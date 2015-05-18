Тихо шифером шурша⁠⁠

Тихо шифером шуршаСтолкнулся я тут на днях с необъяснимым. Да так столкнулся, что до сих пор плющит.
Но... По порядку.
Мужчина я, прямо скажем, не молодой. На пенсии. И, от делать нефиг, подвизался дворником у магазинов нашего дома убираться.
Работу работать свою предпочитаю ранним-ранним утром. До того ранним, что часы эти можно смело назвать поздней-поздней ночью. Народ еще туда-сюда не шастает, девственный снег лежит никем не притоптанный. Барражирую вдоль подъездных аллеек с лопатой, музыкой в наушниках наслаждаюсь.
И вот стал я замечать, что появился у меня соглядатай: размытый, едва видный, силуэт в темном окне первого этажа. Кидаешь снег и чувствуешь затылком неотступный взгляд. Вида не показываю, откровенно в это окно не пялюсь, но периферийным зрением постоянно цепляю бледное пятно лица.
Так продолжалось недели две, пока однажды форточка не приоткрылась, и скрипучий старушечий голос не заявил:
- А не надо мне на кусты снег кидать! Вы их уже полностью завалили.
- Да что им сделается то? Снег же мягкий. Им только на пользу.
- Не надо!
Ну, не надо, так не надо. Что со старой-то закусываться?!
Стал откидывать на другую сторону аллеи.
Дня через два обнаружил подгон от бабки: видать, приходила днем, очистила свой шиповник, и часть снега, как бы невзначай, скинула на тротуар.
Однажды, к слову, помянул зловредную старушенцию с первого этажа в разговоре со старшей дома.
Та:
- Саш, да какая бабка? У нас как в 90-х магазины откупили первые этажи, так с тех пор там никто не живет.
- Ну одна-то квартира осталась - два окна справа от крыльца "Каролины".
- Да что ты мне говоришь?! Это я ведь коммуналку растаскиваю, знаю наверное!
Тут припоминаю, что света то я в этих окнах ни разу не видел, лишь бледный фиолетовый отблеск работающего где-то в глубине телевизора.
- Ну, значит, она там ночным сторожем работает.
Интересуюсь у девчонок-продавцов "Каролины":
- Эти два окна ваши?
- Да, у нас там склад.
- А ночной сторож у вас есть?
- Зачем нам? У нас магазин на сигнализации.
Стою перед злосчастными окнами. Ну ведь не приснилось же мне это всё! Ведь вот же, через эту форточку...
ПАБАМ-М!!!
На окнах стеклопакеты без намека на какие-либо форточки.
Ой, мама! Капусточка, конечно, вещь хорошая. Но в доме нужно держать и мясные закуски.
Пы. Сы.
Я-то в этом доме живу относительно недавно. Разговорился с бабками-старожилами:
- Да, жила там Антонина... Как её? Сергеевна. Да. Шиповник этот под окнами она сажала. Только ведь она померла давно.
Автор - Sanviktorovi4.
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Сегодня, 15:01 by ЛетягаПросмотров: 80Комментарии: 1
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