Ночной ужас

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:52

Aksia Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:52 by

Старшие дети у нас погодки, и в их самом раннем детстве мы столкнулись с эпизодами "ночного ужаса" у них обоих.Так получилось, что ни я, ни муж никогда ничем и никем детей не пугали. Я ещё во время первой беременности прочитала в медицинском справочнике, что когда взрослые пугают ребенка собакой, злым дядькой, бабайкой, полицейским, то всегда подсознательно пугают смертью. Эта фраза меня удивила и так запомнилась, что после рождения первенца ко всем бабушкам и дедушкам я обратилась с просьбой никогда не запугивать детей чем бы то ни было. Малыши наши не смотрели мультфильмы или фильмы, которые, на наш взгляд, могли их напугать, но до определенного сознательного возраста, конечно.И тем не менее в 3 года у сына произошло несколько эпизодов так называемого ночного ужаса. В первый раз я сама была довольно сильно напугана.Спустя 2-3 часа после засыпания сын неожиданно сел на кровати и начал громко кричать и плакать. Глаза были широко раскрыты, но совершенно стеклянные, его трясло, в ответ на попытки обнять его и уcпокоить он начал ожесточенно драться. На включенный свет не реагировал. Дотронуться до себя не давал. Это продолжалось минут 5-10. Мы пытались его растрясти и разбудить. Ничего не получалось. В конце-концов муж сгреб его в охапку, отнес в ванную и умыл прохладной водой. Тут сынок наконец проснулся и рассказал: ему приснилось, что он идёт ночью по лесу, а на дереве сидит что-то чёрное. И это что-то спрыгнуло на него сверху.Чуть позже, в промежутке между 3 и 4 годами, похожие эпизоды случались ещё 2 раза, но мы уже знали, как себя вести.К дочке ночной ужас заглянул всего 1 раз. Ей было 2 года с небольшим. Я уложила детей спать и пошла в другую комнату гладить белье, включила негромко телевизор. Приблизительно через час услышала какие-то странные звуки из детской. Открыла дверь - дочка с подвываниями в темноте бегала по кругу в центре комнаты и тряслась всем телом, глаза круглые от ужаса, взгляд совершенно неосмысленный. Я подхватила ее на руки, уложила на кровать, сама легла рядом. Она успокоилась и уснула довольно быстро. С утра дочка смогла вспомнить, что ей приснился "дядька с черными глазами и большими крыльями", который летал по комнате. Ей только недавно исполнилось 2 года и она ещё довольно плохо говорила. И нигде, абсолютно точно нигде не могла видеть то, что ее напугало во сне.Младшему сыну кошмары не снились, и всё-таки в 3 года, когда он перестал регулярно спать после обеда, то время от времени просыпался с плачем через 1,5-2 часа после засыпания. Но быстро успокаивался и спал дальше.Ночной ужас в детстве наверняка связан с незрелостью нервной системы у малышей, но откуда берутся образы, которые дети видят во сне, если никогда не встречались с ними в реальности?

Ключевые слова: Ночной ужас парасомния расстройство сна авторская история

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