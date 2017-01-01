Зеркало в подвале

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Дана Карелина Просмотров: 112 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:05 by

— В темноте нет ничего страшного. Лишь твоё воображение может подвести тебя, — говорила моя мать, захлопывая тяжёлую дверь подвала, оставляя меня наедине со своей нелепой детской фантазией.Скрежет ключа в замочной скважине, удаляющиеся шаги — и я чувствовала себя птицей, хладнокровно запертой в клетке.Я нервно кричала, пытаясь достучаться до сурового сердца матери, но она, к сожалению, была непоколебима. Вопя до хрипоты и заливаясь горькими слезами, я отчаянно пыталась выбить дверь, собственноручно расписывая своё девственное тело багровыми синяками.Болезненно смирившись с тем, что никто не может поддержать и помочь несчастному ребёнку, я осторожно присаживалась поближе к запертой двери, с дрожью напевая какую-то грустную песню, случайно услышанную мной в центральном парке.В беспросветной тьме царили отчаяние и страх. Мой разум был мучительно подавлен, играя со мной в жестокие игры. Я решила переключиться на что-то отвлекающее, разглядывая своими заплаканными глазами жуткое помещение. К своему счастью, я нашла деревянную лестницу. Немного успокоившись, я решила спуститься вниз.Пробиралась на ощупь, ориентируясь по полкам, идущим вдоль массивных стен подвала. Спустившись, я споткнулась об какую-то странную вещь среднего размера. Поводив руками по полу, я обнаружила фонарик.— Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы он работал! — воскликнула я, небрежно нажимая на кнопку.Господь сжалился. Включенный фонарь осветил стены. В некоторых местах известь сыпалась целыми кусками, а трещины, словно змеи, уходили куда-то к потолку. Полки, по которым я ориентировалась, были завалены нашими старыми книгами и игрушками, которые я отлично помнила. На всём, что стояло в этом подвале, лежал толстый слой пыли.Моё внимание заострило зеркало с чёрной рамой, находившееся в углу. Подойдя к нему, я увидела, что оно идеально чистое, не завешенное никакими тряпками. Я медленно шла, зачем-то отсчитывая свои шаги. Их было десять. Когда я полюбовалась собой, на меня набрели лютые воспоминания. Колени подкосились, и я вновь начала плакать.Я вспомнила историю, рассказанную моим отцом, когда он ещё был жив. Он был инвалидом. Пережив аварию, он потерял ноги, а потом и вовсе не сумел признать свой недуг, каждый день углубляясь в себя. Он считал себя беспомощным и жалким, утверждал, что был для всех лишь тяжким грузом. Мне было от силы лет семь, но уже тогда я могла поддержать любимого отца.— Доченька, я знаю, что ты не хочешь меня отпускать, но ты должна знать, что я всегда буду рядом с тобой. Послушай, в кладовой есть зеркало с блестящей чёрной оправой. Когда тебе станет трудно, обидно или ты просто захочешь высказаться, сядь напротив него и представь, что ты разговариваешь со мной, хорошо? Обещаю, что тебе станет легче… — говорил папа, аккуратно вытирая слёзы с моих щёк.На миг мне показалось, что он действительно очутился рядом со мной. Я поняла, что мама не зря вынесла зеркало из кладовой в подвал. К зеркалу не прикасалась пыль, а значит, что за зеркалом кто-то ухаживает.Каждый раз, когда мать запирала меня в этом ужасном помещении за последующие провинности, я знала, что могу спуститься и выговориться, уже не боясь темноты.

Ключевые слова: Подвал ребенок зеркало отец призрак авторская история

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