Девушка из снов

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 6 Комментарии: 1 0 Сегодня, 21:41 by

Вы когда-нибудь находили мертвого человека? Нет? Очень страшно. Даже не знакомый Вам человек без признаков жизни – это очень страшно и жутко.Однажды вечером, прогуливаясь по парку, я наткнулся на труп девушки. На вид ей было около 25 лет. Светло-русые волосы, приятные черты лица, несмотря на то, что она мертва. На ней был порванный красный плащ, голые ноги без обуви. Она была вся в синяках - от ног до лица. Что с ней сделал тот, кто сюда ее выбросил – даже представить было страшно. И не знаю, от чего возникает страх, но, наверное, кроме страха смерти еще и от того, что убийца наверняка где-то рядом и не успел уйти далеко. Помню я лишь то, что поскорее поспешил убраться в людное место. Оттуда я вызвал полицию. Приехали они уже когда стемнело - я дождался их и повел в парк. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что труп исчез. Я точно помню место, где лежала мертвая девушка, и я не мог ошибиться. Я показывал примятую траву на том месте, где лежало тело.- Вы щупали пульс? – спросил меня сержант.- Нет, конечно. И так было видно по ее бледному лицу, что она мертва!- Ну, бледное лицо не является главным признаком того, что человек умер. Возможно, ей просто стало плохо или она была пьяна.- Но она не дышала, я помню, что обратил внимание на то, что ее грудь не поднималась от вздохов.Полицейские прочесали парк, но не нашли никаких следов. Я написал заявление, подписал протоколы, и полиция оставила меня с моим «воображаемым трупом». Я не мог понять, куда же делось тело. И самое страшное было в том, что я ясно видел это. Неужели я схожу с ума? В итоге, свалив все на то, что девушка была не мертва, а пьяна, я отправился домой.Ночью меня мучили кошмары. Мне снилась эта девушка, она стояла надо мной. Я находился почему-то в какой-то яме. С улыбкой на лице она кидала в меня горсти земли. Я лежал и не мог сказать ни слова, не мог пошевелить рукой или ногой, а горсти земли падали мне на лицо и тело, погребая меня заживо. Я проснулся от признаков удушья. Этот сон был настолько реален, что мне показалось, что сквозь пелену, оставленную удушением, я видел лицо девушки. Да что же это такое? Впечатление от моей находки в парке чуть не довело меня самого до смерти.Утром я отправился на работу, но весь день, у меня не выходила из головы эта девушка. Вечером я отправился в парк, на то самое место, где вчера я нашел ее. Ничего не было. Лишь слегка примятая трава и всё. Тут я услышал шелест травы где-то рядом – я повернул голову в ту сторону и увидел ее. Она улыбалась мне, после этого сделала шаг в сторону и исчезла за кронами деревьев. Я побежал туда, где видел ее – но лишь пустая поляна встретила меня своей тишиной. Да что же это со мной? Неужели от этой девушки я схожу с ума? Никого и ничего – я просто "заболел" навязчивой идеей об этой девушке. Я успокоился, окончательно поверив в то, что действительно девушка просто была без сознания. Но этой ночью она снова закапывала меня. Я вновь проснулся от признаков удушья. Это уже совсем не смешно. Вторую ночь подряд я вижу ее. На часах было семь утра. Я умылся холодной водой, зашел на кухню и посмотрел в окно. Во дворе гуляла девушка в красном плаще и с русыми волосами. Она повернулась и я увидел, что это она. Я смотрел, не отрывая взгляда. Девушка была очень явна, я выбежал прямо в тапках на улицу в то место, где была она – но девушки будто бы и не было. Меня это пугало все больше и больше.После работы я купил успокоительного, посмотрел несколько комедий, чтобы отвлечься от терзаний и смятений – но это не помогло. Она вновь явилась ко мне во сне и и забрасывала меня горстями земли. На этот раз я даже ощутил, как теряю сознание от недостатка воздуха, а сердце мое останавливается. В страшных конвульсиях я проснулся. С этим надо что-то делать. Почему эта девушка преследует меня? Я решил выяснить, кто она такая. С этой целью я засел в социальных сетях, выбрал наш город, ввел женский пол и примерный возраст от 20 до 30 лет. Весь вечер я просидел за поиском нужной мне фотографии – ничего. Это означало лишь одно, либо ее нет в соцсетях, либо она просто из другого города. Я расстроился. Была пятница и я отправился в боулинг с друзьями. У нас в компании заведена эта традиция – каждую первую пятницу месяца мы идем в боулинг.Все веселились, мне же было не до веселья. Эти приступы во время сна довели меня до такого состояния, что я уже боялся ложиться спать. На мое счастье, мне попалась газета, в которой я увидел ее. Ту самую девушку, которую я нашел в парке – Полина Макарова. В статье рассказывалось о том, что она вышла из дома и исчезла. Родственники слезно просили, кто хоть что-то знает – позвонить. Я переписал телефон в свой мобильник и, несмотря на то, что было уже почти 12 ночи – я позвонил. На том конце провода мне ответил старый женский голос.- Алло?- Алло! Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я бы хотел сообщить вам информацию о Полине.- Да–да! Я слушаю вас, - тревожный, резко взбодрившийся голос кричал мне в ответ.- Это покажется странным, но мне кажется, я видел ее, а теперь она является мне во снах.- Во снах? – удивился голос. – Вы уверены?- Да…Это трудно объяснить…, – начал было я говорить, но голос в телефоне прервал меня.- Не надо объяснять. Вы можете приехать на Садовый переулок, 23? Сейчас? Это большой белый дом около сквера.- Я… ну…, - я не ожидал такого позднего приглашения, но почему-то мне показалось, что именно там я найду ответы на свои вопросы. - Да. Конечно. А не поздно сейчас?- Нет. Сейчас самое время. Я жду Вас, Андрей.- Хорошо. Я сейчас приеду.Я поймал такси и уже через 10 минут стоял около входной двери красивого белого особняка, огражденный вычурным желтоватым фасадным забором. Калитку мне открыла старенькая женщина. На вид ей было около 60 лет. Крашенные черные волосы, пронзительный взгляд и ровное лицо выдавали в этой женщине некогда красивую девушку.- Андрей?- Да, это я звонил.- Проходите в дом.Мы прошли через усаженный цветами садик, у самого края дома росла красивая туя правильной треугольной формы, которую я сначала принял за зеленый макет, сделанный из досок, пока не сообразил, что это дерево. Мы подошли к входной двери и вошли внутрь. Я прошел в гостиную и сел в кресло. Хозяйка положила фотографию Полины на стол и села напротив меня.- Меня зовут Анна Сергеевна. Я мама Полины. Расскажите, Андрей, что вы знаете.Я рассказал всё, что со мной было в парке и про свои странные сны после произошедшего.- Так значит это правда..., - опустив голову, сказала женщина.- Что правда? – удивился я. Всё, что я наговорил не вызвало никакого удивления у Анны Сергеевны, чему я удивился еще больше, так как сам уже стал считать все это бредом.- Послушайте, Андрей..., - выдержав небольшую паузу, начала говорить старушка. – Полина была очень хорошей девушкой. Хорошо училась, знала три языка, играла на фортепиано, занималась волейболом. Но однажды она повстречала молодого человека Карима, который увлекался черной магией. Сатанист или что-то типа того. Полина влюбилась в него и стала заниматься вместе с ним. Бродила по ночам на кладбище, какие-то ритуалы совершала. Дома рисовала на стенах пентаграммы и другие странные символы. Я ее отговаривала от этого, говорила, что это не шутки и не игра, но этот Карим на нее так сильно влиял, что я уже не могла ничего сделать. А однажды я застала ее дома в ванной с перерезанными венами. Она говорила, что это верховный демон ей приказал сделать. Ее едва успели спасти. Тогда я решила разлучить их с Каримом. Я отправила ее за город, к тетке. В изоляцию от всех. Этот Карим приходил несколько раз и пытался узнать, где Полина. Пока я ему не сказала, что Полина умерла. Он просил сказать, где она похоронена, но я ничего не говорила, ссылаясь на то, что не позволю сатанистам осквернять могилу дочери. Он не верил мне. Не верил, что Полины больше нет. Тогда я заказала надгробие и сделала муляж могилы на кладбище, муляж могилы дочери! Ужас! Я знаю, что туда подхоронили какую-то бездомную женщину. Я сделала такое, что даже волосы на голове встают дыбом. Сделала могилу дочери, которая была жива!!! - Анна Сергеевна замолчала на некоторое время, затем продолжила.- И всё это лишь для того, чтобы оградить дочь от черной секты. Карим отстал. Прошло чуть больше недели, я уже стала подумывать о том, чтобы вернуть дочь домой, но однажды, ко мне в дверь позвонили. Когда я открыла ее, то увидела того самого Карима.- Почему вы меня обманули? – спросил он меня.- Обманула? – пытаясь притвориться, что ничего не знаю, ответила я.- Да. Обманули! В могиле не Полина!- Молодой человек! – начала я с явным намерением пристыдить этого сатаниста. – У меня горе! Я никак не могу выйти из депрессии по поводу утраты единственной дочери, а вам еще хватает наглости постоянно напоминать мне о ней?! Мне и так тяжело прийти в себя и как-то жить дальше…. Как же это низко с Вашей стороны…, - я выдавила из себя слезы, надеясь тем самым отпугнуть этого ухажера.- Тогда, что прикажите мне сказать ей? – выводя из-за распахнутой двери какую-то девушку, сказал Карим.Девушка была страшненькая, бледная с синим оттенком, с пустыми бесцветными глазами, босая, в рваном грязном платье. Она была похожа на бомжиху, которая год жила на помойке, не мылась, и спала где придется. Пахло от нее почти так же – чем-то тухлым и прокисшим. Не стой она передо мной и не гляди на меня – я бы вообще, наверное, решила, что она мертвая. Самое интересное в том, что это так и оказалось….Этот Карим провел какой-то ритуал и поднял ту, что лежала в могиле якобы моей дочери. Я была в полном недоумении. Я не верила своим глазам.- Она еще слаба, но скоро она будет искать ее, чтобы стать ею! - уверял меня Карим. – Теперь есть лишь один выход, чтобы упокоить то, что я поднял из царства мертвых.- Что? – со страхом спросила я, отказываясь верить в этот бред.- Полина! – имя моей дочери прозвучало как приговор. - Мне нужно то, что я поднимал, чтобы уложить обратно то, что поднимать не хотел.Он говорил какими-то загадками, при этом был бледен и напуган. Мне казалось, что он сам не верил в то, что сейчас с ним происходило, либо он сам не ожидал, что дойдет до такого.- Полины нет в живых! Вы что, за идиотку меня держите?! – мне это казалось каким-то жутким розыгрышем. Я решила, наконец, прекратить это безумие.- С ней все будет хорошо, - уговаривал меня Карим. – Мы только проведем обряд и уложим «все мертвое» в могилу обратно. А Полина вернется домой живая и невредимая.Я считала это полным бредом сумасшедшего. Меня просто дурят. Таким образом, он наверняка хочет добиться от меня, чтобы я сказала, где Полина. Я была непреклонна!- Вам должно быть стыдно, молодой человек! – нахмурилась тогда я. – Играть на чувствах матери!И я закрыла дверь. Карим еще долго стучался, говорил что-то про то, что ритуал надо провести на позднее чем через два дня. Плакал, умолял меня сказать ему где Полина. Но я была сама «железная леди». Даже пусть то, что он сказал, правда, хотя, конечно, я считала это бредом – пускай сам разгребает то, что наделал, не привлекая меня и мою дочь к этому. Он скребся в мою дверь – пока я не вызвала полицию. Им удалось его усмирить. Когда полиция приехала, я вышла в коридор. Они арестовали Карима. Я подписала все необходимые бумаги. Вот только интересно то, когда я открыла дверь - той девушки, которую он якобы поднял из могилы – я не увидела.- А где она? – спросила я Карима.Он с укором смотрел на меня, абсолютно не сопротивляясь сотрудникам полиции – его вели в машину, которая ждала у подъезда. Я не успела договорить, но он понял меня и так.- Она ушла, - сказал Карим, садясь в машину полиции. – Она найдет ее сама. И Вы по-настоящему потеряете дочь.Даже тот факт, что я не давала даже повода усомниться в правдивости моих слов о смерти дочери – Карим будто бы знал. По его взгляду я чувствовала это. Он знал, что я обманываю его. Я решила, что этот молодой человек не проведет меня своими сказками о черной магии и поднимании мертвых. Я не стала принимать никаких мер, продолжая играть убитую горем мать.Ужас начался через два дня. Мне позвонила Марина - тетя Полины, у которой она была, и сообщила мне, что Полина ночью сбежала из дома. С тех пор я не видела дочь. Мне она даже не является во снах, как Вам. Я ездила в поселок за город к сестре, где жила моя дочь. Выяснила, при каких обстоятельствах сбежала моя дочь. Кто-то из соседей видел ее в компании какой-то девушки бомжеватого вида. И теперь я боюсь. Боюсь, что то, что говорил Карим, правда.Я выслушал рассказ женщины и, откровенно говоря, с трудом верил, что такое возможно.- А вы спрашивали Карима? После исчезновения дочери? Быть может, он знает, что делать и что происходит?- Я не смогла его найти. Когда дочь пропала – он пропал вместе с ней. Пропали все: моя дочь, Карим и эта мертвая девушка. Прошло уже несколько месяцев – полиция перестала искать. Частные детективы, которых я нанимала – бросали это дело уже через неделю. Я в отчаянии.- Я понимаю Вашу боль. Но почему она снится мне? Мы никогда не были даже знакомы!- Я не знаю. Возможно из-за того, что вы видели ее.- Надо найти этого Карима! Я думаю, что он все прояснит!- Увы, но я сама его ищу очень давно – но безрезультатно.Мы еще немного посидели с Анной Сергеевной, она рассказала мне о том, какая Полина была до знакомства с Каримом, как трагически погиб ее муж и разные истории о прошлом ее семьи. На улице уже было утро, когда я отправился домой и уже через час сидел на диване в своей маленькой квартирке. Я никак не мог понять, что надо от меня Полине. Возможно, она что-то хочет мне сказать? Глаза просто слипались. Я боялся ложиться спать. Боялся лечь и не проснуться, но ни кофе, ни другие бодрящие организм средства не помогали. Не в силах подчиняться этому – я уснул.Ко мне снова пришла Полина, а я снова лежал в какой-то яме. Горсти земли закрывали мое лицо. Воздух мне удавалось вдыхать все меньше и меньше, пока я не понял, что задыхаюсь окончательно – я проснулся. За окном ярко светило солнце. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я чувствовал, как жизнь возвращается в мое тело, словно вливая живую воду в онемевшие конечности. Звонок в дверь вывел меня из оцепенения. Я прошел в прихожую и открыл ее. На пороге стоял мужчина с черными волосами. У него были темные карие глаза, обросшее грязное лицо. Одет он был в какой-то болотного цвета костюм лесника с прожженным рукавом.- Здравствуйте, - тихо произнес он. – Меня зовут Карим. Мы можем поговорить?Я онемел от его слов. Уж чего-чего, а такого поворота я никак не ожидал. Я отошел в сторону и пригласил его войти. Уже через несколько минут мы сидели в комнате и разговаривали. Оказалось, что он выследил меня, так как длительное время наблюдает за домом Полины в надежде, что она все-таки жива. Из слов Карима я понял, что половина из того, что рассказывала мне Анна Сергеевна – ложь. Да, Карим увлекался черными обрядами, но чтобы кого-то оживить или заставить порезать вены своей любимой девушке – это все чистое вранье. Никто не ходил ни на какие кладбища, не рисовали никаких пентаграмм, не пускали кровь. Все обычно ограничивалось чтением различной литературы.Они познакомились с Полиной в институте. Карим стал ухаживать за ней, они полюбили друг друга и даже уже думали о том, чтобы пожениться. Но мать Полины была против их брака, так как Карим был из бедной семьи. И она стала всячески препятствовать их встречам. Постоянно говорила, что Карим нищеброд, что ничего у них не выйдет, что она желает только счастья дочке, но Полина любила его. Тогда однажды мать через силу увезла ее к тетке в деревню под арест, а ему сказала, что она умерла. Даже могилу заказала. И Карим поверил ей.Он долго оплакивал любимую девушку. Ходил на могилу. Но однажды она ему позвонила на телефон. От ее голоса Карим едва не упал в обморок. Он многое читал в книгах о голосах умерших и прочем, но чтобы это случилось с ним – в это с трудом верилось. Но Полина объяснила ему, что она жива и здорова, и находится в заточении у тетки в деревне. Она объяснила ему, где это находится и он вызволил ее оттуда. Влюбленные решили уехать, но мать Полины помешала им. Она забрала Полину домой и держала под домашним арестом в подвале дома. И Карим до сих пор считает, что она там. Затем я рассказал ему, как увидел ее в первый раз, и теперь вижу ее во сне. После моего рассказа на глазах Карима выступили слезы.- Что с тобой? – спросил его я.- Значит, это правда, - печально ответил Карим. - Я проводил один простой обряд из книги, который бы показал, жив человек на этом свете или нет.- И что?- Обряд указал на то, что Полина мертва. Но я не верил этому, считая, что просто неправильно провел его или все написанное в книге ложь. Но после твоих слов…я понимаю, что, скорее всего, это правда…, – я видел, как слезы потекли по его грязному лицу.- Тогда, может, ты объяснишь, почему она является ко мне во сне?- Ты последний, кто ее видел.- И поэтому она хочет меня задушить?- Так она призывает тебя к действиям. Будто она хочет что-то рассказать тебе.- Но что? Я все время лежу в какой-то яме, а она бросает горсти земли на меня сверху.- Тебе надо понять. Возможно что-то на ее одежде или позади нее, или даже сама земля, цвет, запах, хоть что-то. Должна быть ниточка, подсказка. Я прошу тебя – ты должен быть как можно внимательнее…чтобы увидеть это.- Как я могу быть сосредоточен на этом, если думаю только о том, как бы не задохнуться? Я просыпаюсь от удушья.- Сегодня ночью я буду возле тебя…не бойся… я не дам тебе умереть…Но прошу только об одном. Постарайся запомнить всё, что увидишь. Каждую мелочь, каждую деталь. Она должна подсказать тебе, где она, что с ней…Вечер стремительно угасал, наступала ночь. Высоко в небе уже взошла луна, высыпали звезды. Карим сидел возле моей кровати, я лежал на постели, готовясь ко сну.- Удачи тебе, Андрей.- Спасибо, - ответил я. – Мне будет легче не думать о том, что меня закопают заживо.Сегодня я долго засыпал. Как-то непривычно спать, когда рядом кто-то сидит. Я попросил Карима выйти в соседнюю комнату и прийти позже, когда я уже засну. Вскоре мне все же удалось заснуть. И снова я в этой яме, вот только сразу же засыпано практически все мое лицо. Я почувствовал удушение, а надо мной склонилась Полина. Я закричал ей: "Что ты хочешь от меня?! Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать!". Но горсти земли падали мне на лицо, а я даже не мог пошевелиться. Тут я обратил внимание на зеленый хвойный треугольник позади нее. ТУЯ? "Туя" - словно шептала мне девушка.Жадно вдыхая воздух, я проснулся от признаков удушья. Сегодня оно было особенно сильно. Я понимал, что с таким развитием событий, мне осталось не более одного или двух снов. Туя! Точно такое же, как я видел в саду у дома матери Полины. Рядом сидел Карим.- Туя! – сказал ему я.- Не может быть! - он понял меня сразу.Я взял лопату из кладовки, мы оделись и вышли. Сев в машину, отправились к месту, где растет то, что я увидел. Туя. Именно та самая, что растет во дворе дома Полины. Именно там я и был в яме. Мы перелезли через забор. Света в доме не было, видимо мать Полины спала. Мы подошли к треугольному дереву. Где же... где же копать? Я видел дерево из глубины ямы… но как определить с какой стороны дерева? Ответ нашелся сам собой. Целый пласт дерна, словно ковер, прикрывавший яму, уже сдвигал в сторону Карим. Я начал копать. Земля была рыхлая, видимо перекопанная совсем недавно. Рядом с туей уже набралась целая куча земли, как неожиданно лопата уткнулась во что-то мягкое. Страх и ужас пронзили мое тело. Мои руки онемели от этого чувства."Я нашел", - тихо прошептал я.Карим наклонился к дну ямы. Его руки вошли в мягкий песок словно в воду. Затем он стал вытаскивать что-то из земли. Красный плащ, голые ноги без обуви. Девушка вся в синяках - от ног до лица… моя незнакомка из снов – Макарова Полина. Карим хотел поднять ее из ямы, он дал мне в руки лопату, а сам медленно стал вытаскивать ее на поверхность. Он заплакал, обнимая ее бесчувственное тело.- Подними руки, Карим!!! – вдруг услышали мы позади себя злой старческий голос.Мы обернулись – прямо перед нами, с наставленным на нас ружьем, стояла Анна Сергеевна. Она навела свою двустволку прямо нам в лицо и скомандовала: – РУКИ!Мы подняли руки.- Что Вам надо в моем саду? Что вы тут роетесь?- Мы все-таки разгадали сны! А ты думала, что окончательно убедила в том, что все это моих рук дело?! – сказал ей Карим. – Она не слушала тебя! Она все время сбегала. Все время она хотела убежать от тебя! И ты не могла этого допустить. И в очередной ее побег ты настигла ее в парке. И хотела просто избить ее, так сильно, чтобы она, наконец, поняла твои якобы истинные намерения. Чтобы не словом, так силой указать ей на материнскую заботу! Я ведь прав, Анна Сергеевна?Мать Полины стояла с удивленными глазами, делая вид, что ничего не понимает из того, что говорит Карим.- Но она оказалась слишком слаба и умерла прямо там, в парке, под тяжестью твоих ладоней. Так? Или ты специально ее убила? – кричал Карим, он двинулся навстречу старушке.-А потом она услышала шаги. Кто-то был там. Ты, Андрей. Она видела тебя. Страшно? Да?! - он скривил рот в злобном оскале.Мать Полины передернула затвор на ружье, а Карим двигался на нее, продолжая: – Но не это страшно! Страшно закапывать родную дочь во дворе дома как дохлую собаку. А что еще оставалось? Тебе уже много лет и не хочется умирать в тюрьме?! И ты ни за что не сядешь, даже если тебе для этого придется убить всех жителей города и закопать у себя во дворе! Я ведь прав?- Что ты мелешь, Карим?! Я сейчас прострелю твою тупую голову!!! Это все из-за тебя!Старуха навела ружье на Карима, ее палец потянулся к спусковому крючку. Я не мог больше ждать. Одним рывком я прыгнул к старухе и сдвинул ружье в сторону, раздался выстрел. В следующий момент моя лопата ударила ее сильно в плечо. Она упала от удара. Падая, она выбила из моих рук лопату.- Глупец..., - прохрипела старуха, наводя на меня дуло ружья. Я упал рядом с ней, выдернул ружье и приставил дуло к животу старухи. Я надеялся, что она прекратит сопротивление, но она дернулась и я нажал на курок. Все произошло стремительно и неожиданно для меня. Лицо Анны Сергеевны застыло, изо рта потекла кровь, ложась на ружье, она раскинула руки в стороны. Я убил мать Полины. О, господи…Прошло мгновение прежде, чем я осознал, что произошло. Где-то неподалеку я услышал звук сирены полицейской машины – видимо кто-то услышал выстрелы. Я сидел на коленях на земле не в силах понять, что произошло. Я убил человека, господи! Я слышал, как Карим прошел мимо меня к дому, даже не поблагодарив меня за то, что я его спас.- Видимо я пропустила все самое интересное? – услышал я женский голос.Я поднял глаза, у двери дома, рядом с Каримом, стояла девушка в легком голубом платье. Светло-русые волосы, приятные черты лица. Это была Полина Макарова. Меня охватил страх, мурашки пробежали по моей спине. Но как это возможно?- Удивлен, Андрей? – произнесла она с улыбкой на лице.- Полина? – не верил я своим глазам. – Но?…- Как видишь, я жива и здорова.- А кто же тогда в той? – указывая на вырытую у туи яму, спросил я.- Та самая бездомная, которую мы пытались выдать за похороненную в моей могиле, которую якобы Карим поднял. Кстати, ее звали Розочка.- Эта та девушка, которую оживил Карим?- Ахахахаха! Дурачок! Ну какое оживление? Такого мы еще не умеем, правда Карим? Возможно в будущем… Этот спектакль был частью выверенного плана, который отлично сработал! Изощренно? Конечно… Но зато никто тебе не поверит! Правда, могут упечь в психушку! А на ружье твои отпечатки… Будем считать, ты любил Розочку, за это и убил мою мать, а мы с Каримом тебя поймали в саду и вызвали полицию.- Вы ее что? Убили?- Да, - спокойно и улыбаясь, ответила Полина, - Нам пришлось, она слишком много знала… А потом еще хотела все кому-то рассказать, денег просила… В общем, это были вынужденные меры. Но ты не переживай - все спишется на мою мамулю, которую ты убил, - она засмеялась.- Но как же ты? – у меня был миллион вопросов к этой особе.- Как же тогда я являлась во сне к тебе? – рассмеялась Полина. Она подошла к Кариму и они обнялись. - Я и не являлась… я была рядом с тобой всё это время... от самого парка, в котором ты меня увидел! Есть такие сильные травы, которые если умело использовать – можно многое сделать. Именно их я подсыпала тебе в чай и кофе. Ты такой наивный, Андрюшка. В «книгах ночи» есть много интересного – советую тебе обзавестись ими, чтобы не было скучно в тюрьме. – Они рассмеялись с Каримом. – Сила этих трав в том, что они позволяют шептать спящему все, что ему надо видеть! А небольшое удушение – только усиливает их эффект. Я знала, что так будет, чтобы подтолкнуть тебя к действию… Это я была в парке и во дворе. Я душила тебя во сне… И ты сделал все так, как и надо было! Ты просто умничка! - она победно улыбалась.- Все это лишь для того, чтобы я убил твою мать!?- Конечно, дурачок, – расхохоталась Полина. Она была похожа в этот момент на зловещую ведьму.Я услышал звук сирены у самого дома. Я понял, что уже ничего не спасет меня. В следующий миг я услышал шорох шин остановившихся машин около дома, бег сотрудников полиции. Меня подняли с земли. Второй полицейский осматривал яму, в которой была девушка.- Это он, офицер, убил мою мать из ружья, - указывая на меня пальцем, произнесла Полина. Сотрудник прошел мимо меня и надел наручники на Полину, затем он тоже самое повторил с Каримом.- Что происходит? – возмущалась Полина. - Вы нормальные?! Вы не тех арестовываете!Карим и Полина с ужасом смотрели по сторонам.- Вы считаете себя самыми умными, - сказал я им, - но даже не знаете, что в ружье были холостые патроны. Вон там, - я указал на свет фонаря, стоявшего около туи – все это время висела веб-камера, которая снимала ваше чистосердечное признание. Ты, Полина используешь очень ароматные духи, в мою холостяцкую берлогу нельзя приходить с таким парфюмом – это сразу бросается в глаза. Когда ты ходила во дворе и я выбежал к тебе в тапочках – ты убежала, но не учла, что тебя видел дворник, который подтвердил мне, что видел девушку в красном плаще, которая куда-то стремительно убежала. Твоя мать предложила мне узнать ваши истинные намерения, она солгала, что кто-то был подхоронен в могилу Полины. А Карим кого-то поднял, несмотря на то, что могила была пуста.- Да-да, - сказала мать Полины, которая встала с земли и подошла к дочери. Она посмотрела в полные ужасы глаза, наполненные стыдом и разочарованием. – Я давно знала, что вы следите за домом, я видела, как вы закопали в саду невинную девушку. Осталось дождаться конца вашего хитроумного плана, обросшего со всех сторон следами и пятнами. Теперь у вас будет достаточно времени подумать об этом в тюрьме.И единственное, что успела сказать Полина прежде, чем офицер повел ее в полицейскую машину: "Прости, мама".

Ключевые слова: Покойница видения сны заговор разоблачение расплата авторская история

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