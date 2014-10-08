Гнездо домового

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:28

Olelek1476 Просмотров: 222 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 09:28 by

Расскажу историю, о том как мне привелось повстречаться с домовым, слышать я слышала его, но видеть никогда не видела.Предыстория была такая.Мы решили в доме сделать ремонт и поменять отопление. Нужно было сломать печку и поставить котел в коридоре, меньше грязи и пыли от угля. Всё было сделано. Прошло время и как-то отец, после одного происшествия, решил мне рассказать, что произошло, когда он с моим мужем ломал печь. Мне они не хотели говорить об этом, зная о том, как я отношусь ко всем таким делам.Когда мужчины ломали печь, они поднялись на палати (пространство между потолком и крышей), печная труба проходила там и нужно было ее разобрать. Мужчины знают, что такое черновой потолок, оставляется промежуток небольшой и затем сверху укладывают пол на палатях, получается между ними очень узкое пространство. И вот при разборе дымохода в этом узком промежутке мой отец и муж увидели гнездо, большое гнездо как на дереве у большой птицы. Они перегнулись между собой и поняли, что это скорее всего место ночлега хозяина дома. Место там было такое, что человек просто так туда не пролезет, мыши такое лежбище большое сделать тоже не смогут, вывод один. Мужчины решали, что с этим делать. Оставлять нельзя, нужно дыру от дымохода заделывать, и выкидывать боятся, обидится хозяин дома. Приняли решение убирать, но про этот случай никому не рассказали.Как оказалось, после этого я стала наблюдать присутствие чего-то или кого-то в доме – боковым зрением наблюдаешь, как то шарик черный прокатится по дому, то кошка черная пробежит, но у нас её в доме нет.Иногда мы обсуждали в кругу семьи определенные неприятные ощущения ночью, присутствие кого-то в доме чужого, в нашей спальне. Я думала, что это ощущение приходит только ко мне, но в процессе разговора оказалось, что и свекровь, и муж боятся заходить в спальню когда дома больше никого нет, присутствует страх у всех.И вот в один день я осталась дома одна. Пошла на кухню заниматься приготовлением еды. Чтобы было понятно: окна в моей кухне в доме выходили напрямую в окна летней кухни, в которой жила моя свекровь; можно было видеть, что она делает в кухне, и наоборот. У свекрови в кухне на окнах висели шторки – тюль до середины окна – пол окна всегда сверху закрыты, низ всегда открыт.Я стою за столом и занимаюсь делами, смотрю в окно и вижу, что в домике у свекрови гость. Он стоит перед окном (у свекрови там тоже стоит стол у окна), голову за шторкой не видно, а фигура большая здорового мужчины в свитере шерстяном, очень похож на старшего сына свекрови. Стоит как истукан, не шевелиться и смотрит на меня в мое окно. Я ему помахала рукой в знак приветствия, потому что решила, что это старший брат мужа пришел в гости к матери и стоит у стола в летней кухне. Он (т.е. брат мужа) мужчина со странностями, и то, что он не ответил мне в ответ на приветствие меня не удивило. Я подумала: странный что-то он, стоит как истукан и не шевелится, просто смотрит. Опустила голову, а потом снова подняла, брат уже ушел. Ну ушел и ушел, ничего необычного.Буквально минут через 5-10 заходит в дом моя свекровь, пришла из гостей - хвастает. А я ей и говорю:- Там к вам сын пришел в гости, стоял, - говорю, - у стола, на меня смотрел, но не здоровался и потом пропал.Свекровь на меня молча посмотрела, помолчала и тихо вышла из дома, пошла к себе. Странная – подумала я, все какие-то сегодня с причудами. Через минуту она возвращается ко мне и тихо говорит:– А там никого нет, и сын не мог ко мне прийти, потому что я вообще то пришла от них. Они меня буквально вот-вот проводили от себя (чтобы понимать: живет брат с невесткой минут 10-15 ходьбы от нас, и так быстро пробежать туда-обратно невозможно). Мы со свекровью переглянулись и я аж села на стул от мысли, кто смотрел молча на меня из окна. Головы не было видно из-за шторы, но чувствуется как глаза сверлят тебя взглядом. Кто-то чужой зайти во двор не может, все закрыто на замках и щеколдах, свекровь у меня женщина, которая не любит чужих в дом пускать, да и собака во дворе ни разу не залаяла.Я сказала свекрови что ошибки быть не может, и сын ее стоял и смотрел на меня из окна напротив. Мы с ней пошли и осмотрели всё в кухне и во дворе, короче, никого, конечно, не нашли. Я молча пошла в дом и потом долго боялась смотреть в окно напротив.До ремонта свекровь жила с нами в доме, а когда печку вынесли, отопление переделали и она от нас ушла в летнюю кухню, жить отдельно.После произошедшего мой отец и рассказал историю с гнездом домового.Гнездо домового сломали, свекровь в кухню тоже спровадили , я мужу говорю, что, видно, домовой ушел из дома в кухню за хозяйкой своей и там с ней живет теперь.Прошло много лет, а я до сих пор не могу спокойно вспоминать этого здоровяка в мохнатом свитере в окне.

Ключевые слова: Дом домовой свекровь авторская история

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