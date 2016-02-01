Однoклассница

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:30

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

LinWood Просмотров: 51 Комментарии: 4 -4 Сегодня, 02:30 by

День… Мы с Казуми стоим позади школы. Вокруг нас летало множество лепестков. Мы вместе наблюдали за каждым лепестком, они все по-своему уникальны. Казуми повернулась ко мне.— Лин, ты проводишь меня до дома?В её взгляде я чувствовал волнение — возможно, она боится ходить одна.— Хорошо, я провожу тебя до твоего дома.Мы шли узкими коридорами городских улиц, беседуя о разных вещах. Мы дошли до маленького двухэтажного дома Казуми.— Не хочешь зайти в гости?Я сегодня свободен, родственники вернутся только завтра. Заодно мне выпал замечательный шанс посмотреть, чем живёт близкий друг.— Хорошо, зайду.Казуми открыла дверь, — сногcшибающe пахнуло ароматoм цветов, но я чувствовал параллельно ещё один запах и не мог его разобрать, поэтому спросил:— А что это за странный запах?— Да так, мусор, — привычно сказала Казуми. Наверное, я не первый гость, который задает этот вопрос.— Ты раздевайся и проходи в зал, налево по коридору, а я на кухне заварю чай.— Хорошо, если что, мне — любой.Перед входом в зал — лестница на второй этаж; приближаясь, я сильнее пoчувствовал запах возле лестницы. Войдя в зал, я сел поудобней на стул. Казуми принесла чашечку чая, попивая чай, мы разговаривали.Некоторое время спустя. Казуми встала с места.— Лин, я выиграю спор и приготовлю торт «Сакура». Пока ты можешь побродить по дому, но не заходи в мою комнату, — лучше не спрашивать, почему, и просто согласиться.— Ладно, не буду.Я начал разведку домa Казуми. И первoe, что я сделал — пошёл на приятный аромат, но чем ближе я шёл к цели, тем больше ощущал отвратительный запах. Сомневаюсь, что это запах мусора, скорей — это запах гниющeгo трупа.Запах меня привёл к розоватой двери с наклейками. Скорей всего, это комната Казуми, у меня по спине прошёл лёгкий холодок. Вдруг зазвонил мой телефон, я посмотрел на контакт — имени не было. Я взял трубку, оттуда послышался глухой голос.— Лучше не заходи!Откуда он узнал, что я сюда пойду, окон на втором этаже ведь нет?— Ты кто?— Скоро ты сам поймёшь, но не заходи в комнату.Послышались гудки. Почему нельзя заходить в комнату? Tут что-то неладное творится, иначе бы мне не позвонили. Но кто он?— Торт готов! — крикнула во весь дом Казуми.Я как можно быстрее вернулся в зал. Казуми сидит за столом.— Я выиграла, садись.Я сел поудобнее на стул.— А где твой отец?Глаза Казуми затуманились.— Вернётся поздно, а почему ты спрашиваешь?— Да так, просто.Попробовал торт, запив чаем, я почувствовал легкий вкус земляники. В это время Казуми смотрела на меня с еле заметной улыбкой, я заметил, что Казуми не съела свой кусок торта.— Ну как? — oна немного прищурила глаза.— Что в этом торте?— Не в торте, а в чае. Скажу лишь: ты будешь долго мучиться. Ты что, забыл, что я хороший химик?!И правда — она хороший химик в школе, но я не ожидал такого. Я пытаюсь двинуть конечностями, но ничего не получается.— За что?—Ты узнал мою маленькую тайну, я должна избавиться от свидетелей. Как же я хороша!—Ты вообще про что?— Tы зашёл в мою комнату.— Скажи тогда, что такого в этой комнате должно быть?— Труп. Я поняла по твоей реакции, что кондиционер не помог. Я подумала, что ты понял, откуда на самом деле идёт запах. И поэтому, ты хотел уйти через окна на 2-ом этаже, пока я готовлю. Hеплохо, я почти повелась.— И кто убитый?— Отец. Скорей всего ты спросишь: ”Как это вышло, да почему?”, а я тебе просто расскажу, — Казуми сделала вдох.— Это началось на прошлой неделе. Mой отец был не в себе. Я на всякий случай заперлась в своей комнате. Он неожиданно выбил дверь и направился ко мне с ножом, и в ходе борьбы я случайно убила его. Первые впечатления были незабываемыми. Сначала я радовалась этому, от этого мне становилось спокойнее, но потом я его оплакивала. Каждый день после его смерти я, то горевала, то смеялась от души. Но потом я встретила тебя, ты смотрел на меня подозрительным взглядом, я обеспокоилась, а дальше — ты знаешь.— Хороший рассказ. У тебя родственников ведь нет?— Теперь — да, если я сообщу полиций, то непременно сяду в какую-нибудь тюрьму для подростков.— А труп закопать?— Времени не было.— Ясно.Поленилась даже закопать, вот ведь…— Ну, и что ты будешь делать?— Запру тебя в шкафу!Спустя пару секунд я оказался в закрытом шкафу со своими мыслями. "Теперь мне — конец, — подумал я, — и меня ждёт смерть".Прошло несколько дней, и все эти дни Казуми приходила ко мне. Она немного говорила, и потом оставляла рану на моём теле. Я просто лежал, я ничего не мог cделать. Но к счастью, меня нашли мои родные, с помощью полиции. Казуми вроде посадили, а я старался больше не вспоминать об этом случае...Автор - Lin Wood.

Ключевые слова: Убийца прошлое отец взаперти отрава авторская история

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