идет, за окошком стемнело, и тянет поговорить». Вот ближе к ночи, за вечерним чаем у нас тоже завязалась беседа по душам. От попутчицы моей, Веры Ивановны, я и услышала эту удивительную историю.Мать у нее умерла рано, осталась она с двумя братьями и отцом, который в ней души не чаял. Не сказать, чтобы сильно баловал, да и какое баловство может быть, когда девочке в 10 лет пришлось заменить младшим братьям мать, которой им так не хватало. Второй раз отец не женился, то ли не хотел, чтобы ребятишки с мачехой росли, а то ли просто за вдовца с таким «прицепом» никто идти не захотел – кто ж его теперь знает.Но когда Вера в возраст вошла, тут она и встретила своего избранника. Было ей в ту пору всего 20 лет. Молодой, красивый Семен быстро завоевал сердце девушки и уже через пару месяцев после знакомства сделал ей предложение. Вера согласилась, вот только отец ее был почему-то категорически против этой свадьбы. Когда узнал, за кого дочь его единственная замуж собирается, стал мрачнее тучи и сказал, что не будет его благословения на этот брак. Проговорился однажды, что это такая семья, куда и кошку приблудную отдать жалко. А почему, что – так и не объяснил. Ну, Вера по-своему рассудила - подумала, что отцу просто жаль расставаться с ней, вот он и наговаривает. А потом, когда увидит, как она счастлива, обязательно смирится.Жил Семен в городе, туда он и увез свою невесту, там и свадьбу сыграли. Отец на свадьбу не поехал, как Вера его ни просила, и братьев не пустил. Жили молодые вместе с родственниками Семена – а было их у него всего мать и бабка старая. Нужно сказать, что они сразу приняли новоиспеченную невестку в штыки, не нравилась им деревенская простушка, как Вера ни пыталась им угодить, слышала от них только грубые и злые слова. Всячески они старались ее оскорбить и унизить, при каждом удобном случае показать, что она им не ровня. Семен все понимал, конечно, старался как мог защитить жену, сходил к начальству и попросил выделить ему квартиру, когда появится свободная. Там обещали, да только не было пока у предприятия ни квартир свободных, ни даже комнаты в общежитии. Вот и продолжали они жить все вместе.Однажды, когда Верочка была на седьмом месяце беременности, раздался звонок в дверь. На пороге стояла женщина из их деревни. Она сказала, что отец просит ее приехать – он тяжело заболел и боится, что они больше не смогут поговорить. Конечно, Вера немедленно собралась и поехала. Нужно сказать, что путь был не близким, пришлось добираться на перекладных, так что домой она попала только к полуночи. Когда увидела отца, то была поражена тем, насколько плохо он выглядит – осунулся, постарел, исхудал, было видно, что он действительно очень болен и еле стоит на ногах. Иван Матвеевич даже не знал, что она беременна, поэтому, когда увидел живот, только сокрушенно покачал головой. Братья ушли ночевать к соседке, а отец попросил Веру сесть и внимательно выслушать то, что он хочет ей сказать. Как оказалось, он давно и хорошо знает семью Семена.О них уже давно идет слава, что знаются с нечистой силой. Вот потому он и не хотел, чтобы дочка входила в этот дом – ничего хорошего ее там не ждет. Конечно, Вера только посмеялась – как можно всерьез верить в подобную чепуху? Посидели, чаю попили и пошли спать. А перед сном отец погладил ее по голове и сказал, что всегда будет заботиться о ней и беречь – даже с того света. Вера подумала, что утром нужно будет обязательно вызвать врача, но, к сожалению, это не понадобилось – в ту же ночь Иван Матвеевич умер. А Вере предстояли тяжелые хлопоты – похороны, поминки. Когда все справила, собралась ехать домой.Братьев приютила дальняя родственница, которая жила в соседней деревне. А Вера опять вернулась в дом, где ей были совсем не рады. Но что удивительного, с того дня мать мужа и бабка его странно переменились – перестали пилить и укорять по каждому поводу, наоборот, стали приторно ласковыми. Вера даже обрадовалась, она подумала, что после смерти ее отца им стало стыдно за свое поведение, что они стараются наладить с ней отношения. Но вот только чем более ласковыми становились свекровь с бабкой, тем хуже себя чувствовала Вера.Силы покидали ее буквально день ото дня. А еще по ночам ей начали сниться кошмары: словно гонится за ней какой-то человек и требует отдать ему ребенка еще нерожденного, потому что ему его пообещали. Несколько раз он совсем было нагонял Веру, но тут появлялся ее отец, он становился на защиту дочери и преследователь ничего не мог с ним сделать, хотя было видно, что он очень злится. В последний раз она видела такой сон непосредственно перед родами. В этот раз отец не только снова защитил ее от обидчика, но и прогнал его прочь.А Вере сказал, что теперь ей нечего бояться, теперь ее никто не посмеет обидеть. В другое время Вера, возможно, и задумалась бы над тем, что означает этот сон, но сейчас ей было не до того: ближе к утру у нее отошли воды и начались схватки. Семен быстро подхватился, Вера взяла вещи, которые у нее были приготовлены заранее, и они поехали в больницу, где и родился их сын.Когда Вера впервые взяла на руки своего ребенка, то удивилась тому, как его глазенки похожи на глаза деда. Уже тогда они с мужем решили, что назовут сына в честь Вериного отца Иваном. А потом Семен пропал куда-то, не было его в течение двух дней. О мобильных телефонах тогда еще никто и не слышал, поэтому Вера с ума сходила от неизвестности – что случилось с ее мужем? Когда он, наконец, пришел, Вера уже по одному его виду поняла, что произошло нечто ужасное. Так и было.Оказалось, что в тот же день, когда Вера родила, и свекровь, и мать ее, обе разбились на машине. Поехали зачем-то в деревню с кем-то из знакомых, и на трассе машина столкнулась с грузовиком. Причем, что интересно, сам водитель не пострадал, а вот задняя часть машины была полностью расплющена, и обе пассажирки – сразу насмерть. Уже потом, через пару лет этот мужик проговорился, что часто возил их в одну деревню к старухе-колдунье, которая там жила. И в этот раз туда же ехали.Зачем – он не знает, да и не расспрашивал особо, ему главное, что деньги ему за эти поездки хорошие отваливали. Ну а после их смерти молодая семья зажила абсолютно спокойно. И сны кошмарные больше Вере ни разу не снились. Все получилось, как ее отец предсказал во сне. Правда и его Вера больше никогда во снах не видела. А жаль.Автор - Инна Кондаурова.

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