По краю

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Aksia Просмотров: 60 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:21 by

Мне было лет 5, может быть, даже 4. Отпустила меня мама с соседями купаться на речку. У них дочка была моей ровесницей, мы с ней в одной луже на даче выросли, до сих пор общаемся). Соседей мама знала до этого много лет, наверное, поэтому согласилась меня с ними отпустить. Приезжаем на Москву-реку, раздеваемся с подружкой быстрее взрослых и заходим в воду по пояс на расстоянии метров двух от берега. Что потом пошло не так, я не помню. Просто в какой-то момент понимаю, что я уже под водой, глаза открыты - передо мной мутная зеленоватая толща, сквозь которую течение несёт какие-то мелкие частички, листочки, в ушах шумит, я слышу свой пульс в голове, а одна рука почему-то поднята вверх. Страха нет, понимания того, что происходит, тоже. Было просто интересно.И вдруг меня за руку вытаскивают из воды, несут на берег, быстро вытирают полотенцем, с усилием натягивают на влажную спину платьице, сажают в машину и отвозят домой. Помню, как мне было обидно - почему? мы ведь даже не искупались как следует! И помню эмоции взрослых, хотя мне они ничего не говорили и вообще ехали домой молча, - они были очень сильно взволнованы и испуганы, но я только много лет спустя поняла, что это из-за меня.Сейчас уже никто не может точно мне сказать, что же тогда произошло. Чуть не утонула - это всё. Наверное, шагнула куда-то в сторону и или упала, или попала в глубокую (для пятилетки) яму на мелководье.Как меня вообще отпустили купаться одну с соседями - это здесь самая большая для меня загадка).Немного позже, когда мне было, наверное, лет 7-8, мы с мамой собирались уехать с дачи в Москву на электричке. Шли мы бодро и весело мимо железнодорожного полотна в сторону вокзальной кассы. Мама мне о чем-то оживлённо рассказывала. Не доходя до платформы метров 10-15, я увидела на ней странного мужчину, он отчаянно размахивал руками, глядя на нас с мамой, на его лице был неподдельный ужас.- Мама, смотри, какой странный дядя!Мама притормозила, разглядывая мужчину, и, видимо, пытаясь понять, что с ним такое, сделала пару шагов в сторону платформы. В этот момент мимо нас со свистом и грохотом пронесся скорый поезд.Оказалось, дядя сигнализировал нам, что сзади идёт поезд. Он потом шел за нами по платформе до кассы, вопрошая: "Женщина!!! Ну объясните мне, о чем можно разговаривать, чтобы не слышать объявление по громкоговорителю о приближающемся поезде??? Вы же с ребенком идёте!!!" Он потом и в электричку с нами сел в один вагон и продолжил выпускать пар, донимая маму тем же вопросом. Пришлось удариться в бега и скрыться в соседнем вагоне.Если он ещё жив, дай Бог ему здоровья и долголетия!И был случай более прозаический, но с неожиданными последствиями: будущий муж заехал за мной в обед на работу, нам нужно было сьездить вместе в магазин за подарком другу. На дорогах наледь, притормаживая перед светофором на перекрестке, чуть не уехали под грузовую машину дорожной службы, в тот момент проезжавшую по главной дороге. До этого у нас была только дружба, а после звоночка "memento mori" всё вдруг переоценилось, переосмыслилось и изменилось. А самое интересное, что звоночек был накануне его дня рождения, которое, к слову сказать, 27 января. И, получается, вспомнила я обо всем этом давно минувшем 20 лет спустя.Наверное, случайностей действительно не бывает).

Ключевые слова: Купание поезд перекрёсток memento mori авторская история

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