Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

По краю

Мне было лет 5, может быть, даже 4. Отпустила меня мама с соседями купаться на речку. У них дочка была моей ровесницей, мы с ней в одной луже на даче выросли, до сих пор общаемся). Соседей мама знала до этого много лет, наверное, поэтому согласилась меня с ними отпустить. Приезжаем на Москву-реку, раздеваемся с подружкой быстрее взрослых и заходим в воду по пояс на расстоянии метров двух от берега. Что потом пошло не так, я не помню. Просто в какой-то момент понимаю, что я уже под водой, глаза открыты - передо мной мутная зеленоватая толща, сквозь которую течение несёт какие-то мелкие частички, листочки, в ушах шумит, я слышу свой пульс в голове, а одна рука почему-то поднята вверх. Страха нет, понимания того, что происходит, тоже. Было просто интересно.

И вдруг меня за руку вытаскивают из воды, несут на берег, быстро вытирают полотенцем, с усилием натягивают на влажную спину платьице, сажают в машину и отвозят домой. Помню, как мне было обидно - почему? мы ведь даже не искупались как следует! И помню эмоции взрослых, хотя мне они ничего не говорили и вообще ехали домой молча, - они были очень сильно взволнованы и испуганы, но я только много лет спустя поняла, что это из-за меня.
Сейчас уже никто не может точно мне сказать, что же тогда произошло. Чуть не утонула - это всё. Наверное, шагнула куда-то в сторону и или упала, или попала в глубокую (для пятилетки) яму на мелководье.
Как меня вообще отпустили купаться одну с соседями - это здесь самая большая для меня загадка).

Немного позже, когда мне было, наверное, лет 7-8, мы с мамой собирались уехать с дачи в Москву на электричке. Шли мы бодро и весело мимо железнодорожного полотна в сторону вокзальной кассы. Мама мне о чем-то оживлённо рассказывала. Не доходя до платформы метров 10-15, я увидела на ней странного мужчину, он отчаянно размахивал руками, глядя на нас с мамой, на его лице был неподдельный ужас.
- Мама, смотри, какой странный дядя!
Мама притормозила, разглядывая мужчину, и, видимо, пытаясь понять, что с ним такое, сделала пару шагов в сторону платформы. В этот момент мимо нас со свистом и грохотом пронесся скорый поезд.
Оказалось, дядя сигнализировал нам, что сзади идёт поезд. Он потом шел за нами по платформе до кассы, вопрошая: "Женщина!!! Ну объясните мне, о чем можно разговаривать, чтобы не слышать объявление по громкоговорителю о приближающемся поезде??? Вы же с ребенком идёте!!!" Он потом и в электричку с нами сел в один вагон и продолжил выпускать пар, донимая маму тем же вопросом. Пришлось удариться в бега и скрыться в соседнем вагоне.
Если он ещё жив, дай Бог ему здоровья и долголетия!

И был случай более прозаический, но с неожиданными последствиями: будущий муж заехал за мной в обед на работу, нам нужно было сьездить вместе в магазин за подарком другу. На дорогах наледь, притормаживая перед светофором на перекрестке, чуть не уехали под грузовую машину дорожной службы, в тот момент проезжавшую по главной дороге. До этого у нас была только дружба, а после звоночка "memento mori" всё вдруг переоценилось, переосмыслилось и изменилось. А самое интересное, что звоночек был накануне его дня рождения, которое, к слову сказать, 27 января. И, получается, вспомнила я обо всем этом давно минувшем 20 лет спустя.
Наверное, случайностей действительно не бывает).


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:21 by AksiaПросмотров: 60Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Купание поезд перекрёсток memento mori авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 06:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 560
мистики в историях нет, или она для каждого своя. Надо быть внимательнее к происходящим в жизни событиям.
Зарегистрирован: 20.06.2017
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.