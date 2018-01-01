Девичья башня
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
на стенах...
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
на стенах...
Марина Цветаева
История с отступлениями, потому что на тему вещих снов, сонных параличей, или, как иногда называют это явление, - непроизвольных выбросов в астрал - я никогда не писала, хоть и страдала этим явлением с раннего детства.
Я помню, как сейчас, когдa это начаось. Года четыре мне было, услышала, как родители разговаривают на кухне, встала и радостно поскакала к ним, но на полпути кто-то схватил меня, зажав рот, чтобы не кричала, отнёс обратно на кровать и исчез. Я так и пролежала полночи с открытыми глазами, не в силах перебороть страх и добежать до заветного выключателя.
Позже, подобные сны стали сниться чаще и что страшно, часто предвещали беду.
Мне все же удалось избавиться от ночных похождений. Думать и писать о пережитом желания не было. Но недавно, вспоминая достопримечательности, которые когда-то удалось посетить, я вспомнила и то, от чего на душе стало тяжело.
Бакинскую Девичью башню я посетила, когда побывала в пионерском лагере, ещё до национальных конфликтов.
Воспитатели были добрыми, дети всех национальностей, сдружились быстро, вместе убегали, вместе каялись. Местные жители нас любили, угощали диковинными фруктами.
С одной семьёй сдружились мои родители, отдыхавшие поблизости. Застукали меня за территорией пионерского лагеря и пытались ласково всыпать, чтобы не рвала фрукты в чужих садах.
Хозяйка сада встала на мою защиту, а с ней и её дочь. Родители были приглaшены в дом, заступницы накрыли на стол, отец получил бумажку с адресочком, где можно купить отличного коньяка. В доме жили три человека, старая бабушка, её дочь и внук. Про отца мальчика они не говорили, а мы не спрашивали.
Мальчик был очень стеснительным, вовсе выходить не хотел, но мой отец приказал нам играть в саду, а его приказы не обсуждались.
Так у меня появился лучший друг. Он водил меня по городу, вместе мы проникали в колхоз Бадамлы, вместе сидели, любуясь закатом, глядя на Девичью башню.
История этого места печальна, в башне заточили принцесу, не желавшую выходить замуж без любви. Не видя иного выхода, она выбросилась из окна и погибла.
Мы с Али часто представляли себя героями и планировали побег из башни, основываясь на просмотренных в уличном кинотеатре революционных фильмах. Принцеса с револьвером, возлюбленный с пулемётом, и тому подобное.
Всё казалось лёгким, нужна только смелость.
Родители часто гостили в доме бабушки моего друга Али, предварительно забирая меня из пионерского лагеря, собирались гости, и взрослым было не до нас.
Как-то ночью я проснулась в гостях, решила прокрасться и разбудить Али. В доме было темно и пусто, на стенах висела паутина. Бабушка и мама Али были чистоплотными, а тут впечатление, что дом давно пустует.
Услышав скрип, я поднялась на второй этаж. Скрипело кресло - качалка бабушки Ханумы, так звали бабушку Али, но в кресле сидела не она, а посторонняя худосочная стауха, рядом с ней стоял высокий старик, они меня не заметили, и я спустилась вниз.
Дом был пуст, ни знакомых, ни родителей, ни Али.
Я вышла на улицу и пошла по направлению к Девичьей башне. Была какая-то уверенность, что Али будет именно там. Чем ближе я приближалась, тем больше паутины было на домах, старинных заборах и восточных банях.
Почти дойдя до места, я посмотрела на башню, она была окутана паутиной почти целиком, а по ней ползали гигантские пауки. Я таких никогда не видела. Покрытые волосками, с вытянутыми пастями, зубы длинные, но их не много, и с зубов свисают остатки пищи. Я не чувствовала запаха, но будто ощущала зловоние, которое должно было быть.
У одного из пауков на клыке был кокон, в нём был кто-то живой, кокон разорвался, но не полностью. Я увидела Али, он рвал кокон руками, освобождая лицо, а когда освободил, заорал, что есть сил: "Таня, Танечка убегай! Да беги же ты, дура! Танюш беги, ну пожалуйста!".
И я побежала, но не успела и двух метров пробежать, как позади меня появился свет, захотелось обернуться, но кто-то схватил меня и закрыл ладонью глаза, и мы покидали это место со скоростью света.
Когда он убрал ладонь, я увидела, что лежу в своей кровати, в пионерском лагере, долго не могла понять, что я тут делаю. Подруги посетовали, что я спала с открытыми глазами, и что это жутко.
Родители меня, конечно, в тот злополучный день не забирали. Лагерь жил своей жизнью, но слухи есть слухи, они быстро расползались по лагерю.
Кто-то говорил, что ночью мальчишку укусил ядовитый паук, и он умер, кто-то, что он при смерти, и почти все утверждали, что ядовитые пауки ползают по нашему лагерю и ребёнок погиб у нас.
Но все были на месте, а после я узнала, что Али больше нет, его покусали, но не ядовитые пауки, а другие, которые из-за гниющих остатков пищи на клыках переносят заразу. Он умер от заражения крови.
Через какое-то время ко мне пришла бабушка Али, в белом платье и платке, обняла меня, мы вместе поплакали, и она ушла.
Больше мы не виделись.
Как позже нам объясняли, укус такого паука огромная редкость, а смертей и вовсе не бывает, разве что раз в 100 лет, и просто в медицинский кабинет заходите, умереть и от укуса пчелы можно. И что дезинфекция в лагере регулярная, нечего бояться.
Но от арахнофобии я избавлялась дольше, чем от вещих снов. Сон мне приснился в ту же ночь, когда Али провалился в логово этих пауков, я видела фото таких пауков, один в один, как во сне, пасти у них, по-моему, вообще не закрываются, длинные пасти.
Сегодня, 12:24 by Серебряная пуляПросмотров: 15Комментарии: 0
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