Странности астрала

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pluto_ Просмотров: 55 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:13 by

- Ммм, какой запах! - орудуя шумовкой, ловкая девичья рука вынимала сварившихся креветок на широкое блюдо. И как только последнее из ракообразных оказалось в общей куче, мелькнул и окончательно погас свет.- Вот жеж, блин, Михалыч, а! - чуть не застонав с досады, Танька кинула свой поздний ужин на едва видимый во мраке стол, быстро сполоснула руки под краном и, громко стуча ногами, потопала в коридор. Проблемы с электричеством были нередки в её старенькой квартирке, доставшейся девушке от родителей. Но, только сегодня побывавший у неё, и по-простецки прозванный Михалычем, пожилой монтёр клялся и божился, что вот теперь-то уже точно ни-ни, да чтоб меня на этом самом месте и т. д. Все эти обрывочные мысли и воспоминания колыхались у неё в голове, пока Татьяна нащупывала с холодильника ключи и босыми ногами пыталась наугад попасть в поношенные сланцы, в которых иногда выходила курить.- Чтоб его... - наконец железная дверь лязгнула и выпустила свою хозяйку в ярко освещённый подъезд. Из соседской квартиры голосом Малахова громко бормотал телевизор.- Да уж, Михалыч, только зенки заливать мастер! - едва слышно ругаясь, раздосадованная девушка схватилась за дверцу общей стойки с электросчётчиками и рванула на себя, даже не представляя толком, что собралась делать. Да, так и есть, именно нижний слева растерянно замер, в то время как три остальных послушно наматывали свои круги, радуя хозяев ярким светом, телепередачами и прочими благами цивилизации.- А эт-то что? - на долю секунды Тане показалось, будто в глубине, на проводах промелькнула какая-то тень. Мышь, что ли, откуда??? Или это... Какой-то безотчётный импульс заставил девчонку сунуться ещё необсохшей рукой. Расплата стала мгновенной - треск, сноп длинных искр прямо в лицо, жалящая боль на пальцах, мгновенно прошедшая от ногтей до пяток и следом непроницаемая тьма.... Смазанная картинка перед глазами дрогнула, пружинисто изогнулась и нехотя встала на место. Правда, упорно не желая приобретать знакомые краски. Стены, потолок, бетонный пол - всё стало каким-то странным, призрачно-синеватым, как на фотонегативе. Да ещё и тело кажется таким неестественно лёгким, невесомым... Возможно, это всё - последствия удара... В следующую секунду Татьяна закричала. Долго, пронзительно и абсолютно беззвучно. Возле её полупрозрачных, как и всё здесь, ног лежала она сама. Точнее, её тело. Правая нога которого подгибалась под каким-то неестественным углом, пола хлопчатобумажного халатика нелепо задралась, а на правой руке виднелся хорошенький ожог. Хотя могло быть и хуже, гораздо хуже, если бы бедовая Танюшкина головушка с размаху не приземлилась на толстый войлочный коврик соседей.- Вот жеж, блин, я что, в астрале??? - как и многие в её возрасте, Таня интересовалась мистикой и всяким там непознанным, читала гороскопы, пыталась произносить какие-то заговоры-наговоры на любовь, деньги и тому подобное. Кто ж знал, что однажды, совсем того не желая, она зайдёт так далеко? Бестелесная хозяйка склонилась над опустевшей оболочкой. Интересно, она ведь сейчас дышит? В районе груди колыхнулось что-то студенисто-прозрачное, и в ту же секунду кверху поднялось довольно крупное и плотное существо, похожее на медузу. Девушка резко вскочила и попятилась, пока не уперлась спиной в обжёгшую холодом стену цвета индиго. Медуза или точнее - лярва, заметив нехватку хозяйки, взмыла ещё выше и ринулась в атаку.- Надо, надо бежать! - кажется, её охватывала паника, - у двери в квартиру пропала ручка! Изо всех сил навалившись, Таня проскользнула прямо сквозь неё. Хух, как будто ледяной водой облили... А вот озлобленный хищник с лестничной клетки, кажется, не в силах сделать то же самое, а может, надеется, что брошенная физическая оболочка сама по себе неплохая добыча. Оказавшись в безопасности, Танюшка оглянулась вокруг и не узнала родную квартирку - потолок и пол словно исчезли, превратившись в бездонно-тёмную синеву, что сверху, что снизу. Девушке показалось, что сейчас у неё закружится голова, она упадёт и будет лететь вечно. Ища хоть какую-то точку опоры, ухватилась за стену - рука вошла во что-то вязкое и холодное, как слизь.- Ну, хотя бы не упала... - в следующую секунду Татьянка, загнанным зверем, метнулась из коридора в комнаты, по пути пытаясь стряхнуть с головы какие-то крупные колючие репьи. А стебли небольшого организма, похожего на необычайно крупную плесень, вздрогнули и тихо подтянулись кверху - псевдорастение питалось людской суетой. В остальной квартире дела обстояли не лучше. Всюду на стенах гнездилась такая же разросшаяся дрянь. Отдельные особи, видимо, роняли созревшие плоды в виде небольших колючих шариков, которые достигая уровня пола либо шмякались на него жидкими кляксами, либо рассеивались тёмной зернистой дымкой...- Боже мой, что же здесь творится! Что развелось у меня под самым носом, в родном-то доме?! - в который раз, уже больше по привычке, Танюша отскочила, когда, мягко катясь, к её ногам приблизился один из самых крупных шаров, отдалённо похожий на перекати-поле. Подкатился и замер. А может быть, он-то как раз дружелюбный? Чуть успокоившись, девушка присела на корточки и попыталась его погладить. Мягкая маслянистая шерсть лишь испачкала ладошку. Бррр. Какая гадость! Хоть руки помыть. Памятуя о твари в коридоре, Татьянка отправилась на кухню. На которой в кране, естественно, не было воды. Но было кое-что другое – вместо, бесконечно уходящей ввысь синевы, место потолка заволакивала дымка, плотная, как подвешенная клякса. Странное образование ни на секунду не оставалось в абсолютном покое - своими тонкими краями оно постоянно щупало вокруг себя, будто силясь переползти, а сгущённая сердцевина, казалось, что-то пережёвывала бесформенно-беззубым ртом.Если бы сейчас у Тани был настоящий, не призрачный, живот, то её непременно стошнило бы от увиденного. Какое же ужасающе-мерзкое место на самом деле её квартира! Неудивительно, что ни один из приглашённых пожить кавалеров надолго здесь не задержался!- У-э, у-э, ээээ... - последней каплей стал маленький, в ладонь росточком, гномик, что на кривеньких ножонках вразвалочку приближался к ней. И чем больше девушка глядела на него, тем больше ей казалось, что это только притворяется гномиком, а на самом деле - та же самая ожившая слизь, из которой всё здешнее и состоит. Танька сжала прозрачные кулачки своей души: вот сейчас она как вернётся в своё тело, как станет сильной-пресильной и как повыметет всю дрянь к чёртовой бабуле! Не любившая менять своих решений, девушка метнулась к оставленному телу. Тонкий серебристый канатик, соединявший её с ним, покорно стянулся. Небольшое усилие - и вот она на своей альтер-лестничной клетке. Медузообразного паразита, вроде, не видать. "Ну, щас я вас всех к чёртовой бабушке! К чертовой бабушке..." И это сильное стремление, словно брошенный воду камень, породило волны, вновь что-то поменявшие вокруг. Слишком злая, чтобы что-то заметить, Татьяна склонилась над своей бездушной оболочкой. Ну как же, как туда залезть-то? Надо сосредоточиться... Девушка схватила себя за плечи и тут же ощутила страх. Настоящий ужас. Размеренно, волнами катившийся откуда-то сверху. Похожая на прямоугольный гробик с венчавшей его черепушкой, к ней спускалась какая-то бабка. Точнее, астральная проекция. Пустые глазницы не выражали никаких эмоций, а неестественно удлинённая для человека нижняя челюсть, как ящик комода, спускалась на грудь. Жуткое впечатление усиливал способ её передвижения: с угла на уголок - стук-стук, стук-стук, ниже-ниже-ниже... Девушка как заворожённая наблюдала за жутким созданием.- А-а-а-ам! - сверхчелюсть открылась и двинулась к ней.Танька бросилась прочь. Уже мало что соображая, желая лишь оказаться как можно дальше от этого места, девушка стремглав неслась вон из подъезда. И даже не сразу заметила, что её желание снова сбылось, как сбывалось всё в этом странном, неправильном месте. То, что она видела вокруг сейчас, никак не могло быть её улицей и её городом, даже отдалённо. Здесь было светло. Вместо призрачной синевы окрестность заливала тошнотворная трупно-зелёная серость. Вместо домов хаотично громоздились огромные неровно-щербатые скалы, с вершин которых спускались пучки гигантских массивных щупалец. Живые наросты, казалось, чуть шевелятся и дышат. Кажется, она снова побежала, бросилась в какую-то канаву...Уже не помня себя от ужаса, девушка ногтями вцепилась в лицо: «Боже мой, Господи! Это сон, это сон, пусть всё исчезнет, всё пройдёт... Это...» Скрытный и ловкий отросток уже крепко держал её за ногу. Танька закричала, когда её, как пушинку легко оторвали от зеленовато-серой рыхлой земли и потянули куда-то наверх. Под купол, служивший небом этому месту. Из центра которого на неё смотрел Глаз. Единственный и огромный, как солнце, он испускал нестерпимый жар. Пустой, ничего не выражающий зрачок сконцентрировался на единственном живом существе - на Татьяне. Вот-вот сейчас он поглотит её, испепелит. Уже теряя себя в нём, Таня ухватилась за единственную мысль - даже маленькая соринка может стать помехой самому большому глазу...- Танька, Танька, Титаник, ты чё, ко дну пошла родная... - удары сыпались один за одним по мокрым не то от воды, не то от слёз щекам.- М... Ммм... Марина, ты? А где этот, большой который, глаз?- Глаз? Какой глаз, Танька? Ты чё, траванулась своими морепродуктами???Господи, кажется, и правда приснилось. С трудом разлепив глаза, Татьяна оценила своё положение: голова немилосердно гудела, в глазах двоилось, видимо, всё же сотрясение. Обожжённая правая рука болела и дёргала. Из-за закрытой Мариной дверцы счётчика слабо трещало и искрило, как будто оборвали провод. Боже, кажется, жизнь продолжается. Поднятая на ноги сердобольной соседкой, Танька кое-как прошлёпала к себе домой, где Маринка уложила её на диван, а потом при зажжённых свечах отыскала её документы и вызвала скорую помощь.- Вот жеж куда ты всё вечно запятишь, Танюх? Ну ни в жисть ведь не раскопаешь!.. А если случится чё?Слушая это добродушное ворчание, хозяйка морщилась от боли, пытаясь при помощи яростного моргания отогнать мельтешащие перед взором тени, неясные фигурки и подвижные тёмные пятна. Рассудок приказывал верить, что это всё - результат травмы. Но только почему из кухни так странно пахнет? Надо бы позвать газовика...

Ключевые слова: Квартира астрал сущности авторская история

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