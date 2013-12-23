Телефонный разговор с мертвой подругой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:42

Безликий48 Просмотров: 39 Комментарии: 2 -1 Сегодня, 18:42 by

Это было восемь лет назад. Тогда я только поступила в институт. Знакомых и друзей у меня там не было. Но в первый же день я познакомилась с Олей. Мы очень крепко сдружились, и она стала моей лучшей подругой. Но в феврале ей пришлось переехать в другой город. Почему - я не знаю, да и она не говорила. Сказала только: "Так надо".Оставшееся время учебы я провела без близкой подруги. Но я нашла все-таки новых друзей. С ней я всячески поддерживала связь. Летом я даже к ней поехала на два дня. Мы прогулялись по городу. Я у нее спрашивала, чего она переехала, а Оля сказала, что я скоро узнаю. После сказанного она как будто чуть не заплакала.После я уехала, и это был последний раз, когда я ее видела. После последней встречи у меня не получалось приехать к ней из-за недостатка времени. Я предлагала ей приехать, но у нее та же проблема.Позже так уж получилось, что я со своей подругой не связывалась около месяца. Все же связь возобновилась. Я общалась с ней по Skype, она мне казалась какой-то грустной и как будто сдерживала слезы.Позже мы с ней общались только по телефону. Год мы поддерживали связь по телефону.Как-то ночью она мне позвонила. Я была приятно удивлена, хоть и было два часа ночи. Я взяла трубку и начала общение с ней. Это был обыкновенный разговор в стиле "как дела, что нового?" и так далее. Она говорила своим привычным спокойным голосом. Мы так болтали до утра. Мне пришлось закончить разговор тем, что мне надо хотя бы два часа поспать (так как надо на учебу).Далее я с ней всегда общалась, когда было свободное время. У меня наконец-то нашлось пару свободных дней для того, чтобы поехать к своей подруге. Я ей сообщила о своем намерении погостить у нее пару дней. Оля сказала, что не сможет меня встретить. И сказала, чтобы я пошла к ней домой (это был ее родной город, где она жила с родителями).Я пришла к ней домой. Ее родители меня встретили довольно тепло. Я спросила, когда домой придет моя подруженька, но вместо ответа ее мама начала плакать. Ее папа рассказал, что у нее обнаружили рак, по словам врачей, ей оставалось жить примерно два года, а то и меньше. Она умерла три месяца назад.Мне стало понятно, почему она переехала. Я спросила, почему мне не сообщили о ее смерти. Не знаю зачем, но ее похоронили вместе с телефоном. Они забыли записать мой номер. Так и вышло. И тут я вспомнила, что двадцать минут назад я с ней общалась по телефону. Я побледнела. Тогда, поздно ночью, она мне позвонила спустя сутки после своей смерти.Я решила пойти на кладбище, чтобы навестить свою лучшую подругу. Я была на кладбище до ночи. До отъезда я каждый день ходила на ее могилу. Она мне больше не звонила. Я долго не могла понять почему уже будучи мёртвой она звонила мне.Автор - Ангел тьмы.

Ключевые слова: Звонок подруга смерть страх

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