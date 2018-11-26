На грани
В полном безветрии, большими мягкими хлопьями, снег неслышно ложился на землю. Утренний мрак понемногу рассеивался. Ночной ветер стих, и снег уже падал сплошной стеной, устилая все вокруг еще большими белоснежными сугробами. Холодный воздух пощипывал лицо и руки. Ноги утопали по самую щиколотку, оставляя в снегу цепочку следов. Путь предстоял недолгий и хорошо знакомый. По этому пути я ходил тысячу раз. Дождь, безудержный ветер, беспощадно палящее солнце и обжигающий холод никогда не останавливали меня на этом пути. Но, казалось, сегодня сам Дьявол решил устроить себе праздник перед Рождеством. Страх и безумное чувство отчаяния - все эти чувства наполняли меня в то безумное утро. И ноша моя была тяжела.
Все началось с того, что до моего места назначения оставалось ровно полпути. Будто какие-то неведомые темные силы отчётливо понимали, что обратного пути уже нет, а вперед двигаться будет только тяжелее.
Когда это началось, я почувствовал небольшой холодок страха, который проскочил по спине сотнями колючих мурашек. Я глубоко выдохнул и попытался выровнять дыхание. Из моего рта при дыхании вылетали клубы густого пара. Ничего страшного, подумал я, затаив дыхание, такое бывает.
Закурив, я попытался прогнать дурные мысли. Но вновь накатившая безудержной волной неведомая сила с еще большим рвением дала знать о своем присутствии. Меня тряхануло так, что я еле смог удержаться на ногах. Не потухшая сигарета выпала из трясущихся рук. Я сжал челюсти так, что перекусил бы стальную трубу. Я всем телом почувствовал его присутствие во мне. Я должен идти, говорил я себе, во что бы то ни стало, я дойду. Выпрямив спину, я двинулся вперед. Тело саднило, каждый шаг отзывался болью, но не время жаловаться. Да и вполне терпимо, могло быть хуже.
Кажется, внутри меня начало что-то сопротивляться этому моральному и физическому насилию надо мной. Дыхание мое выровнялось, и я уже надеялся, что все это уйдет, как дурной сон. Но вторая волна не заставила себя долго ждать. И это волна была в разы ужасней. В меня будто вселился кто-то и начал диктовать свои правила. Нечто, попавшее внутрь меня, стало проводить в моем теле какую-то только ему известную работу. Почувствовав, что мне не хватает воздуха, я начал задыхаться. Я попытался жадно глотнуть воздух ртом, дабы избавиться от нахлынувших на меня жутких ощущений, и в этот самых момент что-то незримое вновь дало о себе знать. Я ощутил в себе что-то весьма весомое. Меня будто вытягивало изнутри. Страх сковал меня, и я решил больше не шевелиться. Казалось, только одно неловкое движение - и оно выйдет из меня наружу. И я знал, что этого не должно произойти. Оно должно быть там, куда я иду. Только там я могу его выпустить, только там ему место. Ноги мои тряслись от напряжения все сильнее. Несмотря на холод, на моем лице проступили капли пота.
Идти! Надо идти! Движение - вот что спасет меня. Я должен сосредоточиться на дороге и идти во что бы то ни стало. И я пошел. Но чем дольше я шел, тем еще больше я чувствовал его присутствие во мне. Оно росло во мне. Боль и тяжесть нарастала и уже стала нетерпимой. Хотелось плакать, кричать, вернуться назад. Но я не мог принести это туда, откуда я пришел. Я уже не мог вернуться со всем этим ужасом, который таился во мне. Я бы мог облегчить свои страдания и выпустить нечто наружу, но тогда я бы проиграл в этой битве, и этот проигрыш стоил бы мне многого. И поэтому, стиснув зубы, на трясущихся ногах, я шел, превозмогая боль и жуткие мучения. Я продолжал негласную борьбу за свой организм. А оно все росло и росло - чем дальше, тем больше по мере моего приближения к спасительному месту. Сил оставалось все меньше и меньше, и, казалось, что еще немного, и я сдамся.
Неожиданно морозный ветер поднял снежную взвесь. Я зажмурился. "Вот он! - безмолвно кричал я сквозь проступающие слезы. - "Вот он, храм спасения! Обитель благодетеля!"
Собрав все свои оставшиеся силы, я рванулся к спасительному убежищу. И уже несколько десятков ступеней отделяли меня от избавления, но подъем казался длинною в вечность.
Сущность начала сопротивляться, будто чувствуя опасность, рывками и спазмами отдаваясь в моем теле. Оно бушевало, шевелилось, вырывалось наружу. Я запинался и падал, пытаясь удержаться за перила.
Терпи! Еще немного! Ты должен дойти! Приказывал я себе. Иначе, весь путь, который я прошел, был напрасным.
Поднявшись по последнему пролету, я прильнул к двери и всем телом навалился на ручку. Дверь отворилась, озарив мои глаза ярким светом. Казалось, этот свет исходил с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли мое тело. Короткий коридор, по которому мне осталось пройти, казался нескончаемым. Но я дошел... Я победил его...
Нескончаемым зловонным потоком оно выходило из меня, туда, где ему было и место. Моё тело содрогалось и вибрировало. Слезы счастья и облегчения застилали мне глаза. Никогда еще не испытывал я такого облегчения. Оно ушло. Вышло из меня до капли.
Но я знаю, оно вернется, оно всегда возвращается…
P.S. Вот так, по пути на работу я чуть не наделал в штаны.
Автор: Грициан Андреев.
Источник: Элитный клуб литературных извращенцев.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29 by Grician85Просмотров: 43Комментарии: 0
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