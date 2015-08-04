Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Полевой выход

Начну с того, благодаря чему, а точнее кому, я нахожусь в госпитале.

Многие знают о самоубийствах и побегах солдат в армии. В нашей части считается хорошим знаком, если во время полевого выхода (ну, или выезда на полигон) находят самого бедолагу, или хотя бы его тело. Командиры начинают нервничать, если обнаруживают на дереве порванную верёвку, или же следы крови и кусочки мозга на стенах в караульном помещении. В случае пропажи тела... Стоп. Расскажу о главном.

Полевой выход представляет собой приезд военнослужащих на территорию заброшенной части. Прямо на плацу разбивается палаточный лагерь. Неподалёку есть действующий автопарк. В нем иногда можно встретить запуганных до смерти дневальных. А ночью никого. Всё крепко запертой, хотя бывали случаи ночного дежурства. Как мне рассказал один старослужащий, ночью нужно держаться от калитки и ворот на расстоянии вытянутой руки, чтобы тебя не ухватили за горло. При каких-то шорохах или скрипах возле дальних ворот, дневальные бегут к дежурному офицеру и вместе с ним осматривают подозрительное место. При обнаружении повреждений в ограде или же следов босых ног уже на территории парка - все, кто есть на улице, сразу же бегут в караульное здание. Запираются, берут оружие и тихо сидят, в то время как за окном мелькают какие-то тени, а двери скрипят под воздействием неизвестной силы, идущей снаружи.

В самом лагере тоже ночью неспокойно. Все палатки прочно закрываются, а возле офицерской оборудуют огневые позиции.

Со стороны заброшенной котельной ветер доносит обрывки мучительных стонов и завываний. Это воют те из многих, что отдали свою жизнь, сунув голову в петлю. Мало кто из них уехал домой в "цинке".

В заброшенный дом культуры вход заколочен. Такие меры были приняты после того, как один солдат вынес оттуда другого с разбитой головой. У раненного появилась седина на висках. Говорит, что палку кто-то сверху на него кинул. Но мой знакомый из медпункта утверждает, что рана эта - результат удара когтистой лапой и последовавшего затем укуса. Кровавые капли вели в подвал, куда я не решился зайти. Странно всё это.

Часть заброшена с 2010 года. Причина оставления - неизвестна. Но теперь у меня есть догадки. И аргументы в виде глубоких царапин на спине и лице, которые так старательно обрабатывает медсестра.

До "ранения" я работал в офицерской столовой. Ужин заканчивался у нас у самых последних. Офицеры уходят - и тогда едим мы. В тот день я один остался у "раздачи", в то время как сослуживцы сели ужинать у маленькой печки-буржуйки. За палаткой послышались шаги. Я обрадовался, решил у какого-либо солдата печенье обменять на сигареты. Вышел. А там никого. Внутри всё похолодело. Не успел я забежать внутрь... Не успел... Сплю теперь плохо, спина болит ужасно. Из порезанной щеки вытекает половина всего, что я пью. Но я не собираюсь сдаваться. Я выясню, в чем дело и, быть может, прекращу эту череду смертей и пропаж.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:44
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 07:44 by StasogygПросмотров: 263Комментарии: 8
+1

Ключевые слова: Мертвецы полигон Россия армия авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 08:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 68
Как-то все очень странно... а решить эту проблему пытались? Всю часть прочесать, и окрестности вокруг нее? Найти это Чудо-Юдо, а не просто прятаться и в страхе ожидать не пойми чего?

История захватила, читать очень интересно, только вот несколько не стыковок все же есть )
Зарегистрирован: 4.08.2015
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 08:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 121
Не стану говорить, где правда, а где грубый вымысел.
- В самом начале прочтения насторожило это. Честно говоря теперь думаю что все вымысел...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (521|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 621
Это же просто невозможные условия. Разве такое бывает. Нечто разгуливает по заброшке, народ бесследно пропадает, гибнут люди. Если. что не так, то все бегут , запираются, вооружаются и тихо сидят как мыши. Да, почему зная, что там не спокойно упорно вывозят именно в это место. Не разбираюсь я в военных делах и полигонах, но все это непонятно и странно.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Talisha
Сегодня, 08:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (589|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 542
Последний абзац свел на нет всю реалистичность восприятия, будто творческую историю прочла. Но плюс ставлю, жутенько ведь
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: adder
Сегодня, 08:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 80
Странная ВЧ какая-то. Получается как будто "арендуют" территорию у какой-то неведомой зверушки
Зарегистрирован: 19.10.2015
#6 написал: Snejnay
Сегодня, 08:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 121
Не поленилась прочла творческую историю автора... Ну чтож.. В историях есть что-то общее... Автор прошу простить меня заранее. Может вы перепутали раздел?
Зарегистрирован: 14.10.2016
#7 написал: marlin
Сегодня, 09:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (532|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 594
Это где такая часть, где защитники Родины так хорошо пишут творческие истории в госпитале? Страна должна знать героев. В следствии чего ранение не понял. Главные враги Родины - привидения наверное, и часть оставили поэтому. Не верю.)) Вот как командиры почки отбивают часто слышал, или деды табурет о спину и бреют вафельным полотенцем и многое другое. Но кого я знаю знакомых, все кто служил героями приходят как после войны. Нас защищали, пока мы на заводах батрачим и платим налоги им за отсидку в окопах. А тут ещё и призраки . Медали надо выдавать))
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#8 написал: lidia1
Сегодня, 09:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 541
Жуткая страшилка. Хотя... Мало ли какие чудовища нас окружают. Многие их видят, но не все признаются в этом.+.
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.