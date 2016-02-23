Души старых квартир

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Ласковая_Смерть Просмотров: 82 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 03:12 by

Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Максим, мне 34 года, родом я из Петербурга, но в силу обстоятельств очень часто меняю города, уезжая в командировки по работе. Я не останавливаюсь в понтовых отелях, где одна ночь стоит заоблачную сумму денег, а снимаю маленькие квартирки на неделю-другую.Эта история произошла со мной как раз тогда, когда я, будучи в очередном отъезде, поселился в одной миловидной на первый взгляд квартирке.Получив ключи от неё, я был в восторге. Меня обрадовала очень маленькая цена, удобное расположение квартиры и её милый (на первый взгляд) вид. Всё было прекрасно, если бы не одно НО. Соседки - бабульки, что старше меня на много лет, каждый раз, завидев меня, скрещивали пальцы, а некоторые даже крестились. Я недоумевал от этого, но старался не обращать внимания.Вечером, первого дня моего пребывания в городе, вернувшись с работы, я, уставший и выпотрошенный, приняв душ и плотно поужинав, завалился спать. Меня вырубило мгновенно, но проспал я недолго. Проснулся от странного звука: как будто кто-то царапает окно со стороны улицы. Будучи скептиком, я не верил в существование потусторонних сил, поэтому смело отодвинул штору, дабы узнать, что происходит. И, конечно же, я ничего не увидел.Списав всё на усталость, я снова улегся в кровать, но почему-то уже не заснул. Я явно чувствовал, что в комнате кто-то присутствует. Тихо выматерившись, я посмотрел на часы. Времени было всего ничего - каких-то 23:36. Я снова постарался заснуть, но странное ощущение не давало мне покоя.Спустя какое-то время произошло ещё кое-что, что заставило меня сильно и не на шутку испугаться.Напротив моей кровати стоял шкаф, верхние полки которого были наполнены огромным количеством книг. И в один ужасный момент все эти книги обрушились прямо на мою кровать с такой силой, как будто кто-то с другой стороны шкафа со всей силы вдолбил по нему ногой. Спустя несколько мгновений и сам шкаф, чуть не прибивший меня, лежал на кровати в нескольких сантиметрах от моих поджатых ног.Заорав благим матом, я вскочил с кровати и рванул к двери, одновременно пытаясь ощупать выключатель. Но на своем месте его не оказалось! Каково было мое удивление, смешанное с паническим ужасом, когда я его не обнаружил! Напугавшись ещё больше, я, плечом открыв дверь, вывалился в коридор. Отдышавшись несколько секунд, я на подкашивающихся ногах, опираясь о стену, побрел на кухню, одновременно пытаясь найти логическое объяснение произошедшему.Но на этом ужасы не закончились. Из комнаты, откуда я только что выскочил, раздался ужасный и гробовой вой, похожий на вой призраков в страшных фильмах ужасов. Чуть не рухнув от страха, я поспешил к выключателю, но его снова не было! Буквально через мгновение в нескольких сантиметрах от меня из шкафа посыпалась посуда, падая и со звоном разбиваясь. Плюнув на все, я побежал к входной двери, трясущимися руками отпер замок, распахнул её и вывалился на лестничную клетку. Поднявшись, я стал долбиться в ближайшую дверь с криками "помогите!".К счастью, дверь быстро открылась, и моему взору предстала бабулька, которая несколько дней назад, увидев из какой квартиры я вышел, перекрестила меня. И что ещё больше спасло меня, она мгновенно всё поняла и за шкирку затащила меня в квартиру, перекрестившись и закрыв за мной дверь.- Что, поприветствовали они тебя? - спросила она у меня.- К-кто, ч-что только ч-что произошло? - дрожащим голосом отвечал ей я.Далее она рассказала мне историю, что раньше в этой квартире жила семья сатанистов, которые практиковали вызовы духов, демонов и прочего. Но в один прекрасный день их квартира как будто выгорела изнутри, но огонь не тронул ни подъезд, ни соседние квартиры. После этого в квартире стали происходить страшные вещи. А через несколько месяцев туда вселился дальний родственник этой семьи. Прожив там всего неделю, он понял, что в квартире происходит что-то страшное, и поспешил продать её. Однако покупателей так и не нашлось, из-за чего он просто стал сдавать квартиру любому за самую маленькую цену.На следующий день я съехал из этой квартиры, но до сих пор вспоминаю всё это с дрожью. Теперь я всегда ношу крестик на груди и не экономлю на отелях.

Ключевые слова: Голос звук шкаф книги страх сатанисты соседка авторская история

Другие, подобные истории: