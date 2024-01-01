Ночной ужасСтаршие дети у нас погодки, и в их самом раннем детстве мы столкнулись с эпизодами "ночного ужаса" у них обоих.
Так получилось, что ни я, ни муж никогда ничем и никем детей не пугали. Я ещё во время первой беременности прочитала в медицинском справочнике, что когда взрослые пугают ребенка собакой, злым дядькой, бабайкой, полицейским, то всегда подсознательно пугают смертью. Эта фраза меня удивила и так запомнилась, что после рождения первенца ко всем бабушкам и дедушкам я обратилась с просьбой никогда не запугивать детей чем бы то ни было. Малыши наши не смотрели мультфильмы или фильмы, которые, на наш взгляд, могли их напугать, но до определенного сознательного возраста, конечно.
И тем не менее в 3 года у сына произошло несколько эпизодов так называемого ночного ужаса. В первый раз я сама была довольно сильно напугана.
Спустя 2-3 часа после засыпания сын неожиданно сел на кровати и начал громко кричать и плакать. Глаза были широко раскрыты, но совершенно стеклянные, его трясло, в ответ на попытки обнять его и уcпокоить он начал ожесточенно драться. На включенный свет не реагировал. Дотронуться до себя не давал. Это продолжалось минут 5-10. Мы пытались его растрясти и разбудить. Ничего не получалось. В конце-концов муж сгреб его в охапку, отнес в ванную и умыл прохладной водой. Тут сынок наконец проснулся и рассказал: ему приснилось, что он идёт ночью по лесу, а на дереве сидит что-то чёрное. И это что-то спрыгнуло на него сверху.
Чуть позже, в промежутке между 3 и 4 годами, похожие эпизоды случались ещё 2 раза, но мы уже знали, как себя вести.
К дочке ночной ужас заглянул всего 1 раз. Ей было 2 года с небольшим. Я уложила детей спать и пошла в другую комнату гладить белье, включила негромко телевизор. Приблизительно через час услышала какие-то странные звуки из детской. Открыла дверь - дочка с подвываниями в темноте бегала по кругу в центре комнаты и тряслась всем телом, глаза круглые от ужаса, взгляд совершенно неосмысленный. Я подхватила ее на руки, уложила на кровать, сама легла рядом. Она успокоилась и уснула довольно быстро. С утра дочка смогла вспомнить, что ей приснился "дядька с черными глазами и большими крыльями", который летал по комнате. Ей только недавно исполнилось 2 года и она ещё довольно плохо говорила. И нигде, абсолютно точно нигде не могла видеть то, что ее напугало во сне.
Младшему сыну кошмары не снились, и всё-таки в 3 года, когда он перестал регулярно спать после обеда, то время от времени просыпался с плачем через 1,5-2 часа после засыпания. Но быстро успокаивался и спал дальше.
Ночной ужас в детстве наверняка связан с незрелостью нервной системы у малышей, но откуда берутся образы, которые дети видят во сне, если никогда не встречались с ними в реальности?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52 by AksiaПросмотров: 23Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночной ужас парасомния расстройство сна авторская история