Нечисть в купе

Нечисть в купеДело было в конце 90-х. Тем летом я - ученица старших классов, с сестрой и родителями ехали в поезде навестить родственников. По обычаю мы брали купе, где были скрыты от глаз остальных пассажиров.
Я проснулась глубокой ночью не понятно от чего. Ощущение было такое, как будто меня выбросило из сна в реальность, поэтому по-началу пришлось экстренно включаться. Знаете, как бывает, когда не понимаешь, где находишься. Растерянно таращишь глаза, пытаясь сообразить: кто ты, и что происходит?
Полежав так совсем немного и поняв, что нахожусь в вагоне, с удивлением ощутила, как пряди волос на моей голове кто-то аккуратно перебирает. В начале пыталась убедить себя, что мне кажется спросонья, но, чем усиленнее я это делала, тем упорнее не понятно что «играло» с волосами. Когда дошло, что мне это все не кажется, помню, как мгновенно вспотела, а затем вскочила, благо, что не заорала с перепугу. Я резко повернулась и увидела, как шторка, которая находилась над моей подушкой, огибает что-то овальное, по размеру и форме похожее на футбольный мячик. Вот тогда мне поплохеть совсем, и я, взрослая уже деваха, начала позорно тормошить маму. Ей, конечно, ничего не оставалось, как проснуться. Все это произошло за секунды. Осознав, что уже ни одна не сплю, я обернулась снова. Все было с порядке.
Почему-то тогда решила, что это домовой. А, если подумать, интересно, бывают ли такое? И от какой нелегкой «жизни» домового занесло в купе?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:54
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:54 by НютушкаПросмотров: 120Комментарии: 5
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