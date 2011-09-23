Разгадка с того света

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Qusto Просмотров: 88 Комментарии: 4 +5 Вчера, 18:36 by

- Вадим Александрович, к вам посетитель, - сообщила детективу миловидная рыженькая секретарша Лялечка, - женщина утверждает, что вы должны принять её немедленно!- Хорошо, пусть заходит, - вздохнул мужчина, потирая уставшие от множества прочитанных за сегодняшний день бумаг глаза.Он подошёл к старому антикварному зеркалу и, проклиная свою неряшливость, поправил бордовый в крапинку галстук, прекрасно дополнявший его кремовый костюм, купленный в Париже на прошлых выходных. Ему было сорок два года – статный брюнет с карими проницательными глазами, он был всё ещё в отличной форме, а пробивавшая кое-где седина лишь придавала его образу ещё более мужественный вид.Спустя минуту в его кабинет зашла женщина: лет пятидесяти, с чёрными, как смоль, волосами, в её серых выцветших, как у старухи, глазах читалась скрытая угроза; она была одета в серую, явно дорогую, шубу, на её толстых ногах, намереваясь вот-вот лопнуть, красовались элегантные фирменные сапожки, в ушах висели золотые серьги, обрамлённые драгоценными камнями, а пухлые пальцы украшало множество дорогих колец.- Добрый вечер, меня зовут Белла Аркадьевна, - сказала женщина, даже не стараясь придать своему голосу любезный тон.- Вадим Александрович. Чем могу быть полезен? – спросил детектив, пододвинув тем временем стул. И жестом приглашая женщину сесть.- Понимаете, мой муж, Анатолий, недавно умер на шестьдесят втором году жизни…- Соболезную.Женщина, ничего не ответив, сверкнула глазами…- Так вот… я уже несколько недель не могу спокойно спать. Да что там! Я даже в квартиру нашу зайти боюсь, понимаете? В первые дни я не придавала этому значения, видимо, из-за большого потрясения, не скажу, что у нас была великая любовь, но тридцать лет брака всё-таки не могут не наложить отпечаток. А в последнее время я всё чаще замечаю, что оставленные мною вещи, - женщина замолчала, переводя дыхание, - они… они исчезают или появляются там, где я их точно оставить не могла! Знаете, я практически уверена, что это проделки его гнусной дочери, Верки, которая хочет сжить меня с нашей квартиры, мой муж был богатым и широко известным человеком, у его дочери есть всё, но, я думаю, что таким способом она хочет не только отобрать у меня всё, но и свести с ума. Она меня ненавидит, считая, что я разрушила их семью и увела её отца из семьи.- А это не так? Не вы увели мужа из семьи? – спросил мужчина и тут же спохватился, опасаясь очередного гневного взгляда этих жутких серых глаз.- В каком-то смысле, но моей вины там нет, он всего лишь бросил свою пьющую жену и ушёл ко мне. И именно с моей помощью он стал столь успешен, - на редкость спокойно ответила Белла Аркадьевна.- Хорошо, и что именно вы от меня хотите?- Не знаю, установите слежку за его дочерью, поставьте камеры в квартире или что вы там ещё можете, - посетительница стала терять терпение, - выведите её на чистую воду, я в долгу не останусь, - уже немного спокойнее сказала она и выложила на стол пачку долларов, как бы подчёркивая свои слова…Детектив сделал глоток свежезаваренного чёрного чая, заботливо приготовленного Лялечкой, и включил запись с одной из камер видеонаблюдения, снова ничего примечательного – скучный и клонящий в сон быт стареющей и одинокой женщины: вот Белла Аркадьевна зашла на кухню, покормила толстого чёрного кота, съела пару тостов, запив их, кажется, свежевыжатым апельсиновым соком… Вот она включила телевизор и смотрит какую-то передачу, расположившись в большом и уютном кресле, вот она собирается куда-то, надевает свою дорогущую шубу и выходит…Унылую реальность прервал телефонный звонок.- Алло, здравствуйте, Бел…- Здравствуйте, Вадим Александрович, вы уже посмотрели записи? – бесцеремонно перебила его звонившая.- Да, практически, осталось чуть-чуть, но мне пока не удалось обнаружить никаких зацепок, на этой неделе всё было тихо, - мужчина потянулся в кресле, разминая затекшую спину, - вы до сих пор уверены, что не ошиблись в своих выводах, может быть, вам всё это померещилось?- Вы считаете меня за дуру? Думаете, я сошла с ума?! – голос клиентки в который раз стал угрожающим и до безобразия противным…«Как же всё-таки повезло её мужу, - подумалось детективу, - он-то уже не слышит этого ужасающего скрипа её челюсти, пробирающего до мурашек».- Нет, нет, что вы, - Вадим Александрович поставил следующую запись и нажал на кнопку пуска, - я не совсем то имел ввиду!- А что тогда, а? Объясните или…Детектив уже не слушал, он замер, как хищник, напавший на след добычи, и вглядывался в новую запись.Тёмный силуэт! Да! Какой-то силуэт бродил по пустой квартире. Судя по всему, мужчина, разобрать было тяжело – помехи, которые то появлялись, то исчезали – не давали детективу рассмотреть видеозапись более чётче. Мужчина, сильно сутулясь, ходил из комнаты в комнату таким неторопливым шагом, как будто бы чувствовал себя здесь, как дома…- Алло! Вы меня слышите? Хватит молчать, - горланила в трубку, не останавливаясь ни на минуту, Белла Аркадьевна…Вдруг странный силуэт посмотрел в камеру, доля секунды и… запись обрывается, разве такое возможно? Теряясь в догадках, детектив поставил кассету на перемотку, вот оно! Стоп. Он приблизил лицо… Лицо как лицо, но глаза – пустые чёрные глаза, они, казалось, впивались в самую душу, причиняя неимоверную боль, нестерпимо жгущую изнутри. От этого жуткого взгляда кровь стыла в жилах, хотелось кричать, бежать, да всё, что угодно – лишь бы не видеть его больше, а ещё лучше забыть и не вспоминать никогда, как страшный мимолётный сон!Мужчина с трудом сбросил с себя оцепененье и отвел взгляд от экрана.- Вадим Александрович, - всё ещё истерически вопила женщина.- Да, я вас слушаю! Я нашёл такое… Вы должны немедленно приехать!- Что там, что? Верка, да? Так я и знала! – ликовала она.- Тут… нечто другое, обсудим при встрече, до скорого, - и мужчина положил трубку.Белла Аркадьевна буквально ворвалась в его кабинет - под неодобрительные причитания возмущенной такой наглостью Лялечки - и стала без устали обвинять свою падчерицу во всех своих бедах и несчастьях.- Ну же, вы просто не хотите мне говорить! Это она, я уверена в этом!Теряя терпение, мужчина молча ткнул пальцем в экран и принялся наблюдать за реакцией своей клиентки.Спустя пару секунд, после появления силуэта, женщина побелела, её тонкие губы задрожали, она пыталась что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова… Её большое и тяжёлое тело осело на пол. Ещё немного и она потеряет сознание. Вадим Александрович помог Белле Аркадьевне сесть на старый стул и позвал секретаршу, та тут же принесла стакан воды и, не желая мешать, удалилась обратно в приёмную.- Вы знаете этого человека? – спросил детектив, стараясь ничем не выдать своего волнения.Женщина, медленно приходя в себя, нашла в себе силы посмотреть на собеседника. Былая самоуверенность улетучилась из её пронзительных серых глаз, сейчас из них текли слёзы, казалось, что вот-вот и она разрыдается по-настоящему, даст волю чувствам, которые сейчас столь яростно пытается сдержать внутри, чтоб окончательно не расклеиться.- Это мой… - она схватилась за сердце, но продолжила, - это мой сын… наш с Анатолием.- И вы не знали, что он приходит к вам домой? И что с его глазами? Может быть, линзы? – с недоумением спросил детектив, хотя он и сам не сильно верил в подобную версию.- Он умер, - обычно властный голос Беллы Аркадьевны стал мягким и едва различимым, - покончил с собой… Он был болен.- Наркотики? –спросил Вадим Александрович, ему стало безумно жаль эту женщину, за её внешней силой и самоуверенностью скрывались страх и безмерное одиночество… И, может быть, именно поэтому она срывалась на весь окружающий её мир?Она устало кивнула и, вытерев слёзы, продолжила.- Ему было двадцать пять, когда его не стало, знаете, как это бывает в подобных случаях – банальная передозировка. Мы сильно горевали, хотя в глубине души давно понимали, что этим всё и кончится. Да простит меня Бог, но мы в какой-то мере даже выдохнули от облегчения. Ведь Артём, мы назвали его в честь деда, изматывал и себя, и нас - родителей, и всех близких когда-то ему людей. Он воровал деньги, выносил из дома всё, что мог. Приходя в себя, он просил прощения, стоял передо мной на коленях и клялся, что всё изменится, он выкарабкается, но буквально через пару дней всё повторялось снова… Постоянный кошмар, знаете, а самое страшное, что проснуться невозможно! – Белла Аркадьевна, высказавшись и излив наконец-то душу, замолчала.- Но почему вы не ощущали его раньше? Почему не обращали внимание на перемещение вещей и другие странности? – выдержав паузу, спросил детектив.- Я не знаю, - она задумалась, - может быть, мне было не до этого? Мы с мужем часто ругались, да и я жила я всё-таки не одна. Вещи мог брать и мой покойный Анатолий. К тому же его дочь, Вера, приходила иногда к нему в гости, мало ли она там пакостила? Потому я не особо придавала значение подобным событиям. Хотя… - лицо женщины снова побледнело, - точно, вот дура я старая! Толя, за несколько месяцев до смерти, стал говорить мне, что порой слышит чьи-то шаги, а в коридоре иногда видит чей-то силуэт. Я ему, конечно, не верила, думала, что совсем он из ума выжил на старости-то лет. Ой, дура я, дура! – запричитала она и залпом осушила полупустой стакан, до сих пор стоявший на стеклянном столе.- И всё равно... Как объяснить, что силу… Призрак… - детектив осторожно посмотрел на Беллу Аркадьевну, но она, кажется, погрузилась в свои мысли, - вашего сына появился на недельных записях лишь раз? Хотя ваш муж видел его минимум несколько месяцев назад?- А это как раз и понятно, - глубоко вздохнула женщина, - это так похоже на Артёма… Пропадать неделями, а затем явиться домой и без каких-либо объяснений снова исчезнуть… Что же, благодарю вас за помощь, - она поднялась и пошла к выходу.- Стойте, а что вы намерены делать дальше? – поинтересовался Вадим Александрович.Её несмелый взгляд на мгновение остановился на его озабоченном лице. И в этом взгляде он увидел всё – всю силу её боли, сжирающей изнутри её материнское сердце, кажется, он понял всё… Ей больше незачем жить в этом одиноком мире… Нельзя дать её уйти, он схватил её за руку, намереваясь удержать, но она лишь ласково тронула его за щёку и печально улыбнулась.- Жить, Вадим, я собираюсь дальше жить и нести свою ношу до конца своих дней!Мужчина ещё долго стоял и смотрел на закрывшуюся дверь, поражаясь неимоверной силе духа этой загадочной и, как оказалось, добросердечной женщины.

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