Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Былички

Вот вы много знаете святочных традиций? Или жутких старинных историй про это время, которые называются быличками? Я знаю очень много. А все потому, что наслушалась их в детстве. Лет с четырех и до семи мне не везло – я стабильно сваливалась после Нового года с температурой. Аккурат в сочельник. И болела все святки, до крещения. Как говорили в старину, от звезды до воды. И тогда сквозь бред и жар я слушала сказки бабушки Матрены, какой-то дальней маминой родственницы. Она рассказывала мне и всем вокруг меня страшные истории про упырей, ходячих покойников, шуликунов и огненного змея, покрикивала на мать и врачей, чтоб соблюдали кучу сложных примет. Как сейчас помню, голову ломит от страшной боли, тело горит в лихорадке, а в ушах звенит ее визгливый старческий голос:

- Ребятенку-то водички дай, вишь как ее тряхает. Да не стучи ложкой о край, нечисть вкус испортит, дурында. И не дуй на ложку, беса надуешь ей. И не поднимай, что упало, ух, лишенько!

В первую зиму я отлеживалась дома, и Матрена строила маму с папой и двух моих старших братьев. Потом два года я попадала в больницу, но и там бабка приглядывала за мной, щедро расточая весь свой запас красноречия на окружающих, благодаря чему ко мне в палату каждый вечер набивались другие маленькие узники детского отделения, и мы все открыв рты слушали мудрость веков и покрывались мурашками от зловещих преданий. Мне кажется, я даже могу вновь представить ее запавшие глаза и сухонькие руки, больше похожие на птичьи лапки, но сильные головные боли и постоянный озноб не лучшим образом влиял тогда на мою память.

А вчера за семейным ужином я вдруг вспомнила свою пожилую няньку, и спросила у своей семьи, помнят ли и они Матрену, намереваясь узнать, где она сейчас, и почему с тех пор нас не навещала. И представьте же себе мой ужас, когда мама, переглянувшись с братьями, которых аж передернуло, нервно сказала:

- Да уж, мы вряд ли ее забудем. Ты всегда была такая талантливая девочка, очень забавно и правдоподобно изображала вредную старушку, когда была маленькой, но я рада, что после того, как ты пошла в школу, больше не играла в эту жуткую игру.

Святки – это время, когда по крестьянским поверьям Бог выпускает из ада бесов гулять по земле, радуясь рождению своего сына. Поэтому в традициях разных славянских народов было очень много разных запретов, иногда очень странных, связанных с этим временем.

Так после праздничных трапез запрещалось убирать на ночь остатки еды. Готовя еду, нельзя было её пробовать, стучать ложкой о край горшка, мешать кочергой головешки в печи; сидя за столом, одно место следовало оставить свободным. Во время ужина не стоило дуть на ложку с горячей пищей, часто вставать и вновь садиться, пользоваться ножом, поднимать упавшую ложку, ставить локти на край стола, шуметь, голой рукой дотрагиваться до печи и т. п. В течение всего святочного периода нельзя было подметать и выносить мусор из дома, чтобы «не вынести свою удачу», дотрагиваться до посевного зерна, иначе оно «замрёт» и не даст урожая, выливать воду за порог, оставлять в доме прялку, веретено и ткацкий стан. Строго соблюдались запреты шить, вязать, вить, мотать, крутить, прясть, ткать, стирать, рубить, резать, колоть шилом, иначе на свет появятся увечные новорожденные дети и приплод у скота. У южных славян считалось опасным выходить из дома после захода солнца, особенно беременным женщинам; женщины по вечерам старались не называть себя и друг друга по именам; не выгребали пепел и сгоревшие угли из очага. Супругам следовало избегать половой близости. Информация из википедии, но часть этих запретов, например, соблюдали уже даже в двадцатом веке мои деревенские родственники.

И, конечно, все запреты сопровождались непременными пугающими историями. А иногда их и просто так рассказывали, чтобы развлечь народ в долгие зимние вечера. Я вот тоже хочу попробовать написать 12 простеньких крипипаст, продолжая традицию быличек, и выкладывать их по одной каждый день, от звезды до воды. Это была первая.


Автор - LDA1.
Источник.

Сегодня, 09:49 by ЛетягаПросмотров: 141Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Святки мистика болезнь бабка запреты Рождественские мини-страшилки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 10:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (2213|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 786
Ого! Неожиданная Матрена fearful
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (120|-10)
Публикаций: 31
Комментариев: 2 842
мне понравилось. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#3 написал: Кратос
Сегодня, 13:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 129
О тут упыри упомянулись, обожаю упырей, это самое страшное существо на территории СНГ.
Зарегистрирован: 20.02.2023
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.