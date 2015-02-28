Не смотри на это

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:41

Любитель историй Просмотров: 206 Комментарии: 5 -2 Сегодня, 06:41 by

Когда я был маленьким, мои родители отвозили меня со старшим братом к дедушке с бабушкой. Мы нечасто с ними виделись. В то время они жили в деревне. Когда мы приезжали к ним, мы сразу бежали гулять на улицу. Воздух здесь был намного свежее и чище, чем в городе. Мы гуляли вдоль полей, наслаждаясь свободой. В тот день солнце стояло высоко в небе и не было никакого ветра, было жарко и душно. Через некоторое время я начал уставать. И внезапно мой брат остановился, он увидел что-то вдалеке.- На что ты смотришь?- Там что-то есть...Вокруг простирались только бескрайние поля, и было совершенно пустынно. Я протер глаза и не мог понять, что это... Неподалеку стояло белое нечто, размером с человека. Оно двигалось и извивалось так, словно его подгонял ветер.- Может быть, это пугало?- Нет, это не пугало, пугало не может так двигаться.- Может, это простыня?- Нет, это не простыня, здесь нет никаких домов, кроме того нет ветра, но оно по-прежнему извивается.- Тогда что же это?У меня возникло странное и неприятное ощущение. Мой брат побежал обратно домой. Вернувшись, он принес с собой бинокль.- О, можно мне посмотреть? - сказал я взволнованно и попытался схватить его.Но брат оттолкнул меня.- Нет, я первый, я старший, и ты будешь смотреть после меня!Он поднес к глазам бинокль, и я заметил, как изменилось выражение его лица. Оно побледнело, и он мгновенно вспотел, уронил бинокль на землю, и я смог разглядеть страх в его глазах.- Кто это?- Там это... там это... там это...Это не был голос моего брата, он повернулся и пошел обратно домой. С ним что-то было не так. Я наклонился и взял бинокль, но я был слишком напуган, чтобы посмотреть в него.Вдали белый объект все еще продолжал извиваться. В этот момент ко мне подбежал мой дедушка.- Что вы делаете с биноклем?!- Ничего, просто смотрим на белую штуку вдали.- ЧТО?!! ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ ТУДА!!!Он выхватил бинокль у меня из рук и сказал:- ТЫ ВИДЕЛ ЭТО?! ТЫ СМОТРЕЛ НА ЭТО?!- Нет, еще нет.- Хорошо... Очень хорошо...Я не понял почему, но он отправил меня домой. Когда я зашел на кухню, все плакали...Мой брат катался по полу, смеясь, как сумасшедший. Его тело извивалось и скручивалось так же, как та белая штука вдалеке. Я не мог понять, что происходит, было ужасно видеть его таким. Я разрыдался, у меня больше не было брата, он сошел с ума.На следующий день родители решили отвезти нас домой. Я сидел на заднем сидении с моим братом, вытирая слезы с глаз. Брат все еще смеялся, как псих, нам пришлось связать его, чтобы он перестал извиваться.Его лицо было искажено широкой улыбкой, казалось, что он счастлив. Но, посмотрев в его глаза, я понял, что он плачет. Холод пробежал у меня по спине. Мои руки были мокрыми от слез. Но он все равно продолжал смеяться и смеяться.Что же он увидел в бинокль? Что это за белая штука? Что она сделала с моим братом?

Ключевые слова: Нечто брат деревня ужас сумасшедший авторская история

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