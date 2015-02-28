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Истории из жизни

Не смотри на это

Когда я был маленьким, мои родители отвозили меня со старшим братом к дедушке с бабушкой. Мы нечасто с ними виделись. В то время они жили в деревне. Когда мы приезжали к ним, мы сразу бежали гулять на улицу. Воздух здесь был намного свежее и чище, чем в городе. Мы гуляли вдоль полей, наслаждаясь свободой. В тот день солнце стояло высоко в небе и не было никакого ветра, было жарко и душно. Через некоторое время я начал уставать. И внезапно мой брат остановился, он увидел что-то вдалеке.

- На что ты смотришь?
- Там что-то есть...

Вокруг простирались только бескрайние поля, и было совершенно пустынно. Я протер глаза и не мог понять, что это... Неподалеку стояло белое нечто, размером с человека. Оно двигалось и извивалось так, словно его подгонял ветер.

- Может быть, это пугало?
- Нет, это не пугало, пугало не может так двигаться.
- Может, это простыня?
- Нет, это не простыня, здесь нет никаких домов, кроме того нет ветра, но оно по-прежнему извивается.
- Тогда что же это?

У меня возникло странное и неприятное ощущение. Мой брат побежал обратно домой. Вернувшись, он принес с собой бинокль.

- О, можно мне посмотреть? - сказал я взволнованно и попытался схватить его.

Но брат оттолкнул меня.

- Нет, я первый, я старший, и ты будешь смотреть после меня!

Он поднес к глазам бинокль, и я заметил, как изменилось выражение его лица. Оно побледнело, и он мгновенно вспотел, уронил бинокль на землю, и я смог разглядеть страх в его глазах.

- Кто это?
- Там это... там это... там это...

Это не был голос моего брата, он повернулся и пошел обратно домой. С ним что-то было не так. Я наклонился и взял бинокль, но я был слишком напуган, чтобы посмотреть в него.

Вдали белый объект все еще продолжал извиваться. В этот момент ко мне подбежал мой дедушка.

- Что вы делаете с биноклем?!
- Ничего, просто смотрим на белую штуку вдали.
- ЧТО?!! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ ТУДА!!!

Он выхватил бинокль у меня из рук и сказал:
- ТЫ ВИДЕЛ ЭТО?! ТЫ СМОТРЕЛ НА ЭТО?!
- Нет, еще нет.
- Хорошо... Очень хорошо...

Я не понял почему, но он отправил меня домой. Когда я зашел на кухню, все плакали...

Мой брат катался по полу, смеясь, как сумасшедший. Его тело извивалось и скручивалось так же, как та белая штука вдалеке. Я не мог понять, что происходит, было ужасно видеть его таким. Я разрыдался, у меня больше не было брата, он сошел с ума.

На следующий день родители решили отвезти нас домой. Я сидел на заднем сидении с моим братом, вытирая слезы с глаз. Брат все еще смеялся, как псих, нам пришлось связать его, чтобы он перестал извиваться.

Его лицо было искажено широкой улыбкой, казалось, что он счастлив. Но, посмотрев в его глаза, я понял, что он плачет. Холод пробежал у меня по спине. Мои руки были мокрыми от слез. Но он все равно продолжал смеяться и смеяться.

Что же он увидел в бинокль? Что это за белая штука? Что она сделала с моим братом?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41 by Любитель историйПросмотров: 206Комментарии: 5
-2

Ключевые слова: Нечто брат деревня ужас сумасшедший авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 06:41
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (749|1)
Публикаций: 3
Комментариев: 272
Честно, не верится, поэтому минус.
Зарегистрирован: 28.02.2015
#2 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 06:51
0
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Репутация: (72|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 68
Больше на творческую похоже. Хотя когда-то я читала историю из жизни, описывающую похожее извивающееся белое нечто, в одном из описании оно врезалось в окно, наводя страх на окружающих. Но от этого никто с ума не сходил, здраво и членораздельно описали объект. Быть может действительно что-то белое было, а остальное плод фантазии и воображния? :)
Было интересно +
Зарегистрирован: 4.08.2015
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (521|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 621
Сплошная загадочность и внезапная одержимость брата. Такое впечатление, что виноват во всем бинокль.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: adder
Сегодня, 08:20
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 80
А потом брат что-нибудь рассказал? Ведь судя по всему случилось это не вчера. Как-то без финала история получилась.как будто 1я глава книги
Зарегистрирован: 19.10.2015
#5 написал: Talisha
Сегодня, 08:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (589|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 542
И что, брат совсем ничего не говорил???
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
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