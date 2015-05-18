Ночной гость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Olelek1476 Просмотров: 132 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:04 by

С детства я была большая трусиха и сейчас продолжаю таковой быть – я боюсь темноты. Если остаюсь одна на ночь в доме, то обязательно сплю с включенным светом. Я ничего не могу поделать со своей фобией, даже как-то подумывала обратиться к специалистам – излечиться от боязни темноты. Всё началось с того, что с детства мне всегда снились кошмары.Однажды у нас с сестрой произошла одна история. На тот момент мне было лет 15. Сестра младше на 5 лет. Я поздно пришла с улицы, сестра уже спала. Так как на меня напал очередной приступ моей трусости, я решила лечь спать на кровать вместе с сестрой. Сестра спит, я её отодвинула от стеночки (кровать стояла у стены) и пробралась за неё (не осуждайте меня, люди, страх сильнее меня ) и прекрасно устроилась спокойно спать . Я уже начала засыпать, как услышала шёпот сестры, которую я, видно, разбудила своими действиями: «Посмотри, там, в углу комнаты, что-то стоит, большое, темное». Какое там посмотри, я уже чуть ли не в обмороке и глаза еще сильнее зажмурила: «Спи, никого там нет, не фантазируй», - сказала я ей. Но она не унималась, продолжает шептать: «Оно смотри на нас, посмотри, на смерть похоже в черном длинном плаще с капюшоном». Страшно не страшно, а глаза надо открывать, сестра по-любому не уснет, а если родителей разбудим, то нам не сдобровать. Открываю я глаза и начинаю приглядываться, смотрю в тот угол, куда сестра указывала. А там реально какой-то темный силуэт, высокий очень, под потолок (от страха всё увеличивается). Человек не человек, темная до пола одежда с капюшоном на голове и лице, а в руке как палка длинная какая-то - наверно сестра приняла это за косу, поэтому и сказала, что это смерть пришла. Я шепчу сестре: «Молчи, ничего не говори и не смотри туда, зажмурь глаза». Мы даже шевелиться боялись, типа, чтобы нас не заметили. Короче мы зажмурились и тихо лежали, потом сестра говорит: «Всё, никого, исчез». Открыла глаза, правда никого, от луны в комнате светло и видно хорошо. Я не помню, как мы заснули, но не спалось вообще в ту ночь. Утром родителям сестра рассказала, но отец с матерью нас отругали и сказали: «Меньше телевизор будете теперь смотреть на ночь, поэтому всякая фигня и мерещится».Потом я долго обдумывала эту ночь и дала другое объяснение, кто это был: недалеко от нашей улицы, на площади, стоит памятник воинам ВОВ, там проводили перезахоронения. Останки немцев выкопали и увезли, а наших солдат на новое место перезахоронили. Памятник новый поставили. Старожилы рассказывали, что захоронений много было в разных местах деревни, где солдат умер, там и хоронили, даже не все места могли определить. Наши соседи постоянно при перепахивании земли находили то винтовку, то патроны.Вот я и подумала, а что если это была не смерть, как сестра сразу схожесть отметила, а солдат в шинели с винтовкой в руках стоял, просто душа бедная неуспокоенная бродила. Сестре предположение сказала, но она не хочет вспоминать ту ночь. Вот такая ночка у нас с сестрой выдалась однажды. Но больше такого не повторялось с нами.

Ключевые слова: Ночь луна оно темнота страх авторская история

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