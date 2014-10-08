Подслушано - 14

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Летяга Просмотров: 131 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 08:30 by

***Гадали в Рождество мама и соседка. Жгли газеты и по тени смотрели на силуэт. Соседка в тени увидела гроб и из него борода острая, как у царя в «Иван Васильевич меняет профессию». А у мамы похоже на коляску-люльку. Через полгода умирает муж соседки с такой бородой. И моя мама беременеет и рожает меня. Покупает коляску.Больше серьёзно она не гадала. И я не гадаю, так как боюсь. Много таких историй ещё знаю от мамы.***Я знатный рукожоп. Всегда-всегда, когда нарезаю хлеб или что-то ещё, режу себе пальцы. У меня на руках уже нет места без шрама, все родные смирились с моим талантом и не бегут, когда я ору, чтобы принесли бинт. Но! Год назад попала на кухню, подруга попросила на месяц её заменить, а я на то время была безработная. Как-то раз я устало вытирала нож и приговаривала: "Я тебя так бережно чищу, без моющего, нежной тряпкой, а ты мне за сегодня шесть из десяти пальцев поранил. Не стыдно?"Год прошёл, и я ни разу не порезалась! Мистика какая-то.***Спать легла рано (устала после работы, да ещё и на следующий день снова ехать в офис), на полу рядом спала собака. Часа через два услышала шебуршание пакетов в комнате (окно закрыто), упала коробка, я спросонья прикрикнула на собаку. А когда посмотрела на пол, он лежал в свой лежанке с глазами, как тарелки. Шебуршание продолжилось. И тут я не выдержала, как крикнула: "Да хватит уже шебуршать, дай поспать!" Судя по всему, домовой был в шоке, потому как эта возня прекратилась. Он и раньше постукивал, но в этот раз превзошёл себя. Меня будить — ещё чего. Несколько дней домовой молчит — то ли обиделся, то ли от шока не отошёл... Жаль беднягу.***Переехали в новую квартиру, сразу стали происходить странности: то детские игрушки сами включатся, то ночью шум странный, падает что-то, постоянный эффект какого-то присутствия. Ночью проснулась от мурашек на ногах, резко открыла глаза, показалось, что увидела прозрачный силуэт. С утра позвали священника, освятили квартиру. Странности не прекратились. Привезла кота от родителей. Сейчас он сидит, смотрит в комнату как бы в никуда, шипит, рычит и выгибает спину, будто кого-то видит. Мне страшно.***Поехали как-то с друзьями чисто мужской компанией на турбазу отдохнуть. Сняли небольшой уютный домик с балконом, выходящим на задний двор. В этом дворе развели костер, пожарили шашлыки, сидим, выпиваем. Стало темно, время близилось к полночи, похолодало. Послали одного за кофтами. Его достаточно долго не было, мы посмотрели на балкон, дверь была закрыта, но за счёт отдернутой почти прозрачной шторы и слабого света лампы, мы видели, как он ходит по комнате. Он остановился прямо в щели между занавесками и стал смотреть на нас, не двигаясь. Мы стали звать его, чтобы выходил уже наконец-то, но в ответ не единого движения. "Кирилл! Выходи, идиот!" — уже во весь голос орем ему, все так же стоит и смотрит. И тут каким-то образом он же выходит из угла дома со словами: "Что орете, долбоебы?" А силуэт или что бы это ни было постоял еще секунду и зашел вглубь комнаты. Кирилл не поверил нам, посчитал это шуткой, но когда мы отказались спать дома и решили переночевать в машинах, ему пришлось поверить. Дерьмо случается.***Была у нас на работе одна женщина — не очень, прямо скажем, красивая, невысокого роста, коренастая, с маленькими глазками, белёсыми ресницами, не обладавшая ни особым умом, ни юмором, неуклюжая, безвкусно одетая — словом, ну совсем не привлекательная. Но что удивительно: мужчины её обожали. Постоянно придерживали дверь, делали комплименты, подвозили до дома, дарили подарки. Даже наш суровый начальник не ругал её никогда за косяки, хотя всех офисных красоток запросто мог вызвать на ковёр и наорать. Мы всегда удивлялись, что такого в этой женщине, а уж когда она вышла замуж за красивого и богатого мужчину, вообще дар речи потеряли. Однажды на корпоративе мы все напились, я набралась смелости и спросила, в чём её секрет. Она тоже была пьяная и рассказала, что родилась в семье военных в далёком северном посёлке. Роды у её матери принимала местная бабка-знахарка. Когда девочка родилась, эта бабка вздохнула и сказала, что девочка будет очень некрасивой. Мать расплакалась, потому что и она, и отец были вполне симпатичными. А бабка сказала, что это ничего страшного, что она сейчас проведёт обряд и девочка будет счастливой и любимой. Пожгла над её кроваткой какую-то траву, пошептала что-то и всё. И всё сбылось: даже в школе, когда девочка на фоне длинноногих миловидных одноклассниц смотрелась некрасиво, мальчишки всё равно выделяли её, провожали домой, дарили подарки, таскали портфели. И так было и во взрослой жизни. Не обманула бабка.Потом эта женщина уволилась. От коллег я узнала, что они с мужем уехали куда-то в Европу, живут богато и счастливо. А я сижу красивая, стройная, с густыми волосами, в дорогущем платье и, блин, одна.***Я много лет слышу в квартире звуки, которые как бы издавать некому, живу один. Звук открывания входной двери и дверок шкафчиков, щёлканье выключателей, звон тарелок и звук отодвигания стула, звон связки ключей и подобные. В приведения не верю, да и похер как-то, показалось, с бодуна мерещится или с усталости. Девкам в компании для страху рассказываю как шутку. А тут пришла ко мне давняя знакомая, про звуки не знает. Говорит: "У тебя по квартире кто-то ходит, ничего не слышишь?" И тут я прифигел.***Мы с мужем давно уехали из родного города, раз или два в год получается приехать, чтобы повидаться с друзьями и родными. Живём там в квартире мужа. Обязательно ходим навещать могилку отца мужа и моего дедушки. В этом году на кладбище мне пойти не удалось — родственники запретили беременной идти. Сижу, пью чай, пока муж ушёл, и замечаю краем глаза силуэт в коридоре, повернулась, а он ушёл в комнату. Пошла за ним — пусто. Может, звучит нелепо, но оба решили, что отец приходил поздороваться, раз я не смогла.***Когда я была маленькая, моя бабушка поехала к родственникам на свадьбу. Перед поездкой спросила меня, хочу ли я поехать с ней, а я ответила, что она едет на свадьбу, а приедет на похороны. В ночь перед свадьбой умерла мама жениха. Мои родственники до сих пор от меня шарахаются, боятся, что я предскажу чью-то смерть.

Ключевые слова: Мистика чертовщина бабка квартира домовой

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