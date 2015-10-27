Чёрное пальто

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:31

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Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте, мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто. Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм. На ногах были кроссовки. Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут. Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру. Вокруг был лес, становилось темно. Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно. Она пошла по дороге.Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир.– Тебе куда?Девушка ответила первое, что пришло на ум:– А вы куда?– На станцию, – ответил, засмеявшись, шофер.– И мне на станцию, – она вспомнила, что из леса, действительно, надо выбираться на какую-нибудь станцию.– Поехали, – сказал шофер, все еще смеясь. – На станцию так на станцию.– Я же не помещусь, – сказала девушка.– Поместишься, – смеялся шофер. – Товарищ у меня одни кости.Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся.Второй человек в кабине угрюмо потеснился. Лица его совершенно не было видно из-под надвинутого капюшона.Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала, ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла.Наконец они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места.Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала. Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ. Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было: вагон был совершенно пустой и плохо освещенный.Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти. Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, с погашенными огнями. Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом. Выход был только один - спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз.Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет. Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась, как во сне, мимо ям, лопат, каких-то носилок - здесь тоже, видимо, шел ремонт. Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух. Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной. В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения: там тоже все было раскопано.Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла. Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл дверцу и сказал:– Садись, подвезу.Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном. Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.– Тут некуда, – сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые.Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала.– Поместишься, – засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась, даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он оказался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое. И девушка думала: "Возьму и скажу, что ничего не знаю". Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика. Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы. Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, беззвучно.Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова. Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить? Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, видимо, давно спал по домам.– Тебе куда надо? – спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.– Мне надо к себе домой, – ответила девушка.– А это куда? – беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.– Ну… До конца этой улицы и направо, – сказала девушка неуверенно.– А потом? – спросил, не переставая щерить зубы, водитель.– А потом все время прямо.Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес. Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.– Куда? – спросил веселый.– Вот здесь, спасибо, – сказала девушка и открыла дверцу.– А платить? – разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и ключ.– А у меня нету денег, – призналась она.– Если нет денег, нечего было и садиться, - захохотал шофер. – Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голодные, да? Точно, пустая башка? - спросил он со смехом товарища. – Мы питаемся такими вот, как ты. Шутка, конечно.Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду - новые. Во всяком случае, огней не было видно. Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна. Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась. Ее спутники остановились тоже.– Это здесь? – спросил хохочущий шофер,– Может быть, – шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот сейчас и обнаружится, что она все забыла.Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице. Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени. На лестнице стояла полнейшая тишина. Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке. В прихожей было пусто, они прошли дальше. В первой комнате - тоже, а вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.– Видите, у меня нет денег, берите вещи, – сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям.При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.– А что это такое? – спросил шофер.– Это мои вещи, они мне больше не нужны, – ответила девушка.– Ты так думаешь? – спросил шофер.– Конечно, – сказала девушка.– Тогда хорошо, – подал голос шофер, наклоняясь над кучей.Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот. А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.– Я сейчас, – крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице. Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле. Совершенно нечем было дышать."Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом, – думала она. – Никто не заметил, что я ничего не помню".Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице. Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом. И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь.Было темно и тихо. Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку. Теперь можно было как-то обдумать свое положение. В квартире не очень холодно, это уже хорошо. Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу. У нее от усталости болела шея и спина.Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, комнаты были абсолютно пустые. Однако, когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало: в углу лежала куча каких-то вещей. В том же углу, что и этажом выше. Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.– Ты что, обалдела? – закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба ее знакомца, живо ерзая, возились в тряпках и, наконец, выбрались наружу. Девушка побежала на лестницу. Ноги у нее были словно ватные. За ее спиной кто-то активно выползал в коридор. И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью. Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь. Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке.– Спасите меня ради, бога, – зашептала девушка.На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-то полз.– Проходи, – сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.Девушка подвинулась еще на шаг и прикрыла дверь. На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.– Ты что в двери по ночам ломишься? – грубовато спросила женщина со спичкой.– Пойдемте туда, – шептала девушка, – туда куда-нибудь, я вам все объясню.– Туда я не могу, – глухо сказала женщина. – Спичка по дороге погаснет. Нам дается только десять спичек.– У меня есть спички, – обрадовалась девушка, – возьмите, – она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.– Зажги сама, – потребовала женщина. Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.– Сколько их у тебя? – спросила женщина, глядя на коробок.Девушка погремела спичками.– Мало, – сказала женщина. – Наверно, уже девять.– Как освободиться? – прошептала девушка.– Можно проснуться, – ответила женщина, – но это бывает не всегда. Я, например, уже больше не проснусь. Мои спички закончились, тю-тю.И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, как будто зевала.– Я хочу проснуться, – сказала девушка. – Давайте кончим этот страшный сон.– Пока горит спичка, ты еще можешь спастись, – сказала женщина. – Мою последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь – все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!И она опять засмеялась.– С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомнила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.– Где мы? – спросила девушка.– На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.– Кто я? – спросила девушка.– Ты узнаешь.– Когда?– Когда закончится десятая спичка, - а спичка девушки уже догорала.– Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю как. Мне не удалось.– Как тебя зовут? – спросила девушка.– Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И воткнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка краски и эта пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто! – сказала женщина. – Скоро я улечу и увижу себя сверху.– Не улетай, я прошу тебя, – сказала девушка. – Хочешь мои спички?Женщина подумала и сказала:– Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны: ни их отцу, ни его новой жене.Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек нашарила там бумажку.– Смотри, что тут написано! "Прошу никого не винить, мама, прости". А раньше она была пустая!– А, ты так написала! А я написала "больше так не хочу, дети, люблю вас". Она проявилась только недавно.И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку. Она стала читать ее и воскликнула:– Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! Она уже попала в чьи-то руки… Нет буквы "б" и буквы "о"! И тает буква "л"!Тут девушка спросила:– Ты знаешь, почему мы здесь?– Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:– Бери все! Но скажи мне!Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:– Кому ты написала эту записку? Помнишь?– Нет.– Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной спичкой я вспоминала все больше.Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла. Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под трубой, как на столе лежала маленькая записка "Прошу никого не винить", как где-то там, за окном, лежал ночной город, и в нем была квартира, где ее любимый, ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ребенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала "А кто и по какому вопросу?", хотя прекрасно разбиралась, и по какому вопросу, и кто звонит…Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф к трубе под потолком… Кто там, в соседней комнате, спит и кто не спит, а лежит и глядит больными глазами в пустоту и плачет… Кто?Спичка уже почти догорела. Еще немного – и девушка поняла все. И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схватила свой клочок бумажки и подожгла его! И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело заболел и все время просит пить. Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто любил ее, но бумажка быстро угасала в ее руках.Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не любила больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пытался ее утешить.И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза его были вровень с ее глазами, как-то так получалось. Но маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее жизни там, в комнате с лампочкой. И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, последним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи. Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завыли в два голоса.– Скорей снимай с себя свое пальто! – закричала она женщине, но та уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догорала последняя из спичек…Тогда девушка – которая была и тут, в темном коридоре перед дымящимся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед собой чьи-то ласковые, добрые глаза – девушка дотронулась своим дымящимся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, и женщина в страхе сбросила с себя пальто и тут же исчезла. И все вокруг тоже исчезло.В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шарфом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка, в глазах плавали огненные круги. В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный голос мамы: "Отец, давай попьем?"Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задышала, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соскочила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрывшись одеялом.И как раз вовремя. Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:– Господи, какой мне страшный сон приснился… Какой-то огромный ком земли стоит в углу, и из него торчат корни… И твоя рука… И она ко мне тянется, мол, помоги… Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя укрою, моя маленькая… Я плакала во сне…– Ой, мама, – своим всегдашним тоном ответила ее дочь. – Ты вечно с этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа утра, между прочим!И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она проснулась на десять минут раньше… А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и тщательно прополоскала горло. А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, десяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла. А потом опустилась на колени и начала просить прощения.

Ключевые слова: Подъезд пальто страх сон

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