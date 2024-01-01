Потерянный телефон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

MaxHorror Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:15 by

Это произошло пятничным вечером, я пришёл с работы уставшим и решил прилечь отдохнуть, когда глаза уже почти закрылись, мне позвонили мой друг и пригласил в местный бар на рок концерт его любимый группы.Я не скажу, что хотел бы отказать ему с вязи с тем что почти уснул, я и сам хотел выпить пару бокалов пива сегодня вечером, но попросту забыл зайти в магазин. Сказав, конечно, что пойду, я спросил его в каком баре пройдёт данное мероприятие и во сколько будет данный концерт, на что услышал знакомый мне бар, который находился в 15 минутах ходьбы. А на вопрос про время он сказал что концерт уже начался, и мне надо поторопиться так как количество человек в баре ограничено.Не долго думая, я оделся и быстрым шагом направился в бар.Там, послушав хорошую музыку не особо известный группы, я выпил примерно 4 рюмки текилы и залил это все бокалом пива.Когда настроение стало весёлым от горячительного, я решил позвонить свой бывший девушке, не знаю зачем! Может, что-то услышал в песне, что мне напомнило о ней, как бы то ни было, я стал искать свой телефон, которого в карманах не оказалось.Подойдя к столику за которым мы сидели, я начал смотреть на нем и под ним, да и рядом тоже немного прошёлся взглядом, после неудачных поисков, я взял телефон друга и набрал сам себя.Я надеялся, что если вор телефона возьмёт трубку, то, возможно, вернет его за вознаграждение.Прошло буквально два гудка, на том конце провода кто-то взял трубку, и я, забыв про обещание о вознаграждении, начал злобно на него орать— Эй, чел, ты всерьёз сделал ошибку, не надо было красть у меня телефон, у меня в нем стоит геолокация, копы тебя найдут, ты не уйдёшь.С той стороны выслушали меня, а в ответ я услышал странное, хриплое хихиканье, как будто смеялось ведьма, но смех был мужским.После этого просто повесили трубку.Я старался вновь дозвониться, но уже трубку никто не брал.И, уже с плохим настроением, я собрался и пошёл домой, шёл я неспеша, пытаясь вспомнить какие из приложений у меня не запоролены, и были ли у меня там смс с паролями от сайтов.Придя домой я разлёгся на кровати, но когда я повернул голову, я был в ужасе.ТЕЛЕФОН!! МОЙ!!! На тумбе возле лампы, ТАМ!!! Именно там где я его оставлял, когда в спешке собирался в бар.Ужас заключается в том, что я живу один в своей собственной квартире.

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