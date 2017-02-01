История студента Волгоградского юридического

1997 год.



Через шесть месяцев:

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:48

Причина: Изменён раздел.

Стигандр Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:48 by

- Так, что ты хотел мне рассказать?- Вот, слушай! Ты любишь такие истории! Есть у нас на курсе у экспертов-криминалистов один чернокнижник.- Чернокнижник?!- Ну да. У него дед был колдуном, а потом он сам нашёл его тетрадки, стал их изучать. В общем, называют его чернокнижником. Он сам ходит всегда во всём чёрном… Стали над ним, короче, подтрунивать. «А сделай что-нибудь?! А покажи что-нибудь?! А вызови нам духа?»Один раз его так все достали, что он не выдержал и говорит, ладно, мол, так уж и быть, покажу я кое-что! Но мне нужен доброволец! Вызвался один парень слабый духом. Чернокнижник и говорит ему: «Учти, я за тебя ответственности не несу!» – «А мне по фигу!» - говорит доброволец. Вот, значит, ночью, после отбоя, пришли все, человек шесть – восемь их было (сам я там не был, рассказывали парни), в подсобку. Сели за стол. Стал чернокнижник делать своё дело. Духа вызывать!- Во даёт!- Да! Доброволец этот медиумом оказался. Чернокнижник серьёзный такой, делает своё дело, а парни посмеиваются такие. Потом - раз - и медиум откинулся на спинку стула и сидит, как вкопанный. Руки на стол положил перед собой и не шевелится. Чернокнижник сразу расслабился, сам заулыбался и говорит: «Ну, всё! Задавайте теперь ему вопросы». А у медиума глаза открытые, а зрачков не видно. Белки одни. Ну, один парень задаёт вопрос. «Кем я был в прошлой жизни?» Медиум голову поворачивает в его сторону и отвечает: «Ты был машинистом, жил тогда-то, тогда-то и умер, попав под поезд». А говорит медиум не своим голосом и рот почти не открывает, губы только чуть шевелятся. Ну ладно, мол, машинистом, так машинистом…Другой такой парень задаёт вопрос: «А кем я был в прошлой жизни?» Дух к нему поворачивается и говорит: «А ты был индейцем!» Все: «Ха-ха-ха!» Духу это, видимо, не понравилось, и он стукнул пальцами по столу, и на столе образовались царапины. Все сразу замолчали, а чернокнижник говорит ему: «Так! Успокойся! Я тебе приказываю! Я тебя вызвал!» А дух и говорит чернокнижнику: «А ты вообще кто такой? Ты не мой хозяин! И я не обязан тебя слушаться!» - и начал медленно вставать со стула. Тут один из парней, самый слабый, видимо, не выдержал и ударил по лицу медиума. Тот рухнул обратно на стул. Все выбежали из подсобки и дверь на ключ закрыли.- А медиум?- Вот! Медиум там остался! Утром на следующий день все, кто там вчера был, подошли на расстояние к подсобке и смотрят. Интересно же, что там будет. А сами в помещение заходить боятся. В это время уборщица должна была приходить и своим ключом дверь открывать. Вот она пришла с ведром, как она открыла дверь, в помещении лампочка разбилась. Она горела всю ночь. А у уборщицы косынку аж ветром снесло.- То есть ветер вырвался из помещения?- Ну да! И парень тот, медиум, выбегает «в непонятках»: «А! Чё!? Где?!» И весь день он в туалете сидел, и рвало его сильно. При этом ничего не помнил. А стол с царапинами я сам потом видел.- Хотел всё поинтересоваться у тебя! Как там паренёк, который медиумом-то был. Помнишь, ты рассказывал?- Ах, я тебе ещё не говорил?! Он за полгода два раз в автомобильную аварию попал. Оба раза как пешеход. Второй раз, кстати, серьёзно! Спицы ему в плечо ставили. Около месяца в больнице лежал.- Ну, слава Богу, что он жив!- Да, слава Богу!

Ключевые слова: Чернокнижник медиум дух авторская история

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