Лучшая маскировка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Антон Марфин Просмотров: 115 Комментарии: 10 +2 Сегодня, 07:20 by

В июле 2007 года МВД Курска столкнулось с невиданным по жестокости преступлением, произошедшем неподалеку от одного из сельских поселений. Обстоятельства его совершения были настолько чудовищными, что дело скрыли от огласки. В целях расследования была сформирована специальная группа оперативников. О ходе следствия знали лишь высшее руководство и ближайшие родственники убитых. Этот случай стал самым беспрецедентным в истории всего курского криминала.* * *Никто из местных точно не мог сказать, почему «Бесов зуб» окрестили именно так. Согласно самой распространенной и логичной версии, название было связано с формой - клиновидный пологий бережок вдавался в речку словно клык. Но имелись и другие мнения. Кто-то рассказывал трагическую историю времен Гражданской войны, якобы здесь утопилась молодая графиня, узнав о гибели мужа на фронте. А некоторые одухотворенные персоны вообще ударялись в мифологию и уверяли, что место это издревле зналось как пристанище для чертей, демонов и прочей нечисти. Это было забавно, потому что на памяти у адекватных еще старожилов, здесь никогда и ничего не происходило страшного. Исключением был лишь случай, когда в речке утонул один из сельских алкашей, решивший искупаться после двух бутылок самогона. Но это произошло еще в конце семидесятых. Поэтому крылось ли «что-то» под таким именованием, достоверно неизвестно. Должно быть, вопрос и не являлся принципиальным. Ведь, несмотря на свое неказистое название, это было очень красивое место, которое идеально подходило для отдыха на природе, особенно летом.«Бесов зуб» спрятался в низине за двумя зелеными холмами, между которыми пролегала изъезженная глинистая дорога, ведшая с поля. К речке подводила достаточно обширная травянистая полянка. Вокруг нее была понатыкана пара-тройка берез и молодых кустарников. Вход в воду был абсолютно чистым, а по обе стороны от него росли густые заросли речной травы и камыш.Здесь, на песчаном берегу, хихикая и повизгивая, гарцевали две феечки. Их влажные, совершенно голые, тела блестели в лучах солнца. Они ждали подругу, голова которой все еще качалась на кромке воды в нескольких метрах от них. Высокие голосочки приглушались кваканьем лягушек и шелестом близкого леса.- Блин, ну давай быстрее, на нас ветер дует! – звонко пропищала одна феечка на берегу.По той же стороне, немного южнее, располагался еще один участок суши, вдававшийся в реку небольшой узкой косой. Ее целиком окутывала плотная стена растительности, а на самом краю росла раскидистая ива. От «Бесова зуба» косу отделяла бухточка метров в тридцать шириной. Таким образом, тут складывался прекрасный наблюдательный пункт, откуда «Зуб» просматривался как на ладони.«Живописный» вид на северном берегу настолько поглотил Фиму, что он забыл даже о ломке и не ощущал холода в сырой робе. Время близилось к шести часам вечера. Солнце уже не пекло так сильно, а вода по температуре была как парное молоко. Пересекая с подельниками речку, Фима чуть не пошел ко дну под весом собственного шмота. За пять лет здоровье подорвалось окончательно, и только непонятно как сохранившееся зрение напоминало о том, что ему все еще не было и тридцати. Фима отчетливо видел тонкую блондинку с сочными округлыми ягодицами и более крупную кучерявую шатенку, чья пышная грудь сотрясалась от смеха. Он смотрел и чувствовал, как под животом разбухала ракета. Ее верхушка так рвалась вперед, что, казалось, вот-вот отделится от тела. Сейчас ему как никогда не хватало своей складской подсобки, долгие годы обеспечивавшей его бесценным уединением. В это время, в тени ветвей ивы, двое братков отжимали одежду.- Сколько их? – обратился Ясный к наблюдателю.Но Фима и ухом не повел, потому что из воды вышла третья девушка. Темноволосая, она была немного более бледная, чем остальные, но имела такие же очаровательные пропорции и, что характерно, треугольник черных волос между ног. Этот пучок напомнил Фиме сцены из старого порнофильма. Единственного в своем роде фильма, который он видел незадолго до кичи. И одного из немногих фильмов вообще, которые он успел посмотреть на видеомагнитофоне, пока пьяный отчим не расколотил его о стену.- Ох, мля! Какая сука, - простонал он и протянул руку вниз, чтобы поправить больное место.- Сколько их, придурок! – рыкнул бугор, так, что Фима вздрогнул.- Три… Три телки… - потерянный, он показал на пальцах.Ясный и Макарон подползли к траве.- Ай, ты тока глянь на них! – заворожился Макарон, от улыбки на сизом лице выступили морщины. Глупая гримаса радости не сходила и у Фимы. И только бульдожья физиономия Ясного оставалась сосредоточенной и ненавистной. Его волновали не нимфы на берегу, а верхушки массивных палаток, стоявших на полянке за травой. Создавалось впечатление, что кореша их вообще не заметили.- Вы хоть одного мужика видите? – спросил Ясный и получил отрицательный ответ в виде тупого мычания: подельники не могли отвернуть глаз от зрелища.В траве виднелось что-то вроде раскладного стола, бревна в качестве скамеек и кучка каких-то небольших железяк, накрытых куском черной ткани. Красотки ушли с берега в палатки и вышли из них уже одетыми. Спонтанное эротическое шоу завершилось. Макарон с Фимой увлеклись пошлыми комментариями по поводу увиденного. Ясный же безмолвно думал, что рядом должен быть кто-то еще: «Не могут эти девки тут одни тусоваться. Бабы ничего не умеют, а если и умеют, то все равно с такой работой они бы только к ночи справились». В его затуманенном разуме все еще сверкали искорки здравой логики. По всей видимости, лагерь разбили совсем недавно. А мужики, должно быть, куда-то отошли. Этим, скорее всего, и объяснялось такое замечательное решение девушек, как искупаться голышом. Вскоре мысли Ясного подтвердились. Минут через пять-шесть на поляну из-за холмов выкатился серебристый внедорожник.- Вот эти фуфлыжники, – шепнул он.Медленно пропрыгав по кочкам, внедорожник припарковался за палатками. Из него вышли три коренастых парня и еще одна девушка, златовласая, в розовой майке и джинсовых шортиках. Понять, чем конкретно занимался молодняк, было сложно. Трава в основном позволяла видеть только головы людей, хотя местами они были видны и по пояс. На первый план сразу же выступила гулкая мужская речь, разбавляемая слабыми девичьими голосами. Когда молодые люди доставали что-то из багажника, прозвучал стеклянный звон, и на одного из парней упало несколько матюков. Видно, это было что-то очень важное.- Ага… Весь ансамбль в сборе, - сказал про себя Ясный после долгого молчания.- Скубентики небось. Видать на балеху слетелись, - довольно заметил Макарон. Молодежь засновала по поляне, и лагерь стал напоминать муравейник. Негромко заиграла попсовая музыка. Были отчетливо слышны басистые возгласы парней, решавших, как и что надо делать. Девушки неоднократно вставляли свои замечания, получая в ответ либо смешки, либо ворчливые нотации. Они даже не подозревали, что в эти самые минуты за ними пристально наблюдают. - Вот красавцы–то какие! Живут же люди, а? - Макарон, вдохновленный видом бытовых хлопот, стал болтать еще что-то, но Ясный резко прервал его.- Мочить их надо!Макарон не сразу понял, что сказал бугор.- Че?- Гасим этих мудаков и в тачку! Пошли! – Ясный достал и кармана заточку и хотел было встать, но Макарон не позволил. С выпученными глазами он схватил главаря за рукав.- Да ты шо, очумел! Они ж щеглы совсем!Ясный был в одном шаге от психоза. От прежней выдержки, за которую его всегда уважали, совсем ничего не осталось.- Уйди с дороги! - гавкнул он, вырвав руку. Но Макарон все равно не дал ему пройти. Он очковал переть против грузной фигуры пахана, но тут уже никак нельзя было промолчать. Одно неверное действие для всех троих могло закончиться фатально.- Попридержи коней. Куда так гнать?- Куда гнать? Ты че лепишь, шнырь? У нас мусора на хвосте!- Да погоди ты! Нам сейчас только криков не хватало. Вдруг, тут еще кто рядом есть? – Макарон наигранно осмотрелся по сторонам, будто их могли засечь.- Нас накроют в любой момент! Ты че не врубаешься! – Ясный горячился все сильнее.- Не парься за мусоров. Я отвечаю, есть время в запасе, – бугор порывался возразить, но Макарон очень быстро продолжил. - Пойдем сейчас, так они разбегутся по кустам, как ежи. А того гляди, и сами нам напихают. Их же там стадо целое! Может, пионеры на охоту приехали. Может, у них волына есть!Ясный пыхтел как разъяренный бык, но последние слова все же заставили его тормознуть.- И что? Что ты предлагаешь?- Темноты надо дождаться, дух перевести. Сто пудов, эти сейчас пьянку замастырят. Как слюни пустят, так мы и возьмем их, чтоб без мокрухи. Они нас и не разглядят.Фима оживился, услышав о попойке. Он все витал в облаках, думая о тех девчонках. Но тут дала о себе знать потребность, ставшая уже давно жизненно необходимой.- Ага, белый у них тоже есть по любому, - просопел он почти в полный голос.- Рот закрой, блевота! – зашипел Ясный и вновь посмотрел на Макарона. - Какой на хер темноты?Макарон продолжил, жестикулируя костлявыми руками:- По бубнам дадим и все, на шаху, - видя в глазах бугра большое сомнение, Макарон стал тараторить без остановки,- мусора и не допетрят нас здесь искать. Они думают, мы совсем в другом месте. Мы ведь даже вертушек не слыхали. А пока в поле шли, да они бы уже тридцать раз нас схавали, если б знали. Надо по-тихому все сделать, без шума. Ночью ехать проще, и рожи наши хоть не так видно будет. До леса допрыгаем, а там уже, считай, спаслись – кореша мои нас сныкают. Ну? – Макарон, аж, запыхался. В это время на северном берегу девушки что-то не поделили и принялись противно пищать друг на друга, протягивая гласные звуки. После небольшой паузы Макарон добавил:- Мы за старое-то не отмотали, а за этих нас вообще упекут, света белого не увидим.Ясный обратился к туристическому лагерю и осел. В это время там во всю раздавались обиженные реплики девушки, адресованные теперь одному из парней. Соображал он с трудом, но все же в нем еще оставалось немного рациональности. Наводить шухер средь бела дня и вправду было палевно. Подмять толпу молодых осликов вымотанные бандиты вряд ли смогли бы. Только эти два аргумента вынудили Ясного остановиться. Сопли про молодость его совсем не смущали. Сейчас он запросто мог отрезать всем семерым головы. Раньше такого беспредела от него никто бы не ожидал. Но теперь все было иначе. Судьба-злодейка распорядилась так, что без пяти минут смотрящий за зоной, в один момент, из-за маленькой неосторожности, потерял весь свой авторитет, а вместе с ним и гордость. Последнее время матерым криминальным ветераном управлял исключительно животный страх. В зоне его ждала либо параша, либо пика. И меньше всего ему хотелось вернуться обратно.Переведя дыхание, он тихо проговорил:- Ну смотри, не дай те Бог, нас догонят, я тебя сам в этом болоте утоплю! - Макарон с Фимой синхронно сглотнули. - И о шкварах забудьте! – фыркнул Ясный напоследок.Фима почти не слушал разговора. Он сделал вид, что поник от грозного приказа, но образы продолжали крутиться в мозгу. Перед глазами все время стоял тот черный треугольничек. Растительность у темненькой девушки, скорее всего, объяснялась отсутствием пары. У других же нимфочек лобки были лысыми. Размышлять обо всем этом было крайне занимательно, и Фима мечтал, как бы он развлекался с одной из этих красавиц.Макарон никогда особо не отличался большим умом и инициативностью. Но идея с пищеблоком, оказавшаяся более чем удачной, принадлежала именно ему, и вот, уже больше суток он выступал голосом разума в бригаде. Про мусоров Макарон не врал, хотя уверенность его все-таки была преувеличена. За свое лукавство он вполне мог поплатиться жизнью, но теперь поступить по-другому он себе бы не позволил. Макарон был одним из немногих «счастливчиков», получивших в 97 году пятнадцать лет вместо вышки. И за время, проведенное в тюрьме, его уголовная натура все-таки стала сентиментальнее. Ему искренне не хотелось смерти этих детей, на которых они дуриком наскочили. Смазливые тыковки тоже напомнили о прошлом, как и Фиме. Но, в отличие от малого, в воспоминаниях Макарона было больше сожаления, чем похоти. Молча, он думал про себя, что у той курносой десятиклассницы, которой он тогда свернул шею, под блузкой, наверное, было такое же изящное тело.Предупредив губительное безрассудство, урки стали дожидаться ночи. Укрытие позволяло им контролировать беспечных бакланов с северного берега и чувствовать себя защищенно. Крайне нежелательным было лишь то, чтобы в эту местность еще кого не принесло. Но в тот день, видимо, ни у кого больше не нашлось денег для культурного отдыха.Друзья, за которых Макарон очень ручался, ждали беглецов на границе области. Ехать навстречу браткам было для них рискованно, так как в условиях розыска дороги стали бы усиленно патрулировать. Добраться до места встречи не обнаруженными, зеки могли только через лес, но находился он почти в тридцати километрах отсюда. Несмотря на то, что хитроумная комбинация позволила им выиграть время, пехать такую дистанцию на своих двоих было опасно. Вероятность попасться в таком случае становилась выше. Примерно такое же расстояние урки уже прошли, а точнее пробежали, и сил еще на один марш-бросок не было. Поэтому транспорт им был необходим.План заключался в том, чтобы под покровом ночи, когда молодежь будет уже клевать носом, подойти втихаря к лагерю и совершить внезапный жесткий налет. Схватить первого попавшегося, приставить перо к горлу и под прессом повязать остальных. Потом забрать все, что можно, и дернуть по проселочным дорогам. Макарон и в этой операции больше всех двигал извилинами. Сценарий всей комедии был предельно прост. Но любой форс-мажор мог привести к резне и куче жмуриков. Макарон боялся этого, но понимал, что не сможет ни на что повлиять. Не только из-за страха перед бугром, но и потому, что при таком раскладе другого варианта быть не могло. При всем человеколюбии жажда свободы в нем все-таки преобладала. Макарон, в случае чего, мог взломать дверь и завести машину без ключа. Сочетание слесарского диплома с преступным характером делали его незаменимым. Вместе с этим команде не мешало позаботиться о маскировке. Тут дело обстояло сложнее. Снять одежду с бройлеров, с живых или мертвых, не было проблемой. Но из них всех она подошла бы только Фиме. Он был самым молодым, не имел наколок, и потому в ультрамодном прикиде не выглядел бы подозрительно.Ожидание длилось долго и мучительно. С наступлением сумерек комариные стаи становились все безжалостнее. Лягушки проявляли какую-то ненормальную энергичность. Зеки высохли и отдышались, но отдохнуть полноценно все равно не могли - положение требовало постоянной бдительности. У всех троих першило в горле, хотелось пить и страшно сосало под ложечкой. А из лагеря тем временем доносились божественные запахи лука и шашлыков.Сложившаяся ситуация удручала Ясного. Сидел бы он сейчас также беззаботно у костра, ел изысканные харчи и грелся водярой. Но вместо этого ему, прозябшему и воняющему тиной, приходилось прятаться в траве со слесорюгой и слабоумным наркоманом, выжидая, пока забалдеют какие-то малолетки. Одна из девушек с визгом побежала от парня, который под всеобщее улюлюканье пытался то ли кинуть в нее чем-то, то ли снять юбку. Из глубины поляны раздался грубый мужской голос, призвавший оставить девушку в покое. Все это вызывало у Ясного сильнейшее раздражение. «Вот же шкуры сифозные», - бормотал он, смотря на лагерь. В отличие от остальных, к бабам Ясный был совершенно безразличен. Из-за избытка желчи его единственного не клонило в сон. Когда Макарон выстраивал план, Ясный много возражал, но каждый раз был вынужден соглашаться с его доводами. Авторитета гложило, что он шел на поводу у человека ниже своей касты. «Тоже мне умник! Ночью рожи не разглядят! Да нашим рожам поможет только пересадка». - думал он. Фиму Ясный ненавидел просто люто. Практически любое действие нарка вызывало гнев, и пахан еле сдерживался, чтобы не избить его ногами. В бригаду Фима не попал бы, если не его должность, подсобившая при побеге. Он все время ждал от Фимы какой-нибудь подлянки. Хотя тому не было никакого резона подставлять своих компаньонов. Более того, он очень надеялся, что они сами не кинут его на полпути и обеспечат кровом, так как в своем доме его уже никто не ждал. Приятно бугру становилось лишь от мысли про кума Русланова. Хвастливая жирная падла, под управлением которого в зоне не возникло ни одной чрезвычайной ситуации, теперь точно подаст в отставку. Ясному хотелось бы встретиться с ним на воле и «пообщаться», так сказать, в неофициальной обстановке.Примерно к восьми часам в лагере началась вечеринка. Поначалу томная, она становилась все динамичнее, и достигла своего апогея после захода солнца. Наплевав на сохранность природы, молодежь врубила радио на полную и резво пустилась в пляс. Музыка и галдеж слились в единую мелодию, заглушавшую все вокруг. Разноцветные футболки мелькали среди травы в желтом зареве костра. На удалении этот танец казался магическим. Однажды в лагере произошла яркая вспышка света, вызвавшая одновременно негодование и восторг. Судя по взбудораженным возгласам типа «Ты че, дебил!» и «Конченый, что-ли?», один из парней чем-то прыснул в костер, спровоцировав бурную реакцию. Феерия длилась минут сорок, потом музыка сделалась тише. Ребята стали приступать к пиршеству. Лягушки то совсем замолкали, то, подобно маленьким пулеметам, закатывались своей утробной симфонией так, что начинало звенеть в ушах. Как-то раз над водой с непонятным свистом поднялся всплеск, будто кто-то бросил туда увесистый камень. Рыба плескалась в воде довольно часто, но этот шум на нее был совсем не похож. Атмосфера за столом складывалась своеобразная. После того, как все порядком накатили, мужская половина предалась пылкому спору. Парень, чей голос был более низким и мощным, говорил чаще остальных собеседников и не раз перебивал их. Девчонок это только забавляло. Парень в белой футболке и синих кроссовках дважды оставлял друзей и садился у воды на открытом берегу. Можно было подумать, что он мыл руки. Но, сидя на корточках, он с какими-то неясными интервалами шлепал ладошками по кромке воды. На второй раз его окликнули, мол, чем он там занимается, и позвали обратно. Гул от компании заметно поубавился, но потом веселье вовсе резко прекратилось. Сквозь играющий медляк отчетливо послышались имена Дина и Вова. Ребята за столом громко позвали их, а через несколько минут отключили музыку совсем. Призывы повторились несколько раз, после чего лагерь вновь пришел в движение. Некоторое время шли переговоры с продолжительными паузами, сменившиеся еще одной серией призывов. Все было тщетно. Голоса ребят постепенно теряли задор. Вслед за этим от одного из двух оставшихся парней прозвучала негромкая, но четкая фраза: «Куда он ее увел-то?» И пара непечатных междометий. Видать, Дина была его девушкой. И с тех пор, как она отлучилась с Вовой, прошло прилично времени. Возможно, это не вызвало бы такого сильного беспокойства – дело-то житейское в конце концов. Но ситуация усугубилась еще одной пропажей. Так и не дооравшись до Вовы с Диной, все вдруг переключились на Вику. Она отошла по нужде и тоже не вернулась. Это стало ясно из фразы: «Понос что ли случился»? – сказанной одной из девушек. В лагере происходило нечто странное. Между двумя оставшимися парнями непонятно из-за чего назрела словесная перепалка, едва не дошедшая до драки. Было решено срочно отправиться на поиски. Парней, во избежание дальнейших конфликтов, разделили. Зажглись два фонарика и быстро ускакали по дороге за холмы. Над местностью вновь воцарились звуки природы. Парень, оставшийся в лагере, все время сидел у костра. За травой он был еле заметен. Девушка не находила себе места. Один раз она вышла на берег. В свете огня было заметно, как развиваются ее волосы.Искателей не было около получаса. Парень с девушкой иногда обменивались невнятными репликами. В женском голосе улавливалось желание расплакаться. Потом тишину вдруг прервал парень.- Вова, ты?Последовала пауза. Вова, видимо, стоял на расстоянии, и парень из лагеря пошел к нему. Прозвучало раздраженное: «Ты где был?» Он вроде сказал что-то еще, но осекся. Послышалось ворчание. Вновь последовала пауза, а потом прорезалась девушка.- Вы че делаете? – почти прокричала она.За этими словами послышалось хныканье, а за хныканьем разразился истошный крик, после которого над лагерем установилась гробовая тишина. Никаких признаков человеческой деятельности. Только пламя продолжало сиять в ночной темноте.Ясный и Макарон сидели в полном недоумении. Женский вопль заставил их встрепенуться. Фима же в это время, незаметно от остальных, прикорнул под ивой.- Че у них там за канитель? – спросил Ясный у Макарона, но тот в растерянности не нашел, что ответить.Через несколько мгновений дальняя палатка вдруг покосилась и с хрустом сложилась за травой, из-за чего зеки рефлекторно пригнулись. Тут терпение Ясного иссякало.- Доставай перо!Макарон начал что-то мямлить, но Ясный был непреклонен. Его интонация говорила, что он растопчет любого, кто ему воспротивится. В лагере творилось что-то неведомое, и ждать еще было нельзя. Единственный план, который и без того был не идеальным, мог сорваться. Ясный шлепнул Фиму по плечу и приказал:- Все! Работаем! Как добазарились!Полусогнутые джентельмены гуськом двинулись к северному берегу. Фима, вооруженный сухой палкой, отставал от группы и все время спотыкался, вызывая общую злобу. В лагере также стояла мертвая тишина, которую разбавляли только поквакивания и слабый шум реки. Ясный пытался сконцентрироваться на машине и все же не переставал гадать, что могло произойти с сопляками. «Не лягушки же их съели!» Думал он про себя. Тройка обогнула бухточку и оказалась у самой поляны. Подходя ближе, они рассредоточились по периметру. Ясный, шедший в центре, приземлился за большим трухлявым пнем, Макарон отошел левее к ветвистому кустарнику, а Фима упал в камыши почти у самой воды. От палаточного лагеря их отделяло не больше семи метров. В нем не было видно ни души. Ясный дал команду Макарону, и пожилой мастер трусцой забежал в лагерь, скрывшись за машиной.Потом бугор замахал Фиме, чтобы выдвигаться, но в последний момент прервался, увидев на поляне девушку. Она шагнула откуда-то из темноты и встала прямо у костра. Это была та самая златовласая девушка, приехавшая вместе с парнями. Только сейчас на ней не было ни майки, ни джинсовых шорт. Обнаженное женское тело, в мерцающем свете огня, выглядела волшебно, но теперь оно казалось более бледным, чем раньше. Ее лицо ровным счетом не выражало ничего. Склонив голову, она медленными, отрывистыми движениями водила руками по туловищу. Взгляд зеков опускался вниз вместе с ее миниатюрными ладонями. Они скользили по тонкой шее, переходя на красивые выпуклые груди с коричневыми сосками, и шли дальше на живот. Этот вид на несколько мгновений ошеломила урков, но то, что было дальше, привело их в оцепенение. Ниже пупка белая кожа расходилась в стороны двумя большими изогнутыми шматами, напоминая края низкого платья. Девушка расправляла ее на себе, как маленькие дети расправляют колготки. А из того места, откуда должны были выходить нежные ножки, росли две уродливые черные конечности.- Это че за х… - начал Ясный, но оборвался, услышав за машиной оханье Макарона. Оно смешалось с неизвестным трескучим звуком. Девушка резко повернула голову в сторону, откуда доносился шум, и замерла. Звуки стихли также внезапно, как и начались, предварив мгновение зловещей тишины. Звонко стрекотнула лягушка. В этот момент справа от Фимы с грохотом вырвался высокий столб воды, а через секунду его что-то поволокло в реку. Фима заверещал, но не успел ничего сказать и исчез за травой. Где-то в речке раздался уже знакомый свист.Шокированный Ясный и не заметил, как поднялся из-за пня. Он вытаращился в засосавшую подельника траву, а потом вдруг осознал, что выдал себя. Пустые дикие глаза на милом лице стали последним, что он увидел, перед тем, как пуститься наутек. Нечто темное с хрипом промелькнуло в стороне, когда пахан подлетел к дорожке. После четырех лет «сидячего» образа жизни бегать было нелегко. В легких поднимался сигаретный осадок, кровь пульсировала в висках, нарастала одышка. Внезапное ускорение вывернуло бывшего авторитета наизнанку, но, вопреки этому, он продолжал мчаться вперед. Ясный преодолел холмы и, как баскетболист, в два четких прыжка, взобрался по склону дороги. От подъема отделяло совсем немного. И в момент, когда он сделал последний бросок к вершине, что-то твердое ухватило его за щиколотку, резко дернув назад. Ступню словно подшибли дубиной, и тучное тело плашмя ударилось о землю. Ясный мощно треснулся головой. Зубы стерлись друг о друга, в глотке ощущались брюшные органы. Черное существо потащило контуженного вниз, раздирая живот песком и мелкими камешками. В это время к ним подоспел еще один монстр. Ясный попытался сопротивляться и перевернулся на спину, но только упростил тварям работу. Четыре длинных поджарых руки пригвоздили его конечности к земле. Существа обладали такой силой, что схваченная за щиколотку ступня, уже онемела. Бывалый уголовник еще подрыгался, но очень быстро сдался, и, лежа с набитым грязью ртом, стал испускать протяжное визгливое дыхание.Над пленником склонились две безобразные головы, обтянутые бугристой кожей. У существ были большие бесцветные глаза, с желтоватыми зрачками и мутно-белыми радужками, имевшими поразительное сходство с вареной рыбой. На темени сидел остроконечный костистый плавник, спускавшийся по затылку к шее, на которой медленно вздымались жаберные щели. Вместо оформленного носа создания имели небольшой бугорок с двумя овальными дырочками. Их широкие рты, усеянные маленькими клыками, источали зловонные клубы воздуха. Под огромной грудной клеткой, напоминавшей надутый мешок, располагалось тощее тело с глубоко втянутым животом. Монстры водили головами, издавая шипящее дыхание. Один был мокрым, и его чешуя поблескивала в свете луны. У второго со рта стекала слюна. Они то смотрели куда-то по сторонам, то пристально зырили на беспомощного Ясного, усиливая при этом шипение. В панике бугор сначала ничтожно заскулил, а потом сорвался на крик, но чудовища сразу же захлопнули ему рот.Снизу вырвался луч света и, менее чем через минуту, к куче-мале подошли двое молодых людей с фонариками. Это был парень, который шлепал воду на берегу, и черноволосая девушка. Та, что так приглянулась Фиме - уже покойному, по всей видимости. Лица этой парочки ровным счетом не выражали ничего. Сначала они направили свет на Ясного, неприятно ослепив его, а потом выключили фонари и тоже осмотрелись. Движения их были плавными и неторопливыми. Убедившись, что поблизости больше нету «чужих», они также неимоверно вылупились на схваченного бедолагу. Ясный трепетал, приглушенно хныкая. Зажатую челюсть начинало сводить от боли. На губах чувствовался тухлый привкус кожи и ряски. Потом у девушки, если это определение было еще применимо, случилась конвульсия. В ее груди со стуком произошло несколько толчков, так, что даже слюни вылетели. Было похоже, что сейчас ее разберет кашель, но вместо этого она натужно заикала. В неестественной позе девушка принялась давить руками на грудь, выгибая назад спину и, через некоторое время, конвульсия прекратилась.Одно из существ, вцепившихся в Ясного, заговорило с парочкой. Неизвестный язык был полон треска, клокотания и искаженных металлических звуков. Передача информации сопровождалась периодическим повышением тона. Можно было догадаться, что между ними шел спор, особенно когда к обсуждению резко и с подскоком присоединилась четвертая особь, ставшая изъясняться с угрожающим шушуканьем. Слушая эту горячую «дискуссию», Ясный деревенел все сильнее. Из головы не выходила девушка у костра. Ее грудь, живот и… То, что он уже труп, было однозначно. Но сейчас, он чувствовал, речь шла не о его жизни, а о чем-то другом.Внезапно все чудовища умолкли и уставились на Ясного. Его внутренности залило холодом. Счет пошел на секунды. Парень стрельнул глазами, будто вспомнил что-то, и запустил руку в карман шорт. Лицо его было все таким же бесстрастным. Ясный не разглядел, что он достал, но по тому, как тот поставил руку и перебирал пальцами, сообразил, что это монета. Они собирались бросать жребий!Со стороны реки послышался очередной всплеск и громкое кваканье. Парень вытянул руку вперед, с каменым лицом. У пленника сперло в груди, из глаз брызнули слезы. По округе раскатился ехидный лягушачий хор, и маленькая монета, звякнув негромко в ночной тишине, взлетела в воздух…* * *В июле 2007 года в реке Карче курской области, в месте под названием «Бесов зуб», было найдено десять трупов. В ходе следствия установили, что семь тел принадлежали студентам юридического института, приехавшим на место для проведения отдыха и досуга. К моменту обнаружения все они больше суток не выходил на связь. Остальные жертвы, как позже выяснилось, были заключенными, совершившим накануне побег из исправительной колонии.Беспримерности этому происшествию предал тот факт, что у всех убитых полностью отсутствовали кожные покровы. Первоначально это пытались связать с пребыванием трупов в воде и деятельностью плотоядной рыбы. Аквалангистами, занимавшимися поиском тел, отмечалась необыкновенная активность речной фауны. Однако эксперты эту версию отрицали, утверждая, что за такой короткий промежуток времени тела никак не могли быть доведены до такого состояния. Их мнение подтвердили дальнейшие исследования. Все найденные жертвы были в прямом смысле освежеванными, причем с хирургической точностью. Один из несчастных, исходя из содержания гормонов в крови, подвергнулся этой процедуре заживо. Лагерь, разбитый студентами, и автомобиль, на котором они приехали, остались практически нетронутыми. Одежда и кожа погибших бесследно исчезли. Кто совершил данное злодеяние, каким образом, а главное с какой целью - до сих пор остается неизвестным.

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