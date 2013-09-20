Нечисть в купе

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Нютушка Просмотров: 120 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 13:54 by

Дело было в конце 90-х. Тем летом я - ученица старших классов, с сестрой и родителями ехали в поезде навестить родственников. По обычаю мы брали купе, где были скрыты от глаз остальных пассажиров.Я проснулась глубокой ночью не понятно от чего. Ощущение было такое, как будто меня выбросило из сна в реальность, поэтому по-началу пришлось экстренно включаться. Знаете, как бывает, когда не понимаешь, где находишься. Растерянно таращишь глаза, пытаясь сообразить: кто ты, и что происходит?Полежав так совсем немного и поняв, что нахожусь в вагоне, с удивлением ощутила, как пряди волос на моей голове кто-то аккуратно перебирает. В начале пыталась убедить себя, что мне кажется спросонья, но, чем усиленнее я это делала, тем упорнее не понятно что «играло» с волосами. Когда дошло, что мне это все не кажется, помню, как мгновенно вспотела, а затем вскочила, благо, что не заорала с перепугу. Я резко повернулась и увидела, как шторка, которая находилась над моей подушкой, огибает что-то овальное, по размеру и форме похожее на футбольный мячик. Вот тогда мне поплохеть совсем, и я, взрослая уже деваха, начала позорно тормошить маму. Ей, конечно, ничего не оставалось, как проснуться. Все это произошло за секунды. Осознав, что уже ни одна не сплю, я обернулась снова. Все было с порядке.Почему-то тогда решила, что это домовой. А, если подумать, интересно, бывают ли такое? И от какой нелегкой «жизни» домового занесло в купе?

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