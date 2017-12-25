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Творческие истории

Домашние воины

История рассказана таким человеком, что по всем параметрам внимания не заслуживала, пока не случилось в том доме ночевать ещё одному человеку, так у происходящего появился свидетель, поэтому история отправляется в публикацию.

Есть у меня компания, собираемся, жарим барбекю, разговариваем ни о чём обычно. Имена изменю, на всякий случай. Собираемся обычно у Жана. У него свой дом, сад, веранда, удобно короче, особенно после трудового дня, когда солнце ещё печёт.

Сделаю небольшое отступление про традицию французскую, которая лично меня повергла в шок. Когда Жан показывал, что да как в его доме и саду, подвёл к клумбе со статуей и говорит: "А это могила моих родителей".

Меня, конечно, смутило захоронение на участке, ну да не моё это дело. Подробностей не спрашивайте, я их не знаю. Ничего съедобного там не растёт. Вот и всё.

Вернёмся к истории. Есть у Жана приятель, Кристоф, вечно в душу ко всем лезет, это, само-собой, никому не приятно. Особенно с религией. То он верит, то сомневается, если бы он ещё умел останавливаться, но не умеет. У него верущие сёстры, особенно старшая, вот он начинает уговаривать к ней поехать и поговорить, мол она всё объяснит. Мне его сестра симпатична, она, кстати, немногословна, но я не вижу никакого смысла к ней ехать.

Французы всегда спрашивают о вере: "Практикуешь ты её, или нет? ". Я не практикую, ежедневно в церкви не бываю, и не нужно меня напрягать.

Один раз, на 14 июля, пригласил Кристоф отмечать День Французской революции у него.

Это очень большой во Франции праздник - "День взятия Бастилии." Какой бы история не была, они её любят, праздновать тоже, это день феерверков, флагов и. в отличие от Рождества, праздник публичный. Мало кто сидит дома.

Для начала Кристоф опоздал на два часа, потом выяснилось, что ничего не подготовил. В тот день я хорошо осмотрела его дом. Дом хороший, но вид как у заброшки. Грязно и за садом никто не следит. Говорят, ни одна женщина не пахала там дольше 3-х месяцев. Видимо надежды, что из "детсадовца" Кристоф превратится в мужика рушились, и дамы разочаровывались.

В доме очень много старинного оружия: доспехи, мечи, кинжалы, шпаги и всякое в этом роде, какие-то звёзды на ржавых цепях, а ещё снаружи закреплены старинные орудия труда, серпы, есть подковы, такого рода предметы, в плачевном состоянии. Их даже не крадут, настолько они ржавые. Оружие в доме тоже не в лучшей форме.

Все мы слышали истории о фантомах, посещающих дом Кристофа, более десяти раз, но доверия ни ему, ни его историям у нас нет. Всё, как обычно, с перебором.

Короче кое-как мы навели порядок, накрыли газетами трухлявый стол и без особого желания сели отмечать. Потом приехали сёстры, рассказали, что у самих жизнь не сахар, у младшей муж заболел, но он пашет на ещё не открытой ферме, а ещё брата тащить приходится, мы попытались скрыть озлобленность и желание смыться, сделали вид, что это их брат прибрался.

На меня, само-собой, устремились взгляды сестёр, а вдруг работящая, верная, русская, молодая женщина таки позарится на дом? Репутация наших женщин самая подходящая для таких случаев, но как только Кристофа поддержали, мания величия в нём поднялась до небес, и сёстрам стало ясно, что русской невестки им не видать. Повздыхав они уехали, а мы вслед за ними. Если Кристоф разошёлся, то это надолго, а после рабской уборки и чистки каменной печки, слушать его никто не желал.

Остался вечный поклонник младшей сестры - Патрис, с целью убираться, убираться, и ещё раз убираться. Видимо, новость о смертельной болезни мужа возлюбленной вызвала в нём двоякие чувства, и он решил показать, что конную ферму, о которой мечтала любовь всей его жизни, продавать не придётся. Он тут, и готов работать бесплатно. Пропал он ровно на четыре дня.

Внезапно появившись на пятый день, сказал, что всё свободное время решал проблемы Кристофа, вкладывая силы и деньги.

Но врачи в столице сказали, что врачи в Реймсе заподозрив заболевание, перестраховались. Здоров муж Натали как бык. Поясницу потянул, как-то так. Сестра Кристофа счастлива.

Как начало темнеть, Патрис вдруг очухался от "сердечной хвори," и спросил: "Все ли слышали Кристовские басни о призраках?".

Да, все, и по многу раз.

И тут Патрис и говорит: "Есть там призраки, не соврал Кристоф, толпами ходят. Я в первый день так умаялся, что там же и заночевал. Вы же только в саду прибрались, печь на улице почистили, полы на веранде вымыли, а мне пришлось в доме разгребать. Открыл я окна, часов в пять, после вашего отъезда, и понял, что сегодня меня хватит только на гостиную. Кинул все вещи оттуда в стирку, и всё там вымыл. Вещи пять раз прокрутил, потом в сушилку забросил.

Кристоф чистоте обрадовался и хотел на диване лечь, но я его прогнал на кресло. Ну, лёг я на диван, горе-хозяин в кресле примастился, время за полночь, смотрю, мужик выходит. Вы на картинах шевалье видели? Ну вот шевалье! Только весь белый, а за ним ещё один древний рыцарь, целое шествие, отряд настоящий. Я думал, что сплю, идут и идут со стороны веранды, через вымытую комнату в коридор, а оттуда не знаю куда, не видно с дивана. Я не успел подумать, что Кристоф так достал своими выдумками, что они мне уже снятся, как вдруг слышу, Кристоф меня зовёт: "Патрис, Патрис, ты спишь?".

Вот тогда я понял, что сна во мне ни в одном глазу, и рыцари эти настоящие.

Я окна-то не закрыл, луна светит и вид у шествия зловещий. А Кристоф всё не угомонится: "Патрис, да Патрис!" - полушёпотом, но так он мне на нервы ещё никогда не действовал, я то жду, когда этот леденящий душу призрачный отряд пройдёт. Вдруг он опасный, лежу неподвижно, а нерадивый Кристоф уже практически на крик перешёл.

Когда эта процессия прекратилась, я ещё минут пять пролежал неподвижно, а потом так ответил, что мало не показалось.

Потом слышу, опять Кристоф: "Я же говорил, я всем говорил, а вы не верили, а я прав". И все в том же духе.

Тут я уже не выдержал, лёг я одетым, поэтому кроссовки только обул, сел на свой скутер и уехал домой. Утром, правда, вернулся. Ну а через несколько дней сестра его вернулась из Парижа, вот. Я два года назад женился на марокканке, даже Натали забыл, хоть и любил её со школы. Так счастлив был, как никогда, а через год умерла она, жена моя. Я такого никому не желаю, а Натали в первую очередь.

Просто, когда она диагноз сказала, подумал, что если правда, земля у неё из-под ног начнёт уходить, вот и хотел облегчить жизнь, чтобы хоть за брата голова не болела".

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:35
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.
Сегодня, 20:35 by Серебряная пуляПросмотров: 58Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Дом ночь призраки творческая история авторская история

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 20:38
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (283|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 253
Столько лишних слов и рассказов о неизвестных читателям людях и обстоятельствах ради короткой сцены с призраками.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 21:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1809|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 117
Какой добрый Патрис и грязнуха-ползуха Кристоф!) А лыцари начали выходить из сумрака чтобы на чистоту небывалую подивиться) Пулечка, я что-то думаю, что это из жизни история? +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 22:03
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2343|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 595
Цитата: Tigger power
Какой добрый Патрис и грязнуха-ползуха Кристоф!) А лыцари начали выходить из сумрака чтобы на чистоту небывалую подивиться) Пулечка, я что-то думаю, что это из жизни история? +++

Да, если сама не видела, описываю всё в чём принимала участие. Не буду я в ИЖ врать и сцены с призраками описывать. Пишу то, что точно знаю: Почему не верили, как изменилось отношение к истории, из-за чего изменилось.
Я вот думаю: Может они к какому-то оружию привязаны?
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:05
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Репутация: (2211|0)
Публикаций: 979
Комментариев: 8 191
Шевалье и грозный отряд это сильно, только зачем по чистым полам маршировать)))))))
Совсем рыцари в доспехах обнаглели))) lol +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 22:24
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1809|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 117
Цитата: Серебряная пуля
Может они к какому-то оружию привязаны?

Скорее всего каждый к своему, натаскано там, я так поняла, полно древнего барахла вот и бродят рыцари неупокоенные в его жилище.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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