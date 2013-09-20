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Истории из жизни

Нечисть в купе

Дело было в конце 90-х. Тем летом я - ученица старших классов, с сестрой и родителями ехали в поезде навестить родственников. По обычаю мы брали купе, где были скрыты от глаз остальных пассажиров.

Я проснулась глубокой ночью не понятно от чего. Ощущение было такое, как будто меня выбросило из сна в реальность, поэтому по-началу пришлось экстренно включаться. Знаете, как бывает, когда не понимаешь, где находишься. Растерянно таращишь глаза, пытаясь сообразить: кто ты, и что происходит?
Полежав так совсем немного и поняв, что нахожусь в вагоне, с удивлением ощутила, как пряди волос на моей голове кто-то аккуратно перебирает. В начале пыталась убедить себя, что мне кажется спросонья, но, чем усиленнее я это делала, тем упорнее не понятно что «играло» с волосами. Когда дошло, что мне это все не кажется, помню, как мгновенно вспотела, а затем вскочила, благо, что не заорала с перепугу. Я резко повернулась и увидела, как шторка, которая находилась над моей подушкой, огибает что-то овальное, по размеру и форме похожее на футбольный мячик. Вот тогда мне поплохеть совсем, и я, взрослая уже деваха, начала позорно тормошить маму. Ей, конечно, ничего не оставалось, как проснуться. Все это произошло за секунды. Осознав, что уже ни одна не сплю, я обернулась снова. Все было с порядке.

Почему-то тогда решила, что это домовой. А, если подумать, интересно, бывают ли такое? И от какой нелегкой «жизни» домового занесло в купе?


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:54
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:54 by НютушкаПросмотров: 120Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Непознанное домовой ночь поезд страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 14:32
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Нечисть в поезде... Скоро начнутся россказни про нечисть на МКС laughing
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:22
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Не пойму откуда минус. История любопытная! Такие существа встречаются повсюду. Не домовой, конечно, но реально что-то новое. Дух поезда или человека, там застрявшего? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Никса
Сегодня, 15:54
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"Есть лешие, домовые. А ты у нас будешь вагонный"(с) Как-то само на ум пришлось. tongue
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#4 написал: Летяга
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Цитата: Евангелион
Скоро начнутся россказни про нечисть на МКС

Я уже где-то видела. Причём давно))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:28
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Плюс поставил. У меня есть один вариант. Все мы переживаем определённые состояния после сна, по типу: а где я, а у меня выходной или опять на работу???... .
Допустим, существуют параллельные миры, и мы, при определённых условиях, перемещаемся туда-сюда. К примеру, у девушки в одном мире была обезьянка как домашнее животное. В другом мире этой обезьянки не было. Переход между мирами содержит некие признаки следов этих миров, потому определённая фантомность проявлений предыдущего мира вполне реальна. Другое дело след будет развеиваться памятью, потому актуальность и сила проявления данного явления невысока: как только разбудила маму всё прошло. В истории чётко обозначен пограничный период, когда милая девушка лежит и соображает: а где она... . В этот период она не описывает "шевеление" в причёске, то есть она воспринимает это как должное... . Только, когда героиня осознала, что она в вагоне, она почувствовала непонятную "игру" у себя в волосах. Когда включилась в причину-следствие "нового мира", всё что из другого мира мгновенно потеряло реалистичность и, в конце концов, предметность. Новый мир, где обезьянка отсутствует, проявился в полной мере.
Мне понравилось думать над вашей историей, спасибо.

Кстати, в последней истории цикла Подслушано-15, тоже может быть след предыдущего мира.
Зарегистрирован: 30.05.2013
       
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