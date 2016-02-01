ОднoклассницаДень… Мы с Казуми стоим позади школы. Вокруг нас летало множество лепестков. Мы вместе наблюдали за каждым лепестком, они все по-своему уникальны. Казуми повернулась ко мне.
— Лин, ты проводишь меня до дома?
В её взгляде я чувствовал волнение — возможно, она боится ходить одна.
— Хорошо, я провожу тебя до твоего дома.
Мы шли узкими коридорами городских улиц, беседуя о разных вещах. Мы дошли до маленького двухэтажного дома Казуми.
— Не хочешь зайти в гости?
Я сегодня свободен, родственники вернутся только завтра. Заодно мне выпал замечательный шанс посмотреть, чем живёт близкий друг.
— Хорошо, зайду.
Казуми открыла дверь, — сногcшибающe пахнуло ароматoм цветов, но я чувствовал параллельно ещё один запах и не мог его разобрать, поэтому спросил:
— А что это за странный запах?
— Да так, мусор, — привычно сказала Казуми. Наверное, я не первый гость, который задает этот вопрос.
— Ты раздевайся и проходи в зал, налево по коридору, а я на кухне заварю чай.
— Хорошо, если что, мне — любой.
Перед входом в зал — лестница на второй этаж; приближаясь, я сильнее пoчувствовал запах возле лестницы. Войдя в зал, я сел поудобней на стул. Казуми принесла чашечку чая, попивая чай, мы разговаривали.
Некоторое время спустя. Казуми встала с места.
— Лин, я выиграю спор и приготовлю торт «Сакура». Пока ты можешь побродить по дому, но не заходи в мою комнату, — лучше не спрашивать, почему, и просто согласиться.
— Ладно, не буду.
Я начал разведку домa Казуми. И первoe, что я сделал — пошёл на приятный аромат, но чем ближе я шёл к цели, тем больше ощущал отвратительный запах. Сомневаюсь, что это запах мусора, скорей — это запах гниющeгo трупа.
Запах меня привёл к розоватой двери с наклейками. Скорей всего, это комната Казуми, у меня по спине прошёл лёгкий холодок. Вдруг зазвонил мой телефон, я посмотрел на контакт — имени не было. Я взял трубку, оттуда послышался глухой голос.
— Лучше не заходи!
Откуда он узнал, что я сюда пойду, окон на втором этаже ведь нет?
— Ты кто?
— Скоро ты сам поймёшь, но не заходи в комнату.
Послышались гудки. Почему нельзя заходить в комнату? Tут что-то неладное творится, иначе бы мне не позвонили. Но кто он?
— Торт готов! — крикнула во весь дом Казуми.
Я как можно быстрее вернулся в зал. Казуми сидит за столом.
— Я выиграла, садись.
Я сел поудобнее на стул.
— А где твой отец?
Глаза Казуми затуманились.
— Вернётся поздно, а почему ты спрашиваешь?
— Да так, просто.
Попробовал торт, запив чаем, я почувствовал легкий вкус земляники. В это время Казуми смотрела на меня с еле заметной улыбкой, я заметил, что Казуми не съела свой кусок торта.
— Ну как? — oна немного прищурила глаза.
— Что в этом торте?
— Не в торте, а в чае. Скажу лишь: ты будешь долго мучиться. Ты что, забыл, что я хороший химик?!
И правда — она хороший химик в школе, но я не ожидал такого. Я пытаюсь двинуть конечностями, но ничего не получается.
— За что?
—Ты узнал мою маленькую тайну, я должна избавиться от свидетелей. Как же я хороша!
—Ты вообще про что?
— Tы зашёл в мою комнату.
— Скажи тогда, что такого в этой комнате должно быть?
— Труп. Я поняла по твоей реакции, что кондиционер не помог. Я подумала, что ты понял, откуда на самом деле идёт запах. И поэтому, ты хотел уйти через окна на 2-ом этаже, пока я готовлю. Hеплохо, я почти повелась.
— И кто убитый?
— Отец. Скорей всего ты спросишь: ”Как это вышло, да почему?”, а я тебе просто расскажу, — Казуми сделала вдох.
— Это началось на прошлой неделе. Mой отец был не в себе. Я на всякий случай заперлась в своей комнате. Он неожиданно выбил дверь и направился ко мне с ножом, и в ходе борьбы я случайно убила его. Первые впечатления были незабываемыми. Сначала я радовалась этому, от этого мне становилось спокойнее, но потом я его оплакивала. Каждый день после его смерти я, то горевала, то смеялась от души. Но потом я встретила тебя, ты смотрел на меня подозрительным взглядом, я обеспокоилась, а дальше — ты знаешь.
— Хороший рассказ. У тебя родственников ведь нет?
— Теперь — да, если я сообщу полиций, то непременно сяду в какую-нибудь тюрьму для подростков.
— А труп закопать?
— Времени не было.
— Ясно.
Поленилась даже закопать, вот ведь…
— Ну, и что ты будешь делать?
— Запру тебя в шкафу!
Спустя пару секунд я оказался в закрытом шкафу со своими мыслями. "Теперь мне — конец, — подумал я, — и меня ждёт смерть".
Прошло несколько дней, и все эти дни Казуми приходила ко мне. Она немного говорила, и потом оставляла рану на моём теле. Я просто лежал, я ничего не мог cделать. Но к счастью, меня нашли мои родные, с помощью полиции. Казуми вроде посадили, а я старался больше не вспоминать об этом случае...
Автор - Lin Wood.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:30
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория
Сегодня, 02:30 by LinWoodПросмотров: 51Комментарии: 4
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