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Истории из жизни

Маленькая защитница

Довелось мне как-то пожить в нехорошей квартире… Скажу я вам, ощущения не из приятных.
Мы тогда только перебирались в Ростов-на-Дону, муж снял квартиру, т.к. уже некоторое время там прожил в поисках работы, а мы последовали за ним чуть позже.
Квартира была из старого фонда, а хозяйка, молодая особа с хитрющими глазами, была в каком-то наиграно приподнятом настроении, но денег на тот момент было в обрез, решили какое-то время пожить.
Когда приехали туда с маленьким ребенком, взяли котенка, совершенно обычного, беспородного, с неприметным окрасом, забегая вперед, скажу, что всегда буду ему благодарна - он явно оберегал ребенка. Как только малышку укладывала спать, кошечка тут же взбиралась на кровать и спала рядом.
Иногда мы слышали какие-то падающие звуки (как-будто из соседней комнаты), но все было на месте. А поскольку никогда раньше с таким не сталкивалась, списывала все на неблагополучных соседей, которые как раз за стенкой одной из комнат и обитали.

Но один случай запомнился навсегда. А дело было так: как-то, помыв голову, я намотала полотенце, как чалму… Сидим с ребенком, играем. Вдруг в комнату вихрем влетает кошечка, она встала напротив меня, и глаза ее стали максимально большими. Мы с удивлением уставились на нее. А она, не обращая внимания на мои окрики, сперва начала шипеть, затем выгнулась дугой, стала утробно завывать и фыркать, при этом взгляд ее был обращен как раз поверх моей головы. Помню, когда увидела, как ее щерстка вздыбилась, почувствовала, что и моя начинает. Дочка, не поняв, что происходит, спросила, что с котиком. А я, нервно хихикая, наврала, что кошечка испугала полотенца на моей голове. Это объяснение устроило всех. После чего, я схватит ребенка, выскочила в другую комнату, кошечка при этом нас сопровождала.

В этой дикой квартире было некомфортно, и мы съехали через три месяца, но по ощущениям как будто не меньше трех лет прожили.
И навсегда в памяти останется наша защитница, которая так самоотверженно нас спасала от чего-то невидимого и нехорошего, а затем, когда съехали, неожиданно заболела, и спасти ее не удалось.

Как-то в сети я наткнулась на статью, где говорилось, что коты приходят в определенном месяце к хозяину с определенной целью. В нашем случае черным по белому было указано: борьба с нечистой силой, когда животное исполнит свою функцию - уйдет из вашей жизни. Вот и не верь после этого…


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:15 by НютушкаПросмотров: 50Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Квартира ребёнок кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 10:50
+2
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Репутация: (355|0)
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Комментариев: 337
Только с возрастом кошки могут с равнодушием смотреть на фен, игнорировать, работающий пылесос и не убегать от упавшего предмета, а молодые в большинстве будут эмоционально реагировать на все необычное, с их, кошачьей, точки зрения. Женщина в полотенце, особенно если еще и маску нанесла, может и мужика дара речи лишить, а не только кошку напугать. Странные звуки в квартирах зачастую можно объяснить температурными деформациями, или в деревянных конструкциях может быть намокание и усушка. За историю поставлю плюс, ведь все быть может, даже невероятное +
Зарегистрирован: 19.06.2020
 
#2 написал: Talisha
Сегодня, 11:46
0
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Комментариев: 5 804
Да, мне тоже подумалось, что она на чалму отреагировала, особенно, если впервые увидела. Хотя, конечно, чересчур бурно...
Но однозначно защищала вас от чего-то, это точно
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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