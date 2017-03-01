Великий Таг-Яг

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 03:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Трифоев Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:08 by

Писатель Колокольцев работал над своей новой книгой — «Великий Таг-Яг». Он её почти дописал. Вдруг у него зазвонил телефон. Это звонил его друг. Он пригласил Колокольцева с собой в Норвегию. Тот согласился. Собрал он свои вещи ( в том числе и половину книги «Великий Таг-Яг») и на следующий день уехал с другом в Норвегию.В Норвегии писатель часто давал другу почитать свою новую книгу. Другу очень нравилось. Он просил дать ему почитать ещё и ещё. Но, когда друзья однажды поднялись в горы, друг Колокольцева вдруг начал что-то говорить про Таг-Яга:— Я верный слуга Таг-Яга. Я сделаю всё, что он прикажет.Писатель не мог понять, что с его другом. Он спрашивал его, о чём он говорит, но друг, как загипнотизированный, продолжал говорить про Таг-Яга:— Благодаря ему я получу власть…Но, когда он это всё это говорил, он медленно шёл спиной к обрыву (т.к. это всё происходило в горах). Колокольцев успел крикнуть ему:— Осторожно!Но было уже поздно: друг оступился, полетел в пропасть и разбился.Вернувшись из Норвегии, писатель два месяца не работал над книгой, ему было не до неё, он не мог прийти в себя после пережитого и не мог понять, что случилось с его другом. Почему он так странно вёл себя?Но, спустя два месяца, он всё-таки дописал свою книгу. Эта книга рассказывала о многоруком и многоногом божестве Таг-Яге. Оно могло исполнить любое желание. Главное, надо было верно служить ему, приносить ему даже жертвы, и тогда человек получал всё, что захочет. Сначала Таг-Ягу поклонялись индейцы, но вскоре начали поклоняться и современные люди. Финал книги был такой: Таг-Яг оказался на необитаемом острове, который назвал своим именем и начал править там. А тот, кто оказывался на этом острове и верно служил Таг-Ягу, был самым богатым и счастливым. Книга относилась к жанру фэнтези.Колокольцев сделал много публикаций этой книги в Интернете. Также эту книгу можно было найти в любом магазине города. Писатель стал знаменитым благодаря этой книге. Люди были в восторге от неё. Казалось, что они кроме этой больше не читали других книг. За это время писатель даже забыл про гибель друга. Ему часто названивали и спрашивали про продолжение. Всё шло нормально до того случая.Однажды утром у Колокольцева, как всегда, зазвонил телефон. Он взял трубку, но ему никто не ответил. Тогда он положил её. Но телефон зазвонил вновь. И во второй раз никто не ответил. Только в третий раз Колокольцев услышал в трубке голос человека. Человек назвал писателя по фамилии, но не сказал своего имени. Когда писатель спросил, как его зовут, тот ответил:— У меня нет имени. Я не человек. Я раб. Раб Великого Таг-Яга. Я служу ему много лет и я очень устал. Но я не могу остановиться, ведь он может сделать меня самым богатым!— Да брось ты! Таг-Яг — это выдуманный персонаж. Ты можешь в него не верить.Но человек продолжал говорить своё. Колокольцеву было его не остановить. Человек уже начал орать в трубку, но его голос неожиданно оборвался. Колокольцев положил трубку и вышел на улицу. Он пошёл в ресторан. По дороге в ресторан он увидел, как к соседнему дому подъехала скорая помощь. Врачи вынесли на носилках человека. У него были открыты глаза, но он был мёртв. Колокольце спросил врачей, что случилось с этим человеком. Врачи ответили:— Нас вызвали его соседи. Сказали, что их сосед орёт очень громко, и ему требуется помощь. Но когда мы прибыли на место, мы обнаружили, что его квартира не закрыта. Он был уже мёртв. Вероятно, он умер от остановки сердца. Он лежал на полу, держа в руке телефонную трубку. Вероятно, перед смертью он говорил с кем-то по телефону. Кстати, а вы не знаете, кто это?Колокольцев прошептал:— Нет.Скорая уехала. А Колокольцев остался стоять на месте. Ведь это он говорил с этим человеком по телефону и всё слышал. Он винил себя в его смерти. Ведь это он написал книгу про Таг-Яга.Успокоившись, он пришёл в ресторан. Там он стал выбирать себе торты. Один торт ему понравился, и он заказал его. Когда он его съел, он подошёл к повару и сказал ему:— Простите, а Вы не скажите, как назывался этот торт?На это повар ответил ему грозным тоном:— «Таг-Яг».— А этот торт, как называется?- указал он на другой торт. Но получил тот же ответ:— «Таг-Яг».Затем повар добавил:— Великий Таг-Яг! Мы все ему поклоняемся и почитаем его! Он Великий!Посмотрел Колокольцев на других людей: они грозно смотрели на него и говорили одно:— Таг-Яг! Великий Таг-Яг!Колокольцеву стало как-то не по себе, и он решил уйти. Он заметил, что один человек спорит с официантом:— Да не заказывал я никакого «Таг-Яга»! Я другое заказывал!Официант спросил этого человека:— Ты веришь в Великого Таг-Яга?На что человек ответил:— Нет.Толпа людей вместе с поваром повернулась к этому человеку с грозным видом и стала указывать на него пальцем, говоря грозным тоном одно слово:— Таг-Яг! Таг-Яг!Официант сказал:— Принести этого человека в жертву Великому Таг-Ягу!И толпа бросилась на этого человека.— Что вы делаете! Нет! — слышал Колокольцев крики человека. Он долго не решался вмешиваться, но всё-таки вмешался. Но официант ему сказал:— Уходи! Ты, я вижу, тоже не почитаешь Великого Таг-Яга! Уходи, а то будет тебе плохо! Этот человек заслужил своего наказания! Мы принесём его в жертву Великому Таг-Ягу!— Вы психи!— Уходи!Люди вытолкали Колокольцева из ресторана. Он увидел, что ресторан называется «Таг-Яг». Он скорее пошёл к себе домой. По дороге к дому он видел много реклам со словом «Таг-Яг», даже улица называлась «Таг-Яг». И на всех домах было написано «Таг-Яг». Номера домов были стёрты. У него в голове была только одна мысль: «Это всё сон, это всё сон…». Свой дом он нашёл, до него ещё не успели добраться, т.к. номер дома не был стёрт и надписи «Таг-Яг» не было. Он вошёл в парадную, поднялся на лифте до своего этажа (он жил на пятом). Вошёл в свою квартиру и попытался успокоиться. Включил сначала телевизор. Но ужаснулся: перед собой на экране он увидел кадры из того ресторана. Значка канала не было. Была только еле заметная надпись «Таг-Яг». Он сразу переключил канал на другой, но ужаснулся ещё больше: он опять увидел эту же программу. И когда снова переключил, увидел. И снова, и снова! По телевизору какой-то человек в ресторане, одетый, как монах, сообщил, что того самого человека принесли в жертву Великому Таг-Ягу. Колокольцев старался в это не верить, пока по телевизору не показали жуткие кадры того, что осталось от человека: мясо, кровь. И всё это было показано в открытую, во всех подробностях. Также писателю показалось, что человека в одежде монаха смотрит прямо на него! Он сразу выключил телевизор и боялся включать его. Колокольцев взял книгу про корабль и решил её почитать, чтобы успокоиться. Но одно название книги напугало его- «Таг-Яг»! Производство книги- «Таг-Яг»! Печать на книге- «Таг-Яг»! От страха он выбросил книгу в окно. Затем взялся за голову и стал думать, что случилось со всеми людьми, почему они сошли с ума? Неужели это всё из-за его книги? И он шептал:— Я должен уничтожить эту книгу…Вдруг он услышал шуршание и звуки в другой комнате. Когда он в неё вошёл, он увидел незнакомого человека, который рылся в его вещах и говорил:— Таг-Яг! Таг-Яг!Писатель понял, что от пережитого в ресторане он даже забыл закрыть за собой дверь в квартиру и что всё это время он находился в квартире не один. Он сказал человеку:— А ну вали из моей квартиры! Что тебе надо здесь?Но того это не остановило. Он продолжал рыться в его вещах, говоря одну фразу:— Таг-Яг! Таг-Яг!Колокольцев увидел, что дверь в квартиру открыта и пошёл закрывать её. Но тут в квартиру влетел другой мужик, который заорал:— Таг-Яг! Великий Таг-Яг!И с воплем бросился на него. Но Колокольцев проскочил у него между ног и выбежал на лестничную площадку. Он услышал, как толпа людей спускается сверху или поднимается снизу по лестнице и кричит:— Таг-Яг! Великий Таг-Яг!Колокольцев не знал, куда ему бежать: наверх или вниз. А может в лифт сесть? В голове у него была одна мысль: «Это всё сон, это всё сон!». Вдруг квартиры соседей распахнулись, и из них выбежали соседи. Они орали:— Таг-Яг! Таг-Яг!Из квартиры Колокольцева выбежали те два мужика и тоже с криками бросились за ним! Колокольцев побежал по лестнице к лифту. Вверху и внизу показалась толпа агрессивных людей. В этот момент на его этаж приехал лифт. Колокольцев хотел быстро запрыгнуть в лифт и уехать вниз. Но двери открылись и из него тоже выбежала толпа людей с криками! Колокольцев был окружён со всех сторон. Толпа набросилась на него и стала избивать руками и ногами. Он слышал, что все они говорят только одно слово:— Таг-Яг! Таг-Яг!Но вскоре отключился.Очнулся он на той же лестнице. Рядом никого не было. У автора было разбито лицо, и он был весь в синяках, кружилась голова. Когда немного пришёл в себя, пошёл к себе в квартиру. Квартира по-прежнему была открыта. Но в ней никого уже не было. Были разбросаны его книги, но ничего ценного не пропало. Мужики, вероятно, искали книгу про Таг-Яга. Но писатель сам не помнил, куда он её положил. Он заперся на все запоры и два дня не покидал квартиру. Ему было страшно выходить на улицу. Он не звонил друзьям, не обращался в полицию, он просто выключил свой телефон. Два дня Колокольцев не включал телевизор. Он просто хотел придти в себя после шока.Только через два дня, когда ему стало лучше и когда он понял, что выходить уже можно, он рискнул выйти на улицу. Ничего страшного, к счастью, на улице не произошло. Он даже смог нормально сходить в магазин. Никаких упоминаний о Таг-Яге нигде не было.Когда мужчина пришёл домой, он позвонил своему другу и попросил его узнать у соседей, почему они напали на него и избили. Сам писатель этого делать боялся. Друг посоветовал ему обратиться в полицию, но Колокольцев отказался. На следующий день он позвонил автору и сообщил, что обошёл всех его соседей. Сказал, что соседи признались в том, что напали на него. Но они объяснили это тем, что они его фанаты и что это была так называемая «шутка». Они, якобы, просто хотели устроить ему «сюрприз». После этого писатель с ними больше не общался и не связывался.Два других месяца Колокольцев занимался тем, что очищал Интернет от «Таг-Яга». Он удалил все книги о Таг-Яге со всех сайтов, куда он только их не на загружал. С этим делом писатель закончил быстро. Дальше, обзвонил почти все магазины, где могла продаваться такая книга. Но она могла продаваться в любом магазине города. Колокольцев приказывал уничтожать или не продавать произведение. На что работники магазина, к счастью, соглашались. А свою книгу он так и не нашёл.Однажды автор всё-таки решил отправиться отдыхать. Вместе со своими тремя друзьями и другими людьми отправился на корабле на Гавайские острова. Во время путешествия он обнаружил у себя на карте странное пятно, похожее на небольшой остров. Но в том месте, где оно было просто не могло быть никаких островов. И в этот момент ему показалось, что их корабль плывёт не туда. Колокольцев рассказал об этом друзьям, а затем сообщил капитану. Но капитан ответил:— Я взял курс на «Таг-Яг».Колокольцев прибежал к друзьям и сообщил им об этом. И тут они обнаружили, что остальные члены команды ведут себя как-то странно. Они говорили только одно слово:— Таг-Яг! Таг-Яг!Писатель и друзья сделали вид, что ничего странного в их поведении не замечают. Но надо было что-то делать, ведь они плыли на остров, которого не существует. Мужчина сказал шёпотом друзьям, что пойдёт к капитану и скажет ему, что хочет сменить его, капитан пойдёт отдыхать, а он постарается взять курс на Гавайи. Потому что на он был уверен, что там есть нормальные люди, которые помогут им справиться с этими ненормальными. Но безумные члены команды всё-таки его услышали. И между ними началась драка, во время которой Колокольцев был оглушён ударом по голове. Очнулся он связанным вместе с тремя своими друзьями в своей же каюте. Друзья ему сказали:— Корабль куда-то приплыл.У писателя в кармане штанов была пилка. Он с большими усилиями смог вынуть её и распилить себе верёвки, затем помог освободиться друзьям. Каюта, к счастью, была не заперта и они смогли выйти из неё.На палубе и вообще на корабле кроме них никого не было. Пленники увидели, что корабль стоит около какого-то непонятного острова. Они зашли на этот остров и увидели столб с надписью: «Таг-Яг». Когда зашли за этот столб, первое, что увидели — это памятник многорукому и многоногому человеку. Это и был Великий Таг-Яг. Вдруг друзья увидели, что к ним идут индейцы. Но группа узнала их: это были переодетые члены команды, в том числе капитан, который играл роль вождя. Один из них был переодетый шаманом. Они шли прямо к Колокольцеву и его друзьям. Индейцы заорали:— Великий Таг-Яг!И бросились на них! Друзья опять вступили с ними в схватку. И опять Колокольцев был оглушён ударом копья по голове. Очнулись вместе опять связанными. Только были возле памятника Таг-Ягу. Друзей почему-то было не трое, а двое. Они рассказали ему, что индейцы принесли их друга Ивана в жертву Таг-Ягу. Они обезглавили его. Писатель увидел, что шаман даёт другим индейцам попробовать из ракушки кровь. Это была кровь их друга. Индейцы попробовали кровь и хором сказали:— Великий Таг-Яг!И стали молиться ему. После так называемого обряда они разошлись и стали обедать. Кто-то из них пил что-то вроде шампанского, только на бутылки была надпись «Таг-Яг». Другой ел консервы «Таг-Яг». Не важно, что они ели, главное то, что на любой упаковке было написано «Таг-Яг».После обеда, шаман приказал принести в жертву Таг-Ягу одного из друзей, Николая. Индейцы схватили его и потащили к тому столбу. Шаман напоследок предложил Николаю дать клятву верности Таг-Ягу. Но тот ответил:— Я не поклоняюсь тому, из-за кого погиб мой друг!Шаман ответил:— Ладно. Это был твой выбор.И он приставил нож к его горлу. Но Николай продолжал показывать, что не боится их и что они не заставят его подчинится Таг-Ягу. Колокольцев прошептал ему:— Прости меня…И на глазах у остальных, Николаю перерезали горло. Коля упал, но был ещё жив. Он умирал, а индейцы молились своему божеству.Колокольцеву опять помогла его пилка: он развязал себе веревки, а затем другу. После чего они стали вместе убегать, а племя понеслось за ними. Писатель врезал одному из них. Но другой запустил копьё в спину Константина. Тот погиб на месте. Колокольцев уже ничем не мог ему помочь. Ему оставалось только одно: убегать. Он бежал изо всех сил, а дикари гнались за ним и кричали:— Таг-Яг! Таг-Яг!Убегая, писатель обнаружил, что весь остров в каких-то дырах. Точно таких же, какие были в его книге. Он увидел что-то вроде склада и спрятался туда, а индейцы пробежали мимо. Он нашёл там целую бочку с порохом. Выкатив её из склада, стал сыпать порох в каждую дырку и шептать:— Я вас взорву!…Он заполнил порохом все дыры, которые обнаружил и истратил на это всю бочку. Оставалось только добавить огня, чтобы остров взорвался. Ему было всё-равно, погибнет ли сам, ведь это было лучше, чем умереть от рук одичавших. Тем более, этим он мог уничтожить остров и памятник Таг-Ягу. Мужчина хотел вынуть из другого кармана зажигалку и кинуть её в одну из дыр, но не успел: позади себя он услышал крики:— Таг-Яг! Таг-Яг!И увидел, что к нему бегут. Колокольцев хотел вступить с ними в схватку. Но притворился, что опять потерял сознание. Индейцы подошли к нему и, как специально, ударили его по голове копьём. И он по-настоящему отключился.Пришёл в себя уже прямо у памятника. Увидел перед собой индейцев. Вождь, т. е. капитан корабля, держал в руках сумку Колокольцева.— Это не твоё, придурок! — крикнул ему писатель. Но тот даже не отреагировал.Шаман вытирал нож от крови Николая. Труп лежал рядом с автором Колокольцевым. Также лежал убитый Константин, только уже без копья в спине. Копьё с кровавым наконечником было в руках у одного из дикарей. "Это всё сон, это всё сон!" — думал Колокольцев. Смог заметить, что вокруг памятника тоже есть дыры. И самое главное, что он понял: все эти дыры взаимосвязаны. Если бросить зажигалку в ту дыру, в которой даже нет пороха, всё равно произойдёт взрыв. Колокольцев воскликнул:— Вы, кретины, зачем вы это делаете?!Из всего племени на его вопрос ответил только шаман:— Мы мечтали только об одном — найти этот остров! Мы теперь богаты! У нас теперь будет всё! Осталось только принести тебя в жертву!А остальные индейцы повторили хором:— Великий Таг-Яг!И тут писатель понял, что фраза «Великий Таг-Яг» означает не имя божества, а остров. Они всё это время восхваляли этот остров! И сказал он им:— Так вы из-за этого поганого острова убили моих друзей! Вам только власть и богатства были нужны!Вынул из кармана зажигалку, зажёг её и сказал:— Получайте!И бросил прямо в отверстие. Индейцы не успели понять, что вообще произошло. Остров мгновенно вспыхнул! Раздался ужасный взрыв! Остров разрушился и скрылся под водой, от него не осталось ничего.Писатель Колокольцев тоже погиб. Но смог уничтожить этот остров. И самое главное, что в его сумке, которая была у капитана, лежала та самая книга «Великий Таг-Яг», которую автор не мог найти. Книга была уничтожена вместе с островом.

Ключевые слова: Книга Автор Колокольцев Божество Остров Индейцы Племя

Другие, подобные истории: