Лунатик

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

Артём Зиновьев Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:21 by

Лето, 2005Июльская ночь опустилась на цепочку турбаз, тянущихся вдоль побережья. Белые чайки, с наступлением темноты, затихли. Лишь изредка доводилось услышать их писк. Зато сверчки, прячась среди небольшого лесочка, отделяющего пляж от автомобильного шоссе на добрый километр, веселились на полную катушку, издавая характерные стрекочущие звуки. Свежий бриз разносил по округе ароматный запах цветов, исходящий oт ближайшей турбазы, которая располагалась чуть левее от океана.- Какая сказочная сегодня ночь! - восторженно прошептала Виолетта, провожая взглядом летящий в космосе спутник.Соня, её подруга, ослепительно улыбнулась и задумчиво сказала:- Да, ты права, но нам пора возвращаться. Время уже очень позднее.Девушка обиженно надула губки. Схватив подругу за руку, она умоляюще затараторила:- Дорогая, давай, пожалуйста, сплаваем ещё разок, а потом сразу вернёмся на турбазу. Смотри какая сегодня прекрасная луна!Соня перевела взгляд на большой шар, висящий в воздухе среди звёзд. Светило отбрасывало лучи на тёмную поверхность воды, тем самым образуя лунную дорожку. Зрелище действительно поражало своей красотой, и девушка вынуждена была согласиться со своей подругой. Когда ещё в жизни доведётся ночью искупаться в океане, если послезавтра они утренним поездом уезжают обратно в Новосибирск.- Ну, хорошо, - сдалась Соня. - Ты иди, а я сейчас сложу вещи и присоединюсь к тебе.Виолетта радостно поцеловала подругу в щёку, отбросила простыню в сторону и тотчас же побежала к океану. Запрыгнув в воду, девушка нарушила покой мальков, которые мгновенно бросились врассыпную. Проплыв несколько метров, она закрыла глаза и нырнула под воду, ощущая каждой клеточкой тела приятный прилив экстаза. Ей казалось, словно она впервые вышла в открытый космос без скафандра. Вокруг не было никого. Лишь она и тёмные пучины необъятного океана.Наслаждение длилось около пары минут, затем Виолетта почувствовала резкое жжение в ноге. Она сразу открыла глаза и закричала, но тут же поняла, что это бесполезно. Вместо звуков из её рта выплыли пузырьки воздуха. Девушка взглянула вниз и вздрогнула. К поверхности океана поднималось около сотни светящихся медуз. Одна из них горела ярче остальных. Это была та самая медуза, щупальца которой обвились вокруг левой ноги Виолетты. Боль начала парализовывать её, раздаваясь во всех уголках тела. Девушка огромным усилием воли освободилась от беспозвоночного животного, и как можно скорее поплыла наверх. Добравшись до поверхности, она быстро осмотрелась. Пустынный пляж простирался позади неё.- Куда делась Соня? Неужели она нырнула под воду, и медузы убили её? - ужаснулась Виолетта.Она кое-как доплыла до берега, но тут жжение взяло своё. Следом за ним возникла и судорога, заставив девушку сначала застонать, а потом и вовсе упасть на песок. После пары минут невыносимой боли, Виолетта, наконец, кое-как смогла принять сидячее положение. Она повернулась и облегчённо вздохнула. Соня лежала на песке рядом с вещами.- Хорошо, что ты жива, дорогая! Помоги! Меня ужалила медуза. Там в пакете есть аптечка.Однако Соня даже не пошевелилась. Она будто бы заснула.- Опять что ли уши "бананами" заткнула! - проголосила Виолетта, вспомнив, что та ярая меломанка.Кое-как встав, она доковыляла до подруги и, склонившись над ней, обомлела. На шее Сони красовался красный след то ли от верёвки, то ли от хомута. Кто-то задушил её. Глаза убитой с ужасом смотрели на Виолетту. Та отвернулась, чтобы не смотреть на посмертную маску подруги и неожиданно наткнулась глазами на чьи-то босые ноги. Она подняла голову и увидела мальчика лет восьми. Тот был одет в красную рубаху с вышивкой ромашек на обшлагах. Его светлые глаза недобро смотрели на неё.- Здравствуй... Как ты тут оказался в столь... в столь поздний час? – заикаясь, проговорила Виолетта.- Небеса пришли за тобой, - тихо молвил мальчик.Прежде, чем девушка успела что-то ответить, он резко выхватил какой-то шнур и мгновенно стянул им шею Виолетты. Она не сразу поняла, что происходит, а когда попыталась ослабить хватку, поняла, что это просто невозможно. Мальчик на удивление оказался дьявольски сильным. Через минуту кровь перестала поступать в мозг, и девушка умерла. Маленький убийца отпустил её и любопытно посмотрел на белый шнур, который на самом деле являлся наушниками Сони. Он покрутил их в руках, положил себе в нагрудный карман и медленно подошёл к бездонному океану. Луна осветила его красивое ангельское лицо. Мальчик посмотрел на светило. Оно приобрело розовый цвет. Его чёрные зрачки неожиданно превратились в белую воронку, похожую на галактику. Он ступил в океан, прикоснулся рукой к розовому лучу на поверхности воды и исчез.Весна, 1773Евсей сидел под палящим солнцем на почти полностью сгнившем ведре и внимательно следил за струганной деревянной пирамидкой, плывущей по голубому озеру. Причудливая пирамидка выполняла функцию поплавка, и время от времени рыбак перебрасывал бечёвку чуть правее, так как течение неумолимо уводило её в камыши. Раз в час Евсей бросал в озеро мягкие ломти хлеба, надеясь поймать хоть какого-нибудь карпа или карася. Улов сегодня был скудным - три сельди размером с карандаш. Правда, и их рыбак собирался отдать прирученной недавно кошке, так как для большего они не годились.- Здорово, Евсей. Как клёв сегодня? - послышался глухой голос позади.Рыбак повернулся и увидел своего соседа, живущего через пару домов - деда Степана. В руках он держал удочку, сделанную из ивы и деревянное ведро. Ему уже давно стукнул седьмой десяток. Седые волнистые волосы были зализаны назад. Блёклые глаза потускнели, но сам по себе Степан всё ещё мог посостязаться в рукопашной с любым из деревенских молодцов.- Совсем не идёт, - промямлил Евсей, отвечая рукопожатием на протянутую руку соседа. - Три часа уже сижу, а всё без толку. Мелочь одна.- Ничего страшного. Думаю, к обеду улов всё же будет, - проговорил дед, посмотрев на плывущие кучевые облака, чем-то напоминающие густую шерсть барана.- Надеюсь, что ты прав.Они немного помолчали, слушая кваканье лягушек и стрекотание кузнечиков. Степан поставил ведро на землю, вытащил из него краюху хлеба, скатал мякоть в небольшой шар и нацепил на крюк. Перевернув ведро дном вверх, он, кряхтя, уселся на него и шёпотом спросил:- Видал какая нынче луна была?- Какая же?- Не поверишь! Розовая! Я давно так не удивлялся. Правда, длилось сие зрелище около минуты, но его я уж точно в своей жизни не забуду.Евсей сделал вид, что поразился сказанному, но на самом деле ему это всё не было интересно. Единственное, что его в данный момент заботило - это рыба, которая до сих пор не ловилась.И тут, как по взмаху волшебной палочки, пирамидка начала тонуть. Рыбак схватил удочку и принялся тянуть её на себя. Однако, рыба и не думала сдаваться, изо всех сил пытаясь соскочить с крючка. Евсей вдруг поскользнулся на ровном месте и выронил удочку. Она стремительно поползла по земле, но тут за дело взялся Степан. Он чудом подхватил удочку соседа и резко рванул её на себя. Евсей встал с земли и в два прыжка подскочил к деду. Общими усилиями они потихоньку вытянули рыбу на берег. На крючке барахтался огромный пятикилограммовый карп.- Вот это удача! - присвистнул Степан. - А ты говоришь, что клёв сегодня плохой!- Всё благодаря тебе! Сегодня приглашаю на ужин. Ещё чуть-чуть и удочка моя уплыла бы вслед за этой рыбиной! - улыбнулся Евсей. - Чёрт! Упал я, конечно, не в самое подходящее время!- Ничего, ничего! Главное, что всё хорошо закончилось!Евсей осторожно отцепил рыбу и положил её в своё ведро. Карп смешно шлёпал губами, жадно глотая воздух, и рыбак в очередной раз улыбнулся.- Папа, папа! - послышался вдалеке испуганный мальчишеский крик. - Мне нужно срочно тебе кое-что рассказать!Евсей узнал голос своего сына, повернулся и увидел, как тот на всех парах бежит к нему в объятья.- Привет, Петька! Как твои дела? Что с носом? - дружелюбно поздоровался Степан, когда мальчишка сел на колено к отцу.- Доброе утро, дедушка Стёпа! Споткнулся сейчас о булыжник и упал, - Петя прикоснулся к ранке и поморщился от боли.- Эх, ты! Вон и рубаху свою самую красивую замазал, - Евсей ткнул пальцем на грязный левый обшлаг, где были вышиты три ромашки. - Снимай, сейчас в озере застираю, а сам беги домой одеваться.- Папа, но я тебе не рассказал про свой сон, который мне сегодня ночью приснился! - воскликнул мальчуган, стягивая с себя красную рубаху.- Я сейчас уже возвращаюсь домой. Там всё и расскажешь. Лучше посмотри, какого мы карпа поймали с дедушкой Стёпой! - сменил тему Евсей.Петя посмотрел в ведро и округлил светлые глаза:- Ого! Ничего себе!- Вот и ого! А теперь беги домой! Я сейчас всё соберу и приду.Мальчишка почесал затылок, кивнул и, подпрыгивая, побежал по зелёной траве восвояси.- Опять, наверное, мой фантазёр что-то выдумал, - засмеялся Евсей, когда они снова со Степаном остались наедине. - Обязательно у него в голове какие-то истории возникают.- У детей широкий кругозор, - прохрипел дед Степан. - Этого у них не отнять.Евсей усмехнулся, махнул рукой, взял рубаху сына и неожиданно нащупал что-то в нагрудном кармане. Он повернул одежду лицом к себе и вытащил из кармана непонятный предмет, напоминающий белый шнурок.- Хм... Что это? - поинтересовался Степан.Евсей покрутил в руках наушники, пожал плечами и сказал:- Первый раз вижу. Видимо, Петька что-то нашёл и решил подобрать. Вечно домой всякие безделушки носит.- Оставишь это мне? - попросил рыбака дед.- Забирай. Мне этот шнурок без надобности, - Евсей тщательно промыл запачканный обшлаг рубашки в озере и протянул наушники Степану.- Угостишь сегодня своим уловом?- А как же! Приходи вечерком! Всё будет готово! - рыбак пожал морщинистую руку деда, взял ведро с карпом, удочку, рубаху и не спеша ретировался.Степан остался один. Он пристально рассматривал странный предмет несколько минут, но так и не понял, для чего тот вообще предназначался. Пожав плечами, дед скомкал провод и швырнул его далеко в озеро. Наушники медленно опустились на дно.03.01.2018Автор - Артём Зиновьев.

Ключевые слова: Время луна океан медуза озеро рыба авторская история

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