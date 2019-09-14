Подслушано - 15

Летяга Просмотров: 224 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 09:14 by

***Несколько лет назад умер дедушка (жили они с бабушкой в деревне). Вслед за ним буквально за неделю умирают пёс и кошка, падает забор, и в целом разваливается почти весь участок. Два месяца спустя бабушка и моя старшая сестра выходят из дома на крыльцо, бабушка сестре и говорит: "О, Мурка сидит на крыльце (Мурка — это та самая кошка, что недавно умерла)". Сестра, соответственно, ничего не увидела. И бабуля добавила: "Значит, смерть за мной пришла". Она умерла через три дня после видения.***У моей институтской подруги случился период увлечения мистикой, и ей срочно понадобилось сходить к ясновидящей. Она нашла какую-то тётку на окраине города и начала меня упрашивать поехать с ней. Мол, одной страшновато, поддержка нужна. Не стану душой кривить, мне стало любопытно. Дай, думаю, съезжу с ней — сама всё равно не пошла бы. Вот мы приехали, я подождала, пока "ясновидящая" нашептала подруге её судьбу. Тётка, к слову, оказалась абсолютно обычная, без всякой там ведьминской атрибутики. Настала моя очередь. Я пошла в её кабинет (обычную гостиную), а тётка мне таинственно заявляет: "Я тебя разглядеть не могу, мне тебя чёрное облако закрывает". Ну я и уехала ни с чем.Расстроилась, но быстро перестала об этом думать. Вспомнить пришлось, когда внезапное увлечение мистикой случилось уже у моей мамы. Ей разрекламировали какую-то тётку уже из другого города, и она якобы судьбу по фото читала. Ну мама ей и отправила моё фото. И что сказала новая "ясновидящая"? Что ей меня чёрное облако закрывает! Тут я знатно прихренела: у этих "экстрасенсов" чатик есть с фразочками на случай важных переговоров или как…***Год назад друг уговорил сходить к ясновидящей, говорил, что она ему помогала и ни разу не ошибалась. Ясно помню, что она сказала: "Не садись за руль на эмоциях, авария у тебя будет серьёзная, друга потеряешь". Не воспринял всерьёз. Буквально два дня назад ехали на двух машинах с родителями, во время остановки на маршруте повздорили с отцом, я психанул, газ в пол. Через 500 метров на светофоре догоняю джип. Машина в хлам, я цел. Машина и была моим самым близким другом, любил её больше жизни…***Шла недавно по улице. Навстречу идёт скрюченная и неприятного вида старуха. Холодок пробежал по спине, захотелось развернуться в другую сторону. Но пошла дальше. А она как схватит меня за локоть, да так цепко, что вырваться не могу. Смотрит на моё испуганное лицо и говорит: "Скоро потеряешь самое дорогое, что у тебя есть!" Я вырвалась и убежала. Не придала значения. Через четыре дня умер мой парень — попал под машину, которая появилась из ниоткуда.***Живём в квартире с мамой, сестрой и… домовым. То он сестру по ночам душит, то маме что-то шепчет на ухо. Однажды они вдвоём увидели, как он прошёл мимо комнаты, маленький старичок в белой рубашке до пола! Я же его не видела, и не душил он меня, но слышу его часто: то кастрюли гремят, то стульчак у туалета хлопает, то в дверь стучит (всё это происходит, когда я одна дома), и от этого у меня дикий страх ночевать одной! Ночь, и я везде свет включу, телик и закутаюсь в одеяло, и всё равно страшно.***Моя мама живёт в небольшом ПГТ, рядом только ещё несколько посёлков, бескрайние сельскохозяйственные угодья и крошечный райцентр. Живёт в двухэтажном доме на первом этаже, окна на высоте 2,5 метра от земли. Дом на окраине посёлка, дальше только поля и лес в паре километров. Она всегда верила во всякую мистику, гадалок и экстрасенсов, НЛО, а я только смеялась — ну какая там мистика в нашем-то захолустье.Недавно приехала к ней на выходные, она легла рано, а я засиделась с книгой до третьего часу ночи на кухне. На улице уже начало светать, я решила пойти спать. Выключила свет, при этом смотрела в тёмное окно. Когда свет погас, окно стало серым и я явственно увидела, как от него кто-то отскочил. Я подошла вплотную и увидела быстро удаляющийся в сторону дальнего леса силуэт, похожий на человеческий. Но если это человек, то он ростом метра три! Уснуть так и не смогла, маме ничего не говорила, думала — может, от усталости привиделось. Но буквально вчера забрали на скорой соседку с больным сердцем. Она уверяла, что кто-то заглядывал в окно и напугал её. Выяснилось, что ЭТО видели ещё несколько человек. Больше над мамой не смеюсь. Теперь мне за неё страшно.***Работала секретарём, когда училась на заочном. За пять минут до окончания рабочего дня приходит руководитель, говорит: "Задержись немного, пожалуйста, сейчас ко мне придёт человек. Впустишь его и можешь быть свободна". Ещё сказал, что его собака, которую он потерял две недели назад, нашлась. Сижу, значит, жду, изучаю материалы по учёбе. Прошёл час, ещё полчаса. Звоню ему по внутренней связи узнать, как долго ещё нужно ждать. Но на звонок он не ответил. Постучала в кабинет — тишина. Осторожно зашла... А там никого. А из приёмной я не выходила вообще и никак не могла пропустить его уход.Позвонила на его телефон, он сказал, что сегодня его вообще не было. Потому что нашлась его собака, вся ободранная и чумазая. Сказал он это теми же словами и с той же интонацией. Я испугалась не на шутку. Версию с розыгрышем не рассматривала вообще: даже если не учитывать тот факт, что он ворчливый дед без чувства юмора, как бы он выбрался с седьмого этажа? Ни на секунду не подумала пожать плечами и отпустить ситуацию, врач исключила психические заболевания. Сейчас я уверена в существовании параллельных реальностей на все сто процентов.

Ключевые слова: Подслушано короткие истории домовой предсказание

Другие, подобные истории: