Смерть подруги

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:59

Olelek1476 Просмотров: 253 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 08:59 by

С чего начать свое повествование? Хочется охватить всё – это одна из длинных историй моей жизни, чтобы ничего не пропустить.Я молодой девчонкой пришла на новую работу, новый коллектив, конечно переживаешь очень как тебя примут, тем более, что работают одни женщины и женщины, которые тебе годятся в мамы. Одна коллега взяла надо мной шефство и мы с ней очень подружились. Я к ней относилась как к маме и близкой подруге, она в свою очередь очень опекала меня. У нее были серьезные проблемы со здоровьем, но она была из тех людей, которые не спешили в больницу. Пришла беда и у моей коллеги случился инсульт, она попала в больницу. До конца к ней не приходило осознание того, что она не вернется к своему здоровому образу жизни (она всегда говорила о том, что выздоровит и родит мужу девочку - от этих ее слов становилось еще печальнее). Состояние ее было ужасно и перспектив на полное выздоровление не вызывало.Я ушла в отпуск. Была сильная депрессия от произошедшего (коллеге было 42года). И вот в один из дней отпуска мне пришлось возвращаться домой на автобусе (хочу сказать, что автобусы у нас ходили не только по расписанию, но и вне его, и для нас это было обычным делом). Стою на остановке, приближается автобус маленький, со шторками на окошках (водители любили в то прошлое время украшать свои автобусы шторками, висюльками и всякой всячиной – в поселковой местности). Думаю - что за автобус, по расписанию еще рано. У нас в поселке водители автобуса могут тебя как подобрать на любой остановке так и высадить по твоему желанию в любом месте, жестких правил никто не придерживается потому что все всех знают.Автобус останавливается около меня, но водителя я не знаю и меня это смущает, я понимаю, что не знаю куда идет этот автобус, табличка не висит. Успокоило меня то, что при подъезде автобуса я вижу, что в нем сидят люди, бабулечки старенькие в платочках за шторками. Ну раз люди сидят, значит едут в хутор, и водитель пожалел меня и решил подобрать. Сразу я не обратила внимание, что двери автобуса были открыты (лето). Я зашла в автобус и он тронулся, я села лицом к салону и офигела (по другому сказать не могу) – салон был пуст, в нем никто не сидел. И тут я начала его рассматривать, т.е. автобус, - я поняла, почему открыта дверь, стоял запах - на полу валялись цветы, затоптанные , оборванные, какие то платочки. До меня дошло – это же ритуальный автобус, который просто ехал после своих дел неприятных в АТП. Если бы кто-то знал, какое у меня было желание выпрыгнуть из этого автобуса в открытые двери на ходу, я просто очень суеверна и боюсь похорон и кладбищ, а тут одна в таком автобусе с водителем, который молчит как сыч – и смех и грех. Но мне было не смешно и стыдно сказать водителю: "Останови я выйду", - скажет чекнутая, я ее решил подвезти до хутора, а она истерит. Все равно я раньше попросила его остановится и летела домой как сумашедшая, думая о том, что если бы я не увидела этих бабок в атобусе за шторками, я бы никогда в него не села.Обдумывая эту ситуацию я подумала, что не зря все это, нужно ждать плохих новостей. А бабульки-путешественники, это, видно, покойницы путешествовали в автобусе, прицепились, видно, с кладбища и привиделись мне, это может показаться смешным, мои домыслы, но это не смешно, такое со мной бывает и я вижу то, что может напугать и пугает меня. Обычно такие вещи говорят мне о том, что что-то будет плохое. Я об этом рассказала родным и они надо мной посмеялись – чекнутая в ритуальном автобусе с бабками .Прошли дни. Встречаю коллегу и он мне говорит – ты новости слышала, твоя подруга снова с повторным инсультом слегла в больницу еще в худшем состоянии. Я вспомнила свое странное путешествие. Потом ее отправили домой, думаю, что врачи решили, что она безнадежна, т.е. отправили доживать домой.Вышла на работу и сразу с утра раздается телефонный звонок (сотовых еще не было). Мужа моей коллеги не было дома, он уехал в командировку, сын тоже. Дома была одна невестка и поэтому позвонили на работу, чтобы сотрудники приехали в морг на опознание (не знаю почему так было, не задавалась мыслью). Я и еще несколько коллег сели на служебную машину и поехали в больницу, ее привезли рано утром на скорой, но она так и осталась на каталке в приемном покое, все, это конец. У меня было стрессовое состояние, как будто я потеряла родственника, вот тебе и ритуальный автобус. До моего дня рождения оставалось 3-4 дня.Сотрудники говорят – давай отмечать день рождения, жизнь продолжается, а я не могу, для меня это как предательство человека, который стал мне родным. Мысли только о горе и о предсказании его, из головы не идет произошедшее ранее.Накануне дня рождения, при подготовке ко сну, я сделала глупость (знала, что так делать нельзя и после произошедшего зареклась таким заниматься) - я спросила у умершей взрослой подруги - не будет ли она против, если я отмечу свой день рождения на работе, коллеги хотят веселья, они не переживали так как я потерю коллеги. Попросила ее присниться мне во сне и подать какой нибудь знак.Я даже не представляла, чем обернется для меня эта необдуманная просьба. Ночью началось как в фильме ужасов, такое, что я не поняла, спала я или нет и на каком свете я нахожусь. Началось все с сонного паралича (я потом прочитала в интернете через много лет как это называется). Ко мне пришло нечто и начало меня душить, на меня давить, руки-ноги онемели, рот мычал, я понимала, что уже не сплю и это нечто находиться около меня и душит меня. Мне казалось, что из меня выдавливают душу и хотят ее вытянуть, боль в груди была нестерпимая. Я начала молится, но стало еще хуже и больнее. Ощущение, что тебя опутало веревками и ты не можешь дернуться и двинуться. Почему-то пришла мысль – это она ко мне пришла, моя покойная подруга, дура - зачем я ее вспоминала на ночь. Ведь она уже не добрая знакомая, а душа, которая не поняла, что она уже не живет, а ушла навсегда, и пытается задержаться на этом свете, прицепившись к живому человеку, своего рода сущность, как сейчас говорят (почему я выше заостряла внимание на том, что она не понимала, что больна сильно и мечтала о дальнейшей своей нормальной жизни).Я вспомнила (слышала про это, что нечистых матом прогоняют), и стала в мыслях так матиться, и так про себя покрывать её матом как только могла, чтобы она отстала от меня, и что я ее больше никогда не вспомню и что она мне больше никто – отстань, уйди. Произошло следующее – я почувствовала, как по моему телу что то сползло вниз и как ветром вылетело в дверь (дверь тихо скрипнула). Я сразу пришла в себя, вскочила на постели, включила свет и остаток ночи просидела в шоке и страхе. Побежала к зеркалу, потому что подумала что у меня седая голова после всего что произошло.Про автобус я рассказала маме и сестре еще раньше и даже не знала, что они ходили в церковь и ставили за мое здравие свечи. В день после страшной ночи я пошла к маме и рассказала о том, что произошло. И тут они с сестрой мне рассказали, что накануне снова поставили за мое здравие свечи, но они то тухли, то не поджигался фитилек, но к конце концов сестра все таки зажгла свечу.Итог прозошедшего научил меня – никогда не обращайтесь к покойнику, тем более к только умершему. Я поняла, что это было глупо и безрассудно влезать туда, куда нельзя живому человеку нос совать – разговаривать и спрашивать советы у покойников. Тем более, что меня с детства сопровождали вещие сны и покойники мне всегда снились, поэтому я стараюсь обходить стороной печальные мероприятия, потому что для меня это всегда заканчивается бессонными ночами с кошмарами.История получилась очень длинная, короче ее не получается рассказать. День рождения я, конечно, отмечать не стала, посчитала это неуместным, тем более после всего, что произошло. Я хочу напоследок сказать – поверьте, ни одного слова я не придумала, мне очень хотелось поделиться тем, что произошло много лет назад. Может, для кого-то будет уроком, что после смерти даже самый лучший друг может оказаться далеко не другом, а враждебной тенью, которая за счет тебя хочет задержаться на земле, присосавшись к твоей душе. И с покойниками лучше не общаться, опасно.

Ключевые слова: Подруга предсказание покойница прощание авторская история

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