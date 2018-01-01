Жена с того света

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Olga_29 Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:44 by

История эта случилась в советское время. В небольшом поселке жила пара – Андрей и Юлия, хорошая красивая пара. Жили душа в душу, любили друг друга очень. Жить бы им да радоваться, но случилась беда – Юлию сбил грузовик на перекрестке. Водителя нашли и осудили, но безутешному мужу от этого было не легче, не вернешь ведь жену!Мужчина очень горевал по жене, часто ходил к ней на могилку и подолгу там сидел, разговаривал с умершей, вернее вел монолог, себя и дом стал запускать, мог в мятой одежде явиться на работу. Андрея жалели, конечно, но понимали: долго горевать по умершей жене он не будет. Молодой здоровый мужчина, из себя видный, рукастый по хозяйству, такие в холостяках долго не ходили. Вон Зиночка, что в конторе сидит в бухгалтерии, глаз с него не сводит, и из себя пригожая девушка, и хозяйственная, чем не невеста? Местная молва поженила их быстро, но события развивались потом не совсем так, как думалось.Андрей не обращал на девушку особого внимания, был вежлив, но не более, и все о жене тосковал – фото в рамке на столе рабочем держал, на могилку чуть ли не каждый день ходил, даже вещи жены не выбросил и не отдал никому. С ним пытались поговорить приятели, что не нужно всю жизнь горевать об умершей жене, но тот лишь огрызался:"Сам разберусь!".Сам так сам, все же взрослый мужик, за руку водить же и вразумлять не будешь. А вскоре в обычном рабочем поселке стали происходить странные вещи. На кладбище кто-то словно попытался разрыть, а потом снова насыпал могильные холмы на нескольких могилах, в том числе и Юлиной. Участковый конечно опросил жителей поселка, но никто ничего не видел и не слышал. В итоге погрешили на алкоголиков, но только за ними такого никогда не водилось.А в скором времени Андрей изменился. Повеселел, стал улыбаться, даже шутил иной раз. Костюм себе купил новый, одеколон дорогой. Даже стал какие-то мелкие подарки покупать, которые обычно дарят женщинам.«Нашел себе девушку» – решили местные сплетницы. Все было бы вполне естественно, вот только никто не видел избранницу Андрея. Поселок небольшой, все на виду. Мог, конечно, он найти себе девушку и в райцентре, но вот только он по-прежнему – с работы домой, никуда более не ездил и не ходил. Да и друзья его отмечали еще странность: Андрей у себя их более не принимал. Один раз два друга «заглянули на огонек», но хозяин их дальше прихожей не пустил, и всем видом давал понять: их дружеский визит не к месту.Визит не продлился и пяти минут, дальше прихожей не пустили, но одному из друзей, Мишке, показалось, что Андрей дома был не один. В одной из комнат, из-за закрытой двери доносился шорох легких шагов. Тогда решили, что, возможно, Андрей пригласил к себе в гости девушку, и откланялись. Но и в другой раз в дом их не пустили, а избранницу вдовца так никто и не увидел ни разу. На расспросы Андрей отшучивался и переводил разговор на иную тему.Соседка Андрея, баба Василина, первая сплетница округи видела раз как-то вечером, как Андрей танцевал с какой-то женщиной у себя в доме, но разглядеть ее не удалось – бабка не очень хорошо видела, да и мешали гардины на окнах. Но старухе показалось, что женщина чем-то напоминает ныне покойную жену Андрея."Да что ж он, с женой черта что ли любится?! — Произнесла как-то баба Василина. — Девка вроде есть, только вот почему никто не видал ее ни разу? В погребе, что ли он ее держит?".Местная цыганочка Лила, которая присутствовала при этих словах, вдруг побледнела, потом помрачнела, и в тот же вечер явилась к участковому. Лилу побаивались немного, но все же тайком бегали к ней – кому погадать, кому плод извести. Лила, несмотря на юный возраст, умела лечить людей. Бралась, правда, не за всех, кому-то говорила:"Не мое, к доктору езжай".Цыганка потребовала, чтобы Василий Иванович немедленно вскрыл могилу умершей Юлии. Естественно, страж правопорядка начал отказываться, и тогда девушка поведала ему жуткую историю.…Какое-то время назад к ней пришел муж погибшей под колесами грузовика Юли, и потребовал ни много ни мало: вернуть к жизни его жену. Лила попыталась объяснить, что такими вещами она не занимается, и распрощаться на том с мужчиной. Но отделаться от Андрея оказалось не так просто. Мужчина словно обезумел – стал предлагать деньги, затем пошли какие-то угрозы. Но Лила стояла на своем: за такое дело она не возьмется.- Я ему сказала, что воскресить человека может только Господь. Можно колдовским обрядом попытаться, конечно, но это уже будет не человек, который умер. — Рассказывала девушка, явно волнуясь. — Если умер, значит, умер. Потом могилы потревожили, и Андрей поменялся. Наверное, он как-то узнал, как обряд провести и сделал. А остальные могилы для отвода глаз потревожил, чтобы на него что не подумали.Участковый решил предложить компромиссный вариант:- Я на такое право не имею, могилу вскрыть без причины, давай к нему зайду, чтобы ты успокоилась. Только откуда бы ему этот твой обряд узнать?- Если сильно захотеть, можно и на корыте в космос полететь. — Вздохнула собеседница. — Захотел - и нашел обряд.Лила увязалась следом за участковым. На стук в дверь и оклики им никто не открыл, хотя дома явно был хозяин – горел свет, доносилась музыка из проигрывателя. В дом вошли с черного хода, благо дверь была не заперта. То, что предстало перед взором участкового, заставило потерять на время дар речи. Посреди большой комнаты лежал мертвый хозяин дома, в своем лучшем костюме, его лицо с открытыми глазами было абсолютно счастливым. Он сжимал в объятиях останки своей жены в красивом платье…- Он что, с трупом жил? — Едва смог выдохнуть участковый.- Считайте, что так. — Прошептала его спутница. — Видно, обряд ему удался. Только не Юля это была, а нечисть в ее теле, которая его и утащила к себе.

Ключевые слова: Смерть ритуал воскрешение нечисть творческая история авторская история

Другие, подобные истории: