Смерть подруги

Смерть подругиС чего начать свое повествование? Хочется охватить всё – это одна из длинных историй моей жизни, чтобы ничего не пропустить.
Я молодой девчонкой пришла на новую работу, новый коллектив, конечно переживаешь очень как тебя примут, тем более, что работают одни женщины и женщины, которые тебе годятся в мамы. Одна коллега взяла надо мной шефство и мы с ней очень подружились. Я к ней относилась как к маме и близкой подруге, она в свою очередь очень опекала меня. У нее были серьезные проблемы со здоровьем, но она была из тех людей, которые не спешили в больницу. Пришла беда и у моей коллеги случился инсульт, она попала в больницу. До конца к ней не приходило осознание того, что она не вернется к своему здоровому образу жизни (она всегда говорила о том, что выздоровит и родит мужу девочку - от этих ее слов становилось еще печальнее). Состояние ее было ужасно и перспектив на полное выздоровление не вызывало.
Я ушла в отпуск. Была сильная депрессия от произошедшего (коллеге было 42года). И вот в один из дней отпуска мне пришлось возвращаться домой на автобусе (хочу сказать, что автобусы у нас ходили не только по расписанию, но и вне его, и для нас это было обычным делом). Стою на остановке, приближается автобус маленький, со шторками на окошках (водители любили в то прошлое время украшать свои автобусы шторками, висюльками и всякой всячиной – в поселковой местности). Думаю - что за автобус, по расписанию еще рано. У нас в поселке водители автобуса могут тебя как подобрать на любой остановке так и высадить по твоему желанию в любом месте, жестких правил никто не придерживается потому что все всех знают.
Автобус останавливается около меня, но водителя я не знаю и меня это смущает, я понимаю, что не знаю куда идет этот автобус, табличка не висит. Успокоило меня то, что при подъезде автобуса я вижу, что в нем сидят люди, бабулечки старенькие в платочках за шторками. Ну раз люди сидят, значит едут в хутор, и водитель пожалел меня и решил подобрать. Сразу я не обратила внимание, что двери автобуса были открыты (лето). Я зашла в автобус и он тронулся, я села лицом к салону и офигела (по другому сказать не могу) – салон был пуст, в нем никто не сидел. И тут я начала его рассматривать, т.е. автобус, - я поняла, почему открыта дверь, стоял запах - на полу валялись цветы, затоптанные , оборванные, какие то платочки. До меня дошло – это же ритуальный автобус, который просто ехал после своих дел неприятных в АТП. Если бы кто-то знал, какое у меня было желание выпрыгнуть из этого автобуса в открытые двери на ходу, я просто очень суеверна и боюсь похорон и кладбищ, а тут одна в таком автобусе с водителем, который молчит как сыч – и смех и грех. Но мне было не смешно и стыдно сказать водителю: "Останови я выйду", - скажет чекнутая, я ее решил подвезти до хутора, а она истерит. Все равно я раньше попросила его остановится и летела домой как сумашедшая, думая о том, что если бы я не увидела этих бабок в атобусе за шторками, я бы никогда в него не села.
Обдумывая эту ситуацию я подумала, что не зря все это, нужно ждать плохих новостей. А бабульки-путешественники, это, видно, покойницы путешествовали в автобусе, прицепились, видно, с кладбища и привиделись мне, это может показаться смешным, мои домыслы, но это не смешно, такое со мной бывает и я вижу то, что может напугать и пугает меня. Обычно такие вещи говорят мне о том, что что-то будет плохое. Я об этом рассказала родным и они надо мной посмеялись – чекнутая в ритуальном автобусе с бабками .
Прошли дни. Встречаю коллегу и он мне говорит – ты новости слышала, твоя подруга снова с повторным инсультом слегла в больницу еще в худшем состоянии. Я вспомнила свое странное путешествие. Потом ее отправили домой, думаю, что врачи решили, что она безнадежна, т.е. отправили доживать домой.
Вышла на работу и сразу с утра раздается телефонный звонок (сотовых еще не было). Мужа моей коллеги не было дома, он уехал в командировку, сын тоже. Дома была одна невестка и поэтому позвонили на работу, чтобы сотрудники приехали в морг на опознание (не знаю почему так было, не задавалась мыслью). Я и еще несколько коллег сели на служебную машину и поехали в больницу, ее привезли рано утром на скорой, но она так и осталась на каталке в приемном покое, все, это конец. У меня было стрессовое состояние, как будто я потеряла родственника, вот тебе и ритуальный автобус. До моего дня рождения оставалось 3-4 дня.
Сотрудники говорят – давай отмечать день рождения, жизнь продолжается, а я не могу, для меня это как предательство человека, который стал мне родным. Мысли только о горе и о предсказании его, из головы не идет произошедшее ранее.
Накануне дня рождения, при подготовке ко сну, я сделала глупость (знала, что так делать нельзя и после произошедшего зареклась таким заниматься) - я спросила у умершей взрослой подруги - не будет ли она против, если я отмечу свой день рождения на работе, коллеги хотят веселья, они не переживали так как я потерю коллеги. Попросила ее присниться мне во сне и подать какой нибудь знак.
Я даже не представляла, чем обернется для меня эта необдуманная просьба. Ночью началось как в фильме ужасов, такое, что я не поняла, спала я или нет и на каком свете я нахожусь. Началось все с сонного паралича (я потом прочитала в интернете через много лет как это называется). Ко мне пришло нечто и начало меня душить, на меня давить, руки-ноги онемели, рот мычал, я понимала, что уже не сплю и это нечто находиться около меня и душит меня. Мне казалось, что из меня выдавливают душу и хотят ее вытянуть, боль в груди была нестерпимая. Я начала молится, но стало еще хуже и больнее. Ощущение, что тебя опутало веревками и ты не можешь дернуться и двинуться. Почему-то пришла мысль – это она ко мне пришла, моя покойная подруга, дура - зачем я ее вспоминала на ночь. Ведь она уже не добрая знакомая, а душа, которая не поняла, что она уже не живет, а ушла навсегда, и пытается задержаться на этом свете, прицепившись к живому человеку, своего рода сущность, как сейчас говорят (почему я выше заостряла внимание на том, что она не понимала, что больна сильно и мечтала о дальнейшей своей нормальной жизни).
Я вспомнила (слышала про это, что нечистых матом прогоняют), и стала в мыслях так матиться, и так про себя покрывать её матом как только могла, чтобы она отстала от меня, и что я ее больше никогда не вспомню и что она мне больше никто – отстань, уйди. Произошло следующее – я почувствовала, как по моему телу что то сползло вниз и как ветром вылетело в дверь (дверь тихо скрипнула). Я сразу пришла в себя, вскочила на постели, включила свет и остаток ночи просидела в шоке и страхе. Побежала к зеркалу, потому что подумала что у меня седая голова после всего что произошло.
Про автобус я рассказала маме и сестре еще раньше и даже не знала, что они ходили в церковь и ставили за мое здравие свечи. В день после страшной ночи я пошла к маме и рассказала о том, что произошло. И тут они с сестрой мне рассказали, что накануне снова поставили за мое здравие свечи, но они то тухли, то не поджигался фитилек, но к конце концов сестра все таки зажгла свечу.
Итог прозошедшего научил меня – никогда не обращайтесь к покойнику, тем более к только умершему. Я поняла, что это было глупо и безрассудно влезать туда, куда нельзя живому человеку нос совать – разговаривать и спрашивать советы у покойников. Тем более, что меня с детства сопровождали вещие сны и покойники мне всегда снились, поэтому я стараюсь обходить стороной печальные мероприятия, потому что для меня это всегда заканчивается бессонными ночами с кошмарами.
История получилась очень длинная, короче ее не получается рассказать. День рождения я, конечно, отмечать не стала, посчитала это неуместным, тем более после всего, что произошло. Я хочу напоследок сказать – поверьте, ни одного слова я не придумала, мне очень хотелось поделиться тем, что произошло много лет назад. Может, для кого-то будет уроком, что после смерти даже самый лучший друг может оказаться далеко не другом, а враждебной тенью, которая за счет тебя хочет задержаться на земле, присосавшись к твоей душе. И с покойниками лучше не общаться, опасно.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59 by Olelek1476Просмотров: 253Комментарии: 6
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