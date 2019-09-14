Спасение во сне

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Olelek1476 Просмотров: 250 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 06:43 by

Я рано вышла замуж. Родила сына. Муж очень сильно выпивал и жили мы не очень хорошо. Бесконечные скандалы, разборки. Очень часто после сильных сор на меня нападала депрессия. Разводится - как-то у нас в деревне было не принято – «все так живут» - говорили мне взрослые женщины. Очень часто приходили в голову плохие мысли – зачем живу, в чём смысл, всё плохо, я никому не нужна и т.п. Притом у моего бывшего мужа (в итоге я все же развелась с ним) очень хорошо получалось меня вводить в состояние депрессии говоря, что я никчемный человек и такие как я никому не нужны.Плохая мысль о суициде стала меня все больше и больше одолевать и однажды, готовясь ко сну я подумала – зачем я живу, в чем смысл, кому я нужна – пусть ответ на мой вопрос прийдет ко мне во сне, нужна ли мне эта жизнь (глупая девчонка, разве можно вообще так рассуждать о своей жизни, сейчас я понимаю, что это большой грех).И мне приснился сон.Иду я по знакомой улице, но улица какая-то странная, как увеличенная в размерах, и впереди огромный пустырь. На пустыре стоит старая маленькая покосившаяся деревянная избушка. Я иду к ней и захожу в неё. Размеры внутри меня поразили, я как будто попала в другое измерение. Такое я видела в каком-то фантастическом фильме – снаружи маленькое – внутри другой объем, просто громадный.Итак, захожу я в помещение, начинаю всё рассматривать и вижу: посредине здания стоит что-то вроде большого лифта. Около него стоит толпа людей и все ждут очереди, а лифт только опускается вниз и потом возвращается за новой порцией людей.Я начинаю понимать, что здесь происходит, что это за лифт и кто эти люди, становится не по себе. Приходит осознание, что сейчас придет всему конец, я, оказывается, умерла и сейчас меня посадят в лифт, опустят вниз и я больше не увижу близких – это была самая страшная мысль.Ко мне подходит женщина и говорит стоящим в очереди:– Давайте пропустим её вперед, она очень хочет, пусть едет следующей.Все разошлись и пропустили меня вперед. Ужас напал на меня, ужас конца, ужас того, что я даже не попрощалась с родными людьми. Я стала просить женщину отпустить меня попрощаться с родными и она мне позволила это сделать. Выйдя на улицу из странной хижины, каковой она была снаружи, я пошла в сторону автобусной остановки, чтобы ехать домой.Прихожу и вижу, что на остановке стоят мои родители, сестра и маленький сын (ему на тот момент было лет 5-6). Я побежала к ним с такой радостью, что вот оно, счастье – это мои родные любимые, которых я не ценю, что кроме них мне никто не нужен, никакой депрессии, жизнь прекрасна, солнце, небо. Я бегу к ним и кричу - подождите меня, не уезжайте без меня, это Я, ваша дочь, сестра, мать. И тут я понимаю что они меня не видят и не слышат. Меня нет. Я им машу кричу – я вот, я рядом, я живая – а лица у них печальные, потерянные. Я понимаю, что они меня похоронили и находятся в большой печали. Такая боль и тоска на меня напала, такой страх от того, что они меня не видят, не могут меня обнять и что я осталась одна; такой боли я никогда в жизни не испытывала. Я заплакала, развернулась и пошла обратно к странному дому. В это время к остановке подошел автобус и родные стали в него заходить. И тут ко мне подбегает мой сын, смотрит на меня, протягивает мне руку и говорит:- Мама, пошли со мной.Что со мной в этот момент произошло - не передать словами: мой сын меня видит, вот мой смысл жизни, вот моя жизнь в чём. Я развернулась и пошла вместе с ним к своим родственникам, думая, что сын - единственный, кто меня видит.После этого я сразу проснулась. Проснулась в холодном поту. Проснулась и с радостью осознала что это все лишь сон и я жива. Ураааа! Я живая. Глупая девчонка, какие мысли в твоей голове.Долго я лежала и думала как, оказывается, страшно умирать, остаться одной, когда ты кричишь родным, а они тебя не слышат и не видят, когда ты не можешь к ним прикоснуться. Сон поставил меня на место так, что когда в дальнейшей моей жизни ко мне подбиралась депрессия, я сразу его вспоминала. Страшный лифт не выходил у меня из головы. О том, что было бы, если б я опустилась вниз и меня не отпустили бы прощаться с близкими мне людьми.После этого сна я поняла, что Господь мне - дурочке, показал что такое жизнь и для кого мы живем на земле. Я была так благодарна за это.Мой сыночек показал мне, что это он смысл моей жизни – живи, мама, и расти меня, и глупости убери из своей головы.С тех пор прошло много лет. Я ни одного раза больше в своей жизни не допускала такие мысли в свою голову.Хочу всем сказать (может кому это пригодиться):- Люди, живите, живите для своей семьи, своих близких и недопускайте плохих мыслей в свою голову. Депрессия это очень страшная вещь, от нее тяжело избавиться и последствия могут быть необратимыми. Сон показал мне, как это страшно и больно - остаться одному. У каждого из нас есть судьба и не надо ее гневить. Урок я получила на всю жизнь свою.

Ключевые слова: Депрессия сон судьба сын авторская история

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